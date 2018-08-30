Здравствуйте, хочу в вкратце рассказать историю попытки трудоустройства в банк Хоум Кредит. При первом собеседовании все было довольно просто и прозрачно, сообщили, что есть три вакансии: менеджер по корпоративным клиентам, кредитный специалист в магазин и операционист в отделение. Чтобы занять одну из этих должностей (которых как нам говорили достаточно на всех), нужно успешно сдать экзамен по продуктам банка и конечно же технике продаж. Все довольно правильно и я отправился на обучение, которое длится неделю, обучение жутко растянуто, то что нам размазывали по лицу неделю, в нормальной программе можно было уместить за два дня. Итак экзамен, по итогам из группы в 8 человек троих (в том числе меня) отсеяли сразу, за себя сказать ничего не могу, но среди первой тройки отсеянных был действительно старательный и активный парень, однако всем было отказано без объяснения (то есть вроде и экзамен здесь ни при чем...). Но дальше начались просто нереальные чудеса, из оставшихся 5 человек самые активные на занятиях не смогли пройти СБ, что же СБ делало все это время?



Итог: девять дней потрачено впустую, очень серьезное подозрение, что кого из сотрудников принимать в банк выбирает, бросая кости.