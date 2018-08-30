Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Конечно не идеал, но все же
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пожалуй начну с «ложки дегтя»:
1) Заработная плата (далее – «Зарплата») конечно сильно занижена по сравнению с рынком, как ранее писали другие люди, часть зарплаты переведена в формате «Премия»;
2) Социальный пакет конечно желает лучшего, особенно в те времена, когда договор со страховой компанией заканчивается, можно быть без страховки не один месяц.
3) Реального премирования в Банке увы нет, не важно как хорошо ты будешь работать, как долго будешь задерживаться ради того, чтобы не подвести – финансовой благодарности не будет.
4) Сменяющиеся «Правители» Банка с каждым разом, все больше и больше мнения и слова Руководителей подразделений вообще не воспринимают, с чем и связано отсутствие премий, так как если Руководитель и пытается что-то попросить для своих сотрудников, то мнение «Правителя» можно охарактеризовать примерно так: «Он и так работал и без «Спасибо» будет работать!».
5) Пространства для трапезы отсутствует, остался небольшой «чулан», где стоит один из серверов, куда принести столы и стулья, это кухней страшно назвать.
6) Уходя, уже насмотрелся и наслушался тем про депримирование, и причины нормальные, но требования жестоки. Не спорю, что за регулярные опоздания и долгие, депримировать нужно, но за внешний вид, когда есть даже внутренний регламент, который соблюдают, это перебор.
7) Мелкие изъяны:
- Канцелярию и правда проще купить, так как ее с трудом можно выпросить, да и еще может не быть просто того, что необходимо.
- Выходы на «перекур» не приветствуются, при этом перерывы в 5-10 минут необходимы для головы, не смотря на то, что приходится задерживаться на работе не из-за «перекуров», а из-за объемов работы.
- Отсутствие праздников от имени Банка (за исключением Нового года), все за счет сотрудников, которые хотят себе небольшой праздник.
И немного «меда»:
1) Коллектив – только за это Банку можно выдать награду! Что скрашивает «ложку дегтя», так это сплоченный коллектив. Конечно дружить со всеми не возможно, но когда находишь подход к людям, ты понимаешь, что они все замечательные и какими бы злыми и черствыми они не казались при работе. Скажу честно, тяжело было уходить только из-за коллектива.
2) Москоммерцбанк, это безусловно опыт. Я начинал студентом и из практики знал ровным счетом НИЧЕГО. И когда руководитель заинтересован в тебе как в сотруднике, то он дает тебе знания «Основу», которую ты уже развиваешь (если конечно тебе интересно саморазвитие) и это безусловно хороший опыт. Дошло до того, что в последствии Руководитель поставил обучать «цыплят» и сменив место работы, опыт, который я получил, помогает мне и по сей день в работе.
3) Достаточно близкое местоположение от метро, примерно 800 метров.
Пожелания:
1) Конечно хотелось бы, чтобы Банк пересмотрел зарплату сотрудникам.
2) Чтобы «Правители» прислушивались к мнению и предложению Руководителей, а Руководители к мнению и предложениям Сотрудников, это изменило бы Банк к лучшему.
3) Не требуйте от сотрудников сверх нормы, зарплаты не такие, чтобы требовать перерабатывать, от этого может стать только хуже.
4) Клиентоориентированность не у всех тех, кто общается с Клиентами, обратите внимание и поменяйте людей, которые общаются с клиентами. От этого отток клиентов.
5) Пересмотрите условия предоставляемых продуктов.
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Quinx • бывший сотрудник
16.10.2017 15:37
|Худшее рабочее место
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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1. Часть зарплата считается как премия, постоянные угрозы депремирования. Уровень зарплат не московский.
2. Да, близко к метро и удобный бц, но в офисе для сотрудников даже кухни нет - какая-то каморка.
3. Канцелярку проще купить за свой счёт, чем выпросить у завхоза.
4. ОТНОШЕНИЕ начальства просто ужасное, отпроситься нельзя даже с последующей отработкой, выходить курить запрещено, за все письма с угрозами.
5. Корпоративной культуры нет вообще никакой, в офисе матом орут все, корпоративы за свой счёт (все в офисе просто), обучения новых сотрудников нет.
В общем сто раз подумайте прежде чем откликаться на вакансию москоммерцбанка, только потратите нервы.
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alexandra0712 • бывший сотрудник
06.09.2017 15:28
|Тихий ужас
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги, обходите банк стороной, считаю своим долгом предупредить. В Москоммерцбанке сознательно и целенаправленно игнорируются права сотрудников, которые воспринимаются руководством/собственниками Банка как "рабочий скот" (сорри за эпитет, но другие слова сложно подобрать).
Конкретика (работал больше года):
1. Трудовой договор изначально левый. Часть з/п устно декларируется как обязательно выплачиваемая премия (обязательства банка нигде не фиксируются) - и которая потом конечно не выплачивается. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА УГОВОРЫ КАДРОВИКОВ!
2. Условия труда странные - редко бывают соответствия должностной инструкции. Как правило все направлено на удовлетворение какого-нибудь запроса самодура из Казахстана. Тогда все поднимаются на уши, готовятся материалы, засылаются в Казахстан, потом все засыпают. На бизнес местному руководству начхать - основное предназначение МосКБ - схематоз для головной структуры (Казкоммерцбанк).
3. Русские сотрудники - не совсем люди с т.з. собственников. Поэтому текучка страшная. Причем на всех уровнях.
4. Когда говорят о сокращениях, то нет возможности уволиться по закону. Всегда выжимают "по соглашению сторон" в целях экономии расходов банка. Можно повоевать - но чревато, угрожают "черными метками" на будущее, уволить по статье + психологическое давление - мало кто выдерживает.
В целом, вот так.
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kat_1975 • бывший сотрудник
11.05.2012 11:58
|Спустя полгода после увольнения
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила оставить отзыв о работе в этом банке, так как считаю, что он совершенно незаслуженно располагается на такой высокой позиции служебного рейтинга. Все молчат, как партизаны, и это неправильно.
Итак, если вы решили устроится на работу в славный банк Москоммерц, подумайте хорошенько. И пусть вас не заманивает красивый офис на 22 этаже башни Северная звезда и соседство с ТНК-BP. Это все показуха, на самом деле в банке дела обстоят плохо. Начну по порядку.
Я устроилась в этот банк в начале 2010 года, опыта работы в банках не было, но хотелось. Сразу отмечу, что я работала в центральном офисе (сначала на 2-ой Звенигородской, а потом и в Нордстар Тауэр). Подразделение, в которое я собственно и устраивалась, на тот момент состояло из 7 человек, включая начальника. Банк не кредитовал новых клиентов, а пытался вытрясти деньги и имущество у старых. Портфель проблемных кредитов огромен, но это и так видно по результатам работы последних двух лет. Мы помогали банку выкарабкиваться как могли. Люди в соседних департаментах приходили и уходили целыми группами, кто-то задержался подольше и рассказывал страшные истории из 2008 года. Но всё было относительно хорошо: зарплата на среднем уровне, нет задержек после работы, хороший коллектив.
В феврале 2011 года началось сокращение. Ну как сокращение - руководство называло это красивым словом оптимизация. Людям предлагали уволится по соглашению сторон без выплаты компенсации. Кто постоял за себя ее все-таки получил, надо отметить. Подразделения расформировывали, создавали новые и переводили людей в смежные управления. Потом всех из 2-х помещений переместили в одно. Мы сидели фактически в коридоре 4 месяца. За шкафом, так сказать. Ну да ладно, нам же обещали красивый офис на Беговой, мы готовы были потерпеть и посидеть в душном помещений друг у друга на головах.
В конце концов, переехали на два этажа в БЦ на Беговую. Стало просторно и хорошо, потом нас еще 3 раза перевозили туда-сюда, тратили деньги на грузчиков и перемещения вместо того, чтобы поднять людям хоть чуть зарплаты. А они уже стали ниже рынка , и с учетом того, что нас после сокращения осталось уже 4 человека, стало значительно тяжелее. Весной 2011 года банк начал кредитовать юр.лиц. Стало много запарок и проблем, захотелось материальной мотивации, но по опыту коллег я поняла, что пока не принесешь заявление на увольнение, разговора о повышение з/п не будет. Мне подняли зарплату на целых 10 тысяч после заявления; не скажу, что это предел мечтаний и хотела я значительно больше, но решила еще остаться и потерпеть.
Дальше больше. Очередная оптимизация. Всех решили посадить на один этаж. 2 этажа это как-то дорого. Доходов-то нет. Топ-менеджмент банка за это время успел раза 3 поменяться, но это всегда были казахи, которые приезжали и уезжали, так ничего толком и не сделав, то ли не могли и не хотели, то ли просто так быстро сменялись, что не успевали. Решения принимать неприятные никто не любит, так что проблем скопилось тьма. Процессы работы не регламентированы, все делается на коленке и в безумно длинные сроки, некоторые базы данных так в итоге и не были закончены, хотя потребность в них огромная. Ну и т.д., не буду углубляться.
В общем, осенью 2011 года я сдалась, мне предложили должность зам.начальника отдела при отсутствии начальника с кучей обязанностей, но, к сожалению, без повышения з/п. И я поняла, что это конец, а вовсе не хеппи энд. Было горько бросать в этой ситуации коллег, но силы кончились. И я ушла в большой хороший банк с з/п в 2 раза выше той, что мне платили в Москоммерце. Не жалею ни капли.
Так же хочу отметить, что никакие праздники в банке не отмечаются (только если сотрудники купят еды и питья и отметят прямо в офисе), премий не было ни разу за почти 2 года моей там работы, ДМС нет, фитнесом и не пахнет. Даже с 8 марта рассылкой по почте не поздравляют, всем плевать.
Есть только 1 плюс этого банка - коллектив! И спасибо вам ребята из ДРМ, ДПК, ЮД! С вами было комфортно и приятно работать!
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Konffety • бывший сотрудник
26.04.2012 20:57
|И снова здравствуйте!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пишу как бывший сотрудник, который регулярно общается с нынешним персоналом когда-то славного и лучезарного банка. Работал я когда-то в рознице рядовым сотрудником и имею право высказать своё, может быть наболевшее и уже переболевшее мнение. Начнем с мала (добро), закончим великим (зло).
Соцпакет - его нет. Вернее банк предлагает ДМС, но увы, не за бесплатно.
Зарплата - средний уровень по рынку, где-то выше, где-то ниже. Существенный минус - это отмена обязательной премии (25% от оклада) сотрудникам с окладом выше 40 тысяч рублей, которую кстати обещали вернуть, но так в полном объеме и не вернули (не считая избранных руководителей). Индексация зарплаты отсутствует.
Коллектив - вот, что всегда отличало МКБ от других кредитных организаций. Это отличный, сплоченный коллектив.
Руководство - а вот и слабое место в когда-то замечательном месте с замечательными руководителями как среднего (начальники управлений, департаментов), так и высшего звена (топ менеджеры). Руководство в рознице (да и не только там), года два как, оставляет не очень приятные впечатления. В основном это не очень компетентные люди, которые каким-то непонятным образом заняли позиции, на которые претендовали очень талантливые, умнейшие сотрудники. Например, руководитель блока "автокредитование" не понятно вообще за что получает свою зарплату. Так же можно привести в пример, руководство, блока "ипотека". Ипотеки нет (уже давно), со сделками (какими?) очень даже справляются рядовые сотрудники, так зачем нужен руководитель, который без отмашки "с верху" не может сделать вообще ничего, не понятно. Плюс обслуживающее подразделение (обслуживают "мегаликвидный портфель кредитов" ) с его не очень адекватным в профессиональном плане руководителем, который совсем недавно трудился во благо (а может и не во благо) бэк-офиса (читай бухгалтерии), а сейчас руководит фронт-офисом (читай клиентщики). Здесь можно продолжить... но итак всё ясно.
На данном этапе банк занимается экономией (не читать экономикой). Экономия на чем или ком спросите Вы... Экономия на всём... А теперь подробнее. Прекращен набор персонала, никаких премий, никаких праздников для персонала, экономия на канцелярии. Давайте остановимся на самой важной экономии и на мой взгляд самой ужасной - прекращен набор персонала. На данную тему вещаю только со слов своих бывших коллег, которым я не могу не доверять. Человек уходит, на его место не ведется поиск нового сотрудника, который будет выполнять его работу. Работа перекладывается на других сотрудников отдела. Примеров огромное множество, так например отдел из 10 человек легко превращается в отдел из 4 человек. А ведь эти 4 человека тоже ищут работу и в любой момент организация (читай банк) может лишиться бусинки в бусах.
На данный момент в банке завершена реорганизация и по всей видимости подходит к завершению ребрендинг, который даже не начинался.
Про смену руководства (вышки) писать не буду, предыдущий оратор всё разложил. Ну вот и всё, что я хотел донести до портала БАНКИ.РУ и его читателей.
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govegas • бывший сотрудник
19.01.2011 22:42
|Ситуация в банке все хуже и хуже
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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За последнее время и отзывов никто не пишет. Это не потому, что все гладко, просто сотрудники, наверное, в шоке! Ситуация просто жуть. И самое страшное, что уходят профессионалы, которые работают в банке давно, хорошо знают свое дело. Долго терпели выходки нового руководства, но видимо и их терпению приходит конец. А рулят пустословы, которые плохо себе представляют вообще, что такое банк и с чем его едят.
Очень, очень обидно. Загубила так называемая команда КРК славный Москоммерцбанк. Когда приходила сюда в 2007 г. все было на подъеме, динамично, слаженно. Были надежды на прочное будущее банка. Но, увы, буду тоже плотно искать себе новое место.
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BOBOcom • сотрудник
08.12.2010 12:14
|Не пригласили
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отработав менее года в этом банке в IT-отделе (в центр. офисе на 2-й Звенигородской), меня решили сократить. Позже я связался с руководителем, уведомив его, что если откроется моя вакансия, то я готов её рассмотреть, на что мне ответили положительно. Прошел год, за это время иногда просматриваю сайт Москоммерца, и вот пару недель назад увидел открытую вакансию в банке (на мою должность), но меня не пригласили. Через неск-ко дней вакансию закрыли. Видимо, руководитель про меня забыл (или забил на меня). Очень печально, что в банке не считают должным в первую очередь обращаться к тем, кого сократили, за что им ставлю минус.
От администратора: Что можете рассказать о самой работе в банке?
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Aobmen • бывший сотрудник
30.09.2010 11:22
|Руководство не выполняет обещаний
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Обещали с апреля вернуть размер зарплаты на тот же, что до Нового года уровень, еще тогда было непонятно зачем же ее (зарплату) снижать, с обещанием вернуть все на круги свои в апреле. Наверное, для того, чтобы наивные сотрудники Москома поверили и работали за гроши или еще затем, чтобы наняв или вернее приведя толпу дорогих топ-менеджеров из КРК не увеличивать общий фонд оплаты труда. В кризис, наверное, основной акционер - Казкоммерцбанк не понял бы увеличения фонда оплаты труда.
Вот и прошел день апрельской з/п, но подойдя к банкомату можно было видеть только толпу расстроенных и недоумевающих сотрудников, т.к. з/п как была пониженная так и осталась.
Внимание вопрос: Так зачем же было обещать, что уровень з/п вернется после понижения? Может быть, кто-то из руководства Москоммерцбанка прочитает и ответит?
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shura13 • сотрудник
09.04.2010 15:45
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Администратор:
Вы могли получить сейчас только мартовскую зарплату, а не апрельскую. Давайте дождемся все же апрельской...
|То взлет, то посадка...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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У Банка в новой истории (после 2005 г.) было три жизненных этапа:
1) 2005 - нач. 2008 г. - "Ипотечный драйв".
2) 2008 - октябрь 2009 г. - "Замах на универсальность и отступление под ударами кризиса".
3) С ноября 2009 по сейчас - "Агентство по сбору долгов".
На этапе 1) команда Альберта Хисаметдинова интенсивно развивала розничный бизнес (а А. Годованец и Ко - корпоративный), был сформирован очень эффективный канал продажи ипотечных кредитов, в результате банк за 2 года работы собрал третий в России после СБРФ и ВТБ24 ипотечный портфель. Еще два плюса - фин. руководителем в ту пору был А.Орлов - очень грамотный финансист и размер банка был оптимален - не слишком маленький, но и не с раздутыми штатами. Коллектив был воодушевленный и квалифицированный. Мотивация в виде премий и мед. страховки тоже присутствовала. Минусы - низкое качество сформированного портфеля, неизбежное при таких головокружительных темпах, и монопродуктовость (даже пл. карточки не развивались). Этап 1 завершился уходом А.Х. и увольнением почти всех розничников.
На этапе 2) новым зампредом Л.М. Лебедевой (предправления А. Годованец несколько отошел от активного управления) был объявлен курс на универсальный банк - возникло направление кредитования малого и среднего бизнеса, усиленный маркетинг, попытались развивать пл. карточки, линейку вкладов и т.д. Вместе с Л.М. Лебедевой из РБР пришли очень разные и иногда довольно своеобразные - в смысле компетентности - люди. При этом имевшийся канал продаж ипотеки был потерян. Когда грянул кризис, новые позиции завоеваны не были, старые были потеряны, продажи всех продуктов резко упали. Этап 2 завершился отчаянными попытками найти свое место на рынке через дорогущий найм внешних консультантов и затем уходом большинства РБР-команды. До этого уже было закрыто несколько офисов и филиалов, срезан соц. пакет, отменены премии, были масштабные увольнения в филиалах, но оставшимся сотрудникам зарплаты не урезались.
На этапе 3) главные роли стали играть менеджеры КазКома и команда из КРК, в основном выходцы из Средней Азии. На предыдущем месте работы они прославились оптимизацией расходов в виде 50%-го сокращения персонала. Сейчас банк живет за счет сформированной подушки ипотечных кредитов и наработанных технологий. При таком подходе неизбежно сокращение персонала и зарплат основной части сотрудников, что и произошло совсем недавно (денежное содержание всех, кроме самых малооплачиваемых и самых высокооплачиваемых было урезано на 25%). Главное - бизнес-стратегия отсутствует, или, по крайней мере, не озвучивается. Поэтому, чуда, которое выведет банк из стагнации в условиях погашения надежных кредитов и роста доли проблемных, пока не видно. Персонал (среди которого немало квалифицированных кадров) пребывает в состоянии демотивированности и заторможенности, в случае увольнения ключевых сотрудников могут возникнуть серьезные проблемы.
Обнадеживает разве что то, что владелец КазКом вряд ли бросит столь ценный актив и привлекательное направление бизнеса.
P.S. Оценки соответствуют нынешнему состоянию.
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Nik2me • бывший сотрудник
19.02.2010 22:25
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Администратор:
Бизнес-стратегия банка ясна, но особенность и личный опыт работы не раскрыты.
|А есть ли банк еще?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработал несколько лет, жалко банк, а точнее то, что от него осталось, раньше был прекрасный сплоченный коллектив, но с приходом в банк г-жи Лебедевой начался развал банка, г-жа Лебедева покинула тонущий корабль (банк), но вряд ли это его спасет. Ведь банка уже нет как такового, осталось одно большое агентство по сбору проблемных долгов, при полном отсутствии какого-либо порядка или дисциплины и даже приход в руководство банка нового коллектива из Компании розничного кредитования, которая если верить прессе тоже не испытывает серьезные проблемы с плавучестью, вряд ли изменит ситуацию к лучшему.
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sammi • сотрудник
27.11.2009 13:59
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