Цель «Служебного рейтинга» - максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru, описывающих личный опыт работы в кредитных организациях.

Отзывы посетителей Banki.ru выражают субъективное мнение пользователей о работе в компании и должны быть основаны на личном опыте. Уровень удовлетворенности работой определяется эмоциональными впечатлениями от взаимодействия с коллегами и руководством компании, а также степенью соответствия/несоответствия фактических условий работы заявленным при трудоустройстве (зарплата, соцпакет и т. д.).

Основные принципы расчета рейтинга

В основе формирования «Служебного рейтинга» – традиционный расчет среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей. Учитывается также общее количество засчитанных голосов по конкретной компании с помощью оценочной формулы Байеса.

Формула расчета рейтинга – в файле: (26 Кб).

Пересчет значений рейтинга и обновление сводных таблиц происходит раз в сутки.