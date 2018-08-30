Отзыв перенесен из Народного рейтинга.



Автор отзыва yuri-it



Добрый день, я проработал в Санкт-Петербургском филиале банка ровно год, год почти прошел как уволился. Решил-таки написать всю правду о банке.



Главная его проблема - отсутствие грамотного руководства. Я, проработав до этого еще в 2 банках, был шокирован тому, как работает его руководство. Но началось это не сразу, а после ухода гл.буха и и.о. управляющей П-вой И.М.



Безобразное отношение к работникам, халатность в частности безопасности (один охранник сидит за компьютером и либо смотрит фильм, любо играет в игры...), поэтому не удивительно, что банк грабили неоднократно.



Руководство допускало массовые нарушения законодательства РФ, а именно:

- черная заработная плата

- в банке используется нелицензионное программное обеспечение, т.е. пиратское (WIndows XP, MS Office, Windows Server и т.д.)

- нарушается банковское законодательство, в частности - правка документов после завершения сделки купли-продажи иностранной валюты (после сделки, если большая сумма, то она раскладывается на несколько маленьких и все это оформляется на другое физическое лицо...), за это уже Центробанк сразу должен лишать лицензии...



Проще говоря, из-за безграмотного руководства и общей их работы уволилось оч.много человек, вот малая часть из них: заведующая кассы, начальник фин.мониторинга, глав.бухгалтер, зам.главного бухгалтера, новый управляющий и т.д., список можно продолжать долго.



И отдельно мой случай: многие выражали недовольство, но в открытую те, кто уже уволился (см.список выше). В общем, мне предложили уволиться, я сказал, что без проблем, вот щас найду работу и уйду, а если не нравится так, то пусть сокращают. На сокращение конечно не пошли, т.к. пришлось бы и зарплату сразу за 2 месяца давать и потом бы платить, если бы я не устроился. Все сделали в своем стиле, а именно - не стали платить черную зарплату, официальная часть маленькая и ее ни на что не хватит.

Но это не все, за пару месяцев до этого у меня родилась дочка, и как раз за пару дней до этого инцидента дочку на скорой помощи в состоянии средней тяжести отвезли в больницу (3 недели было лечение), ей в роддоме еще занесли инфекцию... нужны били деньги и на лекарства и на все остальное, но РУКОВОДСТВУ БЫЛО НАПЛЕВАТЬ, никто не пошел навстречу, мне не давали честно заработанные деньги несмотря на такую ситуацию...

В итоге, деньги я смог подзаработать в интернете, хотя самому пришлось сильно экономить. Слава Богу все закончилось благополучно. Потом я уволился.



И еще, большинство положительных отзывов, а может быть и все о банке - не настоящие: руководство в приказном порядке велело писать их, заранее был готов текст, только нужно было зарегистрироваться тут и отправить отзыв с разных (не банковских) IP адресов...

_____

Из хорошего - оч хорошие сотрудники там работают, хоть есть что хорошее вспомнить, всем привет!

_____

Мой совет всем: если вам дороги ваши деньги и ваше время - в городе оч.много приличных банков, которым можно доверить свои сбережения.



Спасибо за внимание!

Бывший заместитель начальника Отдела Информационных технологий

Банка Холдинг-Кредит