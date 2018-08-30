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|Благодарна за работу
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила я написать отзыв о работе в банке, хотя уволилась уже год назад. Я не пожалела, что работала здесь, наоборот, я рада, что попала сюда. Пришла я в Пробизнес с нулевым опытом в банковской сфере. Прошла собеседование, а потом отправили на обучение в Москву. За одну неделю обучения столько узнала!!! Было сложно, но интересно. Эта неделя была длинная, напряженная, но это того стоило!
Понравилось то, что сотрудники в этом банке всегда готовы помочь, есть вопрос, звонишь в Москву, получаешь нормальный ответ, никто не ругался, нормально объясняли, что делать в той или иной ситуации. Инструкции всегда были под рукой.
В итоге, проработала я больше года, все меня устраивало кроме зарплаты, собственно поэтому я и уволилась.
Отдельно хочу отметить компетентность и человечность регионального директора С.Д.Г., такого руководителя больше нигде не встречала! Я благодарна Пробизнесбанку за колоссальный опыт!
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0
Lesya8 • бывший сотрудник
22.06.2014 13:10
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Ответ банка:
Добрый день, Lesya8!
Спасибо, что нашли время поделиться мнением о работе в нашем банке. Очень рады, что у Вас сложилось настолько приятное впечатление. Высшая похвала для нас - Ваша оценка позитивной атмосферы в коллективе и профессионализма руководителя. Мы уделяем большое внимание развитию в банке именно этих ценностей, наравне с открытостью, командной работой, доверием и ответственностью.
Благодарим Вас за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшем.
С уважением,
Пробизнесбанк
|Мой старт
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться своим опытом работы в Пробизнесбанке. Пришла я туда на собеседование сразу после получения диплома по специальности "банковское дело", без опыта, но с багажом знаний, энтузиазма и бешеным желанием начать трудовую деятельность в банке, а не в кредитном отделе Техносилы. Собеседовали меня региональный директор и управляющий допофисом. Получилось такое стресс-интервью: спрашивали и про личную жизнь, и про то, что написала в дипломе, и ручку я им продавала и задачки решала. И на все их возражения я улыбалась и шутила, хотя разозлили они меня не шутку. Каково же было мое удивление, когда мне позвонили и пригласили на трудоустройство.
В первый день, конечно, удивил объем информации, который мне предстояло изучить, но стало интересно. Так получилось, что в Москву на обучение я не ездила, было время отпусков. Стажировалась у девочек-операционистов, экзамен был по телефону. Оказалось, многие до ПРББ в банках не работали, при отборе кандидатов здесь смотрят больше на деловые и личностные качества. И, правда, коллектив получился интересный, но текучка тоже приличная.
Когда уже есть с чем сравнивать, могу обозначить минусоплюсы (или наоборот) работы в ПРББ:
- Большой поток клиентов. Часто работала одна в отделении, меня буквально разрывали на части, про обеденный перерыв молчу. При этом на первом месте у нас была Госпожа Лояльность - клиент должен выйти от нас довольный, даже если он стоял в очереди и проценты по кредиту его не устраивают.
- Железная дисциплина. Наша управляющая буквально дрессировала нас, никому, конечно, это не нравилось, но обслуживание было на высоком уровне. Мне сейчас это пригождается в работе, на новом месте работаю по стандартам ПРББ. Когда бываю в других банках, вижу, как хромает там сервис, думаю: Вам бы нашу Управляющую!
Про зарплату. На собеседовании сразу предупредили, что, сколько продашь, столько и получишь. Программу денежной мотивации я считаю справедливой, только оклад маловат. У операционистов со временем растет заработок, главное - продержаться.
Еще есть минус – это недовольные клиенты. Те, кто взял кредит на доверии и теперь не доволен тарифами, условиями, процентами, все идут к операционистам. Последние месяцы я, как самая опытная, пол рабочего дня тратила нервы на объяснение людям, что все правильно и честно.
Из плюсов – современное удобное программное обеспечение, тех. поддержка и вообще вся организация бизнес-процессов на высоте, график удобный, з/п вовремя и при увольнении не обидели.
Проработала я в ПРББ больше года и уволилась по личным обстоятельствам. Вывод: для молодежи без опыта – неплохое место.
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2
mirna8 • бывший сотрудник
26.04.2014 17:01
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за теплые слова в адрес нашего банка и его высокую оценку как места работы.
Хотелось бы подтвердить справедливость Ваших слов о ценностях, которые мы развиваем: высоких стандартах общения с клиентами, честности и справедливости отношений между банком и нашими сотрудниками. Особенно приятно, что Вы отметили профессионализм и ответственность руководителя, с которым работали.
Мы уверены, что полученные знания помогут Вам в дальнейшей карьере. Желаем удачи!
С уважением,
Пробизнесбанк
|"Бредовое" собеседование
|не голосовал
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Добрый день, меня зовут Елена, я являюсь клиентом Пробизнесбанка. Сама работаю в банковской сфере 5 лет. Решила после декрета попробовать свои силы с Пробизнесбанке, подала резюме и мне назначили собеседование 12.03.2014г. Впечатление было ужасное!
Приехали из Твери 2 "фифы". Стали проводить собеседование. Не прочитав мое резюме, стала грубить, употребляя такие выражения как "ну что мы бегаем из банка в банк?", перешла на "ты" и неуважительно подчеркнула, что таких претенденток как я у нее много, и что мне нужно постараться показать себя. Но когда она узнала, что моему ребенку 2 года, на ее лице было написано: "Ну что приперлась-то тогда?" Стала расспрашивать о моей личной жизни и что о больничном можно и не мечтать. Все стало понятно. Но, вместо того чтоб сказать "вы нам не подходите", начала проводить опрос в стиле "Продай мне страховку" и, не дослушав мою речь, постоянно перебивала, после чего сказала: "Да ты ничего не умеешь". Мне? Человеку с 5-ти летним стажем в таких банках как Россельхозбанк и Сбербанк. И я решила, что больше никогда не обращусь в этот банк, ни по какому вопросу. И буду агитировать всех своих друзей и родственников не обращаться в этот "некультурный" банк.
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3
anella • несостоявшийся сотрудник
17.03.2014 10:23
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Все просто ужасно в офисах г. Рязани
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. В офисах г. Рязани напряженная ситуация. Постоянная текучка сотрудников. В дальнейшем ситуация еще хуже станет, т.к. идет постоянное запугивание сотрудников. Отношение просто хамское со стороны регионального директора. Когда приезжает проверка с Москвы, управляющая сделает все что угодно, только бы не узнали о проблемах в коллективе. На самом деле если сотрудник хочет уволиться, ему угрожают плохой рекомендацией с места работы. За невыполнение планов продаж грозят увольнением, лишением заработной платы, переводом в худший офис (где сложно заработать бонусы и добираться до работы на другой конец города). Несколько раз в месяц присылают на рабочую почту угрожающие письма об увольнении. При возникновении проблемы на рабочем месте (ошибка сотрудника по операциям) рассылается письмо с оскорблениями на все офисы города без выяснения ситуации (Когда оказывается что ошибку совершил не данный сотрудник, извинения не рассылаютя!!! Человека позорят на всеобщий показ, а извинений нет.).
Люди приходят,обучаются 2 месяца и увольняются. И очень странно что ГО не интересует это!!! Ведь наши любимые клиенты привыкнув к личным менеджерам сразу же их и теряют. Доверие падает. Скоро никто не пойдет на работу в ПРОБИЗНЕСБАНК. В Рязани уже в ВТБ 24 все смеются, т.к беглых сотрудников всех забрали к себе. И жаловаться все боятся!!! Ведь одна жалоба - И ЗАБУДЬТЕ ЧТО ВЫ КОГДА ЛИБО СМОЖЕТЕ УСТРОИТЬСЯ В ДРУГОЙ БАНК!!!
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1
ryazanka • бывший сотрудник
17.12.2013 11:14
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Работала комфортно, но недолго
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ужасное отношение к работникам при увольнении. Что касается самой работы - никогда ничего не работает. Ни сканер, ни принтер, ни интернет, ни программы. Системности в работе нет, каждый делает все, разделение труда в принципе отсутствует. Разумеется много позитивных моментов при работе было, банк необычный. Но сейчас о плохом.
Мотивы увольнения части отделения - личные. Оглашали несколько разных причин (работала 3 месяца), в итоге пришли к тому, что в 1 месяц работы не выполнила план, которого мне не ставили. Принуждали написать заявление по собственному желанию. Коллегу, мать-одиночку, уволили после пройденного стажерского проекта и зачисления в штат ровно через неделю работы за то, что не подошла коллективу. Все произошло в 1 день, сначала вырубили программы, потом сообщили информацию о встрече с руководством на следующий день. Руководство опоздало на встречу на 6 часов. Более хамского отношения не встречала нигде, а все из-за того, что девушка, которая имеет влияние на руководство, решила избавиться от некоторых коллег. Еще вспомнила, что начальница отдела не знает, кто такая Н-на. Тут без комментариев.
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Abramova_Natalie • бывший сотрудник
06.12.2013 10:30
|Общее впечатление
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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На собеседование пришла, имея опыт работы в банке. Управляющая офисом после окончания проведения собеседований позвонила и сообщила о результате (оказался не в мою пользу ), немного расстроилась, но банков много, решила искать дальше. Но, через несколько дней снова раздался звонок, с приглашением уже прийти с документами для трудоустройства. Сразу предупредили по телефону о предстоящем обучении в Москве. Я согласилась и пошла устраиваться.
Город у нас небольшой, коллектив в офисе отличный, сотрудники по своим вопросам компетентны. Перед обучением две недели стажировалась, т.е. поехала с некой базой. Первый день в Москве (точнее сказать на обучении) немного шокировал, ну естественно, сразу показалось, что все там злые и высокомерные и все такое. НО, со временем просто понимаешь, что это была такая школа, которая хоть немного, но закаляет, и не только для работы в ПРББ. Далее особых проблем в работе не было, со всем справлялась, через некоторое время офис переехал в новое здание, все было сделано для удобства и сотрудников и клиентов. Единственным минусом считаю заработную плату.
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Kuralesya • бывший сотрудник
28.10.2013 09:39
|Такую работу видели только в аду
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться своим печальным опытом работы в ПРББ в департаменте ДМСБ в г. Тверь. Как только я пришла работать, обещали горы золотые: хороший, амбициозный коллектив, лайф среда, помощь и обучение коллег, большую зарплату и бонусы. Я проработала 1,5 года, а оказалось, что все наоборот. Коллектив помогать не собирался новичку, дедовщина процветает, плюс подставляют, ради продаж готовы на любые интриги. Что касается зарплаты - 12 000 оклад, бонусы - хоть продаешь и выполняешь план, хоть не выполняешь, твои продажи переписывались на других людей. Максимум 18 000 ты получишь за 50 продаж.
Что такое график работы в ОО "Лазурный" видимо не слышали. Рабочий день с 8.30 до 20.30 как минимум, без обеда. За опоздания - штраф 100 рублей. На обед отводилось максимум 15 минут. Каждый день собрания, на которых тебя унижают при всем коллективе за невыполнение планов и не только.
Что касается руководства, то политика банка - никому не платить, унижать и увольнять. За 1,5 года моей работы в банке управляющая П-ва Н.В. уволила более 15 человек! За один месяц из отдела ушли 4 человека!!!Увольняют отделами! Текучка страшная. Главное для руководства не платить деньги и бонусы пока люди на испытательном сроке. Плюс ко всему люди в отпуск не ходят, когда я стала требовать накопленные 45 дней, мне сказали увольняться, посыпались угрозы. И это малая часть всего негатива, что приходится терпеть людям, поработав в ОО"Лазурный" в г. Твери под руководством П-вой Н.В. Из плюсов могу только отметить огромный жизненный опыт!!! Пробизнесбанк - это работа для тех, кто хочет себя довести до нервного срыва!!!
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1
tinkabog • бывший сотрудник
10.10.2013 21:26
|Непредсказуемые господа
|не голосовал
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Нашли мое резюме на хедхантере, назначили интервью. После прохождения интервью прислали анкету для заполнения, а потом джоб оффер. Я, понятно , отменяю все прочие собеседования, обещаю выйти через 2-3 недели и заканчиваю свои дела перед выходом. Однако примерно через неделю после оффера приходит такое письмецо: "Извиняйте, однако, вакансия сокращена". И детские такие извинения - прости, типа, за отнятое время.
Как это понимать? Мне то теперь заново договариваться о новых собеседованиях, поскольку все отменил перед этим и лишний месяц сидеть без зарплаты. Если что - это в их ИТ-департаменте. Конкретных имен тут не привожу, поскольку не уверен, кто был автором этих фокусов с оффером.
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0
petrouitch • несостоявшийся сотрудник
25.09.2013 10:34
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Администратор:
И все-таки без оценки.
|Будь в Лайфе! Главное, пойми это правильно
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начну с того, что я уволился из ПРББ, в котором работал в составе ДКБ города Москвы, не вчера, и соответственно, пишу свое мнение о работе в данном банке не под натиском шквала каких-либо эмоций, а здраво оценив все плюсы и минусы. К счастью, ПРББ - очень живая, прогрессирующая организация, а значит, в ней полно как очевидных минусов, так и несомненных плюсов. Буду последовательным, и расскажу обо всем по порядку.
В начале повествования сразу уточню, что в данный момент я выражаю лишь свое сугубо индивидуальное мнение, оно может в значительной степени отличаться от мнения редакторов данного ресурса, от мнения авторов ранее написанных постов, от мнения действующих сотрудников, и конечно от мнения управленцев и собственников данного банка.
Во-первых, хочу искренне поблагодарить весь состав ДКБ, тех людей, с которыми я имел честь работать. Работать было по-настоящему интересно. Весь коллектив очень разноплановый, но от этого становится только интереснее. Полученные от коммуникации с данными людьми знания и навыки – очень полезный опыт, который обязательно пригодится в жизни. Особенно интересен управленческий состав. У этих людей есть что перенять, и есть чему поучиться. Среди них есть и настоящие руководители, которые умеют мотивировать своих сотрудников не только денежным ресурсом – инструментом, которого у них часто просто нет в наличии, но и силой убеждения, есть и великолепные новаторы, которые стремятся вдохнуть новую жизнь, в, казалось бы, очень консервативные процессы, и хочется отметить, что у многих это неплохо получается, есть и предприниматели, и трудоголики, и креативщики, и просто хорошие политики. И среди этого калейдоскопа управленцев трудится такой же разнообразный коллектив, почти каждый человек в котором яркая личность, имеющая свое мнение на практически любые вопросы. Все это создает в коллективе атмосферу свободы.
В данном банке нет четкой и безапелляционной иерархической структуры. Правда разнообразие личностей иногда приводит к конфликту интересов, но от этого сам банк только выигрывает. Внутри создается конкурентная среда, которая, ежедневным выталкиванием из зоны комфорта, толкает сотрудников к профессиональному развитию. Человек, который не готов меняться, не готов к постоянным переменам в структуре рабочего процесса, не имеющий понятия о лояльности и клиентоориентированности долго в ПРББ задержаться не может. Конечно, он может умело вуалировать свое несоответствие заявленным интересам команды банка, но денежная компенсация ежедневного насилия над своей личностью у рядовых сотрудников не так велика, чтобы это выдерживать долго. И лишние люди действительно отсеиваются, как правило, по собственному желанию. Исходя из вышесказанного, тем, кто привык работать лишь по идеально отточенным регламентам, кто привык лишь следовать четким указаниям руководства, кто боится груза ответственности за принятые решения, лучше многократно подумать перед тем, как трудоустраиваться в ПРББ. Поверьте, вам самим там не понравится.
Правда стоит упомянуть о тех конспираторах, которые успешно скрывают свое истинное лицо. Работая в команде ПРББ, они явно насилуют себя, но денежная компенсация за это, видимо, с лихвой перекрывает горечь от данного процесса. Очень жаль, но такие личности пока есть среди сотрудников банка, а сфера их влияния так велика, что бороться с ними рядовым сотрудникам практически бессмысленно. Именно эти люди несут большую часть ответственности за срыв внедрения огромного количества прекрасных идей генерируемых СЕО, который по вполне понятным причинам не может уследить за каждым. СЕО банка катастрофически не хватает ретрансляторов его идей. Его управленческие решения и идеи, как камень, брошенный на гладь водоема, который соприкасаясь с водой, дает круговую волну, но по мере удаления от точки падения камешка волна угасает. И именно в этот период угасания должны включиться ретрансляторы и придать волне новый импульс. Чтобы, достигнув берега, она была все той же волной. Ретрансляторы часто не включаются, и волна гаснет. Если объяснить совсем просто, то иногда прекрасная идея СЕО доходит до конечных исполнителей такой искаженной, такой слабой и невнятной, что ее реализация априори не предвещает ничего хорошего. Когда-то Сергей Леонидович сказал: «Мне было бы проще разогнать весь коллектив и собрать новый, максимально пригодный для внедрения и реализации инновационных идей, для создания лучшего банка». Пожалуй, только сейчас я до конца осознал весь смысл этих слов, и то, как больно ему было их произносить. Ведь сказать можно, но где этих людей взять? Просто при должном усилии наставников и при желании самого сотрудника из любого, даже самого заурядного специалиста, можно сделать прекрасного менеджера, кредитчика, операциониста, кассира, но сформировать из взрослого человека новую личность, не получится никогда, вложи в него хоть усилия десятка профессоров и миллионы средств.
К великому сожалению, в нашей стране, людей, которые хотя бы на 80% соответствовали заявленным ценностям ПРББ, слишком мало, у нас пока только формируется новый креативный класс. Кстати, ценности заявленные банком великолепны. Каждый, у кого будет возможность с ними ознакомиться, поймет это.
Жаль, но есть в ПРББ личности, которые сами же являясь сотрудниками банка, порочат его в кулуарных беседах и различных отзывах. Многократно сталкивался с этим. Многие никак не могут понять, что нелестно отзываясь о своем работодателе на публике, в первую очередь они унижают себя. Ведь если тебе что-то крайне не нравится, то, как сказал Джим Рон: «Смени место, ты же не дерево». А еще надо помнить, что плевать в колодец, из которого пьешь, обычно не принято. Как когда-то сказал Куснирович М.: «Пока человек является сотрудником моей компании – он не может на публике говорить, что Max Mara ***. Ведь именно с прибыли от продаж продукции он получает свою зарплату и бонусы. Либо он пиарит бренды, либо тактично умалчивает. Если уж очень хочется негативно высказаться, пусть увольняется и говорит, что хочет». И с этим высказыванием трудно не согласиться. Его можно расценивать как совет будущим сотрудникам ПРББ. Ведь в связи с тем, что банк очень необычен в своей прогрессивности, вам будет чему удивиться, и что обсудить.
Еще одним важным моментом, который хочется отметить, является скорость работы. Как правило, в ПРББ все делается быстро, особенно то, что касается обслуживания клиентов. Это одно из основных преимуществ данного банка, а для сотрудников хорошая школа, которая учит ставить клиента на первое место. Правда быстрота всех процессов иногда вредит коммуникации между внутренними подразделениями банка. Релевантность откликов обслуживающих подразделений на запросы бизнес-подразделений часто оставляет желать лучшего. Но над решением данной проблемы активно работают, и надеюсь, она когда-нибудь решится.
ПРББ - один из немногочисленных банков, где любой сотрудник может открыто пообщаться с собственниками. Эта возможность предоставляется каждому во время стратегических сессий, а также в любое время можно написать СЕО в специализированный блог. Уверяю вас, что ни одно ваше сообщение не останется без должного внимания, и у меня была возможность в этом убедиться. Правда не каждый готов говорить и писать, но это уже проблема самих сотрудников. Кстати, исходя из собственного опыта, могу отметить, что подобное, особенно в российских компаниях, вам встретиться не часто, а возможно и вовсе никогда.
В заключении хочется написать, что, покидая ПРББ, я своевременно получил расчет, мне были выплачены все полагающиеся бонусы. При увольнении я имел в банке кредит, который выдавался мне, как сотруднику банка, ставка по которому, после моего ухода, не была повышена ни на один процентный пункт.
И последнее – если уж вы попали в ПРББ, то используйте время максимально эффективно, смотрите, учитесь, а главное, совершенствуйте свои человеческие качества! Сейчас я, уже работая в более крупном банке, могу лишь поблагодарить ПРББ за приобретенный мною опыт. Спасибо! Самому банку желаю успехов и процветания! Очень надеюсь, что рано или поздно СЕО сможет собрать отличную команду, и обязательно воплотит свои идеи в жизнь!
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vlasovms • бывший сотрудник
14.08.2013 13:23
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Администратор:
По согласованию с автором оценка снята.
|Бывшие сотрудники,после увольнения скорее отключайте всё платное!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработала в банке почти два года. Полный комплекс негатива выливать не буду, так как не уберется, наверное, даже на трех страницах. Неизгладимое впечатление оставило то, что после расчета с меня (бывшего сотрудника) списали комиссию за смс-информирование. Я была просто в шоке. Неужели эти несчастные 120 рублей сделают погоду для банка?! Ну, хотя, они там каждую копейку экономят: и на з/п, и на бонусах, а уж про клиентов речь вообще молчит. В общем, от банка также полное разочарование, как только получу все остатки, немедленно закрою все счета.
P.S. Спасибо хоть за годовое обслуживание не содрали!
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Alisa13 • бывший сотрудник
07.06.2013 10:46
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