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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день уважаемые форумчане . Я также являюсь бывшим сотрудником колекшн в городе Казань. В связи с последним отзывом хочу тоже поделится своим мнением об этой организации.
Что хочу отметить, по поводу сбора денег на всевозможные и невозможные мероприятия это действительно так.
По поводу лайков в Инстаграмме. Заставляют ставить. Фото доказательства к сожалению не могу приложить.
По поводу оскорбления и унижения все правда. Не раз слышал в адрес сотрудников от руководства то что они ненормальные, некомпетентные и это только вершина оскорблений .
В этом отделе не проживёшь если не будешь в стае. А стаей я называю Начальника отдела и приближённых к ней овец. Руководителя смены , руководителя групп , и спецы которые привыкли целовать в одно место (не будем называть имён)
Сама работа прикольная,интересная и платят нормально.
Но карьерного роста не ждите, там давно все занято и решено кто на чьем месте будет сидеть.
Алиса Анатольевна, обращаюсь к вам поменяйте вы уже наконец руководящий состав смены Мироновой. Все уже давно поняли что она для вас не последняя по значимости человек. Но есть более достойные люди кто заслуживает быть на этом месте . Например Гузель Салимовна которая очень ответственно подходит к своей работе. Ваши шутки на грани фола когда вы сидите возле стола РС и дикий смех на весь отдел , поверьте никому не доставляет удовольствие и уж точно не повышает ваш авторитет у сотрудников . И также ор благим матом в вашем кабинете на весь этаж , также не представляет собой верх проффесионализма. Перестаньте трепать языком и начните работать.
Сброд блатных и шайка нищих.
И да, не нужно пожалуйста заставлять сотрудников писать хорошие отзывы на банки ру с целью убрать негативные отзывы вниз, поверьте у них много работы и без этого. Лучше время в руках на час больше дайте.
До встречи в трудовой инспекции.
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Fuu1 • бывший сотрудник
14.02.2019 23:41
|Худшее место работы
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хочу поделится своим опытом работы в банке Русский Стандарт. А именно, в подразделении Collection Казань. Хочется начать с руководителей. Начальник центра Сакманова Алиса. Хочется отметить профессионализм данного руководителя, справедливость и помощь в решении каких либо возникших трудностей. НО. Обозвать человека , к примеру , умалишённым или просто вылить на него словесный поток состоящий из оскорблений Алиса Анатольевна считает нормальным. С ней рядом ты всегда будешь себя ощущать себя никчемным. Потому что смотрит она на тебя именно так. Даже когда вы Алиса Анатольевна поздравляете ребят с каким либо праздником, вы не упускаете возможность оскорбить , кажется , за счёт этого повышается ваша самооценка. Далее идут руководители смен. Работала в одной , конкретно у рс Миронова Е.А что делает Екатерина Антоновна на месте руководителя смены ? Непонятно . В ее руках целый день телефон с открытой страничкой в Инстаграмм. Или же она проводит бесконечное количество времени за разговорами с своей подругой Хисматулинной Э.Д . И это явно не разговоры о работе . И вся вот эта троица что перечислена выше вполне себе может позволить вечером пойти в кабинет начальника отдела и выпить бутылочку шампанского МОЕТ. А на чьи деньги купленно шампанское ? Конечно на деньги специалистов . Потому что сборы денег там идут практически каждый день. На день рождения , на Новый год , на подарок руководителю которого ты вообще ни разу не видел
, на воду , на украшения отдела. Для тех кто не в курсе в отделе примерно 130 человек не считая руководителей. Ну что шикарно жить не запретишь , пусть пьют на здоровье. Вернёмся к Мироновой ЕА эта женщина с надменным взглядом царя всея отдела считает что ей можно все. В ее работе приветствуется унижение , оскорбление сотрудников и их профессиональных качеств. Опоздание на работу ? Ей можно . Специалистам нет .
На два три часа на обед ? Ей можно . У специалиста 45 минут и не дай бог опоздаешь на рабочее место. Все руководители групп считают нормальным придти на работу с утра с диким похмельем , и запахом перегара . В частности Арсютов АА не раз уезжал домой чтобы поспать .Что касается больничных. Не дай бог ты заболеешь , ты будешь сидеть с температурой на работе в окружении всевозможных лекарств но домой ты не пойдёшь и на Больничный тоже. Потому что они там не приветствуются . На моей памяти есть один вопиющий случай когда сотрудник группы сбора под руководством Малышева ЕА попал в аварию и несколько недель лежал в больнице , как думаете , что он сделал первым делом выйдя из больницы ? Пошёл в банк и написал заявление по собственному желанию. А почему ? Потому что тут не важно что с тобой случилось ? Ты болеешь долго ? Можешь увольняться!
Хотя насколько я знаю трудоустройство по ТК РФ подразумевает оплату больничного листа
В отделе творится кошмар. И не смотрите на красивый Инстаграмм .
На деле все довольно не сладко .
Подумайте 10000 раз прежде чем туда устроится ибо вас не пустят потом оттуда без гневных отзывах в ваш адрес , и характеристику в сб вам также могут испортить . Надеюсь это ХУДШЕЕ МЕСТО РАБОТЫ когда нибудь закроют.
Уважаемые модераторы. Это не обида а реалии работы в банке русский стандарт .
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Ranotnikbrs • бывший сотрудник
14.02.2019 17:18
|Работа в Русском Стандарте или стоит ли пробовать придя с улицы?
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Меня зовут Александр. Я бывший сотрудник АО «Банк Русский Стандарт». Период работы с 2011 по 2019 год. Работал в Collection, технологии звонок и выезд, хард и софт. Регионы Поволжье и Сибирь. Прошел путь от рядового сотрудника до руководителя. За должностями не гнался, всегда верил своим начальникам, стараясь выполнять поставленные задачи. Рассказывать и оценивать буду со своей «колокольни», сравнивая и опираясь в т.ч. на предыдущий опыт, а он в вкратце такой:
До БРС:
• Учеба в Политехе на ФизТехе.
• 8 лет на металлургическом и кабельном производстве большого завода.
• 1 год в продажах (спасибо тебе М-Видео).
• С 2008 по 2019 работа по совмещению в Центре Детского Творчества IT специалистом (больше как хобби и меценатство).
В Банке:
• Старший специалист 2 ступени
• Ведущий специалист выездного сбора
• Главный специалист выездного сбора
• Ведущий специалист РТС УВ
• Начальник Центра
Работать в Банк пришел на 2 ступень, нашел работодателя через hh.ru. Откликнулся на вакансию, пришел на собеседование. Как и многие планировал перекантоваться 2 – 3 месяца, а остался на несколько лет.
Итак, что банк может предложить новому рядовому сотруднику на звонке?
Давайте посмотрим основные плюсы на мой взгляд:
1. Работа в офисе на телефоне (тепло и сухо, ничего тяжелее телефонной трубки поднимать не придется, звоня в гарнитуре так вообще мышкой двигать и кнопки жать только. Можно прийти из любой сферы, без опыта).
2. Обучение с тренерами (семинары, тренинги, игры), наставник из числа сотрудников + сопровождение и корректировка вашим руководителем. (Даже если вам кажется что до вас никому нет дела, за вами смотрят десятки глаз, будьте на чеку ).
3. Если Вы подходите для этой работы –заработная плата, выше средней по рынку. За этим бдят.
4. Возможность карьерного роста, без сватовства и низкопоклонства. Если пашете, тянете, есть задатки и желание – будет карьерный рост. Даже переезд могут предложить, банально в Москву, а если повезет, то и на море или даже в тайгу. (Оговорюсь сразу – карьерный рост не всегда сопряжен с ростом итоговой зарплаты.)
5. Творчество. При желании, есть возможность креативить в роликах для инстаграмм, внедрять идеи и рационализаторские предложения через генератор идей. Учувствовать в благотворительных и волонтерских акциях, конкурсах с призами. Скучно вам точно не будет. (В отзывах ниже писали про то что заставляют лайкать чьи то посты и прочий негатив – стоит признать эти ошибки внедрения на начальных этапах, принудиловки давно нет, а многим интересно учувствовать, это точно знаю я. Лично мне было интересно)
А теперь трудности на первое время:
1. Напряженная работа, требует концентрации и необходимости думать, говорить и думать что говоришь.
2. Дефицит свободного времени. График звонков – не легко выполнить на начальных этапах. (см. пункт 1, нужно думать, что говоришь на первом звонке и все получится).
3. Некоторые опытные коллеги, постоянно повторяющие «раньше было лучше» (доллар по 30, зарплата выше, трава зеленее, все пропало, надо бежать и прочее в этом роде). Тут совет думать своей головой, в крайнем случае проговаривайте с руководителем. Для руководителя вы кормилец, а для ноющего коллеги с квартирой / машиной / дачей, заработанной на этом месте – конкурент.
В целом – если у Вас на первом месте стоит потребность в деньгах, и на какое-то время вы можете уделять чуть меньше времени личной жизни. Вы усидчивы, терпеливы и настойчивы – работа в колл центре принесет вам стабильный высокий доход и удовольствие. Смело можно выбирать как работодателя на долгосрочную перспективу. (После обучения, получения практики и развития навыков, вы сможете выполнять работу быстрее и качественнее. Лично знаю людей, которые на данной позиции совмещают спорт, изучение иностранных языков, личную жизнь и путешествия по всему миру).
Работа для нового сотрудника на выездном сборе:
К сожалению, сейчас актуально оценить не могу – в 2013 – 2015 году, по моему опыту и отзывам моих коллег, работа на выезде была не иначе как счастьем. И попасть в штат, в моем городе, в тот период было трудно. Поэтому если в вашем городе есть вакансия выездника, пробуйте. Потом расскажете, как обстоят дела сейчас.
P.S. Отдельно отмечу, что с момента моего трудоустройства, мне всегда везло с коллегами и руководителями. В разное время я работал под руководством и плечом к плечу с такими профессионалами как: Александр Викторович Б., Олег Евгеньевич Н., Александр Васильевич П., Ирина Владимировна Я., Ринат Ахыбаевич А., Лиана Валерьевна А., Антон Николаевич Р., Марат Ривхатович Х., Виктория Николаевна Е., Максим Ильдарович Ф., Алексей Викторович С. Друзья спасибо, вы сделали мою работу в банке интересной и увлекательной. Оказали неоценимую помощь в моем развитии, давали честную и полезную обратную связь и терпели мой не самый приятный характер.
P.P.S. Банк дал мне многое, и достойные деньги - это самое малое, из того что я смог получить здесь. Я желаю удержать Вам тренд на клиентоориентированность, новых прорывных продуктов и расширения рынка. А также возвращения бесплатного ДМС хотя бы части лучших сотрудников, и больше свободного времени всему коллективу коллекшн.
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Александр Маркелов • бывший сотрудник
14.02.2019 00:50
|худший работодатель
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я бывший сотрудник банка. Сейчас я поведаю вам все прелести работы в БРС. Сотрудников заставляют обманывать клиентов втюхивая им договора страхования без их ведома, врать про % ставку которая указана в договоре как 29% а сотрудники говорят что она составляет 14%. но это еще пл беды! Текучка просто страшенная. Объявления в интернете висят постоянно. Когда к руководству приходят на собеседования , они всеми правдами и не правдами говорят что ты будешь зарабатывать там миллионы ! А на самом деле заработаешь маразм, нервный срыв, и седые волосы. Сотрудников просто в приказном тоне заставляют выходить в свои выходные работать и не важно что у тебя всего лишь он один. А ещё руководство говорит про прекрасный график либо 2/2 либо 5/2 с 9 до 6. На самом деле 4/1 а замечательный 5/2 оказывается с 9 до 20. Про отпуск там ничего не знают. Их не волнуют что ты взял билет в отпуск. Они могут в приказном тоне и под предлогом увольнения выдернуть тебя с аэропорта. Руководители говорят « а зачем тебе отпуск? Что ты дома будешь делать ? Лучше же поработать!» или их любимая фраза « а ты план на месяц выполнила?». При увольнении сотруднику не платят его честную заработанную зарплату. Что так же нарушается законом. К сотрудникам относятся просто отвратительно. Как к раб силе. Более ничтожного отношения со стороны руководителей я не встречала. На менеджеров могут накричать в зале при клиентах. Для тех кто хочет устроиться туда работать, подумайте есть ли у вас лишние нервы!!!
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ЯНОЧКА ДЖИОЕВА • бывший сотрудник
11.02.2019 17:21
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Ответ банка:
Здравствуйте!
Мы провели проверку по изложенной в Вашем отзыве информации. Нарушений трудового договора выявлено не было. Ежегодный отпуск за 2018 г. Вам предоставлен в количестве 28 календарных дней. Все денежные средства, которые причитались Вам, были выплачены в день прекращения с Вами трудовых отношений.
Если у Вас есть дополнительная информация и факты, подтверждающие описанную ситуацию, пожалуйста, направьте на адрес ebartalevich@rsb.ru.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
|Выплата заработанной премии
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ЖАЛОБА!
Я, Фролов Дмитрий Валентинович , ранее являясь Руководителем группы продаж АО "Банк Русский Стандарт" ККО Краснодар №1 , проработав в данной организации с 22 мая 2017 года по 29 января 2019 года, юридический адрес: город Москва улица Ткацкая дом 36. Хочу выразить претензию и оставить жалобу на АО "Банк Русский Стандарт", в связи с тем, что основываясь на ТК РФ, а именно руководствуясь ст. 140 ТК РФ, мне не была выплачена премия заработанная мною за период с 01.12.2018 по 31.12.2018. Т.к. за декабрь месяц мною был выполнен план, и я рассчитывал на премиальные деньги.Сумма денежных средств, выделенная на ГСМ не покрывает расходы в связи большой удаленной территорией в закрепление: Краснодар-Ейск-Краснодар 600км,Краснодар-ПГТ.Мостовской-Краснодар 400км ,Краснодар-Славянск на Кубани-Краснодар 200 км, Краснодар-Динская-Краснодар 80км. Все эти маршруты я выполнял минимум 2 раза в месяц согласно регламенту работы.Так же посещение городских тт,суммарный пробег за месяц составляет около 4000км,что в денежном эквиваленте равно 20.000 рублей при среднем расходе 10 литров на 100 км.Дополнительно к расходам можно отнести покупку шнуров для принтеров и канцелярии , которые производились ежемесячно.При отрицательном ответе, буду обращаться в трудовую инспекцию для решения данного вопроса.
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dimqaf • бывший сотрудник
10.02.2019 22:09
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Ответ банка:
Здравствуйте!
В ответ на Ваше обращение по вопросу невыплаты Вам премии, сообщаем следующее.
Трудовым договором, который был заключен между Вами и Банком, обязанность Банка по ее выплате не установлена. Все денежные средства, которые причитались Вам, были выплачены в день прекращения с Вами трудовых отношений.
Несмотря на возникшее недопонимание, АО «Банк Русский Стандарт» благодарит Вас за работу.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
|Сказ о том, как быть принятым и уволенным не проработав и дня
|отрицательный отзыв проверяется
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Решила, что хочу работать в этом банке. Пришла на собеседование на должность Менеджер - консультант Отделения Банка. Отделение Нижний Новгород Автозаводское отделение. Успешно прошла собеседование с заместителями банка 27.12.2018 (действующий начальник отделения ушла в декрет). Договорились, что приду на стажировку в праздничный день, посмотрю, решу для себя что и как. 3 января пришла, посмотрела за работой сотрудников, решила, что справлюсь и иду на следующее собеседование. Затем, было собеседование с Андриановым Олегом Александровичем (до этого отправила анкету в службу безопасности). Олегу Александровичу рассказала обо всех своих условиях (есть процент утраты трудоспособности, травма на предыдущем месте работы). Олег Александрович заверил, что это не является проблемой (ведь права не ущемляем людям с ограничениями в здоровье, работают по закону), сказал также, что проверку в службе безопасности я прошла. Договорились, что с предыдущего места работы увольняюсь. Я отметила, что буду отрабатывать две недели. Это не было проблемой для Олега Александровича, сказал, что подождут. На протяжении всей отработки на старом месте, сообщала о сроках заместителям. А 30.01.2019 в отделении появился новый начальник (Долондуцкая Кристина Олеговна). Она позвонила мне на сотовый телефон, сообщила о том, что обучения начинаются по понедельникам и длятся пять дней. Договорились с ней, что на предыдущем месте работы попрошу отпустить меня в понедельник на обучение, так как там был последний рабочий день-понедельник. Увольняюсь с предыдущего места работы в понедельник, 04.02.2019. Обучаюсь два дня, 06.02.2019 прихожу к назначенному времени обучения, жду своего будущего руководителя, которой не было на месте. По приходу на рабочее место Кристина Олеговна сообщает мне, что мою кандидатуру не согласовали на каком-то уровне. Предположила, что возможно, служба безопасности. Я ответила ей, что СБ уже согласовали и проверили мою анкету до начала обучения и моего увольнения. На что она сказала, что не знает, кто не согласовал мою кандидатуру. На просьбу дать контакты Олега Александровича, чтобы узнать причину отказа (возможно, он будет в курсе, как вышестоящее руководство) мне было предложено поехать по адресу Полтавская 32.
Напрашиваются вопросы:
- зачем доводить до увольнения человека и только после этого сообщать ему, что принятие не согласовано с вышестоящим руководством?
- зачем играть судьбами людей?
- почему нельзя было сообщить обо всех аспектах принятия на работу, ведь тогда я могла бы обдумать и эти вопросы.
- как вообще можно оставить единственного работающего человека в семье без уверенности в завтрашнем дне и средств к существованию?
- права людей с ограничениями в здоровье все-таки нарушают?
Так о чем я. Хочу, чтоб люди при приеме на работу в этот банк знали, что слово руководящего состава ничего не значит. И что Вас могут выкинуть на улицу в любой момент, как ненужный хлам!
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iren.malakhova • несостоявшийся сотрудник
06.02.2019 11:53
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Ответ банка:
Здравствуйте!
По факту Вашего обращения будет проведена внутренняя проверка, по итогам которой будут приняты решения.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
|Не выплачена честно заработанная премия.
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день !
Работала в Банке с 12.09.2018 по 22.01.2019. Показала активную работу, выполняла планы и хотела построить шикарную карьеру в вашей организации. Но по причинам от меня не зависящим пришлось уйти. Смотрю, что через одного люди просят вернуть их честно заработанную премию за предыдущие месяцы работы. Я благодарю за бесценный опыт, но прошу вернуть премию за два предыдущих месяца. Вижу как Вы отвечаете скопированным шаблоном "В трудовом договоре, который был заключен между Вами и Банком, обязанность Банка по выплате премии не установлена. Согласно СМС, премия работнику выплачивается в зависимости от выполнения бизнес-плана и может быть осуществлена по решению Банка на основе индивидуальной оценки труда работника." Но это не разъяснение, мне поступила сумма только оклада и за неиспользованный отпуск. В трудовом договоре пункт "Оплата труда" не информирует вообще о премировании и системе мотивации. Сама имею юридическое образование, намерена написать жалобу в трудовую инспекцию своего региона, с целью проверки отделения, в котором я осуществляла свою деятельность, возможно так я смогу получить не скопированный шаблон, а документально закрепленную информацию, о том куда делась премия сотрудника, который на ежедневной основе старательно трудился. Буду благодарна, если деньги будут в полном объеме возвращены на расчетный счет, открытый в рамках зарплатного проекта, без лишних разбирательств с вышестоящими органами.
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MVY23 • бывший сотрудник
03.02.2019 14:03
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Ответ банка:
Здравствуйте!
Для обработки и анализа Вашего обращения, пожалуйста, пришлите Ваши данные (ФИО, дата рождения, город проживания, мобильный телефон) коллеге по адресу: ebartalevich@rsb.ru.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
|Лучшее место работы
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всем добрый день !Меня зовут Кадырова Марият.Хотелось бы поделиться своим опытом работы в АО Банк Русский Стандарт ☺Начинала работу в 2015 году в отделе сбора ранней просроченной задолженности (просрочка 1-2 месяца) , с первых дней появился азарт и интерес к работе ,но в тоже время мне , как сотруднику без опыта было тяжело , с этим мне помогли справится замечательные люди , мои коллеги , некоторые из которых стали для меня семьёй 🙏Постепенно вникла в процесс и все начало получаться ,каждое утро был трепет перед новым днём , кто из клиентов решил вопрос, с кем нужно ещё поработать , клиенты встречались разные, к каждому всегда искала индивидуальный подход , через некоторое время меня назначили на должность старшего специалиста последнего звонка ,затем перевели на ДЗП (тяжелый сбор ) , после на РТС УВ, лгать не стану было тяжело и нагрузка была большая , но я никогда не отчаивалась и всегда добивалась высоких результатов , стремилась к высоким показателям , я хотела стать экспертом в данной области🤓 , чтобы мои коллеги всегда могли обратиться ко мне , а я им могла в свою очередь помочь .Когда пришла заявка на участие в Кадровом резерве не задумываясь откликнулась и прошла в 20 ку лучших сотрудников по стране .Вдохновил на участие в проекте наш сотрудник Дерюгин Александр , который за короткое время благодаря своим стараниям ,вырос как руководитель и показал всем что у каждого из нас есть шанс ! Началось все с командировки в Москву , там у нас был ассесмент на выявление компетенций .Через месяц нас ожидала поездка в прекрасную Казань где мы проходили уйму различных бизнес тренингов под руководством Летуновой Ирины ❤За что ей огромное спасибо 🙏Ещё спустя месяц нас направили в Ростов на Дону и заключительный этап , самый незабываемый прошёл в городе Сочи .За время прохождения этапов Кадрового Резерва , помимо обучения было много незабываемых мероприятий, которые останутся надолго в памяти 🤪🤪🤪они объединили нас в дружный коллектив ,и даже после окончания программы , мы поддерживаем общение 🤗За время участия в кадровом резерве уже на втором этапе была повышена до должности Руководителя Смены.Было страшно что-то менять , но я ни разу не пожалела что прислушалась к Ирине и сделала этот выбор !Впервые с Эдуардом Анатольевичем я познакомилась в октябре 2017 года, тогда он приезжал к нам в Екатеринбург с делегацией для награждения лучших и на тот момент в Екатеринбурге проходил этап первого кадрового резерва .В неформальной обстановке Эдуард Анатольевич подходил к нам,простым рядовым сотрудникам и интересовался какие у нас есть вопросы , проблемы и дал понять что мы всегда можем к нему обратиться за помощью !А что ещё больше меня удивило , его интересуют не только результаты нашей работы , но и личные хобби , интересы .Он всегда мотивирует нас на ЗОЖ💪💪💪и добрые дела 🙏Я очень уважаю его и мне жутко неприятно читать отзывы ниже . Я знаю примеры когда в несправедливых случаях он оказывал поддержку сотрудникам !☝Если вы не считаете это место работы лучшим, так начните с себя!Мы вместе должны стремится к тому чтобы сделать наше место работы лучшим!И если сравнивать условия работы с 2015 годом и сейчас , то это небо и земля!Сейчас у нас есть обустроенная комната отдыха , геймификация, мы стараемся сделать так чтобы люди не перерабатывали , мы в Collection одна дружная семья , где всегда можем надеется на поддержку не только внутри нашего региона , но и в остальных . Я очень люблю свою работу❤люблю своё руководство❤ , люблю нашу команду ❤, отдельное спасибо людям , которые всегда помогут советом в сложной ситуации и поддержат: Аванесян Лиане , Брюхановой Александре, Екатерине Степановой , Айдашеву Ринату , Никитиной Татьяне, Летуновой Ирине , МЫ Вместе и этим все сказано !👍💪
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1
Kadyrova Mary1 • сотрудник
02.02.2019 13:35
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Ответ банка:
Добрый день, Марият!
Спасибо за отзыв.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
|О работе в Collection и планах на будущее
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всех приветствую, коллеги. Зовут меня Ирина Л. Работаю в «Банке Русский Стандарт» с марта 2018 года на должности Руководитель Бизнес обучения. Это мое не первое рабочее место, поэтому есть с чем сравнивать.
Мой отзыв - не попытка переубедить, опровергнуть чье-то мнение, а желание поделиться своим опытом работы, ощущениями от Мира Collection.
Мы сами строим свою реальность. Восприятие ситуации, наши эмоции и мнение - зависят только от нас. Мышление, установки, навыки и характер - то от чего зависят наши переживания, ощущения и впечатления. Поэтому, когда два человека смотрят на произведение искусства - кто-то видит рисунок, а кто-то - шедевр.
Вот Мир Collection - это шедевр, созданный командой профессионалов.
Я это поняла сразу, как только познакомилась с Лианой Валерьевной, и провела первый Демо-тренинг на собеседовании.
Ух, вспоминаю эмоции и сердце радуется! Я получила такой заряд от группы, сразу поняла, что жажду работать с этими динамичными и креативными людьми. Представьте себе, вы приходите на работу и получаете все, о чем мечтали: интересные задачи, высокую динамику изменений, сплочённую команду, достойное вознаграждение за труды и бонусы в виде развитой Корпоративной культуры - это было восхищение с первого взгляда.
Дальше был первый месяц, когда мне все очень нравилось, но были и сложности. Идеальный шедевр начал приобретать реальные черты: без опыта и понимания специфики collection было очень интересно, но непросто. Технологии и нюансы работы много деталей. Спасибо огромное за помощь в адаптации, и поддержке - Н-тиной Т., которая поделилась информацией, отвечала на вопросы, помогала с организацией работы и сейчас поддерживает и помогает, это очень ценно - команда профессионалов, с которых хочется брать пример.
Множество разноплановых задач, необходимо успеть все и сразу) для хороших результатов и иногда кажется, что можно было бы быть «быстрее, выше, сильнее». Желание и стремление к совершенству побуждает меня работать на максимум, стараюсь распределять ресурсы равномерно, планировать свою работу. Теперь, когда эмоции улеглись, а чувства остались, я вижу реальное положение дел и объём работы, и это амбициозный проект по внедрению новой программы обучения руководителей и это меня вдохновляет - быть частью мощной команды Collection - и обучения важная часть моей жизни.
Что нравится больше всего? В первую очередь команда. Это люди, которые работают на результат, не покладая рук, вкладывая всю душу и сердце, показывают результаты, ради общей цели. Они любят Банк, Collection и болеют за общее благо и цель - стать лучшими, как для сотрудников, так и для Клиентов. Мне нравится такая цель! Я - за!
По конкретике:
1. Геймификация - работает. В Волгограде, Казани, в Ростове-на-Дону, в Москве, и по Collection! Геймификация делает работу интересной, позволяет получать бонусы, дополнительный выходной, или Часы с символикой Банка, другие ценные и интересные подарки за эффективную работу. Радует, что работает не на словах, а на деле, это доказано показателями эффективности!
2. Реальные возможности карьерного роста. В банке реализуется программа кадрового резерва, после 4-х этапов обучения и отбора, лучшие становятся руководителями. Больше трети из кадрового резерва, уже стали руководителями. Эдуард Анатольевич очень внимательно относится к людям, вкладывается лично в каждого на каждом этапе приезжал, обучал своим примером, и делился опытом.
3. Обучение постоянно развивается, разработаны 5 модулей для руководителей, дополнительные бизнес-тренинги, профильная система для сотрудников, и руководителей. Мы делаем обучение не только полезным, но и интересным. Есть скайп-сессии, тренинги, круглые столы, наставничество, дистанционная поддержка. Информацию сотрудники получают из рассылок, Лайфхаки, лучшие практики и обмен опытом - это интересно!
4. Каждый сотрудник имеет Возможность высказаться, задать вопрос, выдвинуть идею через генератор идей или онлайн-чат, это позволяет, проявить активность и взять на себя ответственность, за то что происходит в Банке, чтобы повлиять на свою работу. 314 идей сотрудников реализованы за последнее время. Все зависит от человека, каждый может влиять на рабочие процессы. Была бы смелость и ответственность, все возможно!
5. Работа интересная, в рамках проектов «вовлечённость», «геймификация», творчество можно проявлять, активность поощряется, и руководители поддерживают разумные и выполнимые идеи и предложения. Есть все возможности для ответственной работы и самореализации, например уже во второй месяц работы я начала вести скайп сессии по «постановке задач», внедрила свои техники и идеи в обучение, для меня это очень важно. И у меня ещё крайне много идей! Было бы время все реализовать и довести до результата. Мы все работаем в рамках Бизнеса и ответственность высока.
6. Мы учитываем не только положительную обратную связь, но и отрицательную для того чтобы стать ещё лучше. Именно поэтому в Банке раз в пол года проходит опрос «вовлечённости». Я призываю всех быть честными в работе и говорить открыто, если что-то не устраивает, а также осознавать, что мы сами ответственны за то, что происходит вокруг нас. И каждый сотрудник, и руководитель, может и должен не бояться и влиять на свою работу.
7. Канал RS-Tube - это наш личный канал с видео- роликами обучающими, также о хобби и увлечениях коллег, интересно посмотреть, что где происходит.
8. Готовность расти. И руководители и сотрудники готовы развиваться и меняться, каждый день я вижу личностный рост каждого. Все стараются стать лучше Горят глаза руководителей, как в Москве, Ростове, Новосибирске, и регионах руководители и сотрудники работают не покладая рук, в Волгограде, Казани и других РЦ всеми силами стараются поднять вовлечённость и решить проблемы и рабочие моменты, работа не простая и требует выкладываться на 100%, но для людей, которые хотят побеждать свои страхи, преодолевать себя, развиваться, достигать успехов возможно все. В планах на 19-20 год у нас усилить систему обучения и развития, руководителей и сотрудников, запустить программу Кадровый резерв и для руководителей в том числе, увеличить охват и численность в кадровом резерве, добавив дистанционные модули и многое другое. Основная цель - довольные сотрудники и высокие результаты!
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Irina Letunova • сотрудник
31.01.2019 21:25
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Администратор:
Спасибо за отзыв. Чтобы он получился более личностным, просим добавить конкретику по уровню зарплаты, соцпакету и т.д.
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Ответ банка:
Здравствуйте, Ирина!
Благодарю за отзыв.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
|На заметку новеньким сотрудникам и не только.
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте ,коллеги. Считаю необходимым представиться , зовут меня Рыжкина Анна, я действующий сотрудник телефонного сбора технологии РТС УВ. Читаю негативные отзывы сотрудников и , честно говоря , волосы на голове шевелятся...Немного расскажу как у меня все начиналось , на заметку тем самым новеньким , которые жалуются, что невозможно заработать и на собеседованиях обманывают бедняжек. Работаю в банке пятый год и за все время работы было всякое... После двух недель обучения , прийдя в группу с первого же рабочего дня задумывалась о том, что "все это не мое" . Понимала, что у меня не получается, в сравнении с коллегой , с которой мы пришли вместе, к тому времени она уже показывала достойный результат. Хочу обратить внимание, что Банк Русский Стандарт - это мое первое место работы после института. Уволиться мне не позволило чувство боязни испортить трудовую и тогда я задумалась , почему кто-то может и у него все получается , а чем я хуже??? Я считала, что я обязана доказать всем и в первую очередь самой себе, что я ничем ни хуже других сотрудников. ЭТО И ЕСТЬ ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ !!! И уж если и винить кого в том, что Вы не можете заработать достойной премии , то только самих себя !
Многие здесь выражают свой негатив к переработке... Народ, ау !!! Вы зарабатывать хотите или отдыхать ??? Работая с 9:00 до 18:00 Вы много заработаете? Вы сначала приоритеты расставьте для себя , а потом высказывайте свое недовольство.
Я все это к чему говорю, кто работает нормально тот и зарабатывает. Не просто так говорю, а сужу по себе лично. Я знала зачем иду работать и при выборе вакансий внимание обращала в первую очередь на графу з/п , а не график работы...
Теперь что касается Эдуарда Анатольевича... По итогам 2018 года я была признана одним из лучших сотрудником. В знак благодарности за проделанную работу я и многие другие коллеги из регионов были приглашены на бизнес-завтрак с Председателем правления и подведение итогов года в Москве. Эта поездка оставила уйму впечатлений. Один вечер в Radisson Royal Hotel чего стоит... Больше всего мне понравилось как Эдуард Анатольевич про каждого сотрудника старался рассказать как на бизнес-завтраке Самохвалову А.В. , так и на встрече с акционером Тарико Р.В. Может быть для людей такого уровня вовсе и не важно сколько Аня Рыжкина собрала и какие у нее достижения, но для Э.А. было крайне важно о каждом , буквально в двух словах сказать, чего мы, каждый в отдельности добились. Я Хочу сказать большое спасибо за организацию данного мероприятия, за возможность общаться с коллегами других регионов. Это на самом деле здорово!!!
Я надеюсь что меня услышали те, к кому я обращалась. Умейте работать над собой , ставить перед собой задачи и Вы тоже будете замечены!
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Анна Рыжкина • сотрудник
30.01.2019 23:56
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Ответ банка:
Добрый день, Анна!
Благодарим за Ваш отзыв.
С уважением,
Сергей Шилов
Директор Департамента персонала АО «Банк Русский Стандарт»
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