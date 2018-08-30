Начну с того, что я уволился из ПРББ, в котором работал в составе ДКБ города Москвы, не вчера, и соответственно, пишу свое мнение о работе в данном банке не под натиском шквала каких-либо эмоций, а здраво оценив все плюсы и минусы. К счастью, ПРББ - очень живая, прогрессирующая организация, а значит, в ней полно как очевидных минусов, так и несомненных плюсов. Буду последовательным, и расскажу обо всем по порядку.



В начале повествования сразу уточню, что в данный момент я выражаю лишь свое сугубо индивидуальное мнение, оно может в значительной степени отличаться от мнения редакторов данного ресурса, от мнения авторов ранее написанных постов, от мнения действующих сотрудников, и конечно от мнения управленцев и собственников данного банка.



Во-первых, хочу искренне поблагодарить весь состав ДКБ, тех людей, с которыми я имел честь работать. Работать было по-настоящему интересно. Весь коллектив очень разноплановый, но от этого становится только интереснее. Полученные от коммуникации с данными людьми знания и навыки – очень полезный опыт, который обязательно пригодится в жизни. Особенно интересен управленческий состав. У этих людей есть что перенять, и есть чему поучиться. Среди них есть и настоящие руководители, которые умеют мотивировать своих сотрудников не только денежным ресурсом – инструментом, которого у них часто просто нет в наличии, но и силой убеждения, есть и великолепные новаторы, которые стремятся вдохнуть новую жизнь, в, казалось бы, очень консервативные процессы, и хочется отметить, что у многих это неплохо получается, есть и предприниматели, и трудоголики, и креативщики, и просто хорошие политики. И среди этого калейдоскопа управленцев трудится такой же разнообразный коллектив, почти каждый человек в котором яркая личность, имеющая свое мнение на практически любые вопросы. Все это создает в коллективе атмосферу свободы.



В данном банке нет четкой и безапелляционной иерархической структуры. Правда разнообразие личностей иногда приводит к конфликту интересов, но от этого сам банк только выигрывает. Внутри создается конкурентная среда, которая, ежедневным выталкиванием из зоны комфорта, толкает сотрудников к профессиональному развитию. Человек, который не готов меняться, не готов к постоянным переменам в структуре рабочего процесса, не имеющий понятия о лояльности и клиентоориентированности долго в ПРББ задержаться не может. Конечно, он может умело вуалировать свое несоответствие заявленным интересам команды банка, но денежная компенсация ежедневного насилия над своей личностью у рядовых сотрудников не так велика, чтобы это выдерживать долго. И лишние люди действительно отсеиваются, как правило, по собственному желанию. Исходя из вышесказанного, тем, кто привык работать лишь по идеально отточенным регламентам, кто привык лишь следовать четким указаниям руководства, кто боится груза ответственности за принятые решения, лучше многократно подумать перед тем, как трудоустраиваться в ПРББ. Поверьте, вам самим там не понравится.



Правда стоит упомянуть о тех конспираторах, которые успешно скрывают свое истинное лицо. Работая в команде ПРББ, они явно насилуют себя, но денежная компенсация за это, видимо, с лихвой перекрывает горечь от данного процесса. Очень жаль, но такие личности пока есть среди сотрудников банка, а сфера их влияния так велика, что бороться с ними рядовым сотрудникам практически бессмысленно. Именно эти люди несут большую часть ответственности за срыв внедрения огромного количества прекрасных идей генерируемых СЕО, который по вполне понятным причинам не может уследить за каждым. СЕО банка катастрофически не хватает ретрансляторов его идей. Его управленческие решения и идеи, как камень, брошенный на гладь водоема, который соприкасаясь с водой, дает круговую волну, но по мере удаления от точки падения камешка волна угасает. И именно в этот период угасания должны включиться ретрансляторы и придать волне новый импульс. Чтобы, достигнув берега, она была все той же волной. Ретрансляторы часто не включаются, и волна гаснет. Если объяснить совсем просто, то иногда прекрасная идея СЕО доходит до конечных исполнителей такой искаженной, такой слабой и невнятной, что ее реализация априори не предвещает ничего хорошего. Когда-то Сергей Леонидович сказал: «Мне было бы проще разогнать весь коллектив и собрать новый, максимально пригодный для внедрения и реализации инновационных идей, для создания лучшего банка». Пожалуй, только сейчас я до конца осознал весь смысл этих слов, и то, как больно ему было их произносить. Ведь сказать можно, но где этих людей взять? Просто при должном усилии наставников и при желании самого сотрудника из любого, даже самого заурядного специалиста, можно сделать прекрасного менеджера, кредитчика, операциониста, кассира, но сформировать из взрослого человека новую личность, не получится никогда, вложи в него хоть усилия десятка профессоров и миллионы средств.



К великому сожалению, в нашей стране, людей, которые хотя бы на 80% соответствовали заявленным ценностям ПРББ, слишком мало, у нас пока только формируется новый креативный класс. Кстати, ценности заявленные банком великолепны. Каждый, у кого будет возможность с ними ознакомиться, поймет это.



Жаль, но есть в ПРББ личности, которые сами же являясь сотрудниками банка, порочат его в кулуарных беседах и различных отзывах. Многократно сталкивался с этим. Многие никак не могут понять, что нелестно отзываясь о своем работодателе на публике, в первую очередь они унижают себя. Ведь если тебе что-то крайне не нравится, то, как сказал Джим Рон: «Смени место, ты же не дерево». А еще надо помнить, что плевать в колодец, из которого пьешь, обычно не принято. Как когда-то сказал Куснирович М.: «Пока человек является сотрудником моей компании – он не может на публике говорить, что Max Mara ***. Ведь именно с прибыли от продаж продукции он получает свою зарплату и бонусы. Либо он пиарит бренды, либо тактично умалчивает. Если уж очень хочется негативно высказаться, пусть увольняется и говорит, что хочет». И с этим высказыванием трудно не согласиться. Его можно расценивать как совет будущим сотрудникам ПРББ. Ведь в связи с тем, что банк очень необычен в своей прогрессивности, вам будет чему удивиться, и что обсудить.



Еще одним важным моментом, который хочется отметить, является скорость работы. Как правило, в ПРББ все делается быстро, особенно то, что касается обслуживания клиентов. Это одно из основных преимуществ данного банка, а для сотрудников хорошая школа, которая учит ставить клиента на первое место. Правда быстрота всех процессов иногда вредит коммуникации между внутренними подразделениями банка. Релевантность откликов обслуживающих подразделений на запросы бизнес-подразделений часто оставляет желать лучшего. Но над решением данной проблемы активно работают, и надеюсь, она когда-нибудь решится.



ПРББ - один из немногочисленных банков, где любой сотрудник может открыто пообщаться с собственниками. Эта возможность предоставляется каждому во время стратегических сессий, а также в любое время можно написать СЕО в специализированный блог. Уверяю вас, что ни одно ваше сообщение не останется без должного внимания, и у меня была возможность в этом убедиться. Правда не каждый готов говорить и писать, но это уже проблема самих сотрудников. Кстати, исходя из собственного опыта, могу отметить, что подобное, особенно в российских компаниях, вам встретиться не часто, а возможно и вовсе никогда.



В заключении хочется написать, что, покидая ПРББ, я своевременно получил расчет, мне были выплачены все полагающиеся бонусы. При увольнении я имел в банке кредит, который выдавался мне, как сотруднику банка, ставка по которому, после моего ухода, не была повышена ни на один процентный пункт.



И последнее – если уж вы попали в ПРББ, то используйте время максимально эффективно, смотрите, учитесь, а главное, совершенствуйте свои человеческие качества! Сейчас я, уже работая в более крупном банке, могу лишь поблагодарить ПРББ за приобретенный мною опыт. Спасибо! Самому банку желаю успехов и процветания! Очень надеюсь, что рано или поздно СЕО сможет собрать отличную команду, и обязательно воплотит свои идеи в жизнь!