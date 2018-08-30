Общее впечатление о банке на 4. Начинала без опыта, взяли без проблем, что не могло не радовать! Стартовала со спеца отдела координации (для не посвящённых это подменный сотрудник). Безусловно было тяжело, бросали на передовую только так, на второй день после стажировки меня оставили одну (не считая кассы) на ДО на полдня, и понеслось, практически каждый день новый офис-мини государство, т.к. абсолютно везде свои законы, и попробуй не повинуйся, новые коллеги, и куча клиентов, с которыми по-началу очень страшно оставаться одной, и хотят они от тебя какую-то абру-кадабру! Но это период, как мне показалось, нужно не просто пережить, важно набрать контактов опытных и адекватных (которых очень мало, несмотря на великое множество офисов) коллег, которые лично меня спасали очень много раз (огромное спасибо Марине С., Оле И., Александре Е., Наталье К., Татьяне К., Лидии К.). Зачем нужны опытные коллеги, спросите вы, да за тем что непосредственное начальство совершенно не интересует твоя квалификация как специалиста, и я очень сомневаюсь, что это начальство вообще хоть какую-квалификацию само имеет, кроме навыков продажника, потому как у начальства функция одна, топать ножкой, требовать планы и угрожать отсутствием премии и понижения должности, минимум! Вообще не важно какие процессы и операции ты знаешь и можешь выполнить, если ты плохо и мало продаешь, ты хуже всех (несмотря на многолетний большой опыт и кучу знаний по операционке), если ты ни хрена не знаешь, но планы по продажам выполняешь, ты бог, на тебя молятся и ставят в пример!!!



За полгода, я попала на пару тренингов, и естественно по продажам, где два дня по 8 часов нам рассказывали про создание искусственных потребностей и про красно-сине-жёлто-зелёных людей и в какой пассивно-агрессивной форме я должна им улыбаться (нет, не подумайте, к тренерам у меня претензий нет, у них работа такая, и рассказывали они интересно, но лично мне в работе это ни как не помогло). А вот когда у меня был клиент, с отправкой swiwt перевода, и я не могла отправить его неделю, и даже опытные коллеги проработавшие почти по 10 лет не смогли мне помочь, руководство тихонько отстранилось, сделав вид что я говорю на китайском, и отправило меня в опер. поддержку, вот здесь отдельное спасибо и поклон в пояс Наталье Х. разрулила, помогла, отправили совместными усилиями. На мой взгляд Наталья Х. единственный человек в этом банке, отрабатывавший свою з/п (я говорю о так сказать низших эшелонах сотрудников непосредственно отрабатывающих клиентов, а не о глубоких кабинетах и отделах). Или же когда мне расчетный счет открывали почти месяц (хорошо клиент не скандальный был, вытерпел), без объяснения причин,"документы в работе" это максимум что я могла услышать от отдела открытия счетов, а задав вопрос "когда?" своему непосредственному руководству, меня техничного слили на опер. поддержку, попутно ткнув меня носом, что я поставила в конце письма не один, а три восклицательный знака, да скажите спасибо что не десять!



А единая служба поддержки это вообще отдельное государство, заявки могли висеть больше недели, и никаких концов вообще не могли найти. Все минусы у меня какие-то получаются,... о приятном..



По прошествии 2-х месяцев интенсивной беготни меня наконец-то закрепили за конкретным ДО и посадили на одно место и даже дали свой стул и стол, что не могло не радовать! С коллективом повезло очень, особенно месяца через полтора, когда сделали не большую рокировку, и наступила у нас благодать, но это я про коллектив. А планы у нас не вытягивались, офис не ходовой; старый, но из клиентов пенсионеры и ЮЛ, на первых далеко не уедешь, а вторые уже все обработанные от и до, т.к. повторюсь офис старый. А в моем трудовом договоре не указанно, что я должна устраивать шаманские танцы с бубном вокруг офиса, чтоб туда хоть кто-нибудь зашел, подал заявку, получил отказ и довольный ушел (не знаю как у кого, но у меня процент отказов был больше 90%),а если и забредет кто, то по факту выдачи выяснится, что он зарплатник или корпорат чей-нибудь и галочка в плане естественно уплывет от тебя в неизвестном направлении. И здесь нужно отдать должное нашей старшей офиса, бьющее изо всех щелей негодование начальства она терпела одна, на нас не срывалась, спасибо!



О зарплате тоже плохо не скажу, чётко без задержек, два раза в месяц получали приличный (если мониторить доступные предложения о работе) оклад, но что касается премий... В брошюрке мотивашке все красиво, но по факту, ты никогда на отследишь что за лишняя тысяча рублей красуется в графе премия, почему не ноль или не две тысячи ты тоже никогда ни у кого не узнаешь, прискорбно.



Несмотря на все выше изложенное, у меня было большое желание продолжить карьеру именно с "Открытием", но по личным обстоятельствам мне предстоял переезд в другой регион. Девочки с отдела персонала помогли связаться с соответствующим отделом в нужном регионе, но на момент запроса, свободных вакансий не оказалось, на вопрос об открытии новых офисов в ближайшее время, я получила положительный ответ, но только придётся подождать пару месяцев, и на это я тоже согласилась, как мне хотелось там работать. Расстались с девочками на том, что они обо мне никак не забудут, т.к. они очень заинтересованны в опытном сотруднике, а я клятвенно обещала дождаться нового офиса.



По приезде в пункт назначения, встретилась с будущим управляющим этого офиса, провели, так сказать, собеседование, и в принципе заинтересовали друг друга. Больше всего я боялась, что про меня могут забыть. Не забыли... Но лучше б забыли, так меня не кидали ещё никогда!!!! Во первых вместо пары месяцев, оказалось больше четырёх, что здорово подрубило моё финансовое состояние, но я такая уверенная что работа в кармане, сижу жду, ДУРА! Озвучили примерную дату открытия, назначили очередное собеседование! Пришла. Толпа народу. Правда вызвали первую, видимо так как с опытом, пообщались с какой то дамой, видимо руководителем БЦ или какой-то аналогичной должности, пообщались мы с ней в полное прилично, как мне показалось, хотя в весьма не привычной мне, манере проведения собеседования (я не считаю допустимым такие вопросы как, цитирую дословно"мы вам зарплату 20 тыщ, а вы нам чё??") Присутствующий при всем при этом буд. управляющий сказал, что через пару дней мне перезвонит. Честно говоря, я немного опешила, но потом подумала, что это формальность и успокоилась, ведь куча народу меня уже заверила как я им нужна, не меньше чем они мне. И каково же было моё удивление, когда через 3 дня так и не было звонка.



Позвонила сама, и выяснила что я им не подхожу, без объяснения причин. Просто так кормить 4 месяца обещаниями, чтоб, в конце концов, послать меня. 100 раз промотав в голове это чёртово собеседование, в попытках найти, что же я не так сказала, я пришла к одному единственному выводу, что дамам не место на руководящих должностях! Слишком много народу зависит от такого нестабильного настроения! При всем при этом вакансии этого офиса в интернете по сей день открыты, ладно бы на моё место взяли спеца с огромным опытом работы... Нет меня просто послали, несмотря на опыт работы именно в этом же банке!



Вобшем, дорогие соискатели, собираясь в данную контору будьте готовы ко всему, как в прочем и везде. Хорошо ведь только там, где нас нет! И я ни сколько не жалею, что работала там, отрицательный тоже опыт! Вот и вся моя история.