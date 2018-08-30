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Добрый день! Работала в Тинькофф Банке больше года. По известным причинам договор был расторгнут (не было возможности работать в полную силу). Через некоторое время решила вернуться. Но по непонятным причинам мне отказали. Хотя работала усердно и добросовестно! Очень надеюсь на обратную связь и укажете причину.
nell2013бывший сотрудник
17.07.2016 11:55
Ответ банка:
Добрый день, Ульяна.
Сотрудник Банка связался с Вами и предоставил обратную связь.
Вопрос решен в индивидуальном порядке.

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
2 комментария
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Evgeni Lukyanov
25.07.2016 19:39
Вас приняли?
nell2013
Автор отзыва
28.07.2016 13:28
Нет, не приняли. И никто мне не звонил, причину так и не указали.
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