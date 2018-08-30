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|Руководители
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Добрый вечер. Долго сомневались писать или нет, но всё - накипело. После волнений конца 15 - начало 16 года ситуация в нашем филиале № 62 по ул. Перевёрткина , д. 11 - стабилизировалась. А именно, московское руководство перестало тиранить и наше воронежское заняло нормальную рабочую позицию (планы работы понятны условия работы известны). Но .. вечный бой - покой нам только снится. Приходит новый руководитель С.А.Д. Всё ... Опыта работы руководителем филиала - мало. В плане профессионализма - ещё меньше. Филиал перестал делать дневной план. Ни МП, ни КБП она ничему обучить не может. Тупая армейская муштра: на обед не пойдёте, пока плана нет, после работы остаётесь, пока плана не будет. А как его делать она не знает. Работников, не делающих план, лишает выходных. Во времена Сталина она сделала бы хорошую карьеру. Весь филиал начинает свою работу с мольбы, чтобы сделать план до конца рабочего дня и во время вернуться к своей семье, либо чтобы Боженька перевел её в другой филиал, пусть опыты делает над следующими, а нам вернул Л.О.А или другого - адекватного руководителя.
Сотрудники доп офиса 9013/00062 Воронеж. Надеемся на понимание, потому что так работать невозможно, нет сил.
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Sergeev6583 • сотрудник
25.07.2016 21:59
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|Sergeev6583
Автор отзыва
25.07.2016 22:06
|Да ещё мало того что если не делам определенное количество плана на обеды не пускает.Сидим с утра до вечера без обеда.
|Dimson51
28.07.2016 17:09
|в туалет то хоть пускает?
|Andrei N.
29.07.2016 02:28
|Таких бы руководителей на должность тренера сборной России по футболу...
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