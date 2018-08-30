Эпиграф: Шише, Мосе и Татру посвящается....

Слова - не мои (народные)

Правило 1: снеси всех адекватных топов, но не трогай дураков. Дураки этого хода не поймут, но будут все время тебе в рот заглядывать и рассказывать всем какой гендир мудрый и вообще звездный;

Правило 2: прими нереальный бюджет. Даже акционеры должны удивиться твоим обещаниям. В итоге выручка год к году +30%, расходы -30%.

Правило 3: сократи 10-15% штата. Неси любую ересь про неэффективный баласт, тенденции ведущих компаний, автоматизацию и роботизацию. Лучше приводить в пример американские компании;

Правило 4: демотивируй всю компанию пересмотром премий, соц. программ и любых льгот. Если была сотовая связь, зарежь ее для большинства сотрудников или уменьши компенсацию в три раза. Пойми - они зажрались! Кто не хочет, может искать другую работу. Ты легко наберешь на рынке сотрудников из другой сферы, без нужного опыта, но преданных как немецкая овчарка;

Правило 5: сообщи всем сотрудникам, что в компании тяжелые времена. Это даст тебе еще гамму ходов и развяжет руки;

Правило 6: парализуй перемещение и найм сотрудников. Вместе с сокращением штата это классный метод убить целые направления работы: растерять корпоративных клиентов, ключевых поставщиков, застрочить преданных менеджеров;

Правило 7: перекрои всю штатку, объедини пару дирекций, самые активные подразделения рассели в разные корпуса, желательно в разных районах города. Если система вдруг заработает, то ты молодец. Если не заработает, то эти сотрудники саботируют процесс;

Правило 8: передай управление бизнесом службе HR. Запомни, шеф, эти начальники направлений всегда хотят больше людей, чтобы эффективнее работать. Покажи, что эти недоумки тут не главные. Вместе с контролем численности пусть бизнес обосновывает необходимость найма кадровикам. Не путай: не HR для бизнеса, а бизнес для HR!

Правило 9: режь косты! Не сокращай затраты, а именно режь и именно косты. Под этим мероприятием можно понимать любую хрень. Покупай бензина в два раза меньше обычного, не заказывай офисные принадлежности и бумагу для принтеров. Никакой туалетной бумаги Tork! Оцинкованное ведро в углу в лучшем случае;

Правило 10: придумай KPI. Например, "из каждого килограмма досок должно получаться два килограмма скворечников". Как? Да это не твое дело! Пусть думают и лучше работают, бездари. Могут использовать больше гвоздей или собирать со скворцами уже внутри;

Правило 11: заморозь всё перспективное развитие. Нельзя ничего развивать, когда у компании тяжелый период. Даже жизненно необходимые проекты могут подождать твоего золотого парашюта;

Правило 12: внедри новую систему отчетности. Это позволит тебе запутать руководство еще на пару месяцев;

Правило 13: тащи в контору именитых консалтеров, лучше бы из совершенно другой сферы. Если твой бизнес - не FMCG, то консалтеры должны быть именно оттуда. У них все просто: склад-полка-покупатель. А ты же так и делаешь! Всей кучей можно втирать очки до последнего.



И запомни главное, не ты плохой, просто ты гораздо умнее этого мяса. В конце концов, у тебя же есть MBA и диплом какого-нибудь американского ВУЗа, в котором ты никогда не был. Если когда-нибудь дрогнешь, вспомни, что Google переводит сотрудников на home-office, а Цукерберг обещает запускать дирижабли с Wi-Fi в пустынях. Ну неужели ты на работе не сможешь нести такую же пургу?!