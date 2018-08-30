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Хотелось бы предупредить всех соискателей работы!!! Переговоры со "СБЕРКРЕДом" длились около 2 недель, были пройдены все этапы собеседования + тесты.
Наступил день трудоустройства. Приехала на ст. м. Китай-город в отдел кадров в назначенное время, дозвониться до Л-вой Ульяны (ОТДЕЛ подбора персонала) не смогла, позднее узнала, что она на больничном, просидела на ресепшн 30мин. Потом за мной пришли и проводили в отдел кадров. Моим оформлением занималась Ксения. После ознакомления со всеми внутренними инструкциями Банка и заполнения все возможных анкет, меня отправили писать заявление на зарплатную карту. Трудовой договор не видела в глаза, поинтересовалась, где договор, мне ответили, что он еще не готов. Написав заявление на пластик и сфотографировавшись на пропуск, вернулась в отдел кадров. Через 25 минут кадровик дает на подпись трудовой договор. В пункте, где прописывается график работы, указано: "РАБОТНИКУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОЧИЙ ГРАФИК В СООТВЕТСВИИ С ВНУТРЕННИМИ ПРАВИЛАМИ РАБОТЫ ВСП". Задала вопрос кадровику, почему не прописана ни пятидневка, ни суммированный учет рабочего времени (при сменном графике работы). Мне ответили, что у всех сотрудников пятидневка по табелю. Меня это встревожило, но я дооформилась и поехала в свой офис.
Приехав в свой офис и просидев там без дела около часа, мне сказали, что у них с сегодняшнего дня пятидневка, ВМЕСТО ЗАЯВЛЕННОГО ДВА ДНЯ ЧЕРЕЗ ДВА! Я была просто изумлена!!! НИКТО: ни отдел кадров, ни куратор офиса, ни управляющий накануне дня трудоустройства не перезвонил и не предупредил о такой кардинальной смене условий труда!!! А когда приехала аннулировать трудовой договор, оказалось, что некоторые кадровики даже не знают о смене графика в своих ВСП. ВОТ ТАК РАБОТАЮТ ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭТОГО БАНКА и отдел кадров! Очень обидно и неприятно, ведь потеряно время, я за эти 2 недели отказалась от работы в 2-х других банках!!! ВОТ такой БРЕД в "СБЕРКРЕД БАНКЕ".
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сотрудник09/2013 • несостоявшийся сотрудник
03.10.2013 12:57
|Моя история посещения Сберкред банка
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Хотелось бы написать отзыв о данном банке.
Приехал на собеседование на вакансию "Специалист центра дистанционного обслуживания клиентов", а по-русски просто "Оператор call-центра". Предварительно, по телефону, естественно, уточнил у менеджера по персоналу П-ной Ксении условия работы (график пятидневка, зарплата 26 000 на руки и сказали, что проверка службы безопасности будет идти всего день-два). Вообщем, приехал, начали собеседование, и тут внимание (!( выясняется, что график то 5/2, но по факту придется подменять, сотрудников, которые заболели или находятся в отпуске, то есть я буду и в свои выходные и в ночные смены иногда заменять людей (графики-то у всех разные и 2/2 и 1/3). Я немного возмутился, почему вчера ничего не сказали! На что мне Ксения заявляет: "А я вас предупреждала!" Я слегка опешил, т.к. такого мне никто не говорил, иначе бы я даже на собеседование не пришел, т.к. график для меня критичен! Но спорить не стал, дай, думаю, послушаю дальше.
Потом подошла руководитель с какой-то девочкой, лет 16 на вид. В принципе, руководитель, с виду довольно адекватная женщина, и мне понравилась(во всяком случае тупых вопросов из разряда "кем вы видите себя через 5 лет" не задавала), но на этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются. В ходе дальнейшей беседы мне объяснили, что колл-центр очень маленький и подменять других сотрудников придется довольно редко. Я подумал, прикинул, что с меня не убудет, ладно уж подменю если надо(тем более работа близко от дома) и после собеседования отдал им свои док-ты для проверки СБ. Попрощался, предварительно договорившись, что как только проверят док-ты, то сразу пригласят(еще раз напомнили, что все занимает день-два максимум!).
Проходит день, второй, третий, затем два выходных минуло, наступает уже понедельник следующей недели... ответа все нет! Ждать надоело, решил сам написать на почту, в чем дело! Получаю замечательный ответ от Ксении: Документы еще не проверили даже. Когда проверят, неизвестно! И тут же, как ни в чем не бывало, мне ответила, что мол у нас вдруг неожиданно поменялся график и 5/2 уже нету, есть только суточный!!! Оказывается (по ее словам) одному из сотрудников вдруг моча в голову ударила перевестись со сменного графика на пятидневку! Меня естественно никто и не подумал предупредить о об этих двух изменениях (хорошо что я сам написал, а если бы не написал то так и ждал неизвестно сколько и неизвестно чего.
Так что у них в банке оказывается так заведено, и с легкостью могут перевести своего сотрудника на другой график, в ущерб другому (а то что на 5/2 уже вовсю идет набор среди соискателей, люди приходят на собеседования, уже оставили свои док-ты в ожидании выхода на работу их это не волнует). А ну и что, что уже на пятидневку с кандидатом было проведено собеседование и он отдал свои док-ты и потратил время, ведь наш давний сотрудник Вася Пупкин сегодня с утра решил переметнуться на этот график! давайте его переведем, а соискателя кинем или накрайняк предложим другой график. Именно так поступает Сберкред банк!!!
Я же, все это время ждал их ответа, отказываясь от других предложений. ПРИ ЭТОМ МЕНЯ ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ О ЗАДЕРЖКЕ ПРОВЕРКИ ДОК-ТОВ И ИЗМЕНЕНИИ ГРАФИКА!!!
Хотел бы предупредить остальных, что иметь дело с данным банком соискателям не стоит. Теперь о нарушениях (то, что бросилось в глаза сразу) законодательства, а то у них в объявлении указано, что все якобы строго по закону). Во-первых, немного было забавно наблюдать, как данный банк соблюдает ФЗ №152 О перс. данных. При визите меня предупредили, что в соответствии с данным законом я должен дать им письменное согласие на обработку моих данных. Потом подписал данный пункт еще в анкете и личной карточке. Дескать, вот как строго мы чтим законы. Но в анкете присутствовали такие вопросы, как "привлекались ли ваши родственники к уголовной ответственности" - мне интересно как на него нужно ответить соискателю не нарушив ст. 6 вышеуказанного закона? "Укажите состав семьи и место работы родственников" и тут же присутствует сноска "по желанию"! Мне интересно как я по желанию могу указать чужие перс. данные без разрешения обладателя (у меня ведь даже нет такого права!)??? Вообщем составлял анкету явно немного странный человек. Во-вторых, мне неоднократно говорили, что отпуск у них предоставляется только по 2 недели, вне зависимости от пожеланий работника, хотя это прямо противоречит ст. 125 ТК РФ! Т.е. если сотрудник захочет взять 28 дней единовременно, ему не вправе запрещать это.
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filipinez1 • несостоявшийся сотрудник
29.09.2013 21:33
|За себя и остальных
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила, наконец-таки, оставить отзыв о Сберкреде-Сбербанке и еще как-то там его народ называет. По истечении нескольких лет работы в нём. Устроилась на должность специалиста в один из офисов нашей любимой Москвы, поначалу всё было нормально и очень даже хорошо. Дружный коллектив, более-менее нормальное рабочее время, хороший офис. Но в конце всё стало скатываться в худшую сторону. Занималась и физиками и юриками. И так по порядку:
1. Зарплата - за те несколько лет, что я здесь проработала, ни на копейку зарплата не поднялась! Я как получала 35 000 оклад минус 13% так и получала, время идет инфляции растет. Да, конечно, были разговоры руководства о поднятии зарплаты, но это всё осталось на словах. Иногда перепадала премия, но она была маленькой и то всегда с задержками. Около 7000 рублей, бывало и меньше. Сотрудники коммунальных служб, общественного транспорта и то больше в Москве получают, нежели я.
2. Соц. пакет. Да было ДМС и то, которое было очень тяжело реализовать, не хотели принимать. Спасибо Согласию! На питание выделялись талончики в одну из забегаловок, и то только для "избранных", потому что переться из одной части города в другую не имело смысла. Про регионы я вообще промолчу, у них вообще никакого соц. пакета не было. Девочки говорили, что им ни подарки детям, ни оплату питания и т.п. никто не предлагал. Абсолютно никаких льгот или компенсаций. Банк ни на что не выделял деньги сотрудникам, мотивация 0. За то устраивались копрпоративы, куда попадали "Избранные". Иногда проводились конкурсы среди сотрудников по выполнению планов продаж, которые изначально были ясны. Выигрывал тот, у кого офис располагался в оживленном месте, а не на краю хутора. И призы получали почти одни и те же лица. Регионы там никогда не получали призов.
3. Коллектив был очень дружный и хороший, всегда друг другу помогали и понимали. Тут даже нечего описывать. Повезло мне!
4. Руководство. Руководство как руководство, ни плохое и ни хорошее. Правда ничем и не помогало.
А теперь то, что не вошло в прошлые пункты. Техника в офисе была просто ужасной, старые компьютеры, принтеры, сканнеры. Перебои со связью и светом. Постоянно полу-работающая программа. Если вводились новые продукты, то всегда несколько месяцев, а то и постоянно были косяки, которые не решались, то деньги куда-то уйдут, то транзакций нет и так постоянно. Клиенты всегда ругались по этому поводу! И я была крайней. Очень много вещей приходилось делать вручную, вместо того, чтобы это настроить в программе. Печатать руками договора по вкладам по нотариальным доверенностям, заполнение анкет руками и так каждый день. По продуктам банка, клиентам абсолютно всё приходилось заполнять руками на бумаге, 21 век, а мы всё заполняем. Уважаемый банк, трудно настроить программу? И никто не решал эти проблемы, они только копились и копились. В конце концов, я ушла, надо на что-то жить, а не получать 30 000. Для столицы это маленькая зарплата. Если руководство не заинтересованно в своих сотрудниках, тогда пока! Удачи в КЕДРЕ - Сбербанк или как вас там.
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ama77 • бывший сотрудник
08.08.2013 12:04
|Это не лезет ни в какие ворота!
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Приехала в банк на собеседование на должность кассира. Милая девушка Ульяна провела меня к руководству. Пообщались. Было три вакансии в разных концах Москвы. Заполнила анкету в СБ. Это было 18.07.2013. Позвонила Ульяна 23.07.2013г., сказала, что все хорошо, предложила приехать на оформление 31.07.2013г., выслала на почту список документов. Меня все устраивало, отказала двум работодателям, на собеседования больше не ездила. Уехала на дачу. 31.07.2013г. позвонила Ульяне на всякий случай, узнать все ли в силе. Сказали да, подъезжайте.
Через 3 минуты звонок на мобильный и милая Ульяна ставит меня в тупик. Видите ли дама, которая должна была уволиться заявление отозвала, а других вакансий нет. Я у них в резерве! Т.е. просто прокатили, т.е. две недели я надеялась на банк, отказалась от других вакансий, отказалась от поисков и тут на тебе. И узнали они об этом именно 31 июля, за два часа до оформления на работу. Так что уважаемые соискатели, будьте осторожны, не верьте этим "работодателям" наслово и даже на смс. Не отказывайтесь от поисков других мест, потому что в этом банке все вилами на воде писано, да еще и семь пятниц на неделе, без надежды на уведомление об изменении планов.
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galinka • несостоявшийся сотрудник
02.08.2013 12:42
|Одни начальники, и работать никто не хочет
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Потерянное время! Отношение к сотрудникам отвратительное, условия работы ужасны настолько, что даже вспоминать страшно. Повышаются и продвигаются только друзья или родственники. Начальство решать никакие вопросы не хочет. Если повышают молодых, то они борзеют и считают себя большими начальниками, оскорбляют и унижают остальных сотрудников, несмотря на опыт и возраст.
Бесконечные учёбы! Работать некогда! Причём учёба в выходные дни и не оплачивается. Не считаются с людьми абсолютно. Чтобы учить продавать, надо самим уметь это делать! Начитаются "умных" книжек и считают себя гуру продаж, великими психологами.
Руководство абсолютно не компетентно! Одни начальники, и работать никто не хочет. Начальник управления кассовых операций неадекватный человек, орёт по поводу и без, оскорбляет, обвиняет и клевещет. Постоянные угрозы типа "я сделаю всё, чтобы вас уволили", "ищите новую работу". Остальное руководство закрывает на это глаза, хотя и понимают что это не правильно. Но связи решают всё! Коррупция внутри отдельного "острова".
Обещания не выполняются. ТК не соблюдается!
Администратор: Уточните, в чем не соблюдается ТК?
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Nuctus • бывший сотрудник
05.04.2013 22:01
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Ответ банка:
Уважаемый автор отзыва!
Хотелось бы акцентировать Ваше внимание на том, что все трудовые отношения между работником (Вами) и работодателем (Банком) строятся и регулируются действующими нормами трудового законодательства. К сожалению, Вами в отзыве не указаны нарушения трудового законодательства РФ, с которыми Вам пришлось столкнуться.
Также, хотелось бы отметить, что одной из обязанностей каждого работника Банка, согласно должностной инструкции, является обязанность исполнять работу на высоком профессиональном уровне. Для поддержания и повышения которого, Банк регулярно проводит обучающие тренинги за счет собственного Учебного центра.
С уважением,
Сберкред Банк
|Хуже некуда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Меня тоже угораздило несколько лет поработать в этом гадюшнике. Решение о приеме на работу приняли быстро, похоже за прошедшие годы здесь ничего не поменялось. Соцпакет отсутствует как явление, корпоративы за собственные деньги. Жесточайшая экономия на всем, техника скорее мертва, чем жива, по виду, так собрана на ближайшей помойке. Условий для сотрудников никаких, текучка жуткая. Сотрудники в основном приезжие. Не коллектив, а террариум. Общая квалификация руководящего состава ниже среднего. Не вздумайте себя унижать работой в этом банке. Опыта не получите, а нервы себе угробите, а в итоге вас все равно выживут. Так что вывод один - зря потраченное время.
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симпотяга • бывший сотрудник
23.11.2012 00:25
|Потерянное время
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прочитала предыдущий отзыв и вспомнила такой банк и то, что я когда-то там, хорошо, что не продолжительное время, работала - весной 2007 года.
Устроилась потому, что срочно нужны были деньги. Единственное собеседование и всё - ты уже можешь выходить на работу. Представитель кадровой службы, о которой речь шла выше, это "лицо банка". Побеседовав с ней, можно сразу сделать вывод об уровне набираемого ей же персонала. Вот вывод я не сделала, о чем пожалела чуть позже. В так называемом "отделе персонала" она работает одна и, наверное, сильно устает, так так при обращении к ней за какой-либо бумажкой или консультацией (в её компетенции) сначала приходится выслушать, что она обедает или еще что и что все звонят ей не вовремя. На вопрос "а когда же вовремя?", она кричит в трубку что-то типа, что прямо сейчас не время вопросы задавать. Знаете, смотреть не нее со стороны очень смешно.
Что касается работы в банке, то работы и нет никакой. Все делают вид, что очень заняты, а в
итоге никто ничем не занимается. Ставят план, просто так. Сегодня так, завтра будет по другому, вобще дурдом.
Если позвонить "специалисту", например для уточнения деталей по пластиковой карте, либо по автокредитованию, то в ответ не услышишь ничего, а почему, потому что никто ничего не знает. Зато в это банке все начальники управлений, директора, заместители, начальники отделов и т.д. Рядовых сотрудников не держат!
Вот только уровень знаний у этих начальников управлений оставляет желать лучшего.
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ResT • бывший сотрудник
10.12.2007 22:08
|Заявление об увольнении задним числом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесен из Народного рейтинга
В октябре 2006 года я получил предложения от сотрудников Лефко-банка устроиться на работу в их дочерний банк – «Банк Сбережений и Кредита» (то, что он является аффелированным с этим банком, надеюсь, не у кого не вызывает сомнения). Я имею два аттестата специалиста по ценным бумагам и, так как банк собирался получить лицензию по работе с ценными бумагами, был принят на должность контролера. В случае необходимости я готов указать фамилии и должности сотрудников Лефко-банка, которые вели со мной переговоры.
Сначала все было все в порядке, Банк «Сбережений и кредита» переводил мне заранее оговоренную заработную плату на мой счет в Сбербанке. На этой неделе я получил с большой временной задержкой письмо из «Банка сбережений и кредита». Письмо № 776-04/23 от 03 июля 2007 года. В письме за подписью Начальника Отдела по работе с персоналом мне сообщилась, что с 29 июня 2007 года я уволен и мне предлагалось забрать трудовую книжку.
Сегодня я поехал в «Банк Сбережений и Кредита» и пришел в отдел кадров, где мне вышеуказанная госпожа предложила подписать заявление об увольнении от 15 июня 2007 года об увольнении по собственному желанию и получить трудовую книжку, в которой уже была сделана запись о моем увольнении. Я написал заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон с текущей даты, но она отказалась взять это заявление и предложила идти к Председателю Правления Банка.
Его секретарь попросил меня подождать. Я ждал, когда он меня примет более двух часов, но он меня не принял. За это время приходила г-жа А., которая предлагала мне подписать заявление задним числом, иначе она угрожала мне, что она сделает протоколы, что я отсутствую на рабочем месте, и меня уволят по статье за нарушение трудового распорядка. Я попросил секретаря принять у меня заявление, но она отказалась это сделать. После этого пришла охрана банка, которая сообщила, что по приказу предправа я должен покинуть банк. Мне пришлось им подчиниться.
Таким образом, в настоящее время, чтобы получить трудовую книжку, мне придется отправить заявление заказным письмом, а далее обратиться в суд. Всем советую обратить внимание на эти два банка. Если они обманывают сотрудника, то уж клиента обманут тем более.
Автор: Dabrk
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pqline • бывший сотрудник
10.12.2007 17:15
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Администратор:
Минус засчитан за увольнение по собственному желанию и за внесение соответствующей записи в трудовую книжку.
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