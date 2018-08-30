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|Что теперь происходит...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Привет. А мы все живы и трудимся. Хотя многих и уволили 5 мая. Но что нам остается делать? Думаем, кризис закончится и все образуется. Вернут з/п и будем динамично развиваться. Черная полоса обязательно сменяется белой. Главное в этой ситуации не опускать рук. С другой стороны, з/п у нас всех больше, чем, например, в так обожаемом Сбере, да и нагрузка меньше. И офисы яркие и руководство милое. Надо подождать, прежде чем оставшимся бежать отсюда.
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abcd12 • сотрудник
27.06.2009 12:42
|Мультибанк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Команда все еще сильная, планы менее наполеоновскими не стали. Сотрудников тоже ценят... Уверен все трудности временные и Все еще будет хорошо. Главное помнить, что от наших действий будущее банка зависит в равной степени, как и от его руководства!
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mporter • сотрудник
11.02.2009 18:17
|Все закончилось, не успев начаться
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Когда устроилась в этот банк, то думала, поймала птицу счастья! Объясню почему, потому что предложили зарплату отличную и должность ведущего специалиста. Но скоро все закончилось, не успев начаться. Очень жаль, что все же Мультибанк не заявит НИКОГДА о себе!
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kisa2606 • бывший сотрудник
09.02.2009 19:37
|Чем выше взлет, тем больнее падение...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась на работу в Мультибанк перед самым кризисом! Первое впечатление было очень даже хорошее, банк новый, акционеры денежные, руководство все молодое, все полны сил и энергии, планы были Наполеоновские...
Начали открываться допофисы сначала по Москве, потом по регионам: Курган, Челябинск, Уфа, Воронеж, Ярославль, Краснодар... Откуда такие средства у банка... тем более, от кризиса к тому времени уже успели пострадать многие банки, но нам было все ни по чем: мы раздавали кредиты направо и налево и открывали новые офисы.
"Все закрываются, МУЛЬТИБАНК ОТКРЫВАЕТСЯ!" - пестрило на сайтах. Офисы открывались, штат увеличивался, но клиентов было по-прежнему очень мало! Для привлечения клиентов деньги не тратились - сотрудники сами своими силами пытались привлечь народ!
Скажу про з/п - заработная плата у сотрудников, даже рядовых, по сравнению с др. банками, была даже очень неплохая, при устройстве на работу кто какую з/п просил, тому такую и назначали. К тому времени в др. банках уже начались сокращения и снижение з/п! Казалось, что нас это никогда не коснется...
Первый звонок прозвенел только в конце декабря - мы в один момент перестали выдавать наконец-то кредиты... (Это надо было сделать давным-давно). В Головном офисе уже все все знали, но сотрудники ничего не заподозрили... "Мы временно заморозили выдачу кредитов" - пришло письмо с Головы.
29 января - после совета директоров позвонили и сказали писать заявление на неоплачиваемый отпуск сроком на 3 месяца. Ровно половина сотрудников ДО осталась без работы, график 2/2 сменился на пятидневку, а всем тем, кто остался, на 30% урезали з/п. Многие написали по собственному желанию...
Когда все начиналось, когда были деньги, было все клево, я была уверена, что скоро о Мультибанке заговорят все... теперь не знаю сколько еще моему банку осталось…
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Multi • сотрудник
06.02.2009 19:37
|Мультибанк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отличный коллектив профессионалов! Состав сильный, болеющий за общее дело, уйма стремления к развитию! Понимающее и лояльное руководство! Нет "грязи" и сплетен, нет подсиживания и подлизывания, тут люди работают...
И все у нас будет супер!
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Happy_girl • сотрудник
22.12.2008 14:11
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