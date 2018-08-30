ВВЕДЕНИЕ Банк очень интересный и неоднозначный. Этот банк является 100% дочерним банком ICBC Beijin, занимающим первое место в рейтинге Top 1000 World Banks (1 тыс. крупнейших мировых банков) по версии журнала The Banker за 2013 год с объемом капитализации в 160,6 млрд долларов, став первым в истории банком из КНР лидером рейтинга. При всей капитализации, мировой сети, высокотехнологичности прочей красоте головного банка его дочерний банк в России, г. Москва - АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) представляет собой совсем обратную сторону медали...



СОФТ АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) в настоящее время работает исключительно на китайской программной платформе. Программа очень плохо работает с российски бухгалтерским учетом, да и вообще, не может обеспечить автоматизацию банковских процессов даже на 20%. Из-за этой причины большинство операций приходится проводить через стандартные средства Microsoft - world, excel, что увеличивает операционный риск и системные риски. Балансы не сходятся, все приходится перепроверять вручную, а это огромные человекозатраты. Т.к. работать с такими особенностями китайского софта приходится российскому персоналу, китайцы спокойно попивают свой китайский чай и изредка напыщенно сочувствуют, продолжая ничего не делать. Кстати, в Китае чай, в частности, делится на утренний, дневной и вечерний, а еще на весенний, летний и осенний. Также есть много других градаций чай.



ПОМЕЩЕНИЕ Прежде всего - это модель Open Space". Перегородки низкие, постоянный шум в помещении, нет возможности концентрироваться - ощущение, что находишься в одном большом бараке. Если в период эпидемии кто-то заболевает, то заражение быстро передается воздушным путем по всему помещению. Выкашивает за неделю большинство сотрудников. Везде внутри помещения установлены камеры. Большой Мао следит за всем, что происходит на мониторах сотрудников. Кстати, отпроситься с работы из данного помещения свыше 30-ти минут - за свой счет, вычет идет сразу за один час, запись идет в журнал посещений. Имейте ввиду, товарищи будущие кандидаты - все строго, как в Народной Освободительной Армии Китая.



РАБОЧЕЕ МЕСТО Кресла относительно современные. ЖК мониторы Lenovo с посредственной цветопередачей 15 диагональю. Телефончик старенький за 230 рублей. Кресла относительно удобные. Интернет не у всех - безопасность. Те, у кого интернет есть, используют два компьютера, один для выхода в интернет, второй для непосредственной работы. Информация с одного компьютера на другой переносится посредством флешки (привет маразматикам из Китая - вирус все равно цепляется). Китайские сотрудники находятся в привилегированном положении - им сразу же выдается штатный ноутбук, причем всем. Русским интернет не положен, только начальникам.



РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА Как было сказано выше, на 80 процентов все операции делаются в ручном режиме. Что определяет общую накаленную атмосферу в коллективе, сплошную ругань и нескончаемые требования успеть сделать все в сию минуту (в т.ч. и от китайцев, которые упорно не хотят понимать цену затрачиваемого времени на то, или иное выполнение какого-либо задания). Т.к. все китайцы занимают начальствующие позиции, а пашут русские, то... китайцы опять же спокойно попивают свой китайский чай. Несмотря на то, что многие китайцы говорят по русски, они все равно не в состоянии, как показала практика, определить профессиональный уровень конкретного взятого специалиста в данном банке. После ухода замечательного начальника внутреннего контроля руководящую должность заняла ее подчиненная, девочка, еще некогда путаящая "А" и "Б", впрочем и другие вещи тоже. Зато благодаря своей уверенности, правильно выбранному тону, увеличению бумаготворчества, вследствие чего усилению нагрузки на нормально работающих коллег они продвинулась на высокие позиции и питает к себе уважение со стороны китайского руководства. К слову, на место не выдержавшей в свое время нагрузки и неуважения ранее работавшая главный бухгалтер О.Н.К. и успешно перешедшая на аналогичную должность, но на более высокую зарплату успешно была приглашена более молодая главный бухгалтер, которая спустя некоторое время сразу же взяла себе заместителя, т.к. справится с текущей работой ей было не под силу. Как же справлялась предыдущая главный бухгалтер? Так некоторые русские разводят китайцев. Вообще, в иностранных банков всегда проще пробиться русскоязычному специалисту низкого профессионального уровня, чем в российском банке, т.к. недопонимания, кто что должен уметь в росс. банках нет, а вот иностранцам своим умным видом "запудрить" голову можно.



ЗАРПЛАТА Китайцы выписывают себе зарплаты от 200 тыс.р. после налога, до 300 т.р., если речь не идет о зампреде и это при том, что они не перетруждаются, пашут только наши - дело китайцев только руководить - чувствуют себя здесь как хозяева. Русскоязычные сотрудники до недавнего времени (при старом председателе) довольствовались окладами ниже уровня рынка на 26-45%%. С приходом нового молодого председателя зарплаты повысили, даже была презентация, на... максимум 19%, что опять же является ниже рынка. Привет из Китая. Премии - всего один оклад русскоязычным сотрудникам. Китайцы под новый год со всей семьей улетают в Европу. Какие у них премии можно только догадываться. Ждем стабилизации в этом году и новую волну оттока персонала из этого банка в нормальные российские банки.



РАЗНОЕ Был вопиющий казус с увольнением человека из одного из подразделений данного банка по представлению русскоязычного сотрудника (увольнение было необъективным, скажу сразу - взяли на низкую зарплату человека почти без опыта и уволили так и не став обучать). Все китайцы, приходящие в это банк "блатные". Т.е. это, либо детки чиновников, либо чета бизнесменов и т.д. Китайские сотрудники при том, что занимают начальствующие должности ничего не понимают в работе не только в том направлении, за которое ответственны, но и чисто технически, где могли бы понять процессы - делают ляпы. Многие не говорят на английском, зато сурово грозят пальчиком и учат, как надо работать. Они очень хитрые, зарплаты фактически не подняли, а кому подняли, то ненамного - все равно ниже рынка. О повышениях мечтать не приходится. Могут улыбаться и в одни прекрасный момент свалить все ошибки на русскоязычного сотрудника, занимающего замещающую должность начальника, мол он недоглядел со всеми вытекающими...



Удачи будущим кандидатам..