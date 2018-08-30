Хотелось бы написать отзыв о данном банке.



Приехал на собеседование на вакансию "Специалист центра дистанционного обслуживания клиентов", а по-русски просто "Оператор call-центра". Предварительно, по телефону, естественно, уточнил у менеджера по персоналу П-ной Ксении условия работы (график пятидневка, зарплата 26 000 на руки и сказали, что проверка службы безопасности будет идти всего день-два). Вообщем, приехал, начали собеседование, и тут внимание (!( выясняется, что график то 5/2, но по факту придется подменять, сотрудников, которые заболели или находятся в отпуске, то есть я буду и в свои выходные и в ночные смены иногда заменять людей (графики-то у всех разные и 2/2 и 1/3). Я немного возмутился, почему вчера ничего не сказали! На что мне Ксения заявляет: "А я вас предупреждала!" Я слегка опешил, т.к. такого мне никто не говорил, иначе бы я даже на собеседование не пришел, т.к. график для меня критичен! Но спорить не стал, дай, думаю, послушаю дальше.



Потом подошла руководитель с какой-то девочкой, лет 16 на вид. В принципе, руководитель, с виду довольно адекватная женщина, и мне понравилась(во всяком случае тупых вопросов из разряда "кем вы видите себя через 5 лет" не задавала), но на этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются. В ходе дальнейшей беседы мне объяснили, что колл-центр очень маленький и подменять других сотрудников придется довольно редко. Я подумал, прикинул, что с меня не убудет, ладно уж подменю если надо(тем более работа близко от дома) и после собеседования отдал им свои док-ты для проверки СБ. Попрощался, предварительно договорившись, что как только проверят док-ты, то сразу пригласят(еще раз напомнили, что все занимает день-два максимум!).



Проходит день, второй, третий, затем два выходных минуло, наступает уже понедельник следующей недели... ответа все нет! Ждать надоело, решил сам написать на почту, в чем дело! Получаю замечательный ответ от Ксении: Документы еще не проверили даже. Когда проверят, неизвестно! И тут же, как ни в чем не бывало, мне ответила, что мол у нас вдруг неожиданно поменялся график и 5/2 уже нету, есть только суточный!!! Оказывается (по ее словам) одному из сотрудников вдруг моча в голову ударила перевестись со сменного графика на пятидневку! Меня естественно никто и не подумал предупредить о об этих двух изменениях (хорошо что я сам написал, а если бы не написал то так и ждал неизвестно сколько и неизвестно чего.



Так что у них в банке оказывается так заведено, и с легкостью могут перевести своего сотрудника на другой график, в ущерб другому (а то что на 5/2 уже вовсю идет набор среди соискателей, люди приходят на собеседования, уже оставили свои док-ты в ожидании выхода на работу их это не волнует). А ну и что, что уже на пятидневку с кандидатом было проведено собеседование и он отдал свои док-ты и потратил время, ведь наш давний сотрудник Вася Пупкин сегодня с утра решил переметнуться на этот график! давайте его переведем, а соискателя кинем или накрайняк предложим другой график. Именно так поступает Сберкред банк!!!



Я же, все это время ждал их ответа, отказываясь от других предложений. ПРИ ЭТОМ МЕНЯ ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ О ЗАДЕРЖКЕ ПРОВЕРКИ ДОК-ТОВ И ИЗМЕНЕНИИ ГРАФИКА!!!



Хотел бы предупредить остальных, что иметь дело с данным банком соискателям не стоит. Теперь о нарушениях (то, что бросилось в глаза сразу) законодательства, а то у них в объявлении указано, что все якобы строго по закону). Во-первых, немного было забавно наблюдать, как данный банк соблюдает ФЗ №152 О перс. данных. При визите меня предупредили, что в соответствии с данным законом я должен дать им письменное согласие на обработку моих данных. Потом подписал данный пункт еще в анкете и личной карточке. Дескать, вот как строго мы чтим законы. Но в анкете присутствовали такие вопросы, как "привлекались ли ваши родственники к уголовной ответственности" - мне интересно как на него нужно ответить соискателю не нарушив ст. 6 вышеуказанного закона? "Укажите состав семьи и место работы родственников" и тут же присутствует сноска "по желанию"! Мне интересно как я по желанию могу указать чужие перс. данные без разрешения обладателя (у меня ведь даже нет такого права!)??? Вообщем составлял анкету явно немного странный человек. Во-вторых, мне неоднократно говорили, что отпуск у них предоставляется только по 2 недели, вне зависимости от пожеланий работника, хотя это прямо противоречит ст. 125 ТК РФ! Т.е. если сотрудник захочет взять 28 дней единовременно, ему не вправе запрещать это.