Работу на данный момент не ищу, пока все устраивает в банке, где я работаю, но резюме на сайте не удаляю, и мне периодически звонят из других банков. Их предложения выслушиваю, чтобы ориентироваться среди условий, зарплат и т.д. других банков, дабы в случае, к примеру, сокращения в своем банке либо по ряду других причин я уже знал, в каких банках условия соответствуют моим желаниям, и куда в первую очередь бежать со своим резюме. Так вот, некоторое время назад раздается звонок на мой мобильный.

Я: - Алло.

Трубка телефона (женским голосом, довольно с невежливой интонацией): - Алло, Просто Саша Просто Сашович?

Я: - Да.

Трубка: - Вы ищите работу?

Я (слегка "не въехав" и немного спугнувшись не с моей ли это работы звонят, проверяя, собираюсь ли я "линять" со своего места) поэтому решив не рисковать, и не проявлять как обычно ложный интерес, чтобы удовлетворить свое любопытство отчеканил: - Нет, спасибо, я уже работаю.

Трубка (вяло): - Ну ладно, до свиданья...



Я немного опешил. Что это вообще было? Зачем звонили? Кто это звонил? А был ли мальчик?.. Решил перезвонить по входящему номеру, чтобы внести для себя ясность. Перезваниваю - "Здравствуйте, вы позвонили в Анталбанк..." Ну, хоть не с моей работы звонили, думаю. Позже заходил на сайт, где живет мое резюме, и увидел, что его просматривал данный банк, зашел на их вакансии, совсем не впечатлило - предполагаемая з/п маленькая, и за эти копейки нужно бегать привлекать клиентов, чего я нахлебался уже как-то за пару лет работы в одном из многочисленных банков.



В общем, я не считаю себя высокопоставленным мсье, чтобы со мной деликатно и учтиво общались, но, как правило, когда прозванивают потенциальных кандидатов, сначала представляются по имени-отчеству, говорят из какого банка звонят, и спрашивают удобно ли разговаривать. А не так - "Это ты? Работа нужна?" (утрирую). В принципе, нечего-то глобального и не случилось, и отзыв мой совсем и не полезен, но вот просто захотелось поделиться со всеми, ведь для этого мы тут и пишем.