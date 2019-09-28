Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Александровский»

Дебетовую карту МИР от банка «Александровский» можно использовать в повседневной жизни для совершения покупок, перевода денежных средств, хранения накоплений, не опасаясь за безопасность совершаемых операций. Россияне активно присоединяются к национальному экономическому проекту и уже успели оценить его преимущества. Узнать об особенностях обслуживания, сроке действия, доступных лимитах, а также ознакомиться с мнением экспертов можно на бесплатном портале Banki.ru.

Категории клиентов

С целью популяризации продукта у населения на уровне правительства РФ было принято решение об обязательном переходе к использованию НСПК двух категорий населения:

сотрудников бюджетной сферы;

граждан, получающих пенсии и социальные выплаты,

Именно таким образом удалось обеспечить стремительный рост клиентской базы в первое время после запуска проекта. Одними из первых эти люди получили возможность ближе познакомиться с системой, оценить ее преимущества и недостатки на практике.

Сегодня выпуск нового платежного инструмента обеспечивают более 350 банков по всей стране, а его держателями могут стать все желающие. Большинство недочетов, возникших в первые месяцы массового использования, устранены. Расплатиться ей можно в небольшом магазине у дома или в крупном торговом центре, в кафе, парикмахерской и других заведениях. Для держателей существует лишь два ограничения на совершение привычных операций:

все действия осуществляются в одной валюте – рублях;

нет возможности расплачиваться за границей.

Для тех, кто часто путешествует, разработан особый кобейджинговый продукт, сочетающий в себе сразу две платежные системы – отечественную и иностранную.

Функционал Banki.ru

Пользователям портала круглосуточно открыт доступ к актуальным сведениям по любому банковскому продукту, а также к использованию опций сайта. Наиболее популярными из них являются:

расширенный поиск;

специализированные калькуляторы для расчетов;

онлайн-консультант.

На основе полученной информации можно самостоятельно проанализировать перспективы сотрудничества и сделать выбор. Для тех, кто уже определился с банком и программой обслуживания, есть услуга «Онлайн-заявка», позволяющая в один клик перейти к заполнению клиентской анкеты.