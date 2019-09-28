Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Александровский»

Банк: Александровский
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Мир
4% 0 нет нет
Мир
нет 700 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Александровский» в городах:

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Дебетовую карту МИР от банка «Александровский» можно использовать в повседневной жизни для совершения покупок, перевода денежных средств, хранения накоплений, не опасаясь за безопасность совершаемых операций. Россияне активно присоединяются к национальному экономическому проекту и уже успели оценить его преимущества. Узнать об особенностях обслуживания, сроке действия, доступных лимитах, а также ознакомиться с мнением экспертов можно на бесплатном портале Banki.ru.

Категории клиентов

С целью популяризации продукта у населения на уровне правительства РФ было принято решение об обязательном переходе к использованию НСПК двух категорий населения:

  • сотрудников бюджетной сферы;
  • граждан, получающих пенсии и социальные выплаты,

    • Именно таким образом удалось обеспечить стремительный рост клиентской базы в первое время после запуска проекта. Одними из первых эти люди получили возможность ближе познакомиться с системой, оценить ее преимущества и недостатки на практике.

    Сегодня выпуск нового платежного инструмента обеспечивают более 350 банков по всей стране, а его держателями могут стать все желающие. Большинство недочетов, возникших в первые месяцы массового использования, устранены. Расплатиться ей можно в небольшом магазине у дома или в крупном торговом центре, в кафе, парикмахерской и других заведениях. Для держателей существует лишь два ограничения на совершение привычных операций:

  • все действия осуществляются в одной валюте – рублях;
  • нет возможности расплачиваться за границей.

    • Для тех, кто часто путешествует, разработан особый кобейджинговый продукт, сочетающий в себе сразу две платежные системы – отечественную и иностранную.

    Функционал Banki.ru

    Пользователям портала круглосуточно открыт доступ к актуальным сведениям по любому банковскому продукту, а также к использованию опций сайта. Наиболее популярными из них являются:

  • расширенный поиск;
  • специализированные калькуляторы для расчетов;
  • онлайн-консультант.

    • На основе полученной информации можно самостоятельно проанализировать перспективы сотрудничества и сделать выбор. Для тех, кто уже определился с банком и программой обслуживания, есть услуга «Онлайн-заявка», позволяющая в один клик перейти к заполнению клиентской анкеты.

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