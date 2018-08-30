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Ответ на письмо Артамонова И.И. не голосовал
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Здравствуйте, господа и Вы господин Артамонов И.И. Спасибо Вам за ответ на мою претензию, который я получила и он меня не обрадовал. К Вашему сведению в договоре указано, что настоящим Договором Агент обязуется за вознаграждение совершать продажи потребительских кредитов банка ОТП, а не получать премиальное вознаграждение, согласно раздела 1. Я Вам процитировала точное прописание слов договора банка ОТП. МЕНЯ ДО СИХ ПОР БАНК НЕ УВОЛИЛ. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ ВАМ ГОСПОДИН АРТАМОНОВ И.И. - НЕ РАСТОРГ БАНК СО МНОЙ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. У меня нет на руках договора (согласия) о расторжении трудовых отношений, мною подписанного. О каких выплатах Вы ведете речь, если я не подписывала договора (согласия) о расторжении. Я на самом деле не получила денежное вознаграждение. Прошу предоставить мне реестр о выплате мне агентских вознаграждений за весь период работы с банком ОТП, согласно моей мотивации, о которых Вы прописываете в ответном письме. Ведь получается - Закон он и вовсе и не Закон, и трактуете Вы его в пользу банка.
Спасибо Вам, что ответили мне, господин Артамонов И.И.
С уважением, Миронова Е.А.
Petkova • сотрудник
22.07.2016 14:35
Администратор:
Просьба копию претензии и ответ направить на адрес natalya.konkina@banki.ru

PS: оценка снята в связи с непоступлением запрошенной информации.
1 комментарий
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Petkova
Автор отзыва
29.07.2016 10:47
Как долго я должна ждать ответ? Значит я вольна подать на банк в суд, а прежде обратиться к прокурору.
С уважением, Миронова Е.А.
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