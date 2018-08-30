Всех приветствую, коллеги. Зовут меня Ирина Л. Работаю в «Банке Русский Стандарт» с марта 2018 года на должности Руководитель Бизнес обучения. Это мое не первое рабочее место, поэтому есть с чем сравнивать.

Мой отзыв - не попытка переубедить, опровергнуть чье-то мнение, а желание поделиться своим опытом работы, ощущениями от Мира Collection.



Мы сами строим свою реальность. Восприятие ситуации, наши эмоции и мнение - зависят только от нас. Мышление, установки, навыки и характер - то от чего зависят наши переживания, ощущения и впечатления. Поэтому, когда два человека смотрят на произведение искусства - кто-то видит рисунок, а кто-то - шедевр.

Вот Мир Collection - это шедевр, созданный командой профессионалов.



Я это поняла сразу, как только познакомилась с Лианой Валерьевной, и провела первый Демо-тренинг на собеседовании.

Ух, вспоминаю эмоции и сердце радуется! Я получила такой заряд от группы, сразу поняла, что жажду работать с этими динамичными и креативными людьми. Представьте себе, вы приходите на работу и получаете все, о чем мечтали: интересные задачи, высокую динамику изменений, сплочённую команду, достойное вознаграждение за труды и бонусы в виде развитой Корпоративной культуры - это было восхищение с первого взгляда.



Дальше был первый месяц, когда мне все очень нравилось, но были и сложности. Идеальный шедевр начал приобретать реальные черты: без опыта и понимания специфики collection было очень интересно, но непросто. Технологии и нюансы работы много деталей. Спасибо огромное за помощь в адаптации, и поддержке - Н-тиной Т., которая поделилась информацией, отвечала на вопросы, помогала с организацией работы и сейчас поддерживает и помогает, это очень ценно - команда профессионалов, с которых хочется брать пример.



Множество разноплановых задач, необходимо успеть все и сразу) для хороших результатов и иногда кажется, что можно было бы быть «быстрее, выше, сильнее». Желание и стремление к совершенству побуждает меня работать на максимум, стараюсь распределять ресурсы равномерно, планировать свою работу. Теперь, когда эмоции улеглись, а чувства остались, я вижу реальное положение дел и объём работы, и это амбициозный проект по внедрению новой программы обучения руководителей и это меня вдохновляет - быть частью мощной команды Collection - и обучения важная часть моей жизни.



Что нравится больше всего? В первую очередь команда. Это люди, которые работают на результат, не покладая рук, вкладывая всю душу и сердце, показывают результаты, ради общей цели. Они любят Банк, Collection и болеют за общее благо и цель - стать лучшими, как для сотрудников, так и для Клиентов. Мне нравится такая цель! Я - за!



По конкретике:

1. Геймификация - работает. В Волгограде, Казани, в Ростове-на-Дону, в Москве, и по Collection! Геймификация делает работу интересной, позволяет получать бонусы, дополнительный выходной, или Часы с символикой Банка, другие ценные и интересные подарки за эффективную работу. Радует, что работает не на словах, а на деле, это доказано показателями эффективности!



2. Реальные возможности карьерного роста. В банке реализуется программа кадрового резерва, после 4-х этапов обучения и отбора, лучшие становятся руководителями. Больше трети из кадрового резерва, уже стали руководителями. Эдуард Анатольевич очень внимательно относится к людям, вкладывается лично в каждого на каждом этапе приезжал, обучал своим примером, и делился опытом.



3. Обучение постоянно развивается, разработаны 5 модулей для руководителей, дополнительные бизнес-тренинги, профильная система для сотрудников, и руководителей. Мы делаем обучение не только полезным, но и интересным. Есть скайп-сессии, тренинги, круглые столы, наставничество, дистанционная поддержка. Информацию сотрудники получают из рассылок, Лайфхаки, лучшие практики и обмен опытом - это интересно!



4. Каждый сотрудник имеет Возможность высказаться, задать вопрос, выдвинуть идею через генератор идей или онлайн-чат, это позволяет, проявить активность и взять на себя ответственность, за то что происходит в Банке, чтобы повлиять на свою работу. 314 идей сотрудников реализованы за последнее время. Все зависит от человека, каждый может влиять на рабочие процессы. Была бы смелость и ответственность, все возможно!



5. Работа интересная, в рамках проектов «вовлечённость», «геймификация», творчество можно проявлять, активность поощряется, и руководители поддерживают разумные и выполнимые идеи и предложения. Есть все возможности для ответственной работы и самореализации, например уже во второй месяц работы я начала вести скайп сессии по «постановке задач», внедрила свои техники и идеи в обучение, для меня это очень важно. И у меня ещё крайне много идей! Было бы время все реализовать и довести до результата. Мы все работаем в рамках Бизнеса и ответственность высока.



6. Мы учитываем не только положительную обратную связь, но и отрицательную для того чтобы стать ещё лучше. Именно поэтому в Банке раз в пол года проходит опрос «вовлечённости». Я призываю всех быть честными в работе и говорить открыто, если что-то не устраивает, а также осознавать, что мы сами ответственны за то, что происходит вокруг нас. И каждый сотрудник, и руководитель, может и должен не бояться и влиять на свою работу.



7. Канал RS-Tube - это наш личный канал с видео- роликами обучающими, также о хобби и увлечениях коллег, интересно посмотреть, что где происходит.



8. Готовность расти. И руководители и сотрудники готовы развиваться и меняться, каждый день я вижу личностный рост каждого. Все стараются стать лучше Горят глаза руководителей, как в Москве, Ростове, Новосибирске, и регионах руководители и сотрудники работают не покладая рук, в Волгограде, Казани и других РЦ всеми силами стараются поднять вовлечённость и решить проблемы и рабочие моменты, работа не простая и требует выкладываться на 100%, но для людей, которые хотят побеждать свои страхи, преодолевать себя, развиваться, достигать успехов возможно все. В планах на 19-20 год у нас усилить систему обучения и развития, руководителей и сотрудников, запустить программу Кадровый резерв и для руководителей в том числе, увеличить охват и численность в кадровом резерве, добавив дистанционные модули и многое другое. Основная цель - довольные сотрудники и высокие результаты!