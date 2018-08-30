Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Пока все устраивает
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являюсь сотрудником Банка (Москва) около 1 года. Отношение внутри коллектива дружеское, коллеги всегда готовы прийти друг другу на помощь. Офис новый комфортный (м.Кожуховская) с современным интерьером и просторными кухнями. Пока все устраивает, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
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0
Алекс3333 • сотрудник
24.08.2017 17:07
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Администратор:
Пока без оценки.
|Я - Князь! Что хочу, то и ворочу! И чего здесь все такие нервные?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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"Радость вам, что я сегодня с милостью к вам отношусь, авось могу и разгневаться на народ свой неразумный..."
Прошел тот "век" когда сотрудники и клиенты были уважаемы, мотивированы, где ключевых и важных клиентов знали в лицо... Настала эпоха ЗЛА. Именно так и живёт Банк Интеза в Уральском регионе. Наслышана уральская земля о том, что творится в итальянском банке, печаль лишь о том, что царь-град не ведает об том. Что хочу - то и ворочу, и никакие там высшие чины нам не указ. Не гоже соблюдать то, что написано Европейцами, ибо мы сами знаем лучше, у нас своя правда и свои законы. Только ежели "Царь-град" в Уральские горы пожалует, тут уж весь регион дрожжит, не дай бог репетицию не пройдут, и покажут что все плохо, держитесь холопы.
"Спят на работе", ли ж бы царь не гневался, таблички сочиняют и не дай боже запятую пропустить, Али табличка некрасивая, пеняй на себя, до конца дня! Будешь наказ сей таблицей, переделывать будешь пока не сойдёт милостыня царская. "Спать" конечно в царстве можно, за это не ругают и не бронят, но вот если задержишся и придёшь за минутку поздно, минус в карму.
За то время,что я проработал в этом банке, такого ужаса я не видел. Бежит честной народ, уже не оглядываясь, с корвалолом подмышкой и расшатонной нервной системой. Не скрою я в том числе.
Сотрудники-холопы, крепостное право отменили? Нет! Мы о таком не слышали. Чтоб холоп не сотворил, правильно иль нет, все равно он дурак. Немилость так и сойдёт на него от царя. А тут уж держись! Весь костяк, который держал этот банк, уже изгнан, часть с позором, только позор сей мнимый, выдуманный. Тут либо с царем, либо против и не дай боже тебе подать какую мысль умную, о том что царь ещё не додумался, кара будет. И главное правило, чтоб у Царя мужчин было побольше, все таки как-никак, а гендерное отличие при приеме пока никто не отменял, по крайне мере в европейском банке: мужчина? Берём! Вы женщина? Уволены!
Очень печально,что творится в царстве-государстве на Уральской земле. Не ходите сюда работать, это не то место, где люди продвигаются по ступеням, это бермудский треугольник, самое главное тут чтоб себя не потерять, ибо после работы тут, вам явно потребуется психолог.
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0
Matilda456 • бывший сотрудник
21.08.2017 20:52
|Вот тебе и международный банк под соусом местного менталитета!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не тратьте свое время, гораздо больше потеряете,чем приобретете:
1. Карьерный рост мало зависит от показателей результативности твоей работы, от срока преданности банку. Функция руководства командой - это как неизбежное социальное проявление ввиду отсутствия позиции руководителя вообще. И обещания ввести эту должность с соразмерным увеличением зарплаты остались за 2 года лишь обещаниями, хотя по факту я выполнял функцию руководителя и даже делал кросс-продажи для розницы.
2. Новая директор Казанского офиса Л. после своего приезда решила "обезопасить" себя от конкуренции "местных" и устранить ключевых сотрудников офиса, невзирая на то, что мы делали все продажи - "головы" лишились корпоративный бизнес, малый бизнес, отдел прямых розничных продаж и ещё 5 человек (то есть 8 из 40 - красотка...). В условиях того, что банк закрыт на прием и логика поставить "своих" людей не оправдывается, не понятен смысл этих манипуляций для дальнейшей работы офиса - закроют его с такой директрисой... Да и как расставалась! Лепила горбатого! Лишила заработанной квартальной премии после того, как в соглашении о расторжении была предусмотрена выплата премии. Конечно, нельзя выплатить то, чего лишили... В последний рабочий день сказала, что можно не приходить к открытию офиса, поскольку доступы всё равно обрублены. Я пришёл к обеду, заранее предупредив безопасника, что меня Л. "отпустила", так она тут же прибежала, как я пришёл, и подсовывает мне приказ на отпуск на этот последний день!!! Мол. иначе прогул поставлю. Мне трудовую забирать, а она не отдает!!! Сказала приходи завтра. Этакая Шапокляк: "у меня сегодня радость - я кому-то сделал гадость". Трудовую мне всё-таки отдали в день увольнения - спасибо безопаснику, тот тоже возмутился такому поведению. Думаю, с такой директрисой вся радость работы в Интезе в Казанском офисе закончилась.
3. Над технологиями в банке стоит ещё работать и работать... Многие продукты в стадии "догоняющих". В связи с этим сопровождение клиентов, которые увидели не только макушку айсберга, а весь его целиком, сопряжено с разногласиями и требуется проявлять чудеса дипломатии и снимать их раздражение.
А вообще средненький банк, недружный коллектив, условия труда не айс - жаль, что предыдущий директор уехал в Москву, но мы рады за него А выбор Л. - роковая ошибка HRов и высшего руководства!!! И так этот год тяжелый для банков, а кто будет работать???
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1
'Rickster' • бывший сотрудник
11.08.2017 12:04
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Администратор:
Автор, уточните о каком периоде работы идет речь в отзыве?
|Цирк с тремя конями
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Для тех, кто не дай Бог, раздумывает связываться с данным "замечательным" работодателем в лице Банка Интеза, хочу рассказать о своем опыте в этой организации.
Являясь бывшим сотрудником департамента по работе с проблемными активами, могу сказать, что во главе его находится очень странный коллективчик: Начальник ДРПА - Р.Г.А., которого не интересуют собственные сотрудники и их сложности. При возникновения рабочего конфликта в коллективе предпочитает посидеть на стуле, послушать и пойти на обед со своим другом Б.А.И. (Начальник отдела по работе с проблемными активами юр лиц). Р.Г.А. видимо считает себя умнее и остроумнее всех на свете, раз позволяет в присутствии своих подчиненных в крайне унизительной манере обсуждать с Б.А.И. людей, которые проходили у него собеседование.
При приеме на работу Начальник отдела по работе с проблемными активами юр лиц (Б.А.И.) улыбнулся и сказал, что при возникновении вопросов обязательно обращаться к нему. Ага. сейчас... На этом доброжелательность закончилась. В первый рабочий день, Б.А.И. настолько был занят своими походами покурить (в день раз 20), что даже не представил нового сотрудника коллективу, не говоря уже о том, что просто не стал вводить в курс всех рабочих дел. Приходилось отвлекать своих бедных коллег от их работы своими вопросами. А когда даже у коллег закончились ответы и пришлось обратиться к Б.А.И., он просто ответил, мол "Думайте сами, за это Вам зарплату платят". Вот так. Руководитель от Бога. Еще на собеседовании он гордо заявляет, что не знает английского языка и ему нужен сотрудник с хорошим уровнем английского для общения с головным Банком. Но в процессе работы оказалось, что вся его работа сводится к разгрому переведенных на комитет заявок. Например, при наличии фразы в описании заемщика "Business is not running" начинает громко орать, чтоб все слышали, "Куда это у Вас бизнес не бежит? Вы не знаете английского". И таких "ошибок" он находил кучу. данный персонаж - любитель поорать на своих сотрудников так, чтобы соседние подразделения слышали. Он видимо думает, что все считают его строгим и грозным начальником. На самом деле ему название одно - самодур. Отсюда и его претензии к сотрудникам в стиле "Измените цвета в экселе, я так не вижу" и т.д.
В одном и том же отделе сотрудник со знанием английского языка и без такового может получать абсолютно разную зарплату, при чем сотрудник без английского получает больше. То есть, он делает заявки и просто отдает на перевод сотруднику со знанием английского.
Тут мы подходим к третьему персонажу - Б.О. Это фаворитка Б.А.И. Что бы она ни делала (в основном, ничего) - всегда права. Ее деятельность заключаются в том, чтобы находить интересные статьи в интернете и скидывать их своему другу - Б.А.И, при этом весь день общаясь в рабочем чате и обсуждая других сотрудников. Но руководству до этого и дела нет, сидит человек в чатах и получает больше тех, кто вкалывает. Просто ей посчастливилось работать с Р.Г.А. и Б.А.И. на предыдущей работе в Райффайзен Банке. Если так случится и Б.О. все же передадут в работу заявку, она как школьница, которой сказали, чем больше страниц - тем лучше, растянет простейшую заявку на 20 листов и отправит на перевод сотруднику с английским языком. Ах да, еще одна обязанность Б.О. - следить, чтобы именинник не забыл проставиться, иначе "это какое-то неуважение к коллективу".
Если пролистать отзывы об Интезе, то можно заметить, что со времен сообщения от 03.07.2014, ничего не изменилось. Вообще. И основная задача ДРПА - просто сбагрить проблемный актив абы кому и абы за сколько. Конструктивных предложений по взысканию не слушают, а начинают попросту смеяться и издеваться, чтобы отпало всякое желание проявлять инициативу в следующий раз.
Считаю работу там - потеряй времени и квалификации. Если вы себя цените и объективно смотрите на вещи, то крайне не рекомендую связываться с данным банком, у которого от Европейского уровня осталось только название. Страховка сотрудникам только от года стажа, премий нет никаких, соцпакет отсутсвует, новогодние корпоративы только для своих.
Если бы не данные герои моего отзыва, работать в целом можно было бы. Но нервы и здоровье дороже. Судите сами.
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1
ARL77 • бывший сотрудник
24.04.2017 18:36
|Театр абсурда, или Сказ о том, как меня уволили с работы...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ну вот и настал тот момент, когда пришло время написать и мне свой рассказ о том, как меня уволилили с одного из крупнейших международных банков всея Европы! Кстати говоря, проработала в банке я почти 9 лет, и это почти треть моей жизни Но перейдем же от лирики к делу.
Буквально-таки на прошлой неделе к нам неожиданно приехал... нет не ревизор... а очень большое начальство по кадровой политике из самой первопрестольной! И вместе с нашим местным большим начальством они внезапно приехали в наш скромный, но очень уютный офис. Ну, думаем, на чай наверно... И вот подходят они ко мне к первой и просят уединиться с ними для серьезного разговора. Альтернативы мне не предложили, пришлось уединяться. И тут мне сходу говорят, что разговор будет не из приятных. Я напрягаюсь, думаю, ну наверно уютный офис наш будут закрывать... Но мне начинают вещать о том, что я работаю на декретной ставке, и вот внезапно основной сотрудник решил выйти на работу! Хочу уточнить, что основной сотрудник давно живет в Москве, и даже не думает и не гадает, что хочет вернуться в Екатеринбург... Я делаю удивленное лицо, и говорю, как же так, ведь сотрудница в Москве с маленьким ребенком, и ни мой управляющий ни кто бы то ни было не говорили о том, что девушка хочет на работу. На что начальство отвечает, что сами очень удивлены, пребывают в шоке, это для них так неожиданно и непонятно, но что делать, увы, Москва - она ведь не для каждого, значит они там не прижились.... И еще такие спрашивают у меня - знаю ли я, живут ли у сотрудницы родители тут в Екатеринбурге, и может они будут с малышом сидеть... Ну и предлагают подписать соглашение о расторжении трудового договора с выплатой так и быть одного оклада, мол это для меня наилучший вариант, ведь меня в данном случае вообще могут уволить безо всего!
Вот знаете, я давно хотела сходить в театр, но все некогда было - работа, работа... А тут театр прям на рабочем месте мне устроили, и представляете так правдоподобно, что я и впрямь поверила, будто бы основной сотрудник возвращается из Москвы и выходит на работу... Но, конечно, это все было абсурдом и всего лишь схемой для увольнения без особых затрат для крупнейшей финансовой структуры Европы. Основной сотруднице, которая сейчас в Москве, точно также предложили уволиться. Уволили по соглашению сторон и других сотрудников нашего офиса, на более выгодных правда условиях.
И возникает лишь один вопрос: Неужели нельзя было поступить по-честному??? Я работаю в банке с 2007 года, и по меньшей мере заслуживаю, чтобы со мной нормально распрощались. Нареканий по моей работе никогда не было, я человек абсолютно не конфликтный и не лезущий на рожон, ведь можно было объяснить ситуацию, как она есть... Ну сказали бы, что офис закрывают, что сотрудников будут увольнять, и поскольку я нахожусь на декретной ставке, со мной могут попрощаться на следующих условиях... Всё! И разговор был бы окончен, и никаких претензий бы у меня не было... А так, просто действительно очень неприятно от всего этого обмана и очень хочется просто сходить в какие-нибудь соответствующие органы и рассказать уже им всю эту историю моего увольнения...
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4
babygirl_420 • бывший сотрудник
27.09.2016 13:29
|Хороший международный банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в Банке Интеза и горжусь этим! Крупный банк, входит в такую крупнейшую группу, как Интеза СанПаоло. Коллектив отзывчивый, все друг другу помогают, руководство адекватное, дружелюбное, атмосфера в банке позитивная! Зар. плата на хорошем уровне, перечисляют даже немного раньше, чем установлено. Лучший банк, в котором работала!
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1
Airapetovna • сотрудник
28.01.2015 05:03
|РЦ Приволжский... Встречаем нового директора, или как «изменить жизнь к лучшему»?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Конечно трудно рассуждать на тему вечных вопросов «быть или не быть?» и «кто виноват?», но сложившаяся ситуация в РЦ, на мой взгляд, требует незамедлительного ответа!
Деятельность нового директора в официальном статусе началась не более 3 месяцев назад, а мы уже с гордостью пожинаем заслуженные результаты:
1. Падение продаж и кредитного портфеля в блоке SME.
2. Жесткая стагнация в регионах.
3. Жалобы со стороны клиентов.
4. Непонимание политики руководства со стороны сотрудников, а точнее ее полное отсутствие.
Мы спросим себя, а что случилось? Почему все это происходит? Ведь четкая, отлаженная система - машина иностранного производства должна работать и не ломаться. Ехать без остановок набирая скорость и обгоняя российский "автопром". Где же все-таки ответ? Давайте попытаемся проанализировать ситуацию самостоятельно? Какими качествами должен обладать лидер? Есть ли данные качества у нового директора, который сидит за рулем этой «Иномарки»?
1 Умение влиять на окружающих. Его еще называют харизмой. Многие считают это качество врожденным, однако автор тренинга «Харизма лидера» Радислав Гандапас придерживается другого мнения. Он считает, что основа харизмы – способность «быть не таким, как все». А для этого иногда достаточно создать миф, в который верят окружающие. Наполеон якобы знал всех солдат своей армии по именам. То же говорили и про Цезаря, и про Александра Македонского. Неплохая идея – завести карточки на подчиненных, чтобы затем поражать их осведомленностью о привычках, вкусах, семейных обстоятельствах и т.д.
Что есть на самом деле: Воистину все так. Если весь банк стремится к открытости, хотя бы на словах. То наш лидер не такой как все. Наш лидер первым делом заклеил свой прозрачный кабинет матовой пленкой. Создал атмосферу неприступности и далекости от всего происходящего. Редкие акты общения с сотрудниками осуществляет через секретаря. Вопросы, заданные подчиненными по электронной почте не удостаиваются ответа. Очевидно, с харизмой все в порядке.
2 Уверенность в себе. Истинный лидер излучает уверенность в себе, способность справиться с любой задачей. Разумеется, он сам должен в это верить, а не просто делать вид.
Что есть на самом деле: Все это однозначно не про нас. Какая уверенность, какие излучения. И как ее можно излучать из закрытого кабинета. Директор!!! Выйди к народу, покажись!!! Всели уверенность в себя и окружающих!!!
3 Стрессоустойчивость. Неотъемлемые черты лидера – эмоциональная уравновешенность, невозмутимость, умение оставаться хладнокровным в любой ситуации. Нервный, истеричный человек авторитетом не пользуется.
Что есть на самом деле: Здесь не все так однозначно. Если есть проблемы с эмоциональной уравновешенностью, то проблем с невозмутимостью никак не наблюдается. Невозмутимость, обусловленная отсутствием знаний – это твердая пятерка.
4 Изобретательность. Практический интеллект, способность к творческому решению задач или креативность всегда возвышали их обладателя в глазах окружающих. Люди охотно подчиняются умному и изобретательному лидеру.
Что есть на самом деле: С изобретательностью у нас все в порядке. Направить бы ее в русло решения бизнес-задач, а не кулуарных интриг, глядишь можно было-бы сохранить созидательный тренд. С креативностью, опять же пока проблемы. Новые клиенты не «клюют», старые в лучшем случае настороженно удивляются смене декораций.
5 Предприимчивость. Настоящий лидер обязан быть предприимчивым, энергичным и способным на разумный – не авантюрный! – риск.
Что есть на самом деле: Никому наш лидер ничего не обязан! Вернее обязан - своему покровителю…
6 Ответственность. Ответственность и надежность, а также верность данным обещаниям – все это с лучшей стороны характеризует человека, претендующего на лидерство.
Что есть на самом деле: Ответственность, верность, надежность, слова то какие красивые! Обещаний было не много, наверное и упрекнуть то трудно. Но если на секунду задуматься о запланированной роли нашего персонажа становится печально. Ведь именно с первых дней люди оценивают лидера по выполненным обещаниям. Ищут надежного и ответственного соратника. Не так ли?
7 Самостоятельность. Подчиненные должны быть уверены, что их лидер абсолютно самостоятелен и независим в принятии решений. Что он не перекладывает ни на кого ответственность, не поддается давлению вышестоящего начальства, если таковое имеется, или обстоятельств.
Что есть на самом деле: В силу имеющегося опыта этот пункт вообще не про нас. Вычеркните самостоятельность из списка лидерских качеств. Это полная профанация.
8 Настойчивость. Наличие у лидера четких и разумных целей, а также настойчивость в их достижении крайне важны. Однако существует тонкая грань между упорством и упрямством. Упорство в глазах окружающих является большим плюсом, упрямство – столь же большим минусом.
Что есть на самом деле: Упорство нужно в решении бизнес-задач, а не в поисках причин чтобы их не достигать. А если нет целей (или они есть, но о них не знают окружающие)? Зато есть упрямство, проявляемое в нежелании слышать окружающих. К чему все это приведет?
9 Общительность. Нелюдим и мизантроп никогда не завоюет любовь и авторитет. Все настоящие лидеры умели быть приятными в общении.
Что есть на самом деле: Этот пункт про нас. Нелюдим и мизантроп никогда не завоюет любовь и авторитет ни коллег, ни клиентов. Впрочем, опыт работы на предыдущем месте (Банк М) это лишь подтверждает.
10 Самодисциплина.
Люди легко прощают себе самые разные слабости, но отказывают в этом лидерам. Настоящий лидер должен быть примером для подражания в быту и на работе.
Что есть на самом деле: Желающих подражать, пока не находится даже при очень тщательном приближении. И можно ли подражать человеку, от которого не знаешь, что ожидать?
В общем, подводя итог вышесказанному очень хочется попросить «нового лидера» выйти из темноты и повернуться к людям. Пожалуйста, сделайте усилие и сформулируйте свою позицию. Поставьте ясные и цели, определите путь движения. Мы очень ждем!!!
P.S.: Да, и не забывайте про пиар. А то не красиво получается, когда в Нижегородском эфире радио «Бизнес FM» по прежнему звучит фамилия Б.Ю.В., как директора РЦ «Приволжский».
Удачи!
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2
Listen100 • сотрудник
07.10.2014 10:52
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Ответ банка:
Уважаемый Сотрудник!
Мы искренне благодарны за Ваше неравнодушие и участие в происходящих в нашем Банке изменениях.
Банк Интеза, входя в состав международной банковской группы "Интеза Санпаоло", уделяет большое внимание качеству своей работы как с «внешними», так и к «внутренними» клиентами (сотрудниками). К последним, Вы, очевидно, относитесь, судя по сообщению.
Информируем, что в Банке Интеза существует несколько ресурсов, предназначенных для направления сообщений с целью проведения расследования и получения соответствующей обратной связи.
Если при размещении отзыва Вами двигала благородная цель – улучшить качество работы, - Вы можете направить свои предложения и комментарии на адрес Ethics@bancaintesa.ru. Для того, чтобы Ваши комментарии могли быть рассмотрены в кратчайшие сроки, будем Вам признательны за конструктивное изложение фактов.
При необходимости мы готовы обсудить озаботившую Вас ситуацию и при личной встрече.
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
Департамент по работе с персоналом
ЗАО «Банк Интеза»
|Отношение к бывшим сотрудникам (HR не предоставляет стандартной справки - reference letter)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброе время суток!
Вкратце: работодатель не выдает своим бывшим сотрудникам справки (reference letter) о том, что ты в этой компании работал.
Подробнее: уже 5 лет прошло, как я покинул стены КМБ банка. В принципе, многое есть чего поведать, но в силу специфики работы в аудите, выносить сор из избы не хотелось бы. Сложное было время, конец 2008г - начало 2009г., банковский сектор трясло, но в КМБ было более менее стабильно. Да были плохие руководители, да была бюрократия внутри, но как-то выжили. Об уходе из банка вообще отдельная песня. Но несмотря ни на что, я благодарен банку за любой опыт, как положительный, так и негативный. Хотелось бы сказать о другом. Отношение работодателя к бывшим сотрудникам находится в прямой корреляции с отношением как к текущим сотрудникам, так и к будущим.
А теперь перейду к своей истории. На этой неделе имел неосторожность попросить своего бывшего работодателя предоставить справочку (reference letter) на английском в любом формате, что я действительно там работал. Мне это нужно для оформления рабочей визы. Бывших коллег уже давно не осталось, про текучку не буду говорить, мне кажется это просто специфика отдела, все растут и уходят. Колл-центр сработал на 5, сразу перевели на HR (а именно, Елену М. Елена прости, просто мне как бывшему аудитору нужно факты писать, а не как наши политики). Сразу нашли меня по базе, есть такой-то. Сказали перезвонить через 2 дня, заявка оформлена.
Перезваниваю - заявка отклонена, мы мол, бывшим сотрудникам такие справки не выдаем, подтверждением является ваша трудовая книжка - там все написано. То что референс с работы, будь-то текущей или бывшей, является нормальной практикой в любой иностранной компании, я так понимаю HR не в курсе, или Интеза до сих пор остается совком, судить уже не мне. Только вот из 4 компаний, своих бывших работодателей за последние 10 лет, один Банк Интеза не может выдать такую справку, наверное это о чем-то говорит. Мне все же думается, что в банке все в порядке, просто какому-то сотруднику HR тяжело поднять пятую точку от удивительного простора интернета в рабочем компьютере и напечатать элементарную справку (reference letter).
Всем спасибо за внимание, спасибо что прочитали.
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2
nivgol • бывший сотрудник
24.07.2014 06:19
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Администратор:
Оценка засчитана за неквалифицированную консультации со стороны сотрудника HR о возможности получения запрашиваемой справки.
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Ответ банка:
Уважаемый Алексей!
В ответ на Ваш отзыв приносим Вам свои искренние извинения за возникшее недопонимание.
В свою очередь хотелось бы отметить следующее:
1. В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса РФ по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Данное заявление от Вас не поступало.
2. В соответствии с п. 4.3. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003" (утв. Росархивом) Текст документа составляют на русском или национальном языке субъекта Российской Федерации (далее по тексту - национальном) в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о государственных языках. Таким образом, справка может быть выдана только на русском языке.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам обратиться в Банк с письменным заявлением о выдаче справки с места работы, которая будет Вам выдана не позднее 3 рабочих дней со дня поступления от Вас письменного заявления.
С уважением,
ЗАО "Банк Интеза"
|О нарушениях трудового кодекса, об отношении руководства к подчиненным
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотелось бы рассказать о работе в "прекрасном европейском" банке. Бросается в глаза грубое нарушение, не исключено, что по прямому приказу Председателя Правления норм Трудового кодекса в Банке. Так, при приеме на работу КАЖДОМУ в трудовой договор вписывается п.11, согласно которому в случае возникновения трудового спора он будет рассматриваться в суде г. МОСКВА, то есть с Сибири ты или с Хабаровска - в суд МОСКВЫ. Также в нарушение ст.57 ТК РФ, в случае, если работник работает в обособленном подразделении в другой местности, в трудовом договоре НЕ УКАЗАНО место работы с указанием обособленного подразделения и ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Это приводит к тому, что работник не может судится в порядке п.9 ст.29 ГПК (то есть по месту исполнения договора). Впрочем от этих бед есть таблетка, обращайтесь, вышлю. По поводу этого безобразия мною было написано письмо на имя Председателя Правления исх.№225 от 10.04.2014г., ответом не удостоен.
В банке занимался я взысканием, в последнее время взысканием в банке руководили (персональные данные изменены) Г.Г.А., В.А.И. и на побегушках Б.О. (все трое -один кооператив из Райфайзена). Последняя отличилась только тем, что умудрилась из стандартного протокола принятия решения для кредитного комитета сделать из 2 страниц - двадцать не читаемых. Теперь все пишут такие резиновые протоколы принятия решения. Старалась лично для себя для облегчения своей личной работы. Легче ведь читать только одну бумагу, в которой все данные. Умудрилась провести такой резиновый протокол через Правление. На этом ее заслуги заканчиваются.
Бонусы рядовым взыскателям не выплачиваются. Я пытался осведомиться о причинах уравниловки у Г.Г.А.. Раздумье ученого мужа было долгим, взгляд его пронизывал время, затем он молвил, что мол не можем подсчитать сколько взыскатель взыскивает. ПОД СТАЛОМ
Указанная тройка крайне мало разбирается в процессе банкротства, что совсем не мешает просиживать свои филейные места на высоких креслах. Но щеки раздувать надо и как бы показывать свою осведомленность. Дали они мне выговор как раз по делу о банкротстве, мол имущество банка не сможем взять на баланс, все пропало. Наивные. Пришлось всю троицу за шиворот возить лицом по решению Центрального суда г. Калининграда отменяющего выговор от 29.04.2014г. по делу №2-1747/2014, судья Ирхина Е.Н.
А работа господ заключается только в цессии, купил за рубль - продал за копейку. Никаких изъятий, хранений имущества, стоянок, складов, НИЧЕГО. А ЗАЧЕМ, ЕСЛИ ЗАВТРА ВСЕ ПРОДАДИМ.
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3
Rezvui • бывший сотрудник
03.07.2014 20:22
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Администратор:
Пока без оценки.
|О работе с просроченной задолженностью в ЗАО "Банк Интеза"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в отделе по работе с просроченной задолженностью уже три года. Три года - достаточно долгий срок, за который меняются не только коллеги, но и руководство. но хотелось бы высказаться кратко. Может быть, негативные отзывы специалистов по работе с просроченной задолженностью слишком стары, может, зависит от РЦ, в котором ты работаешь.
В общем политика банка (в отличие от многих других банков) направлена действительно на работу с задолженностью, а не на "выбивание долгов". Мы идем навстречу должнику, не используем каких-то малозаконных методов, как запугивание, угрозы и проч. С должниками чаще всего остаются хорошие отношения.
Руководство управления по работе с задолженностью - адекватные и справедливые люди. Если накосячил жестко - накажут. Немного опрофанился - пожурят. Коллектив в целом в банке подбирается так, что все дружелюбные и приветливые, приветствуются корпоративные походы в боулинг, кино, выезды на природу, игры. Все приезжают с семьями, кто помоложе - просто с девушками и парнями. Никто не строит козней, не "подсиживает", не наушничает. Все поддерживают отношения и с сотрудниками, уже сменившими место работы.
Зарплата у бэк-офиса выше, чем в других банках. Премий правда давно никто в бэке не видел, но ежегодно проводится индексация заработной платы, после аттестаций зп повышается на порядок (тысяч на 7). Не могу сказать, конечно, где потолок.
Повышения, правда, ты не дождешься. Сотрудники в продажах могут дорасти до "Руководителя направления", но в бэке - нет. С другой стороны, если зп устраивает, то повышения никто и не жаждет особо.
Вот с менеджерами все обстоит немного иначе. За три года, что я работаю в банке, в бэке сменился только один сотрудник, а вот в оперзале девчонки (и ребята) меняются каждый год. Причем уходят как-то кучками, хоть и в разные места. Поэтому и работают в основном молодые, только после института. Но вот что хорошо - в нашем банке в тебя верят, и не отказывают в работе потому что нет опыта. Учат. Отправляют на региональные семинары, управляющий тоже иногда собирает тренинги (с тренером со стороны). А вот зп не растет. То есть ты научился всему, а зп не растет, план растет, с тебя спрашивают, премий соответственно нет, вот и увольняются сотрудники.
Как говорят другие сотрудники, после "Интезы" другие банки принимают с радостью, потому что у сотрудника уже есть портфель и накопленные знания по работе с юрлицами. Так что если вы молоды и хотите научиться многому, то "Интеза" - хороший старт.
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bizarre07 • сотрудник
04.06.2014 15:09
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