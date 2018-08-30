Доброго времени суток всем, кто решил прочитать этот скромный очерк о канувшем в лету Банке Москвы, ныне объединившемся с ВТБ. Особенно его руководящему составу. Хоть я и не питаю иллюзий относительно того, что после сего отзыва что-то изменится. Сразу оговорюсь, что это не эмоциональный всплеск и не крик отчаяния обиженного человека. Я на данный момент лицо не заинтересованное. Это лишь констатация реально имевших и имеющих место фактов.



Прочитав отзывы бывших и действующих сотрудников, очевидным становится факт, что 85% людей не довольны политикой банка в отношении своих сотрудников. Не буду углубляться в подробности своей многолетней карьеры в БМ, расскажу лишь об одном конкретном месте.



В историческом центре столицы нашей Родины располагается бизнес-группа, во главе которой стоит один молодой, амбициозный и, по всей видимости, перспективный руководитель, практикующий весьма своеобразный метод руководства. Проработав в банке не один год, я был, мягко говоря, потрясен тем отношением, которое царит в этом обители людей с "Наполеоновскими" замашками. То недопустимо хамское, пренебрежительное и унизительное отношение к подчиненным я за свою короткую, но сознательную жизнь еще не встречал. Не имеет значения, опытный ты сотрудник или же только что устроился. Главное, что ты рядовой сотрудник, а значит - ты уже виноват. Многие разделяют мою точку зрения, что плановые показатели сравнимы с астрономическими. Но, согласитесь, нельзя же по каждому, даже совсем незначительному поводу, в глаза говорить человеку, который из кожи вон лезет каждый день ради выполнения планов и поддержания порядка (я не только про себя говорю, таких примеров - масса): "Пиши заявление". Штат мало того, что ужат до нельзя - он до конца не укомплектован. Болезнь или отпуск одного человека - катастрофа. Люди работают под постоянным прессингом, как на пороховой бочке. Кто-то кому-то не понравился: "Уходи сам, а-то найдем, за что по статье уволить". Складывалось ощущение, что для этих людей не существует трудового законодательства. Я уж молчу про какие-то моральные устои. Если человек в 18:00 вставал со стула и направлялся к выходу - это конец света. Сотрудник автоматически записывался во "враги народа". Его будут без видимых причин выживать из коллектива, попрекать, оскорблять.



Отпуск - отдельная песня. Прежде чем уйти в свой законный, положенный по графику отпуск - сначала обзвони полсотни человек, с каждым поругайся, истрепи себе нервы, поори. Может быть, и отпустят. Если повезет (а везет далеко не всем). Удивительно то, что люди не понимают, что постоянный беспричинный прессинг в первую очередь сказывается на производительности труда. Даже если со стороны присмотреться - возникает вполне логичное умозаключение, что человек действует не в интересах Банка, а преследует свои личные цели и заставляет преследовать их своих сотрудников, фактически заставляя работать на себя, а не на Банк. Безусловно, все люди разные. Кто-то считает, что родился под счастливой звездой. Кто-то думает, что он "голубых кровей". Кто-то удачно женился. Но только не понятно, почему из-за нереализованных амбиций одного человека должны страдать остальные.



На заре советской эпохи была популярна фраза, актуальная и сейчас: "Один человек может принести себя в жертву ради десятка других, но десяток других не должны приносить себя в жертву ради одного человека". Люди увольняются десятками. И большинство не из-за смехотворной зарплаты, отмены премий или изнурительной работы. Рыба гниет с головы. Там, где лояльный, рациональный и справедливый руководитель - больше порядка, меньше текучесть, и отношения в коллективе здоровое. Даже у самого сильного человека терпение не безгранично.



Пару слов, пожалуй, стоит сказать про службу безопасности. Один раз был приглашен на беседу и вот что хочу сказать. Господа! Понятия "беседа" и "допрос с пристрастием" - это немного разные вещи! Два часа оскорблений, прямых угроз уголовного преследования и неминуемости заключения под стражу. Кто бывал там - не даст соврать. Сильный-то пол после подобных "бесед" долго не мог прийти в себя, а каково женщинам? Представляю, сколько ни в чем не повинных сотрудников увольнялись после встречи с этими милыми людьми. XXI век на дворе. И это, все-таки банк, а не подразделение НКВД... Странно. И ладно, был бы хоть в чем-то, хоть немного виноват... Искатели справедливости этому банку не нужны.



С горечью приходится констатировать тот факт, что из года в год ничего не меняется. И по сей день всё вышесказанное имеет место и, почему-то, никто то ли не может, то ли не хочет изменить ситуацию к лучшему. Не бывает плохих времен - бывают плохие люди. Мне искренне жаль, и я желаю мужества тем людям, которые по тем или иным причинам вынуждены это терпеть. Хочется верить, что настанет то время, когда сотрудники будут с гордостью говорить, где работают и с радостью делиться впечатлениями.



Я сознательно не называл ни имен, ни фамилий, ни наименований подразделений. Во-первых, не хочется переходить на личности, да и смысла мне уже нет. А во-вторых, вряд ли что-то поменялось бы. Очень даже жаль. Работа должна если и не приносить удовольствие, то, по крайней мере, не раздражать. Или я не прав?