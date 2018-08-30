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|В дурдоме спокойнее, чем работа в этом банке (Питер)
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав там не один год, я не ожидала такого свинского отношения при увольнении. Такого хамства и обвинения, что во всем бардаке, который творится в банке, виновата я, простой сотрудник... Я была в шоке, еле сдержалась, что бы не послать их всех благим матом. Я выше их цинизма, поэтому ушла гордо.
Зарплата там, и впрямь, платится так, как им вздумается, хотят заплатят "конвертную часть" полностью, а захотят - и часть не дадут, придумав очередной какой-то бред.
Бардак полный, кому приходилось там работать поймет меня. Не советую туда даже идти, ни как клиент, ни как сотрудник тем более...
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prosto sotrudnik • бывший сотрудник
31.03.2011 13:54
|Не банк, а лишь название
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот судьба закинула меня работать в этот банк. Проработала там 3 года.
Мои выводы:
1. Коллектив - его нет, текучка 99% минимум.
2. Руководство - одно название, все там делается без царя в голове или без головы царь.
3. Схема работы - все это здорово напоминает метание первопроходцев из крайности в крайность, эффективность работы 0,0000.
4. Зарплата - в конвертах (с карточками - видишь ли напряг).
5. Условия по продуктам банкам - отвратительные, хотя реально банк не кредитует никого уже давно.
6. Больничные не оплачиваются, а отношение бухгалтерии к сотрудникам мерзкое.
Слава Богу, я больше там не работаю! Согласна с людьми, что пишут про положительные отзывы - они заказные однозначно! Т.к. в этих отзывах авторы сами себе противоречат и пишут все общими фразами.
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Pazifida • бывший сотрудник
10.01.2011 15:15
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Администратор:
Давайте немного конкретизируем и Ваши фразы: п. 2 и 3, по п. 6 - можете объяснить?
|Мой Банк - моя крепость!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работал в Санкт-Петербургском филиале Холдинг-Кредит Банка! В банковской сфере много лет и лучше места, чем тут не встречал! Руководство - Супер! Управляющий, его Зам., Гл. бухгалтер... Коллектив отличный, все умнички... Опыт приобрел бесценный! Даже сосед нотариус стал как родной! Главное, что все делается строго по ТК РФ... Никогда не было случая, чтобы кого-то обидели (больничный, сессия, отпуск, премии). Даже в кризис наш Банк никого не обидел, не понимаю почему Банку ставят отрицательные оценки?!
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Jonik-&$ • бывший сотрудник
02.12.2010 17:45
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Администратор:
Можете больше рассказать об опыте работы? В каком подразделении работали?
|Вся правда о "Холдинг-Кредит"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв перенесен из Народного рейтинга.
Автор отзыва yuri-it
Добрый день, я проработал в Санкт-Петербургском филиале банка ровно год, год почти прошел как уволился. Решил-таки написать всю правду о банке.
Главная его проблема - отсутствие грамотного руководства. Я, проработав до этого еще в 2 банках, был шокирован тому, как работает его руководство. Но началось это не сразу, а после ухода гл.буха и и.о. управляющей П-вой И.М.
Безобразное отношение к работникам, халатность в частности безопасности (один охранник сидит за компьютером и либо смотрит фильм, любо играет в игры...), поэтому не удивительно, что банк грабили неоднократно.
Руководство допускало массовые нарушения законодательства РФ, а именно:
- черная заработная плата
- в банке используется нелицензионное программное обеспечение, т.е. пиратское (WIndows XP, MS Office, Windows Server и т.д.)
- нарушается банковское законодательство, в частности - правка документов после завершения сделки купли-продажи иностранной валюты (после сделки, если большая сумма, то она раскладывается на несколько маленьких и все это оформляется на другое физическое лицо...), за это уже Центробанк сразу должен лишать лицензии...
Проще говоря, из-за безграмотного руководства и общей их работы уволилось оч.много человек, вот малая часть из них: заведующая кассы, начальник фин.мониторинга, глав.бухгалтер, зам.главного бухгалтера, новый управляющий и т.д., список можно продолжать долго.
И отдельно мой случай: многие выражали недовольство, но в открытую те, кто уже уволился (см.список выше). В общем, мне предложили уволиться, я сказал, что без проблем, вот щас найду работу и уйду, а если не нравится так, то пусть сокращают. На сокращение конечно не пошли, т.к. пришлось бы и зарплату сразу за 2 месяца давать и потом бы платить, если бы я не устроился. Все сделали в своем стиле, а именно - не стали платить черную зарплату, официальная часть маленькая и ее ни на что не хватит.
Но это не все, за пару месяцев до этого у меня родилась дочка, и как раз за пару дней до этого инцидента дочку на скорой помощи в состоянии средней тяжести отвезли в больницу (3 недели было лечение), ей в роддоме еще занесли инфекцию... нужны били деньги и на лекарства и на все остальное, но РУКОВОДСТВУ БЫЛО НАПЛЕВАТЬ, никто не пошел навстречу, мне не давали честно заработанные деньги несмотря на такую ситуацию...
В итоге, деньги я смог подзаработать в интернете, хотя самому пришлось сильно экономить. Слава Богу все закончилось благополучно. Потом я уволился.
И еще, большинство положительных отзывов, а может быть и все о банке - не настоящие: руководство в приказном порядке велело писать их, заранее был готов текст, только нужно было зарегистрироваться тут и отправить отзыв с разных (не банковских) IP адресов...
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Из хорошего - оч хорошие сотрудники там работают, хоть есть что хорошее вспомнить, всем привет!
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Мой совет всем: если вам дороги ваши деньги и ваше время - в городе оч.много приличных банков, которым можно доверить свои сбережения.
Спасибо за внимание!
Бывший заместитель начальника Отдела Информационных технологий
Банка Холдинг-Кредит
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daliba • бывший сотрудник
06.07.2010 16:33
|Отличная работа!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я являюсь действующим сотрудником КБ «Холдинг-Кредит». Работаю уже около пяти лет. И за все время работы не было моментов, когда возникало желание, что-либо поменять. Что я ценю – так это ту атмосферу, которая царит в нашем Банке! У нас очень дружный коллектив!
P.S. Я не согласна с предыдущим комментатором относительно "работники с большим стажем и приличным образованием в таком ужасе работать не хотят..." так как у нас в банке многие работают от 5 лет и больше!
Вот так вот!
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Чертенка • сотрудник
27.08.2009 18:34
|Для желающих работать в этом банке...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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До руководства не достучаться... В таком бардаке работать не возможно...
В банке работает неопытный молодой коллектив, т.к. работники с большим стажем и приличным образованием в таком ужасе работать не хотят... да и оплата труда не соответствует возложенным обязанностям...
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fav087 • бывший сотрудник
03.07.2009 10:05
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