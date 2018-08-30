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|Серьезный банк и коллектив, который делает общее дело
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В Примсоцбанк меня пригласили на должность "специалист по банковским гарантиям", у меня совсем не было опыта работы с юр.лицами, я не знала что такое тендеры, с чем их едят и тд. (бывшее место работы Совкомбанк - финансовый консультант). На должность брала меня начальник отдела малого и среднего бизнеса О.Н.А. Она долго искала сотрудника в свой отдел, по разным причинам не получалось найти кандидата и она решила дать шанс сотруднику без опыта (то есть мне) и обучить всем обязанностям с нуля. Для меня это был темный лес, я ничего не понимала, задавала много вопросов, докапывалась, училась, в итоге наступил момент, когда я втянулась и мне даже нравилось разбираться во всем этом. Но под конец испытательного срока энтузиазм пропал, работа перестала приносить удовольствие, результаты в продажах были слабые, а я не хотела себе в этом признаваться. В итоге мы решили расстаться. Но Примсоцбанк отличный банк! Он очень хороший работодатель, с дружным, опытным и компетентным коллективом. Хорошие условия работы, рабочее место, все документы в порядке, зп меня устраивала, для начала вполне достойно, вовремя выплаты, коллеги всегда помогут, очень уважаемые и мудрые руководители. Примсоцбанк не для меня, так бывает. Есть много причин, но я оставлю их при себе, ведь все люди разные)
Хочу выразить благодарность О.Н.А. и С.Г., они очень помогали мне в процессе работы и по доброму ко мне относились) Жаль, что я не оправдала их надежд, но думаю все что не делается, всё к лучшему) С моей стороны это был огромный опыт и теперь он мне очень помогает на новой работе, которую я искренне люблю и четко ощущаю что это "моё". Поэтому спасибо за всё, Примсоцбанк! Желаю успехов и удачи отделу малого и среднего бизнеса города Челябинска)
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bogachevajulia • бывший сотрудник
28.04.2018 14:52
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Администратор:
Автор уточните, сколько времени проработали в банке?
|Собеседование
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Добрый День!
Не могу не написать отзыв о прекрасном отношении сотрудника банка, со стороны соискателя.
Вчера мне позвонил менеджер по персоналу Мария и предложила прийти на собеседование на вакансию ведущий менеджер по активным продажам. По телефону поговорили достаточно продуктивно, и я приняла решения сходить на собеседование для более детального разговора. Пришла в оговоренное время, меня встретила М.Н. - начальник отдела корпоративных продаж, поприветствовав друг друга, М.Н. молча пошла в направлении лестницы, не скоординировав даже меня куда мы идем. Так мы прошли с первого этажа на второй и снова вернулись на первый этаж, т.к. переговорная была занята (ну да ладно, это не значительный момент).
Дальше было гораздо интереснее, прошли мы в переговорную комнату для проведения собеседования, разговор наш начался сразу с вопросов М.Н. по моим знаниям по продукту в форме монолога. Для более конструктивного разговора я попросила возможность задавать вопросы, на что мне ответили, что я как соискатель должна только отвечать на её вопросы (сразу видно - умеет расположить к себе, настоящий руководитель!)
Остался неприятный осадок, от некомпетентности руководителя. Я, как продажник с семи летним опытом, пыталась выправить наш разговор в дружелюбное русло, но все мои попытки обрубались на корню, под таким руководством будет проблемно выполнять плановые показатели, т.к. сотрудник должен быть мотивирован в первую очередь своим руководителем, без этого трудно добиться хороших показателей, должна быть команда.
Негативные моменты:
- не было установление контакта, соблюдено элементарных норм этикета, представилась как зовут уже в процессе собеседования
- собеседование было в форме монолога
- не рассказал про предложенную вакансию
После такого собеседования, я решила оставить отзыв (делаю это крайне редко), позвонила М.Н. для уточнения фамилии, на что мне ответили отказом и бросили трубку.
Собеседование проходило в г. Хабаровск ул. Павловича 13 29.11.17
Цель моего отзыва: информировать руководство организации, что с таким отношением к соискателям не привлечь ценных кадров.
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m.palagiv • несостоявшийся сотрудник
06.12.2017 07:29
|Добро пожаловать в АД!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в Примсоцбанке в 2013-2014 гг. специалистом по кредитованию физ.лиц на торговых точках города. Позвали сами, с виду все понравилось... И начальство, и коллектив, и зп обещали хорошую. Особенно радовал график работы. Начали учить, поставили наставника-девочку, которая сама работала без году неделя. Но благодаря дружному коллективу, разбирались все вместе. Потом началось... Условия для предоставления кредитов рассчитаны для олигархов, отсюда низкая выдача. О выполнении планов можно забыть. Конкуренция на торговых точках большая, и клиентам не хочется ждать долго. В приме заявки рассматривают, Как будто миллион выдают. Анкета ужасная, постоянные прозвоны, заявка рассматривается по 30 минут! Клиенты просто уходили в другие банки. Плюс отказы без объяснения причин даже постоянным клиентам! А сколько жалоб от клиентов о хамстве безопасников! Короче о высокой зп даже речи идти не может. Не понятно как рассчитывалась зп. На все руководство закрывает глаза, помощи никакой, начальница волновало только то, чтобы мы туфли на каблуках носили, но не о повышении продаж.
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drakoniha • бывший сотрудник
23.03.2016 16:15
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Ответ банка:
Добрый день!
Пожалуйста, пришлите Ваши ФИО и мобильный телефон на адрес feedback@pskb.com, чтобы мы смогли предоставить Вам ответ.
|Как оно было
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Все бы в банке ничего, да только не учитывают они отсталость и однотипность приморского рынка. Нужно идти постоянно вперед и равняться больше на Запад, нежели на стандартную отговорку "Дорого, значит качественно!". На самом деле качество не всегда значит дороговизну... Желательно больше слушать и прислушиваться к мнению филиалов, которые действительно работают в напряженных условиях, а не зацикливаться на своей (субъективной) точке зрения.
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iav • бывший сотрудник
23.11.2009 10:01
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