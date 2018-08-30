Конечно трудно рассуждать на тему вечных вопросов «быть или не быть?» и «кто виноват?», но сложившаяся ситуация в РЦ, на мой взгляд, требует незамедлительного ответа!



Деятельность нового директора в официальном статусе началась не более 3 месяцев назад, а мы уже с гордостью пожинаем заслуженные результаты:

1. Падение продаж и кредитного портфеля в блоке SME.

2. Жесткая стагнация в регионах.

3. Жалобы со стороны клиентов.

4. Непонимание политики руководства со стороны сотрудников, а точнее ее полное отсутствие.

Мы спросим себя, а что случилось? Почему все это происходит? Ведь четкая, отлаженная система - машина иностранного производства должна работать и не ломаться. Ехать без остановок набирая скорость и обгоняя российский "автопром". Где же все-таки ответ? Давайте попытаемся проанализировать ситуацию самостоятельно? Какими качествами должен обладать лидер? Есть ли данные качества у нового директора, который сидит за рулем этой «Иномарки»?



1 Умение влиять на окружающих . Его еще называют харизмой. Многие считают это качество врожденным, однако автор тренинга «Харизма лидера» Радислав Гандапас придерживается другого мнения. Он считает, что основа харизмы – способность «быть не таким, как все». А для этого иногда достаточно создать миф, в который верят окружающие. Наполеон якобы знал всех солдат своей армии по именам. То же говорили и про Цезаря, и про Александра Македонского. Неплохая идея – завести карточки на подчиненных, чтобы затем поражать их осведомленностью о привычках, вкусах, семейных обстоятельствах и т.д.



Что есть на самом деле: Воистину все так. Если весь банк стремится к открытости, хотя бы на словах. То наш лидер не такой как все. Наш лидер первым делом заклеил свой прозрачный кабинет матовой пленкой. Создал атмосферу неприступности и далекости от всего происходящего. Редкие акты общения с сотрудниками осуществляет через секретаря. Вопросы, заданные подчиненными по электронной почте не удостаиваются ответа. Очевидно, с харизмой все в порядке.



2 Уверенность в себе . Истинный лидер излучает уверенность в себе, способность справиться с любой задачей. Разумеется, он сам должен в это верить, а не просто делать вид.



Что есть на самом деле: Все это однозначно не про нас. Какая уверенность, какие излучения. И как ее можно излучать из закрытого кабинета. Директор!!! Выйди к народу, покажись!!! Всели уверенность в себя и окружающих!!!



3 Стрессоустойчивость . Неотъемлемые черты лидера – эмоциональная уравновешенность, невозмутимость, умение оставаться хладнокровным в любой ситуации. Нервный, истеричный человек авторитетом не пользуется.



Что есть на самом деле: Здесь не все так однозначно. Если есть проблемы с эмоциональной уравновешенностью, то проблем с невозмутимостью никак не наблюдается. Невозмутимость, обусловленная отсутствием знаний – это твердая пятерка.



4 Изобретательность . Практический интеллект, способность к творческому решению задач или креативность всегда возвышали их обладателя в глазах окружающих. Люди охотно подчиняются умному и изобретательному лидеру.



Что есть на самом деле: С изобретательностью у нас все в порядке. Направить бы ее в русло решения бизнес-задач, а не кулуарных интриг, глядишь можно было-бы сохранить созидательный тренд. С креативностью, опять же пока проблемы. Новые клиенты не «клюют», старые в лучшем случае настороженно удивляются смене декораций.



5 Предприимчивость . Настоящий лидер обязан быть предприимчивым, энергичным и способным на разумный – не авантюрный! – риск.



Что есть на самом деле: Никому наш лидер ничего не обязан! Вернее обязан - своему покровителю…



6 Ответственность . Ответственность и надежность, а также верность данным обещаниям – все это с лучшей стороны характеризует человека, претендующего на лидерство.



Что есть на самом деле: Ответственность, верность, надежность, слова то какие красивые! Обещаний было не много, наверное и упрекнуть то трудно. Но если на секунду задуматься о запланированной роли нашего персонажа становится печально. Ведь именно с первых дней люди оценивают лидера по выполненным обещаниям. Ищут надежного и ответственного соратника. Не так ли?



7 Самостоятельность . Подчиненные должны быть уверены, что их лидер абсолютно самостоятелен и независим в принятии решений. Что он не перекладывает ни на кого ответственность, не поддается давлению вышестоящего начальства, если таковое имеется, или обстоятельств.



Что есть на самом деле: В силу имеющегося опыта этот пункт вообще не про нас. Вычеркните самостоятельность из списка лидерских качеств. Это полная профанация.



8 Настойчивость . Наличие у лидера четких и разумных целей, а также настойчивость в их достижении крайне важны. Однако существует тонкая грань между упорством и упрямством. Упорство в глазах окружающих является большим плюсом, упрямство – столь же большим минусом.

Что есть на самом деле: Упорство нужно в решении бизнес-задач, а не в поисках причин чтобы их не достигать. А если нет целей (или они есть, но о них не знают окружающие)? Зато есть упрямство, проявляемое в нежелании слышать окружающих. К чему все это приведет?



9 Общительность . Нелюдим и мизантроп никогда не завоюет любовь и авторитет. Все настоящие лидеры умели быть приятными в общении.



Что есть на самом деле: Этот пункт про нас. Нелюдим и мизантроп никогда не завоюет любовь и авторитет ни коллег, ни клиентов. Впрочем, опыт работы на предыдущем месте (Банк М) это лишь подтверждает.



10 Самодисциплина .

Люди легко прощают себе самые разные слабости, но отказывают в этом лидерам. Настоящий лидер должен быть примером для подражания в быту и на работе.



Что есть на самом деле: Желающих подражать, пока не находится даже при очень тщательном приближении. И можно ли подражать человеку, от которого не знаешь, что ожидать?



В общем, подводя итог вышесказанному очень хочется попросить «нового лидера» выйти из темноты и повернуться к людям. Пожалуйста, сделайте усилие и сформулируйте свою позицию. Поставьте ясные и цели, определите путь движения. Мы очень ждем!!!



P.S.: Да, и не забывайте про пиар. А то не красиво получается, когда в Нижегородском эфире радио «Бизнес FM» по прежнему звучит фамилия Б.Ю.В., как директора РЦ «Приволжский».

Удачи!