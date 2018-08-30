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|Курорт для Китайцев
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я проработал в банке почти 4 года во внутренней тех поддержке сотрудников Банка. За это время руководство Банка пыталось меня уволить более 10 раз под разными предлогами и в итоге им это удалось, состряпав фальшивые обвинения о не исполнении должностных обязанностей, в нарушения законов РФ, которые их не парят.
IT в данном банке на уровне 2000 года, весь банк держится на двух старейших серверах без резервирования, все данные уровня business-critical лежат на файловых серверах, за которые никто не отвечает. Также все Банковское ПО по отправке отчетности было написано на коленке К-вым Антоном в нарушение всех Банковских норм и норм информационной безопасности, которой в данном Банке так же нет.
90% работы сотрудники делают в Экселе, таблицы там таких размеров, что пришлось покупать мониторы с диагоналями от 24 дюйма, чтобы сотрудники ролики на мушках не ломали! Почти все Китайские сотрудники получает зарплату от 500 000₽ и выше. При этом их уровень знаний смешен по сравнению с уровнем знаний их Русских подчиненных. А у Русских сотрудников уровень ЗП ниже рыночных.
Все лавры за труды Русских забирают китайские сотрудники, выдавая проделанную работу за свою и отчитываясь в головной офис, выставляя Русских дикарями с копьями и палками. Именно по этому у китайских сотрудников бонусы более двух раз в год, а у Русских только 1 и то могут не дать попилив между собой.
При мне была ситуация когда под Новый год человека вынудили уволится из-за того, что его бонус захотел себе заместитель начальника управления К-ов А. И как всегда оболгав человека, его вынудили уволиться и все после этого делали вид, что ничего не случилось.
С первого дня китайские сотрудники навязывают вам мысль о том что это Китайский банк в России и вы работаете именно в Китайском Банке, поэтому все надо делать как делают в Китае и не обращать внимание на то, что постоянно нарушаются законы РФ. Та же самая страховка ДМС, которая входит в соц. пакет, у китайских сотрудников включает членов семей и значительно дороже, чем соц у Русских.
Пока я находился в отпуске кто-то из Китая пытался взломать мою личную почту, которой я иногда пользовался на работе, потом оказалось, что на той же неделе у многих сотрудников банка были такие случаи, благо Gmail такие попытки сразу запрещает. Почтовый сервер так же находится в Китае и поэтому письма могут приходить через пару дней даже между сотрудниками.
Кстати, внутренний документа оборот так же на уровне 2000 года, все на бумажках, бюрократия на бюрократии. И при всем этом никто ни за что не отвечает. Все серверные находятся в бывших туалетах и только Китайские боги защищают Банк от полного краха, так как в любой момент протечка воды выведет Банк из игры, так как никакого резервирования нет. Те же боги постоянно помогают закрывать глаза всех надзорных органов в России на дела этого банка, будь то ЦБ или нарушение лицензирования Майкрософт.
Вывод такой, в этом Банке можно работать, но продать себя нужно дорого и потом плясать под китайскую дудку столько, сколько будут требовать.
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1
Daymon_aw • бывший сотрудник
02.07.2016 00:55
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Администратор:
Нарушение правил СР п. 6.5.
|Китайский тип менеджмента...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Все друг на друга доносят это поощряется финансово. Все начальники китайцы, с зарплатами в 10 раз больше, чем у штатных сотрудников. Китайские сотрудники получают соцпакеты лучше Русские сотрудники. Так же китайские сотрудники никогда ни в чем не виноваты, поэтому всегда Русских делают виновными во всем используя подлог документов в том числе. У китайских сотрудников премии три раза в год +13 зарплата. У Русских только 13 зарплата и то, если на вас никто не донес. В каждом управлении есть китайские сотрудники, которые свою тему вообще не понимают, так как они в основном шпионят за Русскими выставляют чужие заслуги перед Китайским Головным офисом как свои, за что постоянно и получают бонусы.
В банке Open Space, само помещение банка было рассчитано на 50 человек, но сейчас там 100 с лишним, люди сидят друг у друга на головах, в коридорах и раздевалках. Вентиляция так же была рассчитана на 50, по этому или душно или холодно.
Вместо того, чтобы делать бизнес, все процессы в банке выстроены на перекидывание работы другим отделам, а специалисты заняты подсиживанием друг друга. Сам Банк экономит на всем, начиная с туалетной бумаги и заканчивая бумагой для принтеров.
Зарплату поднимают только в больших исключениях и то не более 9%. Так что, если вы пришли на ставку в 150 000₽, то больше вам не заплатят в беседующие годы. причем потребуйте прописать эту цифру в трудовом договоре, а то потом окажется, что вам платят 120 000₽ и никто из китайского руководства не помнит никаких устных бесед о 150 000₽, так многих кинули из тех кто сейчас все еще работает.
Сотрудников, которые давно работают никак не поощряют и их опыт не ценят. Главное правило этого банка: мы никого не держим, если что не нравиться, уходите. Увольняют сотрудников по любой прихоти руководства, подводя под статью или еще как-нибудь подставив, в нарушение всех законов РФ.
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1
AntiKit • бывший сотрудник
01.07.2016 23:50
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Администратор:
Нарушение правил СР п. 6.5.
|Китайский банк - для китайцев
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ВВЕДЕНИЕ Банк очень интересный и неоднозначный. Этот банк является 100% дочерним банком ICBC Beijin, занимающим первое место в рейтинге Top 1000 World Banks (1 тыс. крупнейших мировых банков) по версии журнала The Banker за 2013 год с объемом капитализации в 160,6 млрд долларов, став первым в истории банком из КНР лидером рейтинга. При всей капитализации, мировой сети, высокотехнологичности прочей красоте головного банка его дочерний банк в России, г. Москва - АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) представляет собой совсем обратную сторону медали...
СОФТ АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) в настоящее время работает исключительно на китайской программной платформе. Программа очень плохо работает с российски бухгалтерским учетом, да и вообще, не может обеспечить автоматизацию банковских процессов даже на 20%. Из-за этой причины большинство операций приходится проводить через стандартные средства Microsoft - world, excel, что увеличивает операционный риск и системные риски. Балансы не сходятся, все приходится перепроверять вручную, а это огромные человекозатраты. Т.к. работать с такими особенностями китайского софта приходится российскому персоналу, китайцы спокойно попивают свой китайский чай и изредка напыщенно сочувствуют, продолжая ничего не делать. Кстати, в Китае чай, в частности, делится на утренний, дневной и вечерний, а еще на весенний, летний и осенний. Также есть много других градаций чай.
ПОМЕЩЕНИЕ Прежде всего - это модель Open Space". Перегородки низкие, постоянный шум в помещении, нет возможности концентрироваться - ощущение, что находишься в одном большом бараке. Если в период эпидемии кто-то заболевает, то заражение быстро передается воздушным путем по всему помещению. Выкашивает за неделю большинство сотрудников. Везде внутри помещения установлены камеры. Большой Мао следит за всем, что происходит на мониторах сотрудников. Кстати, отпроситься с работы из данного помещения свыше 30-ти минут - за свой счет, вычет идет сразу за один час, запись идет в журнал посещений. Имейте ввиду, товарищи будущие кандидаты - все строго, как в Народной Освободительной Армии Китая.
РАБОЧЕЕ МЕСТО Кресла относительно современные. ЖК мониторы Lenovo с посредственной цветопередачей 15 диагональю. Телефончик старенький за 230 рублей. Кресла относительно удобные. Интернет не у всех - безопасность. Те, у кого интернет есть, используют два компьютера, один для выхода в интернет, второй для непосредственной работы. Информация с одного компьютера на другой переносится посредством флешки (привет маразматикам из Китая - вирус все равно цепляется). Китайские сотрудники находятся в привилегированном положении - им сразу же выдается штатный ноутбук, причем всем. Русским интернет не положен, только начальникам.
РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА Как было сказано выше, на 80 процентов все операции делаются в ручном режиме. Что определяет общую накаленную атмосферу в коллективе, сплошную ругань и нескончаемые требования успеть сделать все в сию минуту (в т.ч. и от китайцев, которые упорно не хотят понимать цену затрачиваемого времени на то, или иное выполнение какого-либо задания). Т.к. все китайцы занимают начальствующие позиции, а пашут русские, то... китайцы опять же спокойно попивают свой китайский чай. Несмотря на то, что многие китайцы говорят по русски, они все равно не в состоянии, как показала практика, определить профессиональный уровень конкретного взятого специалиста в данном банке. После ухода замечательного начальника внутреннего контроля руководящую должность заняла ее подчиненная, девочка, еще некогда путаящая "А" и "Б", впрочем и другие вещи тоже. Зато благодаря своей уверенности, правильно выбранному тону, увеличению бумаготворчества, вследствие чего усилению нагрузки на нормально работающих коллег они продвинулась на высокие позиции и питает к себе уважение со стороны китайского руководства. К слову, на место не выдержавшей в свое время нагрузки и неуважения ранее работавшая главный бухгалтер О.Н.К. и успешно перешедшая на аналогичную должность, но на более высокую зарплату успешно была приглашена более молодая главный бухгалтер, которая спустя некоторое время сразу же взяла себе заместителя, т.к. справится с текущей работой ей было не под силу. Как же справлялась предыдущая главный бухгалтер? Так некоторые русские разводят китайцев. Вообще, в иностранных банков всегда проще пробиться русскоязычному специалисту низкого профессионального уровня, чем в российском банке, т.к. недопонимания, кто что должен уметь в росс. банках нет, а вот иностранцам своим умным видом "запудрить" голову можно.
ЗАРПЛАТА Китайцы выписывают себе зарплаты от 200 тыс.р. после налога, до 300 т.р., если речь не идет о зампреде и это при том, что они не перетруждаются, пашут только наши - дело китайцев только руководить - чувствуют себя здесь как хозяева. Русскоязычные сотрудники до недавнего времени (при старом председателе) довольствовались окладами ниже уровня рынка на 26-45%%. С приходом нового молодого председателя зарплаты повысили, даже была презентация, на... максимум 19%, что опять же является ниже рынка. Привет из Китая. Премии - всего один оклад русскоязычным сотрудникам. Китайцы под новый год со всей семьей улетают в Европу. Какие у них премии можно только догадываться. Ждем стабилизации в этом году и новую волну оттока персонала из этого банка в нормальные российские банки.
РАЗНОЕ Был вопиющий казус с увольнением человека из одного из подразделений данного банка по представлению русскоязычного сотрудника (увольнение было необъективным, скажу сразу - взяли на низкую зарплату человека почти без опыта и уволили так и не став обучать). Все китайцы, приходящие в это банк "блатные". Т.е. это, либо детки чиновников, либо чета бизнесменов и т.д. Китайские сотрудники при том, что занимают начальствующие должности ничего не понимают в работе не только в том направлении, за которое ответственны, но и чисто технически, где могли бы понять процессы - делают ляпы. Многие не говорят на английском, зато сурово грозят пальчиком и учат, как надо работать. Они очень хитрые, зарплаты фактически не подняли, а кому подняли, то ненамного - все равно ниже рынка. О повышениях мечтать не приходится. Могут улыбаться и в одни прекрасный момент свалить все ошибки на русскоязычного сотрудника, занимающего замещающую должность начальника, мол он недоглядел со всеми вытекающими...
Удачи будущим кандидатам..
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4
Банковский специалист • бывший сотрудник
11.02.2014 21:28
|Новые технологии, но только не здесь
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сказать, что там все плохо - ничего не сказать. Руководство банка отказывается понимать, что Банк Российский, не смотря на 100% иностранный капитал. Для них мы "дочка". И точка. Из полутора миллиарда Китайцев руководить банком прислали, видимо, самых "одаренных".
Автоматизировать процессы попросту не дают. "Мы будем делать так, как хедофис сказал". Федеральные законы и положения ЦБ в сфере автоматизации - это, видимо, для них "бред сивой кобылы". Все реализовано "на коленке".
Для админа это сущий АД. Начальник IT, путающий VGA и RS-232.. (слезы). Хочу предостеречь братьев-автоматизаторов, не надо, ребята. Даже если будут горы золотые обещать - не надо. Нервные клетки не восстанавливаются. А сделать все "нормально" и "как положено" Вам не дадут. Выслушают, покачают головой и на этом все закончится.
Что касается фронт и бэк-офиса, то здесь просто нет слов. Бедные девочки.
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1
anger-man • бывший сотрудник
26.03.2013 10:17
|Красивый фасад с гнилым запашком изнутри
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В общем, там жесть, конечно. Мне как-то довелось проработать в этом банке, и вот что я вам скажу. За год состав русскоязычных сотрудников обновляется почти полностью, зарплаты невысокие, а английский знать необходимо. Делать надо все и сразу, на собеседовании с три короба пообещают, о перспективах расскажут и о повышениях, а после трудоустройства обо всем разом могут забыть. Такого, как в росс. банках - пообещал и выполнил там нет.
Глава банка у них китаец. Как я слышал от нынешних людей, кто еще работает в этом банке, этот человек установил режимы как в тюремном заведении: отпросится свыше, чем на час - за свой счет, если в отпуск не по графику - никаких сдвигов, везде установлены камеры, даже в комнате охраны. За всеми следит из своего кабинета. Ощущение, как-будто находишься в тюрьме. У китайцев своя философия, если о чем-то не будет прописано в договоре, то забудут и сошлются на особенности перевода, что мол вы их не так поняли. Все процессы там делаются вручную, никакой автоматизации. Вся команда, как мне сказали, на сегодня сменилась полностью. Многие коллеги из росс. банков даже не представляют, почему ребята уволились.
Пишу это для того, чтобы люди не попадались в эту паутину. Просто жалко людей.
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2
ДжекВоробей • бывший сотрудник
02.03.2013 00:46
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