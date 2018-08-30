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|Произошла такая ситуация. Проходил собеседование на вакансию "менеджер по прямым продажам" г. Челябинск. Собеседование проводила Я.Л. После собеседования сказали наберут в течение 2х дней, если нет, то ищите работу дальше. Так вот через 2 дня мне набирает отдел кадров и приглашает на другую вакансию (работа с юр. лицами или корпоративными клиентами, точно не помню), уже другая девушка. Я ей пояснил, что 2 дня назад проходил собеседование, на что был ответ "тогда давайте отложим собеседование, я уточню по первой вакансии, если там отбой, то придете ко мне на собеседование, если нет отбоя то ждите звонка". Прошло уже дней 5, а ни звонка ни ответа, ни приглашения по второй вакансии какого-либо нет. Очень хотелось бы получить ответ. Спасибо!
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антон чубук • несостоявшийся сотрудник
25.07.2016 10:05
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Ответ банка:
Антон, добрый день!
Большое спасибо за то, что написали нам об этой ситуации. Подобные обращения для нас очень важны, ведь они позволяют нам получать оперативную информацию о проблемах, с которыми сталкиваются кандидаты и принять меры для того, чтобы исправить ситуацию.
Прошу принять мои извинения за доставленные неудобства. Как выяснилось в результате проверки, такая ситуация стала возможна из-за ошибки сотрудника банка. Мы обязательно проанализируем этот случай и я уверена, что опыт, полученный при работе с Вашим отзывом, позволит нам исключить повторение таких проблем в дальнейшем.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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да и куда я буду звонить?на московский номер?