В Примсоцбанк меня пригласили на должность "специалист по банковским гарантиям", у меня совсем не было опыта работы с юр.лицами, я не знала что такое тендеры, с чем их едят и тд. (бывшее место работы Совкомбанк - финансовый консультант). На должность брала меня начальник отдела малого и среднего бизнеса О.Н.А. Она долго искала сотрудника в свой отдел, по разным причинам не получалось найти кандидата и она решила дать шанс сотруднику без опыта (то есть мне) и обучить всем обязанностям с нуля. Для меня это был темный лес, я ничего не понимала, задавала много вопросов, докапывалась, училась, в итоге наступил момент, когда я втянулась и мне даже нравилось разбираться во всем этом. Но под конец испытательного срока энтузиазм пропал, работа перестала приносить удовольствие, результаты в продажах были слабые, а я не хотела себе в этом признаваться. В итоге мы решили расстаться. Но Примсоцбанк отличный банк! Он очень хороший работодатель, с дружным, опытным и компетентным коллективом. Хорошие условия работы, рабочее место, все документы в порядке, зп меня устраивала, для начала вполне достойно, вовремя выплаты, коллеги всегда помогут, очень уважаемые и мудрые руководители. Примсоцбанк не для меня, так бывает. Есть много причин, но я оставлю их при себе, ведь все люди разные)



Хочу выразить благодарность О.Н.А. и С.Г., они очень помогали мне в процессе работы и по доброму ко мне относились) Жаль, что я не оправдала их надежд, но думаю все что не делается, всё к лучшему) С моей стороны это был огромный опыт и теперь он мне очень помогает на новой работе, которую я искренне люблю и четко ощущаю что это "моё". Поэтому спасибо за всё, Примсоцбанк! Желаю успехов и удачи отделу малого и среднего бизнеса города Челябинска)