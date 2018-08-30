Сегодня исполняется два года как я попал на интервью-смотрины в Роспромбанке. Интервью-смотринами я называю такие интервью, на которые вызывают не потому, что соискатель на самом деле нужен как потенциальный сотрудник, а кадровики изображают бурную деятельность. Ну, не охота им работать, вот они и придумывают отмазку - типа а мы проводили интервьюууууу... Или надо взять кого-нибудь блатного, а брать, не создав видимость "конкурса", не решаются почему-то. Вот для создания видимости "конкурса" и приглашают по 10-20 "кандидатов".



Так вот. Позвонила мне как-то раз из Роспромбанка ХР-девушка Алла и пригласила на интервью. Сказала даже, что будет интервью еще и с руководителем подразделения, в которое меня на это самое интервью зовут. Но т.к. я знаю лично (благо в одной тусовке вращаемся) руководителя профильного подразделения, я спросил: "С таким-то (не важно)?" ХР-девушка Алла на пару секунд потеряла дар речи от удивления и сказала - да, с ним. Поскольку я уже незадолго до этого просился к нему на работу, и он мне сказал, что у него нет вакансий по мне, я поведал эту историю Алле. На чем и расстались. Это было в начале декабря.



Прошло еще недели две. И... правильно - звонит мне та же самая девушка Алла и приглашает на то же самое интервью. Не знаю: то ли ХР-девушка Алла страдает амнезией, то ли еще что-то ... ну, я подумал - если женщина, как говорится, просит... И пошел.



Так вот, на этом самом "интервью" девушка Алла сразу же устроила мне "допрос по всей форме". Громковато-безапелляционно-строгим тоном Алла расспрашивала меня, почему я оттуда-то ушел, а почему я отсюда-то ушел, и далее по послужному списку. Я понял, что это обыкновенные смотрины, и сказал "Вы знаете, у вас тут всё так строго, я, наверное, не ваш кандидат". ХР-девушка Алла сменила тон с "безапелляционно-строгого" до тихого и "успокаивающего" и сказала: "ЧТО вы... ну почему Вы так решили?". Потом сменила свой тон обратно на громковато-безапелляционно-строгий и пыталась продолжить "допрос". На что я стал "контратаковать" и говорить: "А давайте я вам лучше про свои профессиональные достижения расскажу?". И так я сказал пару-тройку раз. Алла "героически" игнорировала этот мой вопрос, делая вид, что я ничего не сказал и шла "своим курсом", но потом наконец отстала.



Потом я задал вопрос: "А ваш банк планирует продаваться иностранцам или объединяться с кем-то?" ХР-девушка Алла изобразила недовольство средней степени и заявила: "Плохо, что вы не знаете про наш банк. Нас покупают киприоты ". "Те же, что Юниаструм купили?" - спросил я. "Нет, другие киприоты" - ответила ХР-девушка Алла. На том и разошлись.



Что обидно - в итоге я потерял время, а девушка Алла заработала отмазку, что она не фигней страдала, а, видите ли, проводила интервью...