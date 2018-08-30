Доброго времени суток, коллеги!

Всё не доходили руки до написания отзыва о работе в данной кредитной организации. Ну, что можно сказать? Я до сих пор с теплотой и легкой грустью вспоминаю о коллективе и времени работы в этом банке. К сожалению, этот этап моей трудовой карьеры можно разбить условно на 2 (!) периода, в виду нижеописанного.



Некоторый период времени назад данный моно-офисный банк, как говорится, «не хватал звёзд с небес», НО успешно обслуживал корпоративных клиентов своего энергетического холдинга и компаний, связанных с ним. Всю эту работу «тащил» небольшой (70-80 человек), НО очень дружный коллектив сотрудников, возглавляемый вполне адекватным, в меру требовательным руководством. Хочу отметить именно этот момент. По приходу в банк сразу бросилось в глаза насколько «семейная» (в хорошем смысле слова, а не в смысле родственников вокруг) атмосфера в коллективе. Доброжелательная обстановка, дни рождения, корпоративные мероприятия, при этом многие проработали в банке с момента его основания. Возможно всё это слегка омрачалось не очень большой, но адекватной статусу (рейтингу) банка з/платой, и отсутствием ДМС, НО из приятных «бонусов» были: оплата транспортных расходов (в виде суммы единого проездного билета), дополнительной выплатой к отпуску (в размере должностного оклада) и «корпоративного питания» (в виде бесплатных «домашних обедов» в собственной столовой и неограниченного чае/кофе пития в течение дня).



И вот этакая «идиллия» продолжалась до тех пор, пока кому-то из собственников (или группе) не пришла в голову мысль, аналогичная горбачевской «перестройке» - надо чего-то «начать» … Видимо, правы китайские мудрецы, когда говорили человеку, которому желали не доброго: «Чтобы тебе жить в эпоху перемен!» И вот, в один прекрасный день (накануне Нового года), коллективу сообщают, что у банка новый руководитель и его представляют, «как очень амбициозного, делового, перспективного, с большим потенциалом и административным ресурсом хозяйственника» … Понятное дело, что это вызвало не которое недоумение у людей, НО (!) собственникам банка виднее. Никто и не догадывался, что новый «глава» окажется именно «хозяйственником», а не финансистом! Честно признаюсь, НЕ ЗНАЮ, как он попал в банковскую сферу (история умалчивает, хотя какой-то не большой опыт руководства в филиале банка ТОП-50 у него имелся, всё остальное время была «государева» служба, а соответственно, менталитет. Потом была его пламенная речь, из разряда тех, которые слушают на съездах партий, что коллектив объединенный идеей руководства о необходимости развития, сплотив ряды, двинется для достижения новых финансовых высот банковского олимпа



И вот этот выходец с берегов Дона «засучив рукава» начал это движение вперёд! Но для работников это стало как нападение без объявления войны : в целях сокращения расходов в одночасье были отменены ВСЕ вышеописанные «бонусы», введен режим строжайшей экономии на канцелярских принадлежностях и т.д. Вот удивительное дело, как только в банк приходит «хозяйственник», так обязательно «из пушки по воробьям» - снижаем расходы, урезаем выплаты! Особенно это выглядело смешно на фоне его собственных «расходов»: новый босс посчитал ниже собственного достоинства ездить на 3-х летней «ауди А8» своего предшественника и тут же дал команду приобрести точно такую же новую в топовой комплектации»! Отличная «экономика»!Коллектив, конечно, начал роптать, но продолжал верить «в новую концепцию развития» и перспективы, связанные с ростом бизнеса, а значит и собственные … В общем, итогом этого «правления» данного удельного «князя» было:

1) административный ресурс не сработал на московском финансовом рынке;

2) попытка открытия филиала в г. Ростове оказалось нерентабельной;

3) пришли на обслуживание и кредитование «компашки» из данной губернии, НО не масштаба «ТагАЗа»/«Тагмета», И больших доходов банку не принесли;

4) решение всех вопросов, касающихся основной деятельности банка, проходило только через личного помощника, что ещё больше укрепляло мысль работников об отсутствии финансовой грамотности «биг-босса».



Весь этот итог, помноженный еженедельными поездками на выходные «зиц-председателя» с помощником на «малую родину», наконец-то «оценили» собственники и решили его «развенчать» с поста.. Это мне напоминает нашу футбольную сборную и её главных тренеров – пришёл, обложался … и ушёл с компенсацией за разрыв контракта! НО, на этом «эксперименты» не закончились, вновь была приглашена новая «команда», в задачу которой входил всё тот же прорыв в бизнесе! Вот тут как раз ВСЁ началось, как и положено, с приходом «новой метлы» пошли «зачистки» (от секретарей до зампредов). НЕТ, я не хочу это осуждать, практика известная и повсеместная! Кроме того, нельзя не отдать должного собственникам и новому руководству – ВСЕМ, кто «не вписывался» в их виденье структуры и штата банка, дали время подыскать работу и уйти по соглашению сторон со всеми причитающимися компенсациями.



Естественно, как это и не прискорбно , многие коллеги выбрали последнее (коллектив процентов на 40-50% обновился и, как следствие, пропала та «атмосфера» единства - коллектив поделился на «новых» и «старых»). Правда, общаясь с ушедшими, НИКТО НЕ ПОЖАЛЕЛ о своём решении, и я в том числе. ВСЕ нашли себя новые места для приложения своих знаний и опыта. Просто смотря теперь со стороны на результаты работы «новых рулевых», а также в связи с 20-летием данной кредитной организации (с чем хочется поздравить всех бывших коллег и нонешний коллектив ), можно констатировать прискорбный факт - банк из 3-й сотни с активами 7,5 ярда «свалился» в 5-ю с 4,7. И хочется спросить: «овчинка стоила выделки?». Наверное, ответ однозначен! Хотя могу понять, что желания собственников были благие, НО не получилось (причины искать не мне) … А весь мой «пост» направлен исключительно в благодарность тому коллективу, с которым мне посчастливилось работать и ВСЕМ им удачи, благополучия и процветания! СПАСИБО!!!