Бесплатные дебетовые карты в Московском Индустриальном Банке

Дебетовая карта — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С ее помощью можно быстро, удобно и безопасно выполнять наиболее востребованные финансовые операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах. При этом ее важная особенность заключается в том, что держателю доступна только сумма, находящаяся на лицевом счете, и он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.

Сколько стоит выпуск и обслуживание?

Как правило, пластик такого типа можно получить в банке бесплатно. Обычно держателю не нужно платить и за первый год обслуживания. Лишь за второй и последующие годы с него берется комиссия.

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стоимость годового обслуживания;

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