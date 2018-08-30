Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Неудачный опыт....
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроившись на вакансию менеджера в Банк Москвы была, безгранично счастлива. Но это счастье длилось совсем не долго. Вот и хотелось бы рассказать для тех, кто ещё думает стоит устраиваться в этот банк и что будет вас ждать впереди.
Начну по порядку. Когда вам на собеседовании говорят, что ваш график будет плавающим, означает вы останетесь без смежных выходных. Когда вам говорят, что отделение будет находится вблизи от вашего дома (не более 40 минут) это означает отделение будет находится ровно на другом конце города. Когда вам обещают, что впервые рабочие дни вам поможет более опытный сотрудник, это значит вас бросят одних как "помойных котят" ... Но это не самое страшное... Когда вы уже пройдете все этапы трудоустройства, вот здесь начинается самое интересное.
Обучение!!! На этом этапе хотела обратить ваше внимание!!!! Учеба проходит по интересной методике... Самопознание... Вас собирают в группу и сажают в учеб. класс на изучение слайд презентации на 2 дня. А преподавать тем временем уходит заниматься своими личными делами на целый день, не объясняя ни одной темы. Далее у вас начинается новый курс самопознания, кратко и сжато рассказывают о главном, чтобы отпустить всех пораньше,но от этого у вас не становится больше знаний... А начинается каша в голове. На заключительный день с вами начинают играть в "ролевые игры", которые вас окончательно собьют с толку. И тут начинается самое интересное!
Сдача аттестации. Половину информации у вас нет для сдачи тестов и работы в банке, потому что сотрудники учебного центра занимались более важными, СВОИМИ делами. И вот он решающий день для вас, сдача экзаменов. ВСЯ группа не сдаёт!!! И сразу возникает вопрос... Почему вышестоящее руководство не контролирует этот процесс, как в других банках. На этом ваша карьера не закончится. У вас будет ещё от 2х до 4х ПЫТОК!!!! В прямом смысле слова. Тем кто впервые начинают свою карьеру в банке, будет намного сложней.
Знаний в учебном центре вы не получите, так как не понимаете всю специфику работы и банковского продукта. Так хотелось бы выделить в учебном центре Эвелину, которая вам входе обучения не ответить на ваш вопрос, на протяжении нескольких дней, будет игнорировать, потому что у неё своих дел много. И здесь начинается самое интересное до пересдачи у вас будет неделя, но она вас не спасёт, так как вы будите в отделении целый день обзванивать клиентов, делать чёрную работу. И этот процесс будет у вас как минимум 3 недели. За это время вам уже не захочется работать в банке... потому что вам его отбили уже на этапе обучения. Если же вам всё-таки удастся найти ответы на тесты, то сертификация пройдёт успешна.
Хочу заметить МНОГИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕСТАМ РАСХОДЯТСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, которую вам дают на учёбе и информацией на сайте самого банка, но об этом вам никто не расскажет. ДЛЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА - ЭТО ТАЙНА!!! Чтобы ты мучился и страдал...
Теперь расскажу о том как ты находишься в промежутке между пересдачей. Если вам действительно повезёт в заинтересованности руководителя в вашей сдаче, то вас посадят на самые легкие операции, чтобы вы набивали руку. А если наоборот, то вас, как ранее сказано, сажают на обзвон клиентам. В этот момент уже стоит задуматься, как вам дальше работать. Если вы передумаете и напишите заявление на увольнение, то на этом ваши мучения не закончатся!!! Об этом я расскажу в отдельном обращении.
Администратор: Автор уточните, как долго вы проработали в банке? После сдачи экзамена вы приступили к работе в офисе?
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Леночка • бывший сотрудник
04.02.2017 02:58
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Администратор:
Пока оценку снимаем.
|Халатное отношение к сотрудникам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Был печальный опыт работы в этом Банке, что уволившись спустя несколько месяцев, снова пришлось обратиться, а все потому, что когда я уже забирала трудовую книжку, мне не предоставили справки, хотя обязаны были, а именно, 2 НДФЛ и справку по форме 182н, я настолько хотела скорее уйти от туда, что не вспомнила про них. Сейчас при трудоустройстве в другую организацию попросили предоставить эти справки, пришлось связаться с бывшим руководителем, чтобы он помог в этом вопросе и я получила эти справки, на что последовал ответ, мол я не знаю номер бухгалтерии, звони в колл-центр! Только вопрос, кто мне, интересно, в колл-центре даст такую инфу, если это сервис для клиентов и они мне все равно так же отправят обратиться к руководителю, и так получится замкнутый круг! Раз руководство на столь халатно относиться к бывшим сотрудникам, прошу помочь мне в этом вопросе, спасибо!!!
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Kitty_19_11 • бывший сотрудник
13.09.2016 11:20
|Как забрать ТК
|не голосовал
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Добрый день!
Я проработала 2 недели, и решила уволится, написала заявление с 25 июля, как забрать ТК мне так никто и не сказал! То ли в Башню мне ехать, то ли куда!? Можно ли узнать, как и где мне её забирать и подписать обходной лист!? Заранее, спасибо!
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0
Kitty_19_11 • несостоявшийся сотрудник
21.07.2016 20:24
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Администратор:
Оценка снята в соответствии с п.4 Правил: https://www.banki.ru/services/official/rules/ .
|Антисанитария
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В офисе на Магистральной на кухнях ужас: грязные холодильники с давно протухшими продуктами, грязные микроволновые печи страшнее войны, график уборки вообще отсутствует. Вы что, хотите развести какой-нибудь сальмонеллез? Если в ближайшее время на всех кухнях не будет проведена генеральная уборка, заявление пойдет в СЭС.
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1
Magist • сотрудник
12.07.2016 21:28
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Администратор:
Без оценки.
|По дороге разочарований
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток всем, кто решил прочитать этот скромный очерк о канувшем в лету Банке Москвы, ныне объединившемся с ВТБ. Особенно его руководящему составу. Хоть я и не питаю иллюзий относительно того, что после сего отзыва что-то изменится. Сразу оговорюсь, что это не эмоциональный всплеск и не крик отчаяния обиженного человека. Я на данный момент лицо не заинтересованное. Это лишь констатация реально имевших и имеющих место фактов.
Прочитав отзывы бывших и действующих сотрудников, очевидным становится факт, что 85% людей не довольны политикой банка в отношении своих сотрудников. Не буду углубляться в подробности своей многолетней карьеры в БМ, расскажу лишь об одном конкретном месте.
В историческом центре столицы нашей Родины располагается бизнес-группа, во главе которой стоит один молодой, амбициозный и, по всей видимости, перспективный руководитель, практикующий весьма своеобразный метод руководства. Проработав в банке не один год, я был, мягко говоря, потрясен тем отношением, которое царит в этом обители людей с "Наполеоновскими" замашками. То недопустимо хамское, пренебрежительное и унизительное отношение к подчиненным я за свою короткую, но сознательную жизнь еще не встречал. Не имеет значения, опытный ты сотрудник или же только что устроился. Главное, что ты рядовой сотрудник, а значит - ты уже виноват. Многие разделяют мою точку зрения, что плановые показатели сравнимы с астрономическими. Но, согласитесь, нельзя же по каждому, даже совсем незначительному поводу, в глаза говорить человеку, который из кожи вон лезет каждый день ради выполнения планов и поддержания порядка (я не только про себя говорю, таких примеров - масса): "Пиши заявление". Штат мало того, что ужат до нельзя - он до конца не укомплектован. Болезнь или отпуск одного человека - катастрофа. Люди работают под постоянным прессингом, как на пороховой бочке. Кто-то кому-то не понравился: "Уходи сам, а-то найдем, за что по статье уволить". Складывалось ощущение, что для этих людей не существует трудового законодательства. Я уж молчу про какие-то моральные устои. Если человек в 18:00 вставал со стула и направлялся к выходу - это конец света. Сотрудник автоматически записывался во "враги народа". Его будут без видимых причин выживать из коллектива, попрекать, оскорблять.
Отпуск - отдельная песня. Прежде чем уйти в свой законный, положенный по графику отпуск - сначала обзвони полсотни человек, с каждым поругайся, истрепи себе нервы, поори. Может быть, и отпустят. Если повезет (а везет далеко не всем). Удивительно то, что люди не понимают, что постоянный беспричинный прессинг в первую очередь сказывается на производительности труда. Даже если со стороны присмотреться - возникает вполне логичное умозаключение, что человек действует не в интересах Банка, а преследует свои личные цели и заставляет преследовать их своих сотрудников, фактически заставляя работать на себя, а не на Банк. Безусловно, все люди разные. Кто-то считает, что родился под счастливой звездой. Кто-то думает, что он "голубых кровей". Кто-то удачно женился. Но только не понятно, почему из-за нереализованных амбиций одного человека должны страдать остальные.
На заре советской эпохи была популярна фраза, актуальная и сейчас: "Один человек может принести себя в жертву ради десятка других, но десяток других не должны приносить себя в жертву ради одного человека". Люди увольняются десятками. И большинство не из-за смехотворной зарплаты, отмены премий или изнурительной работы. Рыба гниет с головы. Там, где лояльный, рациональный и справедливый руководитель - больше порядка, меньше текучесть, и отношения в коллективе здоровое. Даже у самого сильного человека терпение не безгранично.
Пару слов, пожалуй, стоит сказать про службу безопасности. Один раз был приглашен на беседу и вот что хочу сказать. Господа! Понятия "беседа" и "допрос с пристрастием" - это немного разные вещи! Два часа оскорблений, прямых угроз уголовного преследования и неминуемости заключения под стражу. Кто бывал там - не даст соврать. Сильный-то пол после подобных "бесед" долго не мог прийти в себя, а каково женщинам? Представляю, сколько ни в чем не повинных сотрудников увольнялись после встречи с этими милыми людьми. XXI век на дворе. И это, все-таки банк, а не подразделение НКВД... Странно. И ладно, был бы хоть в чем-то, хоть немного виноват... Искатели справедливости этому банку не нужны.
С горечью приходится констатировать тот факт, что из года в год ничего не меняется. И по сей день всё вышесказанное имеет место и, почему-то, никто то ли не может, то ли не хочет изменить ситуацию к лучшему. Не бывает плохих времен - бывают плохие люди. Мне искренне жаль, и я желаю мужества тем людям, которые по тем или иным причинам вынуждены это терпеть. Хочется верить, что настанет то время, когда сотрудники будут с гордостью говорить, где работают и с радостью делиться впечатлениями.
Я сознательно не называл ни имен, ни фамилий, ни наименований подразделений. Во-первых, не хочется переходить на личности, да и смысла мне уже нет. А во-вторых, вряд ли что-то поменялось бы. Очень даже жаль. Работа должна если и не приносить удовольствие, то, по крайней мере, не раздражать. Или я не прав?
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5
SamZN • бывший сотрудник
09.06.2016 17:06
|Пустая трата времени
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Всем добрый день!
ходила в декабре на собеседование в данный банк. По телефону позвонила HR Ольга и описывала мне вакансию как новый проект, сопровождение клиентов юридических лиц. Я спросила, как будет проходить собеседование, мне ответили, что около часа. Далее присылали на почту приглашение на собеседование раза 4, так как оно никак не хотело открываться. Меня предупредили, что собеседование будет групповое, но что будет человек 15, я не ожидала. По ходу дела выяснилось, что вакансия предполагает не сопровождение, а агрессивные продажи, назначение ежедневных встреч. Я на интерес осталась, в итоге после 3 часов мне сказали, что мне обязательно найдут другую вакансию в банке и конечно же не перезвонили.
Подводя итог, хочется сказать, что это худшее собеседование, так как HR не знает, на какую вакансию идет поиск, создалось ощущение, что позвали много народу для массовки. А ведь кто-то отпрашивался с работы. В общем остались самые негативные впечатление о работе службы подпора данного банка.
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1
Mariel333 • несостоявшийся сотрудник
29.02.2016 19:53
|Впечатление про нового начальника МБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, хочу поделиться своими впечатлениями про нового начальника отдела малого бизнеса Банка Москвы БГ «Даниловская» З.Ю. Я работала в Банке Москвы в период с 06.2014 по 08.2015 г., пришла с крупного банка с должности кредитного аналитика, в банковской сфере работаю уже 8 лет, думаю продолжала бы работать в Банке Москвы, если бы не новый начальник, заступивший на должность в феврале 2015 года З.Ю., как говорится, «одела корону и потеряла голову».
Принимал меня на работу другой начальник отдела, который уже не работает, плановые показатели по выдачам кредита мной выполнялись, нареканий на мой счет не было, руководство хвалило, в отпуск ни разу за период работы не ходила, после нового года, заявок стало значительно меньше, по финансовому состоянию какие-то проходили какие-то нет. По приходу З.Ю. в отделе просто начались перестановки, увольнение менеджеров, приглашение на работу бывших менеджеров потом вновь их увольнение. В июле З.Ю. проявила инициативу против меня, основание не выполнение плановых показателей, но в связи с экономической ситуацией в стране они не выполнялись нигде, я на тот момент начала оспаривать, отказывалась написать заявление, З.Ю. все моим заявкам отказывала, не устраивало финансовое состояние клиента, но на тот момент после скачка курса в декабре 2014 года, заявок было очень мало, помимо своей текущей работы занималась так же привлечением клиентов в помощь менеджеру. После чего началась сильная давка, чтобы я написала заявление, сказали, что на мое место уже нашли человека, это с учетом того что я работала, довели меня до больничного, в связи с нервотрепкой, угрожали службой безопасности (хотя боятся мне нечего, с моей стороны коррупционных составляющих быть и не могло и косяков в работе не было).
Я связалась с кадрами Банка Москвы рассказала, что происходит, никаких действий предпринято не было. Вынуждена была написать заявление в связи со своими семейными обстоятельствами, так бы я еще поборолась, было желание пожаловаться в трудовую инспекцию, при увольнение общалась с начальником отдела безопасности и так же ввела в курс дела.
Прошу обратить внимание руководство банка и всех желающих туда трудоустроится, какие работают начальники и что происходит в отделе.
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2
pest26 • бывший сотрудник
25.12.2015 22:12
|Кидалово от БМ
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Здравствуйте.
Начну с того, что в начале июля 2015 года я успешно прошел все собеседования в БМ на позицию Главный специалист по кредитованию, согласился на предложение о работе и отвез документы на оформление. Заместитель начальника отдела Полина сообщила мне конкретную дату выхода на работу, 03.08.2015.
31.07.2015 вечером Полина позвонила мне и сообщила, что мою вакансию решили не закрывать, и что я потратил впустую почти месяц, ожидая оформления. Я связался с сотрудником Департамента по организационному развитию и работе с персоналом, который занимался мной. Это была В.С. Она клятвенно пообещала мне, что если такая ставка еще откроется, мне позвонят первым. Впоследствии я еще пытался дозвониться и написать В.С., на звонки и письма она не отвечала.
В начале октября 2015 я вдруг увидел на карьерном портале, что в БМ снова открыта моя позиция. Я смог дозвониться В.С., она промямлила, чтобы я оставил заявку на сайте, и что меня рассмотрят в общем режиме, после чего бросила трубку. Мой отклик на том сайте впоследствии был рассмотрен только после очередного закрытия вакансии. Я написал на сайте БМ отзыв с просьбой объяснить мне ситуацию со всеми этими кидками, после чего мне сегодня, 19.10.2015 в 13:30 в очередной раз позвонила В.С., и начала с бумажки зачитывать, почему меня не пригласили на позицию, на которую я физически не мог рассматриваться. Она сказала, что звонит, т.к. я оставил отклик на сайте, такое ощущение, что мой отзыв никто даже не читал.
Такое отношение к работе и ко мне лично я считаю как минимум непрофессиональным. Было бы интересно услышать ответ на мой отзыв представителя БМ, отличного от В.С., человека, которому на свою работу, очевидно, плевать.
Спасибо за внимание.
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1
acidxzero • несостоявшийся сотрудник
19.10.2015 15:16
|Не отпускают в отпуск (БГ НИКИТСКАЯ)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу вам поведать о замечательном банке. Я работаю специалистом ОПиО в БГ Никитской. Ну что сказать. Зарплата хорошая, начальник отделения тоже хороший, коллектив отличный. Но есть огромный минус. В нашей бг у спецов, которые так или иначе связаны с продажами есть планы и они довольно-таки не маленькие. Порог выполнения плана, за который платит банк, составляет 70%. Но не в этом дело. Наш уважаемый директор БГ НИКИТСКАЯ С.А.К. ввёл распоряжение внутри бг и разослал его всем отделениям в кусте. Примерный смысл этого распоряжение таков: "Если сотрудник идёт в отпуск по графику, то он должен помимо обычного заявления на отпуск написать ещё одно на имя директора бг с динамикой плановых показателей за квартал. Если у сотрудника показатели меньше 100, то соответственно хрен ему, а не отпуск." Если я не ошибаюсь, то по т.к. РФ. МЕНЯ обязаны отпустить без всяких оговорок. (Ведь это отпуск ПО ГРАФИКУ.) Я просто хочу сказать, если данная фигня не прекратится, то все эти письма и распоряжения об отпусках будет отправлено в трудовую инспекцию. Мы тоже люди и мы имеем право на отдых. У меня лично есть семья и дети, в конце концов, личная жизнь.
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4
Workjob2025 • сотрудник
18.08.2015 22:28
|Не могу забрать трудовую книжку
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! устраивался на работу в отделение МЕГА Химки на должность специалиста обслуживания и продаж, проработав неделю уволился. Теперь не могу забрать трудовую книжку т.к. в здания БМ не пускают без пропуска которого мне не выпустили, а временный пропуск никто мне заказать не может, все отделы посылают друг к другу, в бюро пропусков сказали "Ну вы не вовремя сейчас время такое все переезжают". В итоге утроился на новую работу и сейчас не имею возможности пройти обходной лист. Как мне забрать свою трудовую?
P.S. Отдел кадров трубку не берет.
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0
tsebekov • бывший сотрудник
04.08.2015 14:56
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