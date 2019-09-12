Бесплатные дебетовые карты в Московском Индустриальном Банке

Банк: Московский Индустриальный Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5,5% 0 - 1 188 до 5% нет
5 заявок
нет 0 - 2 268 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Помогли решить проблему
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить сотрудников банка Открытие за оперативное решение проблемы. Оплачивал зарплатной картой покупки в магазине. Оборудвоание выдало ошибку, потом... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Московском Индустриальном Банке в городах:

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Дебетовая карта — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С ее помощью можно быстро, удобно и безопасно выполнять наиболее востребованные финансовые операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах. При этом ее важная особенность заключается в том, что держателю доступна только сумма, находящаяся на лицевом счете, и он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.

Сколько стоит выпуск и обслуживание?

Как правило, пластик такого типа можно получить в банке бесплатно. Обычно держателю не нужно платить и за первый год обслуживания. Лишь за второй и последующие годы с него берется комиссия.

Важная информация на Banki.ru

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Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, которые начисляются на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back;
  • бонусные программы и их особенности;
  • степень популярности.

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