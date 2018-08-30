Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Работа должна быть в радость!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Я работаю в банке 8 месяцев в Контактном центре, Воронеж. За данный период времени никаких отрицательных эмоций не возникло. Очень приятный, молодой коллектив, милое, приветливое руководство, неплохая з/п. А теперь конкретно по оценкам.
Поставила 4 за з/п только потому, что меньше, чем хотелось бы... А как известно, хочется нам все время большего. Соцпакет на отлично! Это действительно так, успела уже сходить в отпуск очень даже удачно. Отпускными не обидели. Получила больше, чем сама рассчитывала. Коллектив - это самый приятный момент в работе. Все сотрудники приблизительно одного возраста, у всех одинаковые интересы и цели. На работу как на праздник ходишь! Руководство замечательное! С понимаем подходят к любой ситуации, не обидят словом, делом. Всегда поддержат, устраивают различны конкурсы, соревнования. Ввели систему награждения за большие продажи, правильность и грамотность речи. Поставила 4, так как держат в "ежовых рукавицах". Дисциплина прежде всего, но можно было и ослабить вожжи.
Подвожу итог: Работать очень нравится. Легко и уютно. Хожу на работу с удовольствием, здесь у нас маленькая семья. И я советую всем и каждому, если вы устали от старой работы, если вам стало скучно, бросайте ее и приходите к нам. Работа должна быть в радость.
|
0
Kebborg • сотрудник
17.02.2014 13:19
|Не самый лучший опыт!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Хочу предостеречь всех желающих устроиться в данный Банк. Суть в следующем: месяц назад устроилась на работу в ОАО Банк Западный. На собеседовании было все гладко, даже мило. Много обещаний и положительной информации о банке. Но с первых дней работы, стало понятно, что не смогу тут проработать и месяца. Началось все с того что, никакого обучения в банке не предусматривается, садят к рядовому сотруднику на пару дней , и говорят слушай, смотри, записывай. Через некоторое время «пускают в свободное плавание», и ставят план на день. Сопровождается все постоянными селекторными совещания, тестами т.е. всем тем, что может помешать работе. Прошу заметить, что все это происходит после 18:00, т.е. в нерабочее время. Из этого вытекают систематические задержки на рабочем месте от двух часов и более. На вопрос сотрудника: «Я НЕ МОГУ СЕГОДНЯ ЗАДЕРЖАТЬСЯ», - следует высказывание: «ПИШИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ».
В кабинете стоят камеры, в которые постоянно наблюдает «начальство». Это самое «начальство» совершенно не стесняется в высказываниях. И совершенно не дорожит свое репутацией, скажу больше это слово им просто НЕЗНАКОМО. Еще раз повторюсь, уважаемые соискатели, будьте бдительны в выборе будущего места работы.
|
2
Green45 • бывший сотрудник
25.01.2014 18:14
|Подстава
|не голосовал
|
Я была согласована на должность, несостоявшаяся начальница, очень торопила с выходом на работу именно в 2013, я предлагала выйти 9 января, нет, давай скорее мне сказали, я договорилась и меня отпустили практически без отработки. Накануне выхода звонила, спрашивала все в силе, да, она ответила. И когда она просила выйти в этом году, я уточняла, не получиться так, что вы кого-то еще будете рассматривать, нет ответила мне. Я мать-одиночка, имею многомиллионную ипотеку... Я отработала, уволилась, и она, мне говорит, извините, планы поменялись, мы вас не берем. Спасибо за такой подарок на новый год!!!
Читала отзывы, и думала, ну сейчас пришла новая команда, такого как с другими не случиться... Выводы делайте сами. Как жить дальше, не представляю. Сразу случился сердечный приступ, а мне всего 30, маленький ребенок, родственников помочь нет! Хочется пожелать в новом году всем людям, которые тем или иным образом имеют отношение к данному инциденту здоровья и счастья!!!
|
0
makar v v • несостоявшийся сотрудник
27.12.2013 21:59
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Декрет
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Ушла в декрет 11 ноября 2013г., в этот же день принесла документы на работу, по словам руководителя мои документы были отправлены 12 ноября. Соответственно ждала перечисления денежных средств в первую выплату зп 30 ноября. Сегодня 6 декабря, жду до сих пор! Никак не могу узнать- может что-то оформлено неверно, может документы не отправлены, или ещё что-то. Каждый день звоню в офис, где работала, обещают "Сегодня или завтра..." В итоге денег как не было, так и нет...
|
0
svv. • сотрудник
06.12.2013 14:06
|Декрет
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Обращаюсь к руководству банка! Добросовестно работаю у вас в банке теперь уже специалистом Колл-Центра Воронежа. С 27 июня 2013 года принесла все необходимые документы для декретного отпуска (больничный лист, справку о ранней постановке на учёт, справку 2-НДФЛ и 4-НДФЛ с предыдущего места работы), чтобы рассчитали декретные и как полагается выплатили по закону в 10-ти дневный срок! Но вот уже 15 июля, а денежек всё нет! Мало того, меня, беременную женщину, заставляют приходить по 10 раз на работу, то говорят справка не так оформлена, то СНИЛС нужно заменить!!! Мне и так уже тяжело ходить, ну да ладно ходить, когда я получу законные деньги? И ещё: до сих пор жду свою премию аж за апрель, мои 5 тысяч испарились. Дмитрий Исаакович, прошу заняться моим вопросом! Бухгалтерия работать не хочет! Неоднократно звонила в Москву Г-ной М.Ю, в свою очередь она меня игнорирует.
|
0
csxbrjdf1 • сотрудник
15.07.2013 14:01
|
Ответ банка:
Уважаемая csxbrjdf1
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" установленный срок для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 10 календарных дней с момента предоставления всех необходимых документов. Срок выплаты пособий – ближайший день, установленный для выплаты зарплаты в организации. Ваши документы, отправленные из Воронежа в Москву экспресс-почтой, поступили в банк 8 июля 2013 г. Таким образом, срок выплаты Вам пособий приходится на 31 июля 2013 г.
В подготовке документов, необходимых для получения пособий, имелся ряд нарушений. Во-первых, Вами не были поданы в установленные сроки сведения в ОПЕРУ банка о смене фамилии (Вы обязаны были это сделать в течение 5 рабочих дней согласно п. 3.2.6. Оферты на заключение договора на обслуживание держателей международной банковской карты VISA/MasterСard). Как только Вы это сделали, бухгалтерия банка пошла Вам навстречу - пособие по беременности и родам было Вам перечислено ранее положенного срока, а именно 18.07.2013 г. Кроме того, справка из мед. учреждения для выплаты пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности была оформлена с нарушением требований Фонда Социального Страхования РФ. В частности, не была указана дата постановки на учет в мед. учреждение. Вследствие этого бухгалтер не мог определить размер выплаты пособия, так как с 01.01.2013 г. размер единовременного пособия был проиндексирован согласно п. 2. ст. 10 Федерального закона от 03.12.2012 N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Оригинал справки был возвращен Вам на переоформление. На сегодняшний день переоформленная справка в бухгалтерию не вернулась.
|Банк "Западный", в котором нет ничего западного
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Хочу сподвигнуть всех, кто рассматривает данный банк в качестве будущего места работы, хорошенько подумать. Будьте готовы, что все, что говорится на собеседовании, значительно приукрашивается, либо ряд вещей вообще замалчивается. Готовьтесь к неприятным сюрпризам и не рассчитывайте что все, что обещает руководство – будет выполнено. Например, для меня оказалось большим сюрпризом, что работать нужно в выходные дни и это никак не оплачивается. Ну т.е. ты можешь взять отгул, но вот дадут ли его тебе?.. (Скорее нет, т.к. работать некому). Зарплата состоит из двух частей – фиксированной и бонусной. Если Вы уволитесь в середине месяца, то на бонусную часть не рассчитывайте. Так же имеет место задержка з\п. Если у вас кредит и дата погашения 15-го или в последний день месяца, то готовьтесь к просрочкам.
Если Вы опоздали, неважно по какой причине, то будьте добры отработать в 10-ти кратном размере без обеда и вечером. Задержки на работе считаются в порядке вещей, а вот опоздания Вам никто не простит, если захотят Вас убрать, то будут тыкать носом в Ваши задержки и угрожать статьей. Все документы, которые Вы отдаете на подпись (заявление на отпуск, больничный, о повышении з\п, об увольнении) – делайте копии! Их имеют особенность просто терять или не доносить до бухгалтерии вовремя. Поэтому, если Вы вдруг оказались на больничном – не факт, что что-то получите в текущем месяце, а если не будете «пинать» общий отдел и бухгалтерию, то получите не очень скоро или про Вас совсем забудут.
Если Вам необходимо взять один-три дня по семейным обстоятельствам в счет отпуска, то даже и не мечтайте. Нет такого понятия в этом банке. Только за свой счет! В данном банке процветает стукачество. Это очень даже поощряется руководством. Каждый считает своим долгом не поговорить с непосредственным с исполнителем, а нажаловаться руководству. А руководство любит поорать не выбирая выражений и совсем не литературным языком. При всех отчитать, наверное для запугивания остальных, чтобы неповадно было. Банк одних начальников, которые не имеют представления как руководить людьми, что такое деловая этика, мораль, корпоративный дух и просто человеческие качества.
Текучка неимоверная. При мне сменился и не по одному разу полный состав ККО и филиалов, бухгалтерии, кредитное управление. А про отдел обслуживания – можно анекдоты придумывать на тему постоянной смены коллектива. Люди бегут от такого отношения целыми отделами, т.к. вместо того, чтобы уволить бездарного руководителя-самодура, который не дает нормально трудиться, в эн-ный раз набирают новый состав. Вот такая там политика. Так что добро пожаловать на «дикий запад»!
|
3
staff2013 • бывший сотрудник
11.01.2013 20:42
|«КрЕтическая» ошибка Западного
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
В Банке Западный самая главная проблема в следующем: в головном офисе нет профессиональных специалистов, а рыба, как известно, гниет с головы. Сетью управляют самоучки–экспериментаторы, до этого имеющие отдаленное отношение к руководству и развитию розничной сети банка. Из-за этих экспериментов собственники теряют огромные деньги, которые изначально можно было потратить на небольшую команду действительно грамотных специалистов, имеющих опыт развития банковского ритейла, и тогда сеть бы работала эффективно. Ведь ничего придумывать нового не надо, все основные приемы и способы давно используются ведущими банками, нужны только люди, такой опыт имеющие и воля.
В Западном же используется очень ущербная практика. Если какое-то региональное подразделение успешно, то головной офис полагает, что это целиком и полностью заслуга руководителя ККО/ДО/ОО, и что такой руководитель может сделать такой же успешной всю сеть полностью, что является большой ошибкой. Масштабы совсем разные. Кроме того, не учитывается специфика региона, преобладание в регионе тех или иных социальных групп, местоположение офиса и многое другое. Так, один такой «спец» был переведен из Калининграда, где продажи шли хорошо, в московский регион. Как итог, московский офис вот уже полгода буквально загибается, продаж нет вообще… Но выводов никто не делает и дальше больше. Из Липецка притащили Валерия К и поручили ему заниматься развитием всей региональной сети банки. Вышел из этого такой цирк, что сложно описать.
Начну с того, что никто не задался вопросом, почему человек, работавший в свое время в таких «титанах» отечественного банковского бизнеса как «Альфа-Банк» и Внешторгбанк, в свои почтенные уже 45 лет не построил успешную карьеру там, а переметнулся скажем так из Премьер-лиги в Третий любительский эшелон? Ответы на эти вопросы я получил некоторое время спустя, увидев ту какофонию, которая началась в банке с его приходом.
Началось все с постоянных и бесконечных «селекторных совещаний», когда все руководители и их замы должны в указанное время позвонить по указанному телефону и присоединиться к телефонной конференции. Начинается все с переклички, кто присоединился, а кто нет. Причем что интересно, об этих совещаниях сообщается за день, а иногда в тот же день, когда она проводится. Я извиняюсь, вообще-то деловой человек расписывает свои встречи заранее как минимум на неделю вперед, иначе продажи не построить и что мне делать, если у меня в 10:00 встреча и в 10:00 же это совещание? Это полбеды. Совещание абсолютно бесполезны и главной целью преследуют потешить самолюбие и властные амбиции самого Валерия К (об этом чуть ниже). Информационная нагрузка для формата телефонной конференции – нулевая. В предыдущих банках, где мне довелось работать, подобную информацию (схемы рассмотрения заявки, изменение условий продукта и проч.) просто спускали электронной рассылкой. Тут же целое политбюро. Затем КАЖДОГО опять спрашивают, есть ли вопросы. КАЖДОГО ПЕРСОНАЛЬНО! Как будто нельзя сказать: «Коллеги, у кого есть вопросы, я готов выслушать. Нет? Тогда все, до свидания!» Затем эта тема перескакивает на «кто сколько напродавал и почему так мало», опять перекличка, опять каждого по городу и фамилии, а остальные в это время, вместо работы, отложив встречи, слушают то, что к ним не имеет никакого отношения. Результат – 2 часа, а иногда и более, потерянного времени, каша в голове.
Следующий маразм еще круче. Это рассылка на 1 листочке документа Word каких-то схем и таблиц из плохих учебников по менеджменту, которые я учил еще на первых курса ВУЗа. Схемы эти, по мнению Валерия К, описывают какие-то изменения в структуре банке, какие-то переподчинения. При этом используются крайне загадочные обороты, которые призваны подчеркнуть «продвинутость» автора. Получается очень наивно, например: «блок_сеть», «бизнесовая нацеленность», «логика матричной системы». При этом все это рассылается только ради самой рассылки, с целью показать, каков я умен и продвинут, и с целью имитации бурной деятельности. Ничего ВООБЩЕ не меняется, все занимаются тем, чем и занимались, и практическая цель рассылки этого бреда остается загадкой. Ну что за детсад в самом деле-то? Сидишь, смотришь на всю эту ахинею, как на семинаре, нет, не в ВУЗе даже, а колледже каком-нибудь дешевом. Еще и письма подписывает «VK» и все. Что за ребячество? Есть вообще-то деловой этикет и требования к оформлению деловой переписки, а это что, мы в чате что-ли каком-то или форуме? Давайте все себе еще ники придумаем. В других банках никогда не видел, чтобы взрослый руководитель подобного уровня занимался такой ерундой. Впрочем, банк Западный, конечно, нельзя сравнивать по уровню с теми банками, и должность у Валерия К какая-то не настоящая, не легитимная. Ни приказа не выходило о его назначении, ни в должностных инструкциях про него ничего не сказано. Он просто вдруг появился из ниоткуда и все. Так, не серьезно все как-то…
С управляющими ККО/ОО/ДО, которым и сам являлся некоторое время назад, среди которых взрослые люди, в том числе женщины, использует следующие методы общения:
- «Почему с работы ушли? Я же сказал, пока десять заявок на кредит не будет, с работы домой не уходить!!!»
- «Почему у вас там люди в отпуск ходят? План не делается, а в отпуск идут!!!»
- «Не сделаете план, сократим половину офиса!»
Думаю, комментарии здесь излишни. Это грамотный руководитель? Да ладно. Ощущение, что мы попали лет на 20 назад. Взрослый, зрелый эмоционально человек, не будет таким образом вымещать комплексы нереализованного начальника. Примитивнейший уровень управления, основанный на давлении, страхе и угрозах, от которого уже давным давно отказались вменяемые руководители.
Поясню бредовость и комичность ситуации. Если сидеть в офисе допоздна, то не думаю, что кто-то на ночь глядя придет в офис подавать заявку на кредит. Что касается отпусков, то согласно ТК РФ, каждому работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28-ми дней, и каждый сотрудник будет ходить в отпуск, отдыхать с семьей, набираться сил, имеет на это полное право. Работа в банке для сотрудника – это чаще всего просто работа, не более. Средство заработать себе на жизнь, средство опять-таки подкопить на интересный отпуск. Люди часто меняют работу и в том, что человек уйдет на другое место работы, для него ничего критического не будет. Но если увольнения по собственному желанию будут массовыми, то для Западного это по ряду причин будет именно критическим. Оба эти пункта противоречат действующему российскому законодательству о труде, так как сотрудник у нас имеет восьмичасовой рабочий день и сидеть дольше без дополнительной оплаты в двойном размере никто не собирается. Также каждый сотрудник имеет право на отпуск. Получается, что Валерий К призывает к нарушению действующего законодательства?
На каждом селекторном совещании мы слышим басни Валерия К о том, как он благодарен собственникам банка за то, что приютили его, или как каждый день он сидит на работе до позднего вечера, о том как он вот уже 1,5 года не ходит в отпуск, денно и нощно заботясь исключительно о том, как создать прибыль банку. К чему это все? Очень толсто. Предположим, я тоже при необходимости задерживаюсь на работе допоздна и давно не был в отпуске. Но я же не кричу об этом на каждом углу при любом удобном случае.
Таким образом, подведем итог всему вышесказанному. Все используемые Валерием К приемы, селекторные совещание «ни о чем», отнимающие кучу времени, создание и рассылка каких-то заумных никому толком не понятных схем и описаний на дном листочке, постоянное выпячивание своего самопожертвования ради высоких интересов банка, примитивное давление и угрозы имеют две цели, никак не связанные с построением эффективного бизнеса и более того, мешающие этому построению. Первое – самоутвердится в своих глазах и показать всем, что он теперь начальник высочайшего уровня, вершит судьбы людей, увольняет, закрывает, открывает, отчитывает, в общем, потешить свое самолюбие. Второе – пустить пыль в глаза акционерам, чтобы не дай бог не погнали из банка, потому что в глубине души Валерий К прекрасно осознает, что в другом банке он сможет претендовать на роль старшего менеджера или какого-нибудь ведущего специалиста в регионе МАКСИМУМ. Это его уровень. Западный имеет вполне конкурентноспособные и выгодные продукты, но деструктивное влияние Валерия К может привести к скорому краху. Много суеты, показухи, имитации бурной деятельности, но итог – топтание на месте.
|
3
TsarNikolayZwei • бывший сотрудник
20.05.2012 10:27
|
Ответ банка:
Уважаемый TsarNikolayZwei!
С переходом Валерия Кретова в головной офис Банка «Западный» произошло много положительных и очень значимых для развития Банка изменений. А именно, разработана и внедрена новая мотивация сотрудников фронт-офиса, в стадии реализации – переформатирование и стандартизация сети. Силами Валерия Кретова произведен анализ расходов сети и разработано положение о введении тендерного комитета, которое позволит значительно сократить расходы банка. При Валерие Кретове наблюдался кратный рост высокодоходной части кредитного портфеля Банка. Так, например, на стадии реализации проекта развития потребительского кредитования портфель потребкредитов в апреле этого года вырос в три раза по сравнению с мартом. Эти показательные результаты дают нам основание сделать вывод, что практика перемещения успешных управляющих в головной офис Банка для реализации стратегически важных проектов показала себя продуктивной. Благодарим Валерия Кретова за высокопрофессиональное выполнение задач, поставленных перед ним собственниками банка, в предельно сжатые сроки.
Дмитрий Леус, председатель Совета директоров ОАО Банк "Западный"
Алёна Горелова, заместитель председателя Правления, исполняющий обязанности председателя Правления ОАО Банк "Западный"
Лариса Попова, главный бухгалтер ОАО Банк "Западный"
Ольга Тимохина, директор Департамента развития бизнеса ОАО Банк "Западный"
|Очень не красиво
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Часто читала на Banki.ru истории о том, как из некоторых банков увольняют сотрудников без каких-либо выходных пособий, грубо нарушая тем самым действующее трудовое законодательство РФ. Но никогда с этим не сталкивалась сама и почему-то не ожидала, что придется столкнуться. Однако в банке «Западный» столкнулась с просто беспредельной наглостью.
Сокращали наше региональное отделение. В предыдущей кредитной организации, где было все строго и четко в плане ТК РФ, мне предложили 2 варианта на выбор: я беру 4 оклада + неотгуленные отпуска и ухожу по соглашению сторон сразу же или же я работаю еще 2 месяца, получаю зарплату и при увольнении 2 оклада + свои неотгуленные отпуска. В общем, все, как говорится, чин чинарем.
Что мне предложили при сокращении из банка «Западный»? А ничего не предложили. Мне просто позвонила начальник департамента развития бизнеса Ольга Т., страстно желающая выслужиться перед руководством и показать какая она «эффективная» и «умеющая уладить проблемы», и предложила... по соглашению сторон и 3 оклада? Нет. 2 оклада? Нет. Нет. Ну, всего один оклад? Нет! Предложила написать заявление по собственному желанию и уйти не получив ничего. Причем уговоры продолжались так долго, как будто Ольга Т. должна была отдать причитающиеся при сокращении деньги из собственного кармана. Дальше больше. Уговорами дело не закончилось. Начались прямые угрозы, речевки о том, что в противном случае на меня будет создана плохая характеристика, у меня возникнут проблемы с последующим трудоустройством и все будет плохо. Что удивительно, это говорил человек, не имеющий в банковских кругах каких-либо заслуг, известности или авторитета. Хотелось спросить «извините, а вы кто такая вообще, что сулите мне такие проблемы?» Вообще никто, второсортный откровенно малоквалифицированный банковский работник. Каким образом она собиралась донести информацию обо мне, как о «плохой» и «несговорчивой» сотруднице до банковского сообщества? До будущего, возможно, порядочного работодателя? И почему кто-то вообще должен обращать внимание на ее слова? Не слишком ли раздуто самомнение?
Второй вопрос, как вообще типа «высокопоставленный» банковский сотрудник может скатываться до прямых угроз и откровенного шантажа? Это вопрос уже этики и, думаю, ситуация говорит о недалекости и крайне низком интеллектуальном уровне человека, если его арсенал по работе с подчиненными исчерпывается такими топорными и примитивными методами.
Уважаемым читателям Banki.ru хотела бы посоветовать следующее. Подобные личности как Ольга Т. рассчитывают на робость сотрудника, незнание норм ТК, на доверчивость. Не реагируйте на эти уловки. Стойте на своем. Все предусмотренные законом выплаты должны быть получены работником. На то он и закон, чтобы его исполняли. Бояться должен не работник, а работодатель. Если вас пытаются запугать, как меня, смело пишите заявление в Трудовую инспекцию и Прокуратуру. Наймите адвоката. Работодатель компенсирует вам потом затраты на его услуги. К тому же и норму УК РФ, предусмотренную статьей 145.1, тоже никто не отменял, а еще и шантаж. Неужели Ольга Т. не понимает, что, желая угодить и подмахнуть, она вместо этого бросает большууууую тень на свое руководство и на репутацию банка в целом?
|
0
cveto4ek83 • бывший сотрудник
05.03.2012 17:21
|
Ответ банка:
Обвинения, изложенные в отзыве cveto4ek83, не соответствуют действительности ни по одному из пунктов. В соответствии с решением о закрытии кредитно-кассового офиса ОАО Банк "Западный" в г. Челябинске все сотрудники челябинского офиса были уволены по соглашению сторон. При этом всем сотрудникам без исключения была выплачена денежная сумма, состоящая из текущей заработной платы, двух дополнительных месячных зарплат, а также компенсации за неиспользованные отпуска. Эти условия были предложены сотрудникам заранее и приняты ими без возражений. Что касается личных угроз и шантажа со стороны Ольги Т. в адрес cveto4ek83, то можем официально заявить: это откровенная клевета. Все вопросы, касающиеся работы офиса в Челябинске, директор Департамента Банка по развитию бизнеса Ольга Т. всегда решала исключительно с Управляющим офиса, личное общение с рядовыми сотрудниками челябинского офиса не входили в ее компетенцию.
Трудно понять, какие мотивы двигали автором сообщения при попытке публично оскорбить и оклеветать Ольгу Т., профессионала высокого уровня и человека в Банке уважаемого. Пусть этот поступок останется на человеческой совести автора!
|Увольнение из банка "Западный"
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте!
Судьба-злодейка связала меня с банком "Западный", о чем я вскоре сильно пожалела. Устроилась я в ОО "Тверь" 18 октября того года. Обстановка в офисе мне сразу понравилась, уютно, комфортно, хорошие приветливые клиенты. Сразу поразило то, что банк не проводит обучение вновь прибывших. С таким я столкнулась впервые!!! Сотрудники офиса, конечно, помогали чем могли, огромное им за это спасибо. Дальше начали происходить вещи "из ряда вон!": служебки, заговоры сотрудников против управляющего, с дальнейшим увольнением последнего и приходом нового. Посмотрев на все эти склоки, пересуды и сплетни, я решила уволиться по собственному желанию. Написала заявление с 05 декабря. Но не тут то было... Уволить-то, конечно, уволили, но свою трудовую книжку я получила только через... 17 дней!!! На целую неделю ее задержали в головном офисе по неизвестной причине, а потом еще почтой она шла 10 дней. Все справки, которые я получила вместе с трудовой, были от 12.12.2011. А в трудовой запись: приказ от 02.12.2011. Странно, правда?
Я обратилась в банк с письмом о возмещении мне этой задержки, но мне отказали (в устной форме) по причине того, что я не могу подтвердить факт моего ухода на другое место работы и отказ работодателя в устройстве меня на работу по причине того, что у меня отсутствует трудовая. Объяснив это тем, что им необходимо знать, сколько я могла потерять материально за это время и сколько банк должен мне выплатить!!! Товарищи, что за БРЕД!!! Потом мне надо будет идти к несостоявшемуся работодателю и просить у него справку о том, какая бы у меня была зарплата?
В связи с вышеизложенным хочу сказать то, что данный банк совсем не дорожит своей репутацией! Такие случаи могут происходить, но никак не у таких организаций как БАНК! Желаю удачи банку "Западный" и делайте выводы, ГОСПОДА!
|
0
ost69 • бывший сотрудник
24.01.2012 12:01
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.