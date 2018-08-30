Добрый день! Работала в Тинькофф Банке больше года. По известным причинам договор был расторгнут (не было возможности работать в полную силу). Через некоторое время решила вернуться. Но по непонятным причинам мне отказали. Хотя работала усердно и добросовестно! Очень надеюсь на обратную связь и укажете причину.