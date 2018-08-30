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День добрый всем, кто это читает!
Про ужасы и отношение к сотрудникам СБербанка писать смысла нет, слишком много тут об этом написано; да, это правда! Так оно и есть, но не суть. Каждый выбирает то, что ему нравится, мне не понравилось, я ушла.
Последний мой рабочий день был 23 июня 2016 года. В инструкции прописано, что заявку на справки 2НДФЛ и 182Н необходимо оформить либо за 1 день до увольнения, либо в день увольнения. Именно так я и сделала, на портале SAP было указано, что 25 и 26 июня они будут готовы. Сегодня 22 июля, справок до сих пор нет, бывшее руководство ответа не дает. А справки мне очень нужны, в том числе и с предыдущих мест работы, которые так же находятся в бухгалтерии Сбера.
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skhasina • бывший сотрудник
22.07.2016 09:32
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Ответ банка:
skhasina, добрый день!
Справки по форме 182-н, 2-НДФЛ за 2016 год и справка в службу занятости были сформированы согласно вашему запросу, и 23.06.2016 посредством портала направлены в бухгалтерию Поволжского банка для подписания и выдачи.
Справки были подготовлены к выдаче сотрудниками бухгалтерии Поволжского банка 24.06.2016. В настоящее время подготовленные справки находятся в бухгалтерии по адресу г.Самара, ул. Самарская, 207 каб.202.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|светлана мишина
20.09.2016 12:40
|Светлана, скажите, пожалуйста, Вы проживаете в Самаре или в другом городе, я так поняла, что справки отослали в Ваш областной город, а не по месту фактического нахождения и работы?
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