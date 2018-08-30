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|Как поступить в данной ситуации?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Являюсь сотрудником банка. В целях безопасности не называю себя.
Но я в отчаянии, на днях мой руководитель вызвал к себе в кабинет и в грубой форме начал унижать мои честь и достоинство, клеветать на меня, что я стучу постоянно куда-то выше (абсолютная ложь), при этом абсолютно не слышал меня, как собеседника...
Правда в том, что терплю я это долгое время, даже в тот момент от шока я продолжила выполнять свои обязанности как ни в чем не бывало, но мне вечером стало плохо, истерика со мной случилась, пришлось мерять давление. До сих пор сижу на успокоительных, а прошла неделя.
Что можно сделать в данной ситуации? Терпеть дальше? Или сказать напрямую, что данный тон неприятен?
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srksbro • сотрудник
09.02.2019 10:05
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв.
Это очень странная и не характерная для нашей организации ситуация. Нам очень жаль, что она в принципе возникла. Мы очень заинтересованы в том, чтобы помочь Вам в решении вопроса, и уверены, что при возникновении проблемных ситуаций важно вовремя принять необходимые меры – в этом случае проблемная ситуация может решиться самым лучшим образом.
В нашем банке взаимодействие с коллегами, работа в команде – это важный фактор, которому мы уделяем отдельное внимание. Мы неоднократно говорим о том, что нам очень важно знать мнение сотрудников как о своей работе, так и о своем руководителе. К сожалению, конфликты в коллективе случаются. В случае, если возникают сложности при взаимодействии с руководителем, очень важно открыто сообщить об этом руководителю, а также, если конфликт не удается решить самостоятельно, обратиться в Департамент по работе с персоналом с целью мирно разрешить спорную ситуацию. При этом, отметим, что важно строить беседу конструктивно, желательно – при участии двух сторон (Вас и Вашего руководителя).
Если у Вас остались дополнительные вопросы – мы готовы на них ответить и оперативно помочь. Для этого напишите, пожалуйста, на почтовый ящик job@rencredit.ru.
Желаем успехов!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|ПОДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТУДА СОВАТЬСЯ
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработала я в этом банке около полугода, за это время у меня поменялся руководитель. Трижды. Последний превзошел всех: такое неуважение и жадность я еще не видела. Начнем с того, что отделение, в котором я работала, было очень проходным. А значит, нагрузки было куда больше чем у коллег-соседей. План на месяц выставляется коллективно. Премия аннулируется, когда не выполняешь план по страховке, что и происходило постоянно.
Приходилось врать клиентам про ставки по кредитам, иначе бы люди вообще не брали у нас их. Это был один из факторов, который так же влиял на моральное состояние, по крайней мере, на меня.
В коллективе хватало особ, которые так же строили из себя начальников, хотя на деле являлись только менеджерами среднего звена.
Здесь хорошо начинать, чтобы понять что да как происходит в банках, но оставаться надолго я тут не советую.
+ не выплатили и без того мизерную премию за январь, хотя руководитель чуть ли клялся, что она будет. Так что последний месяц по поводу плана можно было вообще не заморачиваться.
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DxArchi • бывший сотрудник
04.02.2019 16:24
|Не выплатили бонусы!
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый вечер.
Сегодня буду кратка как никогда:
Проработав 4,5 года в этом месте - "Банк" так и не научился ценить своих сотрудников, которые отдали не мало сил, выполняя качественно работу, да-да, без лишней скромности, качественную.
Ушла я отсюда с позиции Ведущего менеджера, и этот карьерный путь был не из легких, но сейчас, ПОКА, даже не об этом..
За месяц до планового ухода, к которому я сознательно подошла, я предупредила своего руководителя, дабы не подложить отделению "свинью". Договор был следующим, согласно многолетнему опыту работы Ренессанс, мы решили, что я работаю на благо отделения до последнего дня и не "отлыниваю" от своих обязанностей (как это наверно обычно происходит с людьми, которые под конец своего, скажем так, пути расслабляются и плюют в потолок), взамен я получаю свои честно заработанные деньги (квартальную премию). Все свое существование этот Банк выплачивал бонусы сотрудникам НА УСМОТРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ.
Я свою работу выполнила - Банк деньги не выплатил!
Хочу заметить, что не по вине моего руководителя Фарида Т., который пытался решить данную проблему, а по вине вышестоящего руководства.
Вопрос: почему именно на мне этот порочный круг разорвался? На моем немалом опыте, почти все сотрудники, уходящие "красиво", получали свои заслуженные деньги.
Уволилась я в начале октября 2018 г и до сих пор не вижу пополнения своей карты..
Как будем решать данную проблему? Лично я настроена серьёзно.
Надеюсь на оперативный ответ.
Екатерина В.
ВМ ККО СПБ ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ
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Aaasssqqq • бывший сотрудник
13.01.2019 20:33
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Администратор:
Договор, заключённый вами, был устным?
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Ответ банка:
Екатерина, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв!
Мы провели подробный анализ ситуации, так как в ней действительно есть ряд фактов, которые нам было важно проверить. Готовы предоставить ответ по существу. Ведь наши сотрудники - это основа нашей компании, и мы ими очень дорожим.
В соответствии с п.3.1. Положения о премировании работников Банка от 09 января 2008 г. № 9-001/005/08 к премированию могут быть представлены сотрудники, которые состоят в трудовых отношениях с Банком на дату издания Приказа о премировании, который является основанием для выплаты премий. Дата Вашего увольнения по собственному желанию – 08 октября 2018 г., а дата издания вышеупомянутого приказа – 20 октября 2018 г. Соответственно, на дату издания приказа трудовые отношения между Вами и Банком были расторгнуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, касающиеся трудовых отношений с банком -руководитель или менеджер регионального отдела по работе с персоналом будут готовы ответить на них.
Нам искренне жаль, что мы расстаемся с Вами на такой грустной ноте.
Мы желаем Вам успехов в реализации себя на новом месте работы!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|Декрет и ежемесячные пособия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Нахожусь в декрете с начала этого года. До сих пор не получаю ежемесячные пособия. Никто из бухгалтерии после окончания больничного листа не позвонил и не поинтересовался выйду ли я на работу и если нет - не хватает заявления до 1.5лет на пособия. Все промолчали. Ждала денег,
думала такая же просто история как с декретными (я их 2 месяца ждала до самых родов). Заявления просто нет. И пособий никаких соответственно тоже. Зря жду.
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sotrudnic_ren • сотрудник
19.12.2018 14:22
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Ответ банка:
Татьяна, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв!
Мы провели подробный анализ ситуации и по итогам проверки можем предоставить следующий комментарий.
С 09 января по 13 июня 2018 года Вы находились в отпуске по беременности и родам, который был оплачен на основании предоставленных Вами двух листков нетрудоспособности. Что касается следующего за ним периода – отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, то он оформляется и оплачивается на основании документов, зафиксированных в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ
Ими являются:
- оригинал заявления на отпуск и выплату ежемесячного пособия;
- оригинал справки с места работы мужа о том, что он не находится в отпуске по уходу за ребенком и не получает ежемесячное пособие;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
На настоящий момент наши сотрудники уже связались с Вами, и определили вариант решения ситуации. Причитающаяся Вам выплата за период с 14 июня 2018 г. будет произведена в первой половине января 2018 г. после получения Банком оригиналов вышеперечисленных документов.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь к руководителю или сотруднику отдела по работе с персоналом для дополнительной консультации.
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|Как долго мне ждать декретеые??
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте, я получила больничный лист по декрету 24.10.2018, оригиналы документов в Москву уже поступили, но денег до сих пор нет, до дня зарплаты еще 2 недели, а это почти 2 месяца я не могу получить выплату. По законодательству выплата декретных производится в течение 10 дней, 26 аванс, но и в аванс перечесления делать сказали не будут. Получается 2 месяца я без средств на существование, нет возможности платить свои кредиты и подготовиться к рождению ребёнка.
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lenkin1050 • сотрудник
24.11.2018 08:56
|Премия?!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Знаете, я в жизни не мог подумать... даже отдалённо предположить, хоть мало мальски допустить мысль о том, что я когда нибудь зайду на этот сайт и буду писать негативный отзыв о банке, в котором я так любил работать.
Для справки: проработал в банке я 4 года и 5 месяцев (с апреля 2014 по сентябрь 2018), пришел менеджером, ушел руководителем. г. Нижний Новгород ул. Фильченкова д.7, мой бывший руководитель - Юлия М.
Немного эмоций.
В определенный момент я принял решение уволиться из банка одним днем, написал заявление на увольнение и на неоплачиваемый отпуск. Причина поступка проста: я понял, что не справляюсь с тем темпом работы, который был установлен Юлей, и дабы её не подводить, давая очередные обещания, с которыми всё равно бы не справился, я решил уйти. Но почему одним днем, почему не стал отрабатывать 14 дней? Потому что я очень любил место, в котором я работаю, но работать в подчинении Юлии для меня было уже морально невозможно ни одного дня. Это говорит не о том, что она плохой руководитель, а скорее наоборот. Она - сильный и требовательный начальник, у неё много развитых компетенций, которые ей позвонили достичь её положения и во многом она для меня была примером в работе, поэтому мне и противно от той ситуации, которая со мной по итогу произошла. (ниже)
Ситуация.
Каждый квартал руководителям выплачивают премию за результат. Мою премию мне должны были выплатить за 3 квартал "Июль (полный) Август (полный) Сентябрь (половина)", 11 ноября (плановая выплата), но этого не произошло. Формулировка? "Не согласовали". Как думаете... кем? Да-да. Тем самым моим примером в работе и тем самым человеком, на которого нужно равняться - Юлией М. Почему? А ей не понравилось, что я не стал отрабатывать 2 недели, а написал заявление на неоплачиваемый отпуск. А теперь вопрос: как можно своему же человеку, с которым отработала полтора года, который решил сам уволиться по своей и только своей инициативе - лишать денег, которые положены по определению?
P.S. Что бы ты знала, Юля, надеюсь ты сейчас читаешь этот текст, я ушел в никуда и чтобы заплатить по своим кредитам, я занял у своего отца 70 тысяч (на два месяца вперед) и дал ему слово, что часть долга отдам ему как раз со своей премии. Но лично из-за тебя и только из-за тебя, я этого сделать не смог. Надеюсь, ты сейчас это читаешь и испытаешь чувство глубочайшего стыда за своей "поступок."
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Никита Гусев • бывший сотрудник
12.11.2018 23:59
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Администратор:
Премия в вашем подразделении являлась обязательной к выплате, согласно трудовому договору?
PS: принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Никита, добрый день!
Благодарим Вас за столь развернутый комментарий!
Мы провели подробный анализ ситуации, так как в ней действительно есть ряд фактов, которые нам было важно проверить. Ведь наши сотрудники - это основа нашей компании, и мы ими очень дорожим.
По итогам проведенной проверки мы можем предоставить следующий комментарий. Если абстрагироваться от эмоций и оценивать только результаты работы, то возможность зарабатывать в нашей компании предоставляется и есть у каждого сотрудника любого отделения.
Да, одной из специфик работы во фронт-офисе действительно является то, что заработная плата складывается из оклада и бонусной части. Однако просто так выплачивать бонус за "хорошее поведение" мы не можем, и это было бы неправильно.
Важно также отметить, что при увольнении выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. При этом работодатель может поощрить работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. То есть само решение о выплате премии, в данном случае, принимает работодатель.
Отдельно стоит отметить, что для нас важно частное мнение каждого сотрудника: мы его слушаем и слышим, и руководство всегда открыто. Ведь именно это является одним из движущих факторов, помогающим нам скорректировать многие рабочие процессы в лучшую сторону.
Нам искренне жаль, что мы расстаемся с Вами на такой грустной ноте.
Мы желаем Вам успехов в реализации себя на новом месте работы!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|Не оплатили бонус после увольнения
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в Ренессансе в г.Армавире с июня 2018 по сентябрь. Написала заявление 27 сентября. КМ Виктория П. объяснила, что утвердила мне бонусы за сентябрь и что я их получу в ноябре. Рекомендовала карту не закрывать, т.к. выплата еще придет.
В день зарплаты деньги на карту мне не поступили, пошла в офис г.Армавира к Виктории, на что она мне ответила, что выплаты все произвелись и она мне ничего не обещала.
Теперь готовлю заявление в прокуратуру.
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nar1995ina • бывший сотрудник
12.11.2018 10:47
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Администратор:
Спасибо за отзыв! Давайте подождём ответ банка после проверки.
P.S. Выяснили, что вины банка в данной ситуации нет. Пока оценку снимаем и просим автора сообщить о выплатах после 11.12.2018
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Ответ банка:
Наринэ, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв!
Мы провели подробный анализ ситуации, и по итогам проверки можем предоставить следующий комментарий.
Про вопрос редактирования отзыва в комментариях
Публикация персональных данных в публичном пространстве недопустима. В связи с этим Ваш отзыв был отредактирован администратором портала Банки.ру, так как информация в отзыве содержала персональные данные человека.
Про выплату бонуса
На настоящий момент наши сотрудники уже связались с Вами. В ходе разговора выяснилось, что часть бонуса уже была Вам выплачена в дату увольнения. При этом важно отметить, что само решение о выплате премии, в данном случае, остается за работодателем, и в случае принятия работодателем решения о выплате премии, ее размер определяется данной бонусной схемой. По итогам нашего с Вами разговора, была достигнута договоренность о выплате оставшейся части бонуса 11.12.18.
Если у Вас все же остались какие-либо вопросы, касающиеся трудовых отношений с банком – пожалуйста, обратитесь к руководителю или сотруднику регионального отдела по работе с персоналом для дополнительной консультации.
Нам искренне жаль, что мы расстаемся с Вами на такой грустной ноте.
Мы желаем Вам успехов в реализации себя на новом месте работы!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|Претензия
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являлась сотрудником КБ《Ренессанс Кредит》(ООО).В августе 2018 года среди сотрудников проходил конкурс по продаже сертификата 《Финансовый помощник》,в котором я приняла участие и мой выигрыш составил 1000 рублей.В конце августа я уволилась. В настоящее время мне отказываются выплатить заработанные мною денежные средства. Оставляла запрос на горячей линии Банка, поступил отказ, ссылаясь на то, что сотрудник уволился.Таким образом, Банк получил прибыль, а я осталась без вознаграждения. Хочу заметить,что уволившиеся ранее сотрудники данного Банка получали денежные средства за участие в подобном конкурсе. Крайне неприятно получать отказ за выполненную работу, хоть и денежные средства не столь велики, но хочется, чтобы все было по справедливости.
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ylia1405 • бывший сотрудник
22.10.2018 15:13
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Администратор:
Автор, направьте пожалуйста запрошенную информацию представителю банка и отпишитесь об этом в комментарии к отзыву.
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Ответ банка:
Юлия, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв!
Нам искренне жаль, что вознаграждение не было Вами получено. Мы провели подробный анализ ситуации, в ходе которого нам удалось выяснить первопричину такого результата.
Юлия, по условиям конкурса, о котором Вы упоминаете, сотрудник, победивший в конкурсе, должен внести свои реквизиты в партнерскую систему до указанного в коммуникациях срока. Данная информация несколько раз доводилась до сотрудников по различным каналам связи. Так как данное условие не было Вами выполнено в установленные сроки, выплата денежных средств не была предоставлена. А поскольку в настоящий момент сроки внесения реквизитов вышли – система уже закрыта.
Юлия, Вы можете обратиться напрямую к нашему партнеру, который отвечает за выплату награждений в рамках конкурса. Персональные контакты мы предоставили Вам лично через Отдел по работе с персоналом.
Мы желаем Вам успешной реализации на новом месте работы!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|Где мои денежки?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в этом банке почти 2 года,единственное на чем банк не экономит- скобы для степлера. Была на больничном, потом отработав неделю уволилась, больничный лист привезла сама в отдел кадров. На это мне Мария сказала,что будет перерасчет в зарплате,т.к. последнюю неделю мне посчитали ,что я тоже на больничном.Вообщем должны были выплатить еще денег.Я понимаю,что там копейки,но я работала на эти копейки.
Пришел день ,когда должно было это долгожданное мероприятие произойти ,и я узнаю,что в реестре отправки нет моего больничного,как удивительно. Тоесть за целый месяц его даже никто не удосужился отправить, правильно, зачем это делать, это же бывший сотрудник. Да и ладно, работая в этом банке, каждый месяц в моей зп происходили какие-то непонятные вещи, за что-то постоянно забывали оплатить или вообще не оплачивали, а самое главное ты так просто не отгадаешь за что. Единственное, спасибо моему руководителю, он отлично мотивировал ,что забываешь в каком месте ты работаешь.
Вообщем, очень хочется узнать, где мои денежки, которые мне обещали? вообще вернут мне их или они тоже пошли в доход кб «ренессанс кредит»?
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1212Ivanova • бывший сотрудник
12.10.2018 05:33
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Ответ банка:
Добрый день,
Благодарим Вас за оставленный отзыв!
Мы провели подробный анализ ситуации, и по итогам проверки можем предоставить следующий комментарий.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона 255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности назначается в течение 10 календарных дней со дня получения Банком больничного листа. Оплата производится в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы. В настоящий момент начисление пособия произведено, оплата произойдет в ближайшее время.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы - пожалуйста, обратитесь к руководителю или сотруднику регионального отдела по работе с персоналом для дополнительной консультации.
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
|За что, собственно уволили?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток!
Меня зовут Пономарева Кристина Сергеевна и я от первого лица буду излагать суть проблемы.
Итак начнем...(пока с записи на банки.ру)
Недавно, я случайно узнала о том, что банк ООО КБ «Ренессанс Кредит» расторг со мной договорные отношения. Позвонив по телефону уточнить, пришла ли моя справка о доходах, для социальных выплат (справки после заказа приходится ждать неделю, а то и больше…что так же не очень корректно со стороны законодательства), в кадрах мне сообщили, что мол основная сотрудница вышла. Договор составлен таким образом, если основной сотрудник выходит, соответственно со мной расторгают договор. 16.09.2018 дата увольнения - отмечу это воскресенье, а уведомление пришло по адресу проживания 19.09.2018. Ближе к сути… Я была уволена с декретной ставки будучи находясь в декрете с 6-ти месячным ребенком, выплаты по уходу за ребенком были осуществлены 2 раза (основной сотрудник на чью ставку взяли меня, так же был на декретной ставки и по сей день находится в декрете). Я конечно понимаю, что в связи с закрытием офиса на Василеостровской приходится применять все возможные выходы в пристройстве кадров...но не подобным же образом!!!
И вот собственно вопрос: на каком основании банк ООО КБ «Ренессанс Кредит» расторг со мной договор. Правомерно ли было с основной сотрудницей перезаключить договор на постоянную ставку, оставив ее в декрете и аннулировать договор со мой?
Естественно личная беседа с кадрами закончилась тем, что меня уверяли, мол основная сотрудница работает с 17.09.2018 г. На вопрос в каком офисе… естественно ответили... сейчас мы не знаем, где она работает. В общем я теперь поняла, для чего существует отдел кадров – умело врать и обходить невыгодные для них или банка вопросы.
P.S. выводили ли сотрудницу на 1-2 дня на работу, я не в курсе, НО совершенно точно знаю, что в данный момент она даже живет не в Санкт-Петербурге и находится в декрете. И самое, что интересное не только со мной произошёл подобный вариант увольнения.
Хотелось бы полюбовно решить данную проблему, а не разводить целую эпопею на неизвестный продолжительный срок!
Занавес.
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Kris • бывший сотрудник
25.09.2018 21:31
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Ответ банка:
Кристина, добрый день!
Благодарим Вас за столь развернутый комментарий!
В сентябре 2018 основной сотрудник, на ставке которого Вы работали, вышла из декретного отпуска, в связи с чем с Вами был расторгнут трудовой договор, заключенный на период декрета основного сотрудника (пункт 3 статьи 79 Трудового кодекса РФ). Согласно законодательству, находящаяся в декрете сотрудница имеет право выйти на работу в любой день. Банком было направлено Вам уведомление в день поступления от основного сотрудника заявления о выходе на работу. Таким образом, трудовой договор, заключенный на период отпуска по уходу за ребенком основного сотрудника, был расторгнут в связи с окончанием данного отпуска по пункту 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ).
Если у Вас остались какие-либо вопросы, касающиеся трудовых отношений с банком – пожалуйста, обратитесь к руководителю или сотруднику регионального отдела по работе с персоналом для дополнительной консультации.
Нам искренне жаль, что мы расстаемся с Вами на такой грустной ноте.
Мы желаем Вам успехов в реализации себя на новом месте работы!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
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