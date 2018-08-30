Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не выплачивают больничный
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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4 месяца работала в Бинбанке в отделении софийский/53. 13 сентября был мой последний рабочий день, 11.09 я заболела и ушла на больничный. 21.09 меня выписали и я отнесла больничный лист для оплаты своему руководителю. Выплату за больничный я получила только 17.10!!!! И только После звонка руководителю с вопросом, а где же деньги, прошёл почти месяц!!!??? Но то, что мне выплатили оказалось почти в 2 раза меньше. Во время моей работы я предоставляла справку по форме 182П с предыдущего места работы, для корректной выплаты больничного, но видимо руководитель не отправил Ее в бухгалтерию. На вопрос руководителю, почему так мало начислили, в ответ я услышала, что Елена Николаевна напишет в бухгалтерию и мне отпишется, отписалась она через 2 недели и опять же Только после моего Напоминания, где сказала, что справка 182П затерялась и нужно предоставить новую !!! Новую я предоставила , перерасчета больничного до сих пор нет!!!!
Прошу разъяснить мне:
1) почему в банке теряются документы сотрудника
2) почему я уже 2 месяца не могу получить выплаты по своему больничному
3) когда мне уже наконец переведут больничный??? Или мне стоит обратиться в трудовую инспекцию и ФСС???
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Ольга Иванова • бывший сотрудник
15.11.2018 12:48
|Запрос справки 182н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер!
Обращалась неделю назад на почту people@binbank.ru для запроса справки 182н, которую оказывается выдают при увольнении, однако мне ее не выдали, но ответа так и не получила. Хотелось бы узнать принят ли мой запрос в работу, так как справка нужна СРОЧНО! Проясните, пожалуйста, ситуацию.
Спасибо.
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agicoo • бывший сотрудник
15.10.2018 14:01
|Ужасное место
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Необоснованное задержка аванса, при увольнении не выплачивается премия, не выдаётся трудовой договор, не предоставляется расчётный лист. Ужасное отношение к сотрудникам.
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NaStYa18991 • сотрудник
20.07.2017 16:22
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Администратор:
Автор, что именно коснулось вас лично расскажите подробнее.
|Справка 182 Н
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я уже не прошу, а требую помочь мне получить справку по форме 182Н за 2014-2015 г. Или хотя бы укажите, куда мне обратиться, ответ на горячую линию, не устроит, там мне помочь не могут!!! Неоднократно звонила на горячую линию, писала на почту ответственному сотруднику (не ответила), никто не может помочь, создают заявки, но со мной никто не связался!!! Так сегодня провисев на линии 30 мин. сотрудник колл-центра единственное что смог, посоветовал обратится в бухгалтерию, на мой вопрос указать адрес, его ответ был - мы не можем сказать адрес, затем не зная как поступить просто сбросил звонок! Требую со мной связаться и наконец выдать мне справку! Местонахождение - г. Москва.
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alenysya • бывший сотрудник
03.03.2017 13:04
|Недобросовестные сотрудники
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Предпоследняя инстанция получить наконец-то справку! Неоднократно обращалась на горячую линию с запросом получить справку по форме 182-Н, естественно ни ответа ни привета! В прошлом году сотрудница горячей линии приняла от меня заявку на получение справки, сказала как она будет готова, то мне позвонят. Конечно же никто мне так и не перезвонил. Попытка номер два, написала на сайте банка в меню обратной связи, пришел ответ: "обратитесь повторно на горячую линию". Я обратилась.., после ожидания 7 мин., прослушивания музыки, наконец ответил сотрудник колл-центра, услышав мой запрос, попросила подождать, что бы она уточнила..., после очередного ожидания испуганная сотрудница, что-то пробормотав, сбросила звонок В третий раз я позвонила, опять ожидала свободного сотрудника, ответив девушка Яна, пыталась долгое время помочь мне, по ее словам она пыталась дозвониться ответственному сотруднику, у нее это не получилась, и предложила мне перезвонить. Я разумеется настояла, чтобы приняли наконец мой запрос, и приняли...вроде, пообещала, что мне сам позвонит ответственный сотрудник. И что Вы думаете..?? естественно тишина)) Так же, лично писала на почту ответственному сотруднику Анне, дважды... и опять же тишина! Узнала добавочный номер этой Анны, неоднократно звонила, и ответ уже Вы знаете...! Прошу помочь наконец получить справку по форме 182-Н с указанием дохода за 2014-2015 год! Может быть после моего письма, все таки со мной кто-нибудь свяжется ?! Спасибо.
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alenysya • бывший сотрудник
27.01.2017 09:37
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Администратор:
Оценка перенесена в продолжение.
|Справка 2 НДФЛ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Я бывший сотрудник "Бинбанк кредитные карты". Необходима справка 2 НДФЛ. Куда необходимо обратится?
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margo2288 • бывший сотрудник
25.01.2017 13:36
|Как убивали Приватбанк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Эпиграф: Шише, Мосе и Татру посвящается....
Слова - не мои (народные)
Правило 1: снеси всех адекватных топов, но не трогай дураков. Дураки этого хода не поймут, но будут все время тебе в рот заглядывать и рассказывать всем какой гендир мудрый и вообще звездный;
Правило 2: прими нереальный бюджет. Даже акционеры должны удивиться твоим обещаниям. В итоге выручка год к году +30%, расходы -30%.
Правило 3: сократи 10-15% штата. Неси любую ересь про неэффективный баласт, тенденции ведущих компаний, автоматизацию и роботизацию. Лучше приводить в пример американские компании;
Правило 4: демотивируй всю компанию пересмотром премий, соц. программ и любых льгот. Если была сотовая связь, зарежь ее для большинства сотрудников или уменьши компенсацию в три раза. Пойми - они зажрались! Кто не хочет, может искать другую работу. Ты легко наберешь на рынке сотрудников из другой сферы, без нужного опыта, но преданных как немецкая овчарка;
Правило 5: сообщи всем сотрудникам, что в компании тяжелые времена. Это даст тебе еще гамму ходов и развяжет руки;
Правило 6: парализуй перемещение и найм сотрудников. Вместе с сокращением штата это классный метод убить целые направления работы: растерять корпоративных клиентов, ключевых поставщиков, застрочить преданных менеджеров;
Правило 7: перекрои всю штатку, объедини пару дирекций, самые активные подразделения рассели в разные корпуса, желательно в разных районах города. Если система вдруг заработает, то ты молодец. Если не заработает, то эти сотрудники саботируют процесс;
Правило 8: передай управление бизнесом службе HR. Запомни, шеф, эти начальники направлений всегда хотят больше людей, чтобы эффективнее работать. Покажи, что эти недоумки тут не главные. Вместе с контролем численности пусть бизнес обосновывает необходимость найма кадровикам. Не путай: не HR для бизнеса, а бизнес для HR!
Правило 9: режь косты! Не сокращай затраты, а именно режь и именно косты. Под этим мероприятием можно понимать любую хрень. Покупай бензина в два раза меньше обычного, не заказывай офисные принадлежности и бумагу для принтеров. Никакой туалетной бумаги Tork! Оцинкованное ведро в углу в лучшем случае;
Правило 10: придумай KPI. Например, "из каждого килограмма досок должно получаться два килограмма скворечников". Как? Да это не твое дело! Пусть думают и лучше работают, бездари. Могут использовать больше гвоздей или собирать со скворцами уже внутри;
Правило 11: заморозь всё перспективное развитие. Нельзя ничего развивать, когда у компании тяжелый период. Даже жизненно необходимые проекты могут подождать твоего золотого парашюта;
Правило 12: внедри новую систему отчетности. Это позволит тебе запутать руководство еще на пару месяцев;
Правило 13: тащи в контору именитых консалтеров, лучше бы из совершенно другой сферы. Если твой бизнес - не FMCG, то консалтеры должны быть именно оттуда. У них все просто: склад-полка-покупатель. А ты же так и делаешь! Всей кучей можно втирать очки до последнего.
И запомни главное, не ты плохой, просто ты гораздо умнее этого мяса. В конце концов, у тебя же есть MBA и диплом какого-нибудь американского ВУЗа, в котором ты никогда не был. Если когда-нибудь дрогнешь, вспомни, что Google переводит сотрудников на home-office, а Цукерберг обещает запускать дирижабли с Wi-Fi в пустынях. Ну неужели ты на работе не сможешь нести такую же пургу?!
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br241178lsv • бывший сотрудник
01.12.2016 22:24
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Администратор:
Оценка не засчитана в связи с баном автора.
|Один большой объединенный банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Возможно, у кого-то были такие жизненные ситуации, когда по тем или иным причинам приходилось переезжать в другой город. Такое случилось и со мной. На тот момент в БИНБАНКЕ я проработала всего 4 месяца. Если так подумать - совсем ничего, но за это время так сработались с коллективом и так мне нравилось, чем я занимаюсь, поэтому боялась, что в столице не смогу найти того самого, своего. Но мой руководитель предложил вариант перевода в Москве в "БИНБАНК кредитные карты" (бывший Москомприват банк) через увольнение, без всяких собеседований. Первая мысль "Что???! Что за банк то такой???! Какой-то другой??!". Сказать, честно, неизвестный банк меня пугал, но страх остаться совсем без работы в кризис был намного больше. И я согласилась на перевод в другой город.
По-началу было ужасно тяжело: объем работы ошеломительный, в "кредитных картах" совершенно другие процессы и они на тот момент были не самыми отлаженными. Но несмотря на все это, не могу сказать, что работается плохо. Коллектив отличный, во всем всегда помогал, постоянно оптимизировали свою работу и работу коллег. Я считаю большим плюсом организации, стараться постоянно меняться в соответствии с запросами рынка и бизнеса.
Сейчас банк укрупняется, в нем идут масштабные интеграционные процессы, но задачи становятся все интереснее. И вот работая в столице уже полтора года, вижу что банки группы БИНа -одно целое, и никак не делятся между собой. Даже сотрудники сами забывают к какому дочернему банку относятся, называя, свое место работы просто БИНБАНК.
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Var-vara • сотрудник
22.09.2016 22:44
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
|Почему нет оплаты больничного?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, не хочу говорить плохого о банке! Но 17 мая я рассталась с ББКК и после подписание всех заявлений, я уточнила, как могу заказать справки, на что дорогая моя Коллега ответила, что уже все справки заказала сама. Я даже обрадовалась. Но с 20-27 я попала в больницу и соответственно оформила больничный лист, который я сдала числа 30 мая и тут понеслось... ждала расчета вместе с авансом 22, но нет после того как я начала узнавать где расчет, мне сказали 1 июля, жду опля) пришло и что я получила 800 рублей?! Вопрос каким образом мне рассчитали больничный лист? Я как устроилась ББКК пыталась сдать форму 4н, которую у меня не приняли, не объясняя почему! А теперь при выплате мне не подсчитали мой раб. стаж, который составляет более 8 лет! и соответственно что за 800 рублей? Типа на те вам, только не просите больше. И справки, почему в итоге оказалось, что они не заказаны??? Почему теперь я должна обращаться бухгалтеру, которая сидит в Москве, не отвечает на мои письма с просьбой выслать мне справки и не берет трубку?
Куда мне стоит обратиться, чтобы мне пересчитали правильно мой больничный и я получила свои справки??? Неужели только через суд вы реагируете на проблемы???
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Alsuwe4ka • бывший сотрудник
02.07.2016 10:48
|Беспредел
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Я являюсь бывшим сотрудником этого банка, уволилась в 2014 году, всю эту "систему" знаю изнутри. Но такого бардака и "бережного отношения " к клиентам не припомню.
Обратилась 11.03.2016 г. к своим коллегам за справкой 2-НДФЛ за 2013 и 2014 годы, так как мне нужно подать налоговые декларации на вычет за последние 3 года. Коллеги пояснили, что сейчас завершается реорганизация, и поэтому справка будет готова недельки через две - теперь их присылают в оригиналах "Спецсвязью" секретарю дирекции, готовит справки некая госпожа К.Л.Г. И вот с этого момента началось самое интересное - конечно, ни через 2 недели, ни через 3 справку мне не передали. Звонить в Белгородскую дирекцию секретарю, бухгалтерскому сотруднику вошло уже в привычку.
30 марта я уже написала официальный запрос, сославшись на ст. 62 ТК РФ, его секретарь направила на ту же К.Л.Г. Претензий к бывшим коллегам нет, проработав с ними бок о бок немало лет, понимаю, что тут "рыба гниет с головы", госпожа К.Л.Г. просто игнорирует обращения и все тут! Дозвонившись в службу клиентской поддержки, оставила жалобу за № 140813 от 11.04.2016 (при этом номер жалобы присваивается не в день обращения, и не через обещанных 1-2 дня! Сообщение с номером пришло 18.04.2016!!!).
А вот здесь-самое интересное! Жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней, по истечении этого срока мне отправили сообщение, что претензия рассмотрена, при этом указав неверный номер претензии! Дозваниваюсь снова на 8 800 200 20 80 (кстати, время ожидания ответа оператора 15-20 минут!!!), и мне говорят: "Да, претензия рассмотрена, по ней вынесено решение - вам необходимо обратиться в бухгалтерию для заказа справки, мы Вас можем соединить с бухгалтерией" Занавес! А что я все это время делала? Для того, чтобы вынести это решение требовалось 30 рабочих дней? Ну, и конечно, с бухгалтерией меня не соединили, г-жа К.Л.Г. трубку не берет. Что в общем уже и не удивляет.
Что я хочу сказать своим обращением, да, это частный случай, но ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ к клиентам, решению их проблем и наплевательское отношение к законодательству! Отзывы об "инновационном чудо-банке" на этом сайте-прямое тому подтверждение.
Уважаемая администрация Банка! Вы не знаете о существовании ст. 62 ТК РФ, ст. 230 НК РФ? Статья 5.39 КоАП РФ об ответственности организации Вам тоже не известна?! Я же не одна такая, у вас и действующие сотрудники месяцами ждут справки, просто жаловаться, дабы не испортить отношения с работодателем, боятся. По какому праву вы позволяете себе такое хамское, наплевательское отношение к клиентам?!
Никому не советую обслуживаться в этом, с позволения сказать, Банке. Бардак и произвол. Я же буду обращаться в трудовую инспекцию по месту проживания и отдельно подам он-лайн жалобу.
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Елена Баранова • бывший сотрудник
01.06.2016 14:49
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