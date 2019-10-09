Дебетовые карты с Cash Back в Акибанке

Банк: Акибанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 6,5% 0 до 5% нет
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 6,5% 2 300 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Лучшие
Оценка: 5 Проверяется
Приветливые консультанты встречают, приятный руководитель провожает. Вернусь 100000 раз. Зарядила энергией позитива, все объяснили, показали, быстро обслужили. На все мои вопросы... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с Cash Back в Акибанке в городах:

Подробнее

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Акибанке — это удобный и выгодный инструмент, который позволит вам расплачиваться за товары и услуги в любой точке мира. Часть потраченного при этом будет возвращена в виде бонусов на счет. Воспользуйтесь услугами сервиса Banki.ru, чтобы выбрать лучшее предложение и максимально быстро оформить пластик.

Платежный инструмент предназначен для хранения собственных денег. Вы сможете пополнять счет на любую сумму. Ваши финансы всегда будут надежно защищены благодаря современным технологиям — 3D Secure и встроенному электронному чипу. Удобным в использовании пластик делает интеграция с сервисами интернет-банкинга, СМС-информирования, Google Pay, Apple Pay и другим.

Достоинства и преимущества

  • Участие в международной платежной системе Visa или MasterCard — вы сможете совершать операции, например, снимать наличные в банкоматах, расплачиваться в магазинах, барах, ресторанах, АЗС в любой стране мира;
  • Начисление процентов на остаток средств, хранящихся на счете;
  • Оформление в онлайн-режиме — достаточно оставить заявку на сайте Акибанка;
  • Доступ к другим банковским услугам — кредитованию под минимальный процент, размещению рублей долларов, евро на депозитных вкладах и т. д.

    • Выбор лучшего варианта в Banki.ru

    В нашем сервисе собраны все варианты, действующие в Акибанке. Ознакомьтесь с условиями и требованиями к получателям, узнайте о ставках по кешбэку, а затем оставьте заявку, воспользовавшись опцией «Оформить заявку». На вкладке по каждому банковскому продукту указана стоимость выпуска и годовая плата за обслуживание.

    Сегодня в Banki.ru собраны все актуальные предложения, доступные всем жителям России. Мы регулярно обновляем информацию и гарантируем ее достоверность и актуальность. Каждый день мы делаем финансовые продукты и услуги доступнее для наших пользователей. Сведения предоставляются бесплатно в режиме 24/7.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях