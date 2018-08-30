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Добрый день, я работаю в Банке Русский Стандарт более года, работа мне нравится, но есть моменты, позволяющие мне сделать вывод о грубом нарушении законодательства РФ со стороны главного специалиста (Н.А.С.), заместителя директора ККО (М.П.В.). В частности по условиям трудового договора рабочий день должен быть с 9:00 до 18:00, на практике сотрудники вынуждены приходить к 8:00 уходить в 22:00. Далее, касаемо расчета заработной платы, состоит она из оклада + бонусной части. В связи с непрозарчностью распределения нагрузки, а так же частого поступления необоснованных жалоб, сотрудники работают фактически за 16 900 рублей. К тому же на уволившихся сотрудников главный специалист даёт негативные отзывы, чем лишает их права на труд, что закреплено в Конституции РФ и в Трудовом Кодексе РФ.
По поводу нарушений со стороны заместителя директора ККО стоит обозначить прилюдное унижение личности и достоинства сотрудников отдела, которое в принципе не находится в прямом подчинении у данного руководителя. Так же не редки случаи кредитования должников Банка Русский Стандарт под проценты, что прямо запрещено законом без специального разрешения, и Методикой по работе с проблемной задолженностью.
Кроме вышесказанного в договоре это прямо не оговаривается, но сотрудники вынуждены работать в выходные и праздничные дни без соответствующей компенсации со стороны работодателя, что противоречит положениям ТК РФ. Последней каплей, стал тот факт, что главный специалист, перераспределяет в ручную договора, которые были самостоятельно оплаченные клиентами Банка Русский Стандарт, на более определённого более опытного сотрудника. При условии, что при получении заработной платы, этот сотрудник отдает начисленные бонусы главному специалисту наличными.
В связи со сложившейся ситуацией весь штат написал заявление по собственному желанию в апреле-мае 2016. Прошу разобраться в данной ситуации и принять срочные меры.
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Alex113215 • сотрудник
20.07.2016 05:47
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Ответ банка:
Добрый день!
На основании Вашего обращения со стороны Банка были проанализированы пункты Ваших претензий, и мы готовы их опровергнуть.
В отношении рабочего дня, который регламентирован условиям трудового договора в исключительных случаях, так как система оплаты складывается не только из окладной части, но и бонусной, по личной инициативе сотрудники могут оставаться дольше указанного времени, но только при обязательном контроле и личном присутствии своего линейного руководителя.
Сотрудники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия. В этом случае производится оплата в соответствии с Трудовым договором и ТК РФ.
Общение внутри коллектива происходит строго согласно деловому этикету.
Перераспределение оплаченных Договоров между сотрудниками не допускается.
Среди характеристик, представленных к рассмотрению, негативных не зафиксировано.
Также позвольте отдельно отметить, что факт поступления необоснованных жалоб не является основанием для снижения премии. В случае если жалоба Клиента признается необоснованной, к сотруднику не применяются меры ни материального, ни дисциплинарного взыскания. При этом ни одна претензия Клиента не остается в Банке без должного внимания. Порядок признания претензий обоснованными/необоснованными четко регламентирован внутренними положениями Банка.
Кредитование Клиентов Банка, а также любое принятие от них денежных средств категорически запрещено.
Надеюсь на понимание.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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Благодарю за обращение. Ваш отзыв принят Банком к рассмотрению.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
1. Срок рассмотрения жалобы. Данная жалобы была принята к рассмотрению 21.07.2016г., а ответ дан 27.07.2016 г. Прошло менее недели, считаю этот срок недостаточным для проверки и установления фактов. изложенных в жалобе.
2. В отношении рабочего дня. Никто из сотрудников отдела по работе с проблемной задолженностью письменного согласия на работу в выходные и нерабочие праздничные дни не давал, равно как и не была согласована с сотрудниками переработка более восьми часов в день. Стоит также обратить внимание, на тот факт, что работа в выходные и праздничные дни компенсировалась последний раз за отработанный январь 2016г., в частности только три праздничных дня, хотя согласно Трудовому кодексу компенсируется как работа всех праздничных и выходных дней, так и работа более восьми часов в день.
3. Общение между рядовыми сотрудниками сбора бесспорно происходит в рамках делового этикета, но как объяснить многочисленные факты повышений голоса со стороны руководящего состава ККО Банка Русский Стандарт, не только на сотрудников, находящихся в прямом подчинении, но и сотрудников находящихся в подчинении главного специалиста Н-вой А.С.
4. По поводу вашего довода о недопустимости перераспределения оплаченных договоров между сотрудниками скажу, что факт перераспределения можно установить в ПО Кредит во вкладке история, так будет видно, что программа самостоятельно распределяет оплаченные договора на сотрудника, далее в процесс вмешивается главный специалист Н-ова А.С. вручную перераспределяя оплаченные договора на сотрудника, с которым имеется договорённость от том, что определённую сумму необходимо будет отдать непосредственно Н-овой А.С. при поступлении заработной платы.
5. В отношении вашего довода о том что, кредитование Клиентов Банка, а также любое принятие от них денежных средств категорически запрещено. Не находит подтверждения, так как, имеют быть весьма частые случаи когда руководство Банка Русский Стандарт просто вынуждает кредитовать клиентов банка, мотивируя, тем что нагрузка с сотрудника будет снята, равно как и соответствующий клиент, будет перераспределён на сотрудника, согласившегося занять денежные средства клиенту. Данный факт, также можно подтвердить вкладкой История ПО Кредит.
В заключении, изучив ваш ответ на мою претензию, я делаю вывод о том, что служебное расследование у отношении Н-вой А.С. и М-ова П.В. проведено не было, моя претензия была изучена вами весьма поверхностно. Таким образом, в случае отсутствия реакции со стороны руководства АО Банк Русский Стандарт, на действия совершаемые с превышением своих должностных полномочий главным специалистом Н-вой А.С. и заместителем директора ККО М-нова П.В. в виде увольнения последних с занимаемых должностей, вынужден буду обратиться в Центробанк РФ.