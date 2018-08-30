Решила оставить отзыв о работе в этом банке, так как считаю, что он совершенно незаслуженно располагается на такой высокой позиции служебного рейтинга. Все молчат, как партизаны, и это неправильно.



Итак, если вы решили устроится на работу в славный банк Москоммерц, подумайте хорошенько. И пусть вас не заманивает красивый офис на 22 этаже башни Северная звезда и соседство с ТНК-BP. Это все показуха, на самом деле в банке дела обстоят плохо. Начну по порядку.



Я устроилась в этот банк в начале 2010 года, опыта работы в банках не было, но хотелось. Сразу отмечу, что я работала в центральном офисе (сначала на 2-ой Звенигородской, а потом и в Нордстар Тауэр). Подразделение, в которое я собственно и устраивалась, на тот момент состояло из 7 человек, включая начальника. Банк не кредитовал новых клиентов, а пытался вытрясти деньги и имущество у старых. Портфель проблемных кредитов огромен, но это и так видно по результатам работы последних двух лет. Мы помогали банку выкарабкиваться как могли. Люди в соседних департаментах приходили и уходили целыми группами, кто-то задержался подольше и рассказывал страшные истории из 2008 года. Но всё было относительно хорошо: зарплата на среднем уровне, нет задержек после работы, хороший коллектив.



В феврале 2011 года началось сокращение. Ну как сокращение - руководство называло это красивым словом оптимизация. Людям предлагали уволится по соглашению сторон без выплаты компенсации. Кто постоял за себя ее все-таки получил, надо отметить. Подразделения расформировывали, создавали новые и переводили людей в смежные управления. Потом всех из 2-х помещений переместили в одно. Мы сидели фактически в коридоре 4 месяца. За шкафом, так сказать. Ну да ладно, нам же обещали красивый офис на Беговой, мы готовы были потерпеть и посидеть в душном помещений друг у друга на головах.



В конце концов, переехали на два этажа в БЦ на Беговую. Стало просторно и хорошо, потом нас еще 3 раза перевозили туда-сюда, тратили деньги на грузчиков и перемещения вместо того, чтобы поднять людям хоть чуть зарплаты. А они уже стали ниже рынка , и с учетом того, что нас после сокращения осталось уже 4 человека, стало значительно тяжелее. Весной 2011 года банк начал кредитовать юр.лиц. Стало много запарок и проблем, захотелось материальной мотивации, но по опыту коллег я поняла, что пока не принесешь заявление на увольнение, разговора о повышение з/п не будет. Мне подняли зарплату на целых 10 тысяч после заявления; не скажу, что это предел мечтаний и хотела я значительно больше, но решила еще остаться и потерпеть.



Дальше больше. Очередная оптимизация. Всех решили посадить на один этаж. 2 этажа это как-то дорого. Доходов-то нет. Топ-менеджмент банка за это время успел раза 3 поменяться, но это всегда были казахи, которые приезжали и уезжали, так ничего толком и не сделав, то ли не могли и не хотели, то ли просто так быстро сменялись, что не успевали. Решения принимать неприятные никто не любит, так что проблем скопилось тьма. Процессы работы не регламентированы, все делается на коленке и в безумно длинные сроки, некоторые базы данных так в итоге и не были закончены, хотя потребность в них огромная. Ну и т.д., не буду углубляться.



В общем, осенью 2011 года я сдалась, мне предложили должность зам.начальника отдела при отсутствии начальника с кучей обязанностей, но, к сожалению, без повышения з/п. И я поняла, что это конец, а вовсе не хеппи энд. Было горько бросать в этой ситуации коллег, но силы кончились. И я ушла в большой хороший банк с з/п в 2 раза выше той, что мне платили в Москоммерце. Не жалею ни капли.



Так же хочу отметить, что никакие праздники в банке не отмечаются (только если сотрудники купят еды и питья и отметят прямо в офисе), премий не было ни разу за почти 2 года моей там работы, ДМС нет, фитнесом и не пахнет. Даже с 8 марта рассылкой по почте не поздравляют, всем плевать.



Есть только 1 плюс этого банка - коллектив! И спасибо вам ребята из ДРМ, ДПК, ЮД! С вами было комфортно и приятно работать!