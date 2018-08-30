День добрый всем, кто это читает!

Про ужасы и отношение к сотрудникам СБербанка писать смысла нет, слишком много тут об этом написано; да, это правда! Так оно и есть, но не суть. Каждый выбирает то, что ему нравится, мне не понравилось, я ушла.

Последний мой рабочий день был 23 июня 2016 года. В инструкции прописано, что заявку на справки 2НДФЛ и 182Н необходимо оформить либо за 1 день до увольнения, либо в день увольнения. Именно так я и сделала, на портале SAP было указано, что 25 и 26 июня они будут готовы. Сегодня 22 июля, справок до сих пор нет, бывшее руководство ответа не дает. А справки мне очень нужны, в том числе и с предыдущих мест работы, которые так же находятся в бухгалтерии Сбера.