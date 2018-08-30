Добрый день!



Работая в Банке "ВТБ24" в ОО "Георгиевский" в г. Тюмень, со мной произошла ситуация, которая, казалось бы, не должна была произойти в крупном федеральном банке, у надежного работодателя, соблюдающего Трудовой кодекс Российской Федерации. Мой непосредственный руководитель (Директор ОО) К.Е.А. третирует меня увольнением, в связи с тем, что мне рекомендовано пройти обследование в Онкоцентре. После обращения в больницу и получения направления на обследование, я обратилась к К.Е.А. и сообщила о данной ситуации. Со своей стороны, понимая, что обследование/лечение займет время, я предложила написать заявление на очередной отпуск, который идет по графику отпусков с 25.07.2016 года. От руководителя я получила отказ в предоставлении мне очередного отпуска. После нашего разговора, К.Е.А. требует в устной и письменной форме написать меня заявление на увольнение по собственному желанию. При этом угрожает мне проверками со стороны Службы безопасности Банка "ВТБ24", проблемами с дальнейшим трудоустройством в другие компании, либо переводом меня на должность ниже, назначив при этом конкурс среди сотрудников на замещение моей должности. В своих действиях К.Е.А. ссылается на Управляющего РОО и Головную организацию, тем самым, транслируя точку зрения и решения Банка в целом.



При получении от меня повторного отказа от написания заявления на увольнение по собственному желанию, она выставила очередное требование по подписанию со мной целей по выполнению бизнес показателей еженедельно.



Со своей стороны, я обратилась в Отдел по работе с персоналом, рассказала о грубом нарушении Трудового кодекса Российской Федерации со стороны Директора ОО, на что мне сообщили, что это желание исключительно К.Е.А.. Но при этом я не получила поддержки со стороны Службы по работе с персоналом в решение данной проблемы.



Хочу отметить, что нарушения Трудового кодекса Российской Федерации в ОО "Георгиевский" в г. Тюмень носят систематический характер. Это выражается в некорректном составлении графиков работы персонала Директором ОО, наличием ежемесячных и неоплачиваемых переработок, отказом в предоставлении очередных отпусков по графику.



Прошу Руководство Банка "ВТБ 24" и Руководителя Службы по работе с персоналом обратить внимание на события, происходящие в ОО "Георгиевский" в г. Тюмень, так как считаю, что Директор ОО К.Е.А. в этой ситуации выдает свои амбиции за позицию Банка.



Лично я не имею претензий к Банку "ВТБ24", как к работодателю, и намерена лояльно урегулировать сложившуюся ситуацию.