Добрый вечер. Долго сомневались писать или нет, но всё - накипело. После волнений конца 15 - начало 16 года ситуация в нашем филиале № 62 по ул. Перевёрткина , д. 11 - стабилизировалась. А именно, московское руководство перестало тиранить и наше воронежское заняло нормальную рабочую позицию (планы работы понятны условия работы известны). Но .. вечный бой - покой нам только снится. Приходит новый руководитель С.А.Д. Всё ... Опыта работы руководителем филиала - мало. В плане профессионализма - ещё меньше. Филиал перестал делать дневной план. Ни МП, ни КБП она ничему обучить не может. Тупая армейская муштра: на обед не пойдёте, пока плана нет, после работы остаётесь, пока плана не будет. А как его делать она не знает. Работников, не делающих план, лишает выходных. Во времена Сталина она сделала бы хорошую карьеру. Весь филиал начинает свою работу с мольбы, чтобы сделать план до конца рабочего дня и во время вернуться к своей семье, либо чтобы Боженька перевел её в другой филиал, пусть опыты делает над следующими, а нам вернул Л.О.А или другого - адекватного руководителя.



Сотрудники доп офиса 9013/00062 Воронеж. Надеемся на понимание, потому что так работать невозможно, нет сил.