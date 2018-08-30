Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Отказ от Банка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Работала в Тинькофф Банке больше года. По известным причинам договор был расторгнут (не было возможности работать в полную силу). Через некоторое время решила вернуться. Но по непонятным причинам мне отказали. Хотя работала усердно и добросовестно! Очень надеюсь на обратную связь и укажете причину.
|
0
nell2013 • бывший сотрудник
17.07.2016 11:55
|
Ответ банка:
Добрый день, Ульяна.
Сотрудник Банка связался с Вами и предоставил обратную связь.
Вопрос решен в индивидуальном порядке.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Evgeni Lukyanov
25.07.2016 19:39
|Вас приняли?
|nell2013
Автор отзыва
28.07.2016 13:28
|Нет, не приняли. И никто мне не звонил, причину так и не указали.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.