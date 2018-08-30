Ответ банка: Добрый день!



На основании Вашего обращения со стороны Банка были проанализированы пункты Ваших претензий, и мы готовы их опровергнуть.



В отношении рабочего дня, который регламентирован условиям трудового договора в исключительных случаях, так как система оплаты складывается не только из окладной части, но и бонусной, по личной инициативе сотрудники могут оставаться дольше указанного времени, но только при обязательном контроле и личном присутствии своего линейного руководителя.

Сотрудники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия. В этом случае производится оплата в соответствии с Трудовым договором и ТК РФ.



Общение внутри коллектива происходит строго согласно деловому этикету.

Перераспределение оплаченных Договоров между сотрудниками не допускается.

Среди характеристик, представленных к рассмотрению, негативных не зафиксировано.



Также позвольте отдельно отметить, что факт поступления необоснованных жалоб не является основанием для снижения премии. В случае если жалоба Клиента признается необоснованной, к сотруднику не применяются меры ни материального, ни дисциплинарного взыскания. При этом ни одна претензия Клиента не остается в Банке без должного внимания. Порядок признания претензий обоснованными/необоснованными четко регламентирован внутренними положениями Банка.



Кредитование Клиентов Банка, а также любое принятие от них денежных средств категорически запрещено.



Надеюсь на понимание.



С уважением,

Соколова Дарья

АО "Банк Русский Стандарт"