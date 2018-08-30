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|Собеседование в данном банке
|не голосовал
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Хотелось бы оставить отзыв об этом банке. На этом сайте не так давно, прошу прощения, если что не так.
В начале все стандартно, нашел на сайте хх.ру. Вакансия Ведущего специалиста в отделение банка. Понравилась мне. Отправил отклик. Скажу, что опыт работы в банках имею, более года в одном из крупных банков. Через некоторое время со мной связалась девушка (Ангелина), пригласила на собеседование. Собеседование было назначено на ст. м. Павелецкая, на 11:00, 04.09.15. Приехал туда заранее, в 10:50. Честно говоря, не сразу нашел место проведения, т.к. оно находилось в каком-то переулке. Да и когда я зашел в дверь, был неприятно удивлен. Помещение было очень маленькое, тесное. По факту, там был небольшой коридор, туалет и одна комната. В этой комнате встретил других соискателей. Было там человек 20 точно, возраст от 18 до 23 примерно. В общем, в 11 00 началось собеседование. В комнату зашли 5 сотрудников банка, как нам объяснили, они были управляющими. И шестой была та самая Ангелина.
Само собеседование проходило след. образом: сначала была презентация от банка, затем нас попросили встать и рассказать о себе (опыт, образование, ..), а затем было несколько игр. И на этом все.
Сегодня, 08.09.15 мне пришел ответ. Я не принят. Попросил предоставить причину отказа, вот, из письма банка мне: На данный момент на вакансию Ведущий специалист в Отделение рассматриваем кандидатов с большим опытом в продажах + знанием операционных систем. В общем, удивлен не был. Хотел только поделиться мнением с теми, кто идет туда. Не обольщайтесь слишком сильно, вы можете только время потерять. Кстати говоря, во время собеседования обменялся номерами с другими соискателями. И меня больше то удивило, что меня не взяли (опыт 1 в банке, РЭУ Плеханова), а девушку которая промоутером работала взяли. И вот мне непонятно, откуда у нее опыт знания банковских продаж.
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0
metalist981 • несостоявшийся сотрудник
08.09.2015 15:59
|Как хорошо, что я ушел :)
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал ведущим специалистом в отделе выездного взыскания в городе Москва более 5 лет. О банке могу сказать о положительных сторонах компании:
- Перспективный банк
- Достойная оплата труда
- Регулярные премии
- Отличный коллектив
- Адекватное руководство в Московском регионе.
Все это БЫЛО, до 2014 года. Пока не поменялся начальник Управления.
С приходом нового начальника, появилось куча нелепых отчетов, никому ненужных задач, мотивация, пороги, и т.д. Например:
1. Составление списков клиентов банка, к которым можно применить программу снижения финансовой нагрузки (рефинансирование), это вообще шедевр в его исполнении!!! Если до его прихода клиент подходил по определенным параметрам, то к нему применяли данную программу, с его нововведением каждый сотрудник направлял некий список на своего куратора, тот в свою очередь, направлял объединений список дальше, затем списки консолидировали, отсеивали тех кто не подходит по параметрам, и спускали обратно, причем было оговорено, что ЛЮБОЙ клиент, подходящий по параметрам, будет включен в данный список. И только потом применяли программу. Это что? Людей занять нечем? И таких примеров масса…
2. Сразу после прихода нового руководителя из Питера, повысились планы (от выполнения которых, напрямую зависит выплата премии), в отношение только отдельно взятых регионов (Москва) - вдвое. На собраниях непосредственный руководитель объяснял, что связано это с кризисом в стране, в Банковской системе региональных коэффициентов и т.д. и т.п., но не разу не ответил на вопрос, почему в Московском регионе так сильно завышен порог, на что он постоянно уходил от ответа, то ему некогда, то вторая линия, то еще что-нибудь. Пока не выяснилось, что данные планы искусственно завышались начальником управления. В полномочиях Начальника Управления, в том числе, распределение данных планов. Ему сверху спускается план на управление, а он «справедливо» распределяет его по отделам. И оказалось, что например в Москве и Санкт Петербурге при одинаковых портфелях планы сильно стали отличаться, чего не было при старом руководстве. И с каждым месяцем все сильнее чувствовалась разница (крайний план в Москве вдвое больше), причем это не по Питеру маленький план, а именно по Москве завышен. Возник вопрос: ПОЧЕМУ? Внятного ответа, как не пытались, получить не удалось, куча слов, ноль информации. Просто начальник управления так решил! Дальше Начальника управления оказалось, данный вопрос задать никому из руководства невозможно! Директор департамента, хороший знакомый Начальника Управления. Есть, информация, что они раньше вместе работали. Я в этой системе долго проработал и много что видел, но такого Самодурства НЕ встречал.
В связи с тем что начался бардак, которого я не понимаю, и с которым никто кроме моего непосредственного куратора не хотел бороться, пришлось искать работу. Повезло, подвернулось хорошее место, и нисколько не жалею, что ушел от такого некомпетентного руководителя.
Общаюсь с бывшими коллегами в банке, становится только хуже. Основная масса старых сотрудников подыскивает новое место работы. Вновь пришедшие как-то не приживаются. Так что, если ничего не поменяется, то, думаю, в ближайшем будущем Начальник Управления с Директором Департамента вдвоем по Москве взыскивать будут. Я так думаю, что они просто «МЕГА СБОРЩИКИ» (развалили один отдел взыскания и решили развалить другой), которые понимают в сборе и знают как выставлять планы:). У них все получится:). Только одно в голове не укладывается как такое может быть в Питере средний ОД – 70 млн, план 9-10 млн, а в Москве 50 млн – план 14-15 млн. ВЫ В СВОЁМ УМЕ???
ps: Говорил парням, бежать надо из этого банка! Будет только хуже. Сейчас вспоминают мои слова, глядя на планы, и затягивая ремни потуже. На голый оклад в Москве не проживешь.
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0
ivan.ivanov76 • бывший сотрудник
12.08.2015 23:26
|Как я проходил собеседование на должность "Ведущий специалист отдела бизнес-процессов
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Однажды вечером мне позвонили и любезно пригласили откликнуться на их вакансию. Обещали, что всему научат, все покажут, что никаких проблем не будет, и что они очень во мне заинтересованы. Отсутствие у меня опыта работы их совсем не смущало. Короче, попросили перезвонить для встречи. После выходных я перезвонил, а в ответ слышу совсем другой недовольный голос, речь была такая: "Ой, а разве мы вам звонили? Странно... Даже не знаю, что с вами делать. Ну ладно, приезжайте. Ой, а у вас же нет опыта". Разговор был в таком тоне, будто они делают мне одолжение.
Приехал в назначенный день. Явились две фифы, одна кадровичка, другая из отдела. В течение получаса вели со мной беседу о предметах в университете, о курсовых, о теме дипломной. Спросили о планах на будущее, не собираюсь ли я получать второе высшее и так далее. И еще задали кучу глупых, никчемных вопросов. Предупредили, что у них зарплата 20 тысяч, большие переработки, что уйти в 18.00 считается плохим тоном. Отгулы не дают, работать очень сложно. Внимательно следили за моей реакцией, как же я отреагирую. Со своей стороны я понимал, что это блеф и не поддавался на провокации.
В общем, в конце собеседования с их слов давалась надежда, что я им подхожу, и сказали, что перезвонят. Стандартная фраза: "На этой неделе у нас еще несколько кандидатов". Конечно, я понимал, что никто не перезвонит. Это просто шоу под названием "Кадровый отдел делает вид, что работает". Очередная вакансия-пустышка, которая уже почти месяц висит на hh. Висит для видимости и для создания образа "работы".
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5
AnonimA • несостоявшийся сотрудник
18.10.2014 13:18
|Зарплата без работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Началось всё с того, что однажды я прошла собеседование в Банк "Открытие". Кадры - вежливые, руководство - на первый взгляд адекватное. Проблемы начались уже на этапе трудоустройства. Во-первых, уровень оплаты труда на этапе оформления внезапно стал ниже, чем на финальном этапе собеседования. Однако так как оффера на руках не было, да и спорить не хотелось, согласилась на их условия. Сказали, что через 3 месяца по результатам работы могут рассмотреть вопрос о повышении. Обнадежило.
Дали задание на испытательный срок, с успехом выполнила по итогам работы 3 месяцев. Напомнила о повышении. Сначала сказали да, потом внезапно нет. Мол руководитель передумал. Неприятно. Во-вторых, бонусы. Кратко - их нет. Планирование ведется бессистемно, объяснить, откуда взялся тот или иной показатель никто не может. Начинаешь разбираться, игнорируют все вопросы. Руководство начало хамить, мол задача поставлена и ты должна её выполнить и не обращать внимания на то, что цели не согласуются между собой (например, большая часть показателей не бонусируется, а той, что бонусируется, могут лишить по просьбе руководителя, без объяснения причин). Прозрачности никакой, задачи ставятся хаотично - до обеда бежим направо, после обеда бежим налево. Должностной инструкции подписать при трудоустройстве не дали, сказали, сами её напишите. Трудового договора тоже нет.
По компенсациям помимо отсутствия бонусов - дмс через полгода работы, куда входят всего 8 обычных поликлиник, записываться к врачу нужно самой, но можешь пользоваться услугами только на определенную сумму. Например у обычного специалиста - 8500 рублей. Но об этом ты узнаешь только обратившись к врачу и пытаясь согласовать себе врачебные процедуры. Закончился лимит - умирай.
По оформлению рабочего места - ад. В кабинете на 40 человек тебе выделят угол, со всех сторон заставленный шкафами и столами, вентиляция с таким количеством народа не справляется, окна не открываются, да и от твоего угла они далеко. Температура в помещении - как в пустыне, душно. К обеду начинает кружиться голова и болят глаза. Пишешь в АХО - ответ один, нет денег. Но это все обычные будни средне-статистической российской компании.
Самое интересное началось, когда кадры в один прекрасный вечер пятницы вызывают и говорят, что у них изменения в штатном расписании и твоей ставки через неделю (!) не будет. Предлагают пойти на должность ниже с другим функционалом и меньшей зарплатой. Устно, просишь дать письменно - отказ. Я отказываюсь. Дальше - предлагают уйти. Соглашаюсь, прошу условия расторжения - молчат. Через неделю, как и обещали, забрали функционал. Спросили, не передумала ли уйти. Нет, не передумала. Прихожу в 9, ухожу в 18, сижу в углу клетушки за компьютером. Еще через неделю - заблокировали доступ к компьютеру. Спросили, не передумала ли уйти. Нет, не передумала. Хожу на работу, сижу, получаю зарплату. От кадров - тишина. Непосредственный руководитель освободил занимаемую им позицию, поддержки и информации получить неоткуда. Как работала - была лучшей, как отказалась уйти на условиях Банка - тут же стала неугодна компании. И все молчат. И кадры, и руководство.
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3
arichka • сотрудник
12.09.2014 15:53
|Банк "Открытие" один из лучших банков России
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я устроилась работать в банк кассиром в 2008 году. Меня взяли без опыта работы, до этого я работала бухгалтером по начислению зарплаты на крупном предприятии. Всему научили, предоставили удобный для меня график, дали возможность для подработки. Первое время до работы приходилось ездить, затем освободилось место рядом с домом и меня без проблем перевели.
Коллектив подобрался просто замечательный, всегда поддержат, помогут и если очень нужно заменят, дав отгул. Непосредственные начальники за столько лет несколько раз менялись, но всегда это были грамотные, профессиональные, доброжелательные люди, готовые трезво оценить ситуацию и в нужный момент подать руку помощи.
В 2012 году вышла в декрет и по семейным обстоятельствам переехала в город Белгород, скоро надо выходить на работу и мне очень бы хотелось вернуться в свой родной банк "Открытие".
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0
Raisa31 • сотрудник
26.08.2014 13:40
|"Мини-руководитель" или Аггравированный функционал "ненужного подразделения"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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"Нет лучше работы, чем заставлять работать другого".
Роберт Франк
Сразу же хочу сделать ремарку, что мой отзыв является сугубо личным, мне подходящим, моему опыту в банке соответствующим. Но я так же думаю, что читатели найдут что-то общее с "моей героиней", ведь я, как и многие, стремлюсь построить успешную карьеру в банке, и начинала совершенно без опыта работы в данной сфере. Решила написать об этой должности, т.к. мини-офисы одно из ключевых звеньев в розничной сети этого банка, и не осветить постом данный громадный кусок "рабочего класса" было бы просто некультурно. Итак, начнем.
В недалеком 2013 году правление банка решает запустить пилотный проект "мини-офис". Тот же самый офиса банка, но без "лишних хлопот". Нет кассы, соответственно нет и кассиров, отсутствие наличности разрешает сэкономить и на инкассации, т.е. охранников тоже нет. В офис мы сажаем:
а) Специалистов по привлечению клиентов (2-3 сотрудника);
б) Руководителя мини-офиса.
В офисе мы продаем:
а) кредитные карты;
б) кредиты;
в) страхование;
г) НПФ.
Модель, казалось бы, работающая. Времена, когда о банковских кредитах знали только руководители крупных предприятий, давно прошли. Теперь любой человек при необходимости может не обегать всех родственников и друзей в поисках недостающей суммы, а попытаться оформить займ в банке. В банке "Открытие" он может именно "попытаться", но об этом позже.
Я пришла на эту должность исполненная вдохновением и отвагой. Мои планы были широкими, а знания довольно узкими, но я не теряла оптимизма. Собеседование прошла в 3 этапа. Начальник управления-Региональный директор-ГО. Перешла я на эту должность с ведущего специалиста, поэтому желание мое "проявить себя" шло вперед меня самой! Мне помогли найти сотрудников и офис начал функционировать. Открылись мы в декабре, холодно, "голодно", безлюдно. Офис находится в центре города, казалось бы, поток клиентов обеспечен. Но не тут то было. Я, будучи, первоклассным "продажником", потела и пыхтела. Первых клиентов притащила прямо с улицы, зимой я проводила время в районах не столь отдаленных, с большой концентрацией мелких и средних "ООО". Планы нам поставили более, чем амбициозные. Сохраняя политику конфиденциальности, озвучивать их не буду. Но оговорюсь, что план на 1 сотрудника сильно завышен и приравнивается к 1,5-2,5 планам на специалиста фронт-линии в банках той же самой категории, а в некоторых офисах даже выше чем в банках топ-10. Пишу это, т.к. имела опыт работы и в банке категории ААА+, и в банке категории ВВ+. Все познается в сравнении.
Первые 3 месяца мы отработали с грехом пополам. Засиживались на работе, нервничали, уставали жутко. Для меня самым сложным было мотивировать своих сотрудников. Ведь я никогда прежде с этим не сталкивалась и не знала, как направить моих подчиненных в нужное русло. Более того, я не имела понятия, как определить их карьерный план. Смысл, суть того, ради чего они здесь. Я знала, ради чего я пришла в "Открытие", и поэтому я еще здесь, но мои "горе"-специалисты сидели с распахнутыми глазами. Любое мое наставление - это моветон. Ок. По з/п у специалистов "мини-офиса" - печалька. Чтобы заработать свои кровные, им надо в прямом смысле слова "пахать". Моя же денежная мотивация меня вполне устраивала, и были моменты, когда мне хотелось оторвать от своей зарплаты кусочек и дать своим специалистам. Если мини-офис выполняет свой план, премия руководителя офиса, то бишь моя, очень даже радует. Шло время, спустя 6 месяцев мы впервые выполнили план. "Распрекрасно!" - подумала я, и начала прицеливаться. (это мое личное выражение, знач. при цели - близко к цели) Наш офис стал появляться в рейтинге лучших, меня хвалили. Большая гордость была и за то, что "с нуля" я смогла поставить этот офис "на ноги". Но, друзья мои, далее стали происходить абсурдные вещи.
Руководство принимает волевое решение сменить приоритеты. Первенство переходит кредитным картам. На этот момент, я уже узнала, что финансовый результат моего подразделения за 8 месяцев, мягко говоря "не очень". Я сидела и анализировала, откуда такой большой минус. Почему, не смотря на то, что мы выполняем нормативы, продаем комиссионные продукты, экономим на бумаге (между прочим), а последнее время, и сами прибираемся, мой мини-офис "сидит в долговой яме". С течением времени, картина становилась для меня все яснее и яснее. Видите ли, друзья, данное структурное подразделение, не что иное, как "проект". Правлению банка ничего не стоит взять и закрыть мини-офис. Любой. По моим подсчетам, мой офис ждет "Закрытие" месяца через два.
Схема мини-офиса утопична с самого начала. Наш основной клиент - клиент "с улицы". Клиент "с улицы" - самый рисковый сегмент для банка. Поэтому, одобрения нет. Нет одобрения, соответственно, нет сделок. Прибавляем сюда тех, кому "удалось" взять в "Открытии" кредит. Они, о боже! Не платят. Финансовый итог - сами понимаете. Мои долги росли с каждым месяцем. Благодаря новоиспечённой миссии по "захвату" рынка карт, я заработала себе очень большой дефолт. (дефолт — знач. (англ. default) невыполнение обязательств, в данном случае, кредитных) Моя фантазия насчет открытия еще одного мини-офиса под "мои началом" сгорала, как огонек на спичке. Атмосфера рабочая была жуткая. Специалисты мои все уволились. Остался один, самый стойкий. Сейчас мы с ним "несём" наш тяжелый крест вдвоем. Заполнить штат не получается, не по з/п, не по специфике работы, не по имиджу банка - не завлекаются.
На данный момент в банке картина маслом. Опять же, оговорюсь, возможно, это только в нашей локации. Хотя, я ежедневно смотрю отчеты филиалов, и могу резюмировать, что выживают только самые стойкие. Ребята! Если Вы из таких, то вам в "Открытие"! Планы небольшие, но выполнить их на фоне постоянных изменений ориентиров, ужасной работы программного обеспечения (еще раз скажу УЖАСНОЙ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ), текучки кадров, "незнания" своего клиента(отказ по кредиту 99 из 100), вяло-текущих инноваций (мы отстаем от банков топ-20 года на полтора) и жесткого прессинга со стороны начальства - становится просто невозможно! Я не снимаю с себя ответственности за результат моего офиса, это только мой результат. Но, уважаемое руководство, если мы делаем ставку на револьверные ссуды, давайте будем реалистами. Все мини-офисы повально закроют. Неужели вся наша Высшая Миссия рисуется "маслом" в виде овердрафта по кредитной карточке? Или Вы определяете баланс сил на рынке при помощи количества заявок, которое сейчас доходит до нелепого.
Если спрос и предложение – это количество завершенных сделок, то заявки – это, можно сказать, количество людей, пришедших в мой офис. Но огромное количество не позволяет сразу видеть, кто в текущий момент времени настроен более лояльно к банку, а кто потенциальный "неплательщик". Мой сотрудник проявляет большую инициативу в плане поиска новых клиентов, но получая 1 одобрение из 30, очень расстраивается когда клиент не хочет оформлять у нас ссуду. Как итог, планы офиса не выполняются. Мы ежедневно отчитываемся руководству о наших боль-результатах. Я искренне желаю выбраться из этой ситуации. И прилагаю все возможные усилия! Я обязательно напишу продолжение отзыва, когда смогу исправить нынешнее положение вещей. Верю в корпоративный дух, свой профессионализм и непоколебимость духа.
С надеждой на лучшее, и общей оценкой 3+ к банку "Открытие".
Аноним из города N.
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7
ivanova_ea • сотрудник
19.08.2014 11:06
|Проработала в "Петровском" полгода, а в Мордовии лицом не вышла!
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Общее впечатление о банке на 4. Начинала без опыта, взяли без проблем, что не могло не радовать! Стартовала со спеца отдела координации (для не посвящённых это подменный сотрудник). Безусловно было тяжело, бросали на передовую только так, на второй день после стажировки меня оставили одну (не считая кассы) на ДО на полдня, и понеслось, практически каждый день новый офис-мини государство, т.к. абсолютно везде свои законы, и попробуй не повинуйся, новые коллеги, и куча клиентов, с которыми по-началу очень страшно оставаться одной, и хотят они от тебя какую-то абру-кадабру! Но это период, как мне показалось, нужно не просто пережить, важно набрать контактов опытных и адекватных (которых очень мало, несмотря на великое множество офисов) коллег, которые лично меня спасали очень много раз (огромное спасибо Марине С., Оле И., Александре Е., Наталье К., Татьяне К., Лидии К.). Зачем нужны опытные коллеги, спросите вы, да за тем что непосредственное начальство совершенно не интересует твоя квалификация как специалиста, и я очень сомневаюсь, что это начальство вообще хоть какую-квалификацию само имеет, кроме навыков продажника, потому как у начальства функция одна, топать ножкой, требовать планы и угрожать отсутствием премии и понижения должности, минимум! Вообще не важно какие процессы и операции ты знаешь и можешь выполнить, если ты плохо и мало продаешь, ты хуже всех (несмотря на многолетний большой опыт и кучу знаний по операционке), если ты ни хрена не знаешь, но планы по продажам выполняешь, ты бог, на тебя молятся и ставят в пример!!!
За полгода, я попала на пару тренингов, и естественно по продажам, где два дня по 8 часов нам рассказывали про создание искусственных потребностей и про красно-сине-жёлто-зелёных людей и в какой пассивно-агрессивной форме я должна им улыбаться (нет, не подумайте, к тренерам у меня претензий нет, у них работа такая, и рассказывали они интересно, но лично мне в работе это ни как не помогло). А вот когда у меня был клиент, с отправкой swiwt перевода, и я не могла отправить его неделю, и даже опытные коллеги проработавшие почти по 10 лет не смогли мне помочь, руководство тихонько отстранилось, сделав вид что я говорю на китайском, и отправило меня в опер. поддержку, вот здесь отдельное спасибо и поклон в пояс Наталье Х. разрулила, помогла, отправили совместными усилиями. На мой взгляд Наталья Х. единственный человек в этом банке, отрабатывавший свою з/п (я говорю о так сказать низших эшелонах сотрудников непосредственно отрабатывающих клиентов, а не о глубоких кабинетах и отделах). Или же когда мне расчетный счет открывали почти месяц (хорошо клиент не скандальный был, вытерпел), без объяснения причин,"документы в работе" это максимум что я могла услышать от отдела открытия счетов, а задав вопрос "когда?" своему непосредственному руководству, меня техничного слили на опер. поддержку, попутно ткнув меня носом, что я поставила в конце письма не один, а три восклицательный знака, да скажите спасибо что не десять!
А единая служба поддержки это вообще отдельное государство, заявки могли висеть больше недели, и никаких концов вообще не могли найти. Все минусы у меня какие-то получаются,... о приятном..
По прошествии 2-х месяцев интенсивной беготни меня наконец-то закрепили за конкретным ДО и посадили на одно место и даже дали свой стул и стол, что не могло не радовать! С коллективом повезло очень, особенно месяца через полтора, когда сделали не большую рокировку, и наступила у нас благодать, но это я про коллектив. А планы у нас не вытягивались, офис не ходовой; старый, но из клиентов пенсионеры и ЮЛ, на первых далеко не уедешь, а вторые уже все обработанные от и до, т.к. повторюсь офис старый. А в моем трудовом договоре не указанно, что я должна устраивать шаманские танцы с бубном вокруг офиса, чтоб туда хоть кто-нибудь зашел, подал заявку, получил отказ и довольный ушел (не знаю как у кого, но у меня процент отказов был больше 90%),а если и забредет кто, то по факту выдачи выяснится, что он зарплатник или корпорат чей-нибудь и галочка в плане естественно уплывет от тебя в неизвестном направлении. И здесь нужно отдать должное нашей старшей офиса, бьющее изо всех щелей негодование начальства она терпела одна, на нас не срывалась, спасибо!
О зарплате тоже плохо не скажу, чётко без задержек, два раза в месяц получали приличный (если мониторить доступные предложения о работе) оклад, но что касается премий... В брошюрке мотивашке все красиво, но по факту, ты никогда на отследишь что за лишняя тысяча рублей красуется в графе премия, почему не ноль или не две тысячи ты тоже никогда ни у кого не узнаешь, прискорбно.
Несмотря на все выше изложенное, у меня было большое желание продолжить карьеру именно с "Открытием", но по личным обстоятельствам мне предстоял переезд в другой регион. Девочки с отдела персонала помогли связаться с соответствующим отделом в нужном регионе, но на момент запроса, свободных вакансий не оказалось, на вопрос об открытии новых офисов в ближайшее время, я получила положительный ответ, но только придётся подождать пару месяцев, и на это я тоже согласилась, как мне хотелось там работать. Расстались с девочками на том, что они обо мне никак не забудут, т.к. они очень заинтересованны в опытном сотруднике, а я клятвенно обещала дождаться нового офиса.
По приезде в пункт назначения, встретилась с будущим управляющим этого офиса, провели, так сказать, собеседование, и в принципе заинтересовали друг друга. Больше всего я боялась, что про меня могут забыть. Не забыли... Но лучше б забыли, так меня не кидали ещё никогда!!!! Во первых вместо пары месяцев, оказалось больше четырёх, что здорово подрубило моё финансовое состояние, но я такая уверенная что работа в кармане, сижу жду, ДУРА! Озвучили примерную дату открытия, назначили очередное собеседование! Пришла. Толпа народу. Правда вызвали первую, видимо так как с опытом, пообщались с какой то дамой, видимо руководителем БЦ или какой-то аналогичной должности, пообщались мы с ней в полное прилично, как мне показалось, хотя в весьма не привычной мне, манере проведения собеседования (я не считаю допустимым такие вопросы как, цитирую дословно"мы вам зарплату 20 тыщ, а вы нам чё??") Присутствующий при всем при этом буд. управляющий сказал, что через пару дней мне перезвонит. Честно говоря, я немного опешила, но потом подумала, что это формальность и успокоилась, ведь куча народу меня уже заверила как я им нужна, не меньше чем они мне. И каково же было моё удивление, когда через 3 дня так и не было звонка.
Позвонила сама, и выяснила что я им не подхожу, без объяснения причин. Просто так кормить 4 месяца обещаниями, чтоб, в конце концов, послать меня. 100 раз промотав в голове это чёртово собеседование, в попытках найти, что же я не так сказала, я пришла к одному единственному выводу, что дамам не место на руководящих должностях! Слишком много народу зависит от такого нестабильного настроения! При всем при этом вакансии этого офиса в интернете по сей день открыты, ладно бы на моё место взяли спеца с огромным опытом работы... Нет меня просто послали, несмотря на опыт работы именно в этом же банке!
Вобшем, дорогие соискатели, собираясь в данную контору будьте готовы ко всему, как в прочем и везде. Хорошо ведь только там, где нас нет! И я ни сколько не жалею, что работала там, отрицательный тоже опыт! Вот и вся моя история.
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2
алиночка88 • бывший сотрудник
03.07.2014 00:43
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Администратор:
Голос не засчитан в связи с баном автора.
|Работаю по сей день в г. Иваново. Все минусы и плюсы!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Все добрый день! В этом банке работаю уже 7 месяцев. Работаю с самого его открытия. Ну что могу сказать... Это мой первый опыт в сфере банка, и он довольно-таки удался! Пришла я сюда без опыта работы (первый плюс - в большинстве банков без опыта работы говорила громкое НЕТ, но тут дали возможность показать себя, что безусловно радует). Работа мне показалась интересной, да есть и минусы и плюсы, но, на мой взгляд, идеальной работы ну просто нет!
Начнем по порядку! Зар. плата меня устраивает и даже вполне. Повышение со специалиста на старшего специалиста по истечении исп. срока гарантирован, НО работа должна быть качественной! Если вы думаете что, за просиживание штанов доберетесь до руководителя, то увы и ах вы живете не в том веке. За место под солнцем нужно бороться!!! Зарплата 2 раза в месяц без опозданий. Бонусы каждый месяц за предыдущий. Читала отзывы других быв. работников о том, что мак. бонус 2 тыс. рубл. - вы меня извините, но может вы совсем не работали, а занимались маникюром, например? По своему опыту скажу,что мин. зарабатываю 5 тыс. бонусов, скажу сразу банк не защищаю а говорю по факту!
Руководство я считаю более чем справедливым, какая работа, такой и результат. И помогут и подскажут, а накосячишь и поругают. Я не спорю что сотрудник напрямую зависит от начальника, в каком плане сейчас объясню - нужна хорошая дружная команда для результата. А кто как не начальник может создать атмосферу. Как сказал наш любимый начальник (без фамилий обойдемся). А вы что-то вложили в вашего сотрудника, что бы с него требовать? Согласитесь, а ведь это истина! А еще не так давно получила полюс ДМС - это чудо (безлимитное). Да есть и минусы, но они не так существенны, чтобы на них обращать внимание! Так что прежде чем осуждать работу поройтесь в себе, может вы были так скажем ленивым сотрудником? И просто филонили а не работали на полную?
Работа это не то место где нужно быть "букой". Да бывают моменты недопонимания, но их нужно просто пережить, а не бежать увольняться и писать нег. отзыв.
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Marina37 • сотрудник
09.06.2014 18:20
|Открытие и беременная сотрудница
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уже 1,5 года работаю в этом прекрасном банке и все бы хорошо, но вот я в положении... и началось! Держусь уже месяц, 8 дней была на больничном из-за нервного потрясения - поставили "угрозу выкидыша". Терпения больше нет. Один вопрос к админам или сотрудникам этого банка, подскажите есть ли в Открытии портал, или специальный почтовый ящик, куда я могу отправить свою жалобу, с аудиозаписями и всеми подробностями. Аналогичные жалобы попадут в трудовую инспекцию, прокуратуру и т.д.
Администратор: Подробнее о ситуации расскажите?
mama14: Подробности писать очень долго!!! Хамское отношение типа "Мне плевать, что ты беременна, ты работать не будешь, я тебе заблокирую почту, чтоб ты не смогла ни кому писать свои письма" и т.д. Почту и правда заблокировал, и я не могу выполнять на 100% свои обязанности, я так понимаю, это для того, чтоб меня потом за это же и наказать! Подослали безопасника, чтоб он меня (как они это умеют делать) запугал, и уголовным кодексом, и "волчьим билетом", выговором, лишением премии, в общем как принято у сотрудников службы безопасности банка, сразу же появились какие-то старые нарушения, о которых они, якобы очень давно знали, но не стали меня за них наказывать, а теперь спустя пол года, и дождавшись когда я соберусь в декрет, они тут же решили восстановить справедливость и наказать меня! Они добились от меня заявления на увольнения, т.к. сидеть с этими личностями в замкнутом пространстве было не возможно! Счастливы и довольные начальники уехали с офиса, на след день я написала отзыв своего заявления, его приняли, но опять угрозы повалились с их уст! Я попала в больницу, диагноз уже писала. Тут же услышала недовольства по поводу больничного, и попросили предоставить справку о том, что я на самом деле беременна и какой срок! Справку, естественно предоставила, вышла с больничного, и все обещания были сдержаны: почта заблокирована, безопасник диктует, как правильно мне писать объяснительную... Вот сижу на работе, как в гостях, и не знаю, что же дальше будет!!!
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7
mama14 • сотрудник
15.05.2014 11:03
|Не идите работать в этот банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день,
проработал в Филиале "Петровском" Банк Открытие 4 месяца, за все это время максимальная премия составила 5.000 руб. и это при полном выполнении плана. Оклад был минимальный, на собеседовании говорили, что хорошие премии, а по факту их нет. За последний месяц премия вообще не выплатили! Постоянные неоплачиваемые переработки и работа одного сотрудника по обслуживанию физ. лиц. В целом остались негативные впечатления от работы в этом Банке.
Администратор: Уточните по штатному расписанию какое количество сотрудников должно работать с физ. лицами? О каких переработках идет речь, расскажите подробнее?
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1
omen626 • бывший сотрудник
06.03.2014 10:04
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Администратор:
Пока без оценки.
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