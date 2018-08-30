Устроилась на работу в Мультибанк перед самым кризисом! Первое впечатление было очень даже хорошее, банк новый, акционеры денежные, руководство все молодое, все полны сил и энергии, планы были Наполеоновские...



Начали открываться допофисы сначала по Москве, потом по регионам: Курган, Челябинск, Уфа, Воронеж, Ярославль, Краснодар... Откуда такие средства у банка... тем более, от кризиса к тому времени уже успели пострадать многие банки, но нам было все ни по чем: мы раздавали кредиты направо и налево и открывали новые офисы.



"Все закрываются, МУЛЬТИБАНК ОТКРЫВАЕТСЯ!" - пестрило на сайтах. Офисы открывались, штат увеличивался, но клиентов было по-прежнему очень мало! Для привлечения клиентов деньги не тратились - сотрудники сами своими силами пытались привлечь народ!



Скажу про з/п - заработная плата у сотрудников, даже рядовых, по сравнению с др. банками, была даже очень неплохая, при устройстве на работу кто какую з/п просил, тому такую и назначали. К тому времени в др. банках уже начались сокращения и снижение з/п! Казалось, что нас это никогда не коснется...



Первый звонок прозвенел только в конце декабря - мы в один момент перестали выдавать наконец-то кредиты... (Это надо было сделать давным-давно). В Головном офисе уже все все знали, но сотрудники ничего не заподозрили... "Мы временно заморозили выдачу кредитов" - пришло письмо с Головы.



29 января - после совета директоров позвонили и сказали писать заявление на неоплачиваемый отпуск сроком на 3 месяца. Ровно половина сотрудников ДО осталась без работы, график 2/2 сменился на пятидневку, а всем тем, кто остался, на 30% урезали з/п. Многие написали по собственному желанию...



Когда все начиналось, когда были деньги, было все клево, я была уверена, что скоро о Мультибанке заговорят все... теперь не знаю сколько еще моему банку осталось…