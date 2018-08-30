Ответ банка: Антон, добрый день!



Большое спасибо за то, что написали нам об этой ситуации. Подобные обращения для нас очень важны, ведь они позволяют нам получать оперативную информацию о проблемах, с которыми сталкиваются кандидаты и принять меры для того, чтобы исправить ситуацию.



Прошу принять мои извинения за доставленные неудобства. Как выяснилось в результате проверки, такая ситуация стала возможна из-за ошибки сотрудника банка. Мы обязательно проанализируем этот случай и я уверена, что опыт, полученный при работе с Вашим отзывом, позволит нам исключить повторение таких проблем в дальнейшем.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.