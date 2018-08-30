Знаете, я в жизни не мог подумать... даже отдалённо предположить, хоть мало мальски допустить мысль о том, что я когда нибудь зайду на этот сайт и буду писать негативный отзыв о банке, в котором я так любил работать.

Для справки: проработал в банке я 4 года и 5 месяцев (с апреля 2014 по сентябрь 2018), пришел менеджером, ушел руководителем. г. Нижний Новгород ул. Фильченкова д.7, мой бывший руководитель - Юлия М.



Немного эмоций.

В определенный момент я принял решение уволиться из банка одним днем, написал заявление на увольнение и на неоплачиваемый отпуск. Причина поступка проста: я понял, что не справляюсь с тем темпом работы, который был установлен Юлей, и дабы её не подводить, давая очередные обещания, с которыми всё равно бы не справился, я решил уйти. Но почему одним днем, почему не стал отрабатывать 14 дней? Потому что я очень любил место, в котором я работаю, но работать в подчинении Юлии для меня было уже морально невозможно ни одного дня. Это говорит не о том, что она плохой руководитель, а скорее наоборот. Она - сильный и требовательный начальник, у неё много развитых компетенций, которые ей позвонили достичь её положения и во многом она для меня была примером в работе, поэтому мне и противно от той ситуации, которая со мной по итогу произошла. (ниже)



Ситуация.

Каждый квартал руководителям выплачивают премию за результат. Мою премию мне должны были выплатить за 3 квартал "Июль (полный) Август (полный) Сентябрь (половина)", 11 ноября (плановая выплата), но этого не произошло. Формулировка? "Не согласовали". Как думаете... кем? Да-да. Тем самым моим примером в работе и тем самым человеком, на которого нужно равняться - Юлией М. Почему? А ей не понравилось, что я не стал отрабатывать 2 недели, а написал заявление на неоплачиваемый отпуск. А теперь вопрос: как можно своему же человеку, с которым отработала полтора года, который решил сам уволиться по своей и только своей инициативе - лишать денег, которые положены по определению?



P.S. Что бы ты знала, Юля, надеюсь ты сейчас читаешь этот текст, я ушел в никуда и чтобы заплатить по своим кредитам, я занял у своего отца 70 тысяч (на два месяца вперед) и дал ему слово, что часть долга отдам ему как раз со своей премии. Но лично из-за тебя и только из-за тебя, я этого сделать не смог. Надеюсь, ты сейчас это читаешь и испытаешь чувство глубочайшего стыда за своей "поступок."