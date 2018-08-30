Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Кредитный эксперт принимает документы потенциальных сотрудников и сканирует фотографии, для чего?!
|не голосовал
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Вчера, 2 ноября в пятницу, я встречалась для заполнения анкеты и передачи копий своих документов (паспорта, диплома, ИНН, СНИЛС, трудовой книжки) для проверки службой безопасности перед возможным трудоустройством в этот банк с кредитным экспертом банка Ксенией в г. Тольятти. К ней меня направила территориальный менеджер Наталья. Основными обязанностями Ксении является оформление кредитов покупателям магазина, предложение кредитных продуктов банка. Её основной мотивацией является задача выполнить план по количеству выданных кредитных продуктов. После общения с кредитным специалистом Ксенией и предоставления ей всех своих документов, включая фото, которое она попросила и отсканировала, меня стала посещать мысль о том, что Ксения может воспользоваться в целях выполнения плана моими данными, которые у неё так просто оказались. Поэтому я публично и официально пишу в ваш Банк о том, что я не инициировала и не планирую инициировать оформление кредитов или кредитных карт, а также каких-либо других банковских продуктов Кредит Европа Банка или Oney банка. Проще предупредить и предотвратить неприятную всем ситуацию. Если кредитный эксперт Ксения воспользуется моими данными для оформления каких-либо кредитных продуктов, то её действия можно считать мошенническими. Обращаюсь к службе безопасности - займитесь проверкой этого кредитного специалиста.
Главный вопрос: почему оформлением отправки документов при приёме на работу занимается кредитный специалист вместо выполнения своих непосредственных прямых обязанностей остаётся открытым. Прошу подтверждения от банка информации о том, что все мои персональные данные предоставленные с целью трудоустройства не будут использованы для оформления каких-либо банковских продуктов или услуг по моим данным.
Если у вас не хватает кадрового специалиста, кто непосредственно этим должен заниматься и не имеет возможности оформить кредит, то перестаньте публиковать вакансию, а найдите сначала ответственного кадрового специалиста.
Требую от представителей банка справку подтверждение о том, что на мое имя нет никаких оформленных банковских продуктов, а также, что Ксения сотрудник вашего банка в Тольятти уничтожила все мои персональные данные и не будет их использовать для выполнения своих планов и показателей в своей работе.
Ваш партнёр Oney bank, в который идёт набор, также пусть предоставит справку о том, что нет никаких банковских продуктов у меня.
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Evgeniya Kakhankova • несостоявшийся сотрудник
07.11.2018 15:49
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Администратор:
В данном случае без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
Кредитные специалисты Кредит Европа Банка и Oney bank не оформляют кредиты без согласия клиентов. По вашей просьбе был отправлен запрос в службу безопасности, которая подтвердила то, что кредит оформлен не был.
К сожалению, банк может выдать подтверждение только о наличии кредита или о его закрытии.
|Когда ты часть команды!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброе время суток.
Спешу поделиться с вами моим опыт работы в Кредит Европа Банке. По приезде из Москвы, было проблематично найти достойную работу с комфортным уровнем дохода и графиком, который бы меня устроил. Перелопатив кучу сайтов с предложениями о занятости, я наткнулся на неприметный с виду КЕБ. И здесь началось мое увлекательное путешествие. Уже на этапе собеседования я подумал, что либо сотрудникам нравится это место, либо у них такая роль для привлечения новых служащих.
Помню как сейчас, встретила меня девушка из подбора персонала Лилия и мы с ней проболтали минут двадцать. После чего она дала пройти ряд заданий на проверку моих знаний в банковской сфере (до этого работал в Тинькофф, так что с банками знаком), с которыми я вполне удачно справился. Меня попросили подождать проверку СБ, и буквально на следующий день снова пригласили на встречу с руководителем. Устраивался я в отдел Центра Клиентской Поддержки, если на простой язык то оператором Call-центра. Встреча прошла более чем хорошо, кроме меня было ещё два человека. Диляра ввела в курс дела, объяснила чем придется заниматься и в целом изначально относилась к нам дружелюбно, что очень меня подкупило. Не буду вдаваться в детали, но во время моей работы в ЦКП я не просто был в шоке от того что руководство делает для сотрудников, но и отдаче сотрудников для организации. Начиная от начальников групп заканчивая высшим руководящим составом в организации, все делали все что могут чтобы организовать уют и сплотить коллектив. Устраивались праздники, флешмобы, конкурсы, скажу сразу они проходят и сейчас, при этом можно подойти к руководителю не только по рабочему вопросу но и по личному и быть уверенным что тебе помогут.
В настоящий момент я работаю в КЕБ уже более двух лет и за этот период сменил три отдела. И в каждом из них чувствовалась поддержка, уют и дружеский коллектив. Буду откровенен, конечно как и в любой семье так и в компании бывают сложные моменты, но согласитесь приятно справляться с ними когда чувствуешь поддержку и единый настрой. Если нужно задержаться, то задерживаются все включая руководителей, если нужна помощь то помогут и коллеги из соседних отделов. В КЕБ твоя жизнь не ограничивается жизнью офисного планктона, когда тебя помещают в куб метр на метр и не дают вздохнуть.
Так что настоятельно рекомендую, как минимум попробовать ощутить себя частью такой потрясающей команды.
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Иван Вережников • сотрудник
01.06.2018 13:56
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Ответ банка:
Уважаемый Иван!
Спасибо за подробное описание вашего опыта работы в банке. Мы рады, что вы нашли для себя хороший коллектив и правильное место для карьерного роста. Надеемся, что вы продолжите развитие своей карьеры в Кредит Европа Банке.
С уважением,
Дирекция по работе с персоналом Кредит Европа Банка
|Кредит Европа Банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, хотел бы поделиться своим отзывом о работе в Кредит Европа Банке.
Всего проработал в КЕБ около 4 лет, занимая позицию Территориального менеджера в Отделе продаж потребительских кредитов по г. Москве ДПК. За это время многое менялось на рынке ПОС-кредитования и в самом банке, - работы всегда хватало, особенно после 2015 г., когда банк был направлен исключительно на рост бизнеса. Задач всегда было, как метко выразился один коллега, "на годы вперёд". Важно сказать, что этот бизнес, по моему мнению, - с довольно неплохим объемом, строится относительно небольшой командой, поэтому роль каждого игрока, в частности, нашего Отдела, весьма значительна.
1) Зарплата - на мой взгляд, в рынке, неплохие условия по окладу и премии. Премия не выплачивается "по умолчанию", для ее получения приходится потрудиться - планы амбициозные, но достижимые.
2) Соцпакет - стандартный набор, официальное трудоустройство, хороший полис ДМС. Особенно хорош он был пару лет назад, когда в перечень лечебных учреждений входила сеть клиник Чайка
3) Коллектив - почти все ребята с опытом работе в ПОС-рынке, со всеми говорили на "одном языке". Конфликтные ситуации возникали пару раз за все время, в остальном взаимоотношения - уважительные и дружеские. Пользуясь случаем, передаю слова благодарности коллегам из документооборота, которые часто шли на встречу и много помогали. Вот на ком держится бизнес Дополнительная благодарность потрясающему тренеру А.Литвинову за прекрасные тренинги, идеи и вдохновение.
4) Руководство - всегда есть соблазн припомнить старые обиды, однако я скажу, что положительный опыт для меня существенно превзошел отрицательный. Отдельно хотел бы поблагодарить своих непосредственных руководителей - Е.Жидикову и Н.Шадринцева - за слаженную игру, все задачи, которые мы решали вместе, проблемы и трудности, которые были преодолены и наш общий результат. Никогда мы не работали по принципу "каждый сам за себя", думаю, что это позволило каждому серьезно вырасти в профессиональном плане. Спасибо!
Покинул КЕБ, уйдя на повышение в другую компанию, однако со многими коллегами общаемся до сих пор. Воспоминания самые теплые, - как может быть иначе, когда речь идёт о бизнесе, который строился, в том числе, и твоими руками.
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Алексей Акинин • бывший сотрудник
30.05.2018 00:09
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Ответ банка:
Добрый день, Алексей!
Спасибо Вам за отзыв. Приятно, что ваш опыт работы в Кредит Европа Банке был позитивным и полезным, а взаимодействие с руководством - положительным. Желаем вам новых карьерных успехов!
С уважением,
Дирекция по работе с персоналом Кредит Европа Банка
|Не ходите туда работать!!!!!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не ходите туда работать. В этом банке я проработала очень долго, почти 6 лет. Я коротко расскажу, что случилось. Все было очень хорошо, планы выполняла, развивала автокредитование в г.Белгород, в подчинении было три сотрудника. Но в один момент в Москве изменили нашего куратора, а в частности взяли на работу К.М.В. И начался беспредел! Сотрудник грубый, некомпетентный, совершенно ничего не понимает, никаких рамок общения с сотрудниками (общение как с уголовниками) и кроме понтов, криков и бестолковых поручений ничего не было. Я много терпела, заработная плата моя резко упала с 30 000 руб до 15 000 руб. - говорила, что тебе хватит.
Последней каплей было отправлять меня в отпуск оплачиваемый, затем в отпуск без содержания, без согласования со мной! А у меня двое детей. Я начала говорить, что эти отпуски мне не нужны, она стала угрожать увольнением по статье, либо сделать невыносимыми условиями для работы. Так и вышло в январе и феврале она закрыла мне неправильно графики, я недополучила заработную плату. Начала искать неоплаченные дни, в отделе кадров все направляют к ней, а она просто не решала вопрос. Я обратилась на линию доверия, но ответ от нее так и не поступил и по сей день. Обратилась к вышестоящему руководству - заработную плату спустя месяц выплатили, а по поводу превышения полномочий сотрудником К.М.В. никто даже не позвонил.
Люди, я просто искренне советую не идти работать в этот банк, пока работает там вот такое руководство!!! Когда я устроилась в октябре 2012г., все было по-другому, сотрудников ценили; руководители в Москве, такие как М.М., К.Е. и другие не позволяли в работе такого беспредела хамского отношения. У меня имеются записи разговоров с К.М.В., мне есть как подтвердить свои слова. Этот сотрудник, К.М.В. находится в должности зам.начальника отдела продаж и развития ЦФО. Такое ощущение, что у этого человека просто какие-то проблемы со здоровьем, но также нельзя. На мои жалобы так и не отреагировало вышестоящее руководство. 20 февраля 2018г. я вынуждена была просто уйти, хотя работа в этом банке очень мне нравилась! Очень жаль, что этот банк принимает таких сотрудников, тогда как другие банки -"Локо-банк" от них избавляется.
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Йцук123qwer • бывший сотрудник
09.04.2018 20:45
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Ответ банка:
Добрый день!
Сожалеем, что у Вас остались негативные впечатления от работы в банке.
Также мы бы хотели уточнить, что уровень дохода мог быть выше в связи с бонусами, которые вы получали за выполнение плана до того, как вы ушли в декретный отпуск. Факт обращения на линию доверия будет обязательно проверен.
В любом случае, желаем вам успехов в вашем дальнейшем развитии карьеры.
С уважением,
Дирекция по работе с персоналом Кредит Европа Банка
|Работа в КЕБе, взгляд изнутри
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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"Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни" - Конфуций.
Не верите, что это возможно? Тогда позвольте рассказать небольшую историю случившуюся в мой жизни напрямую связанную с Кредит Европа Банком.
Закончив институт у каждого из нас стоит непростой выбор "Куда пойти?", была на нескольких собеседованиях, но сразу приглянулся КЕБ. Почему спросите Вы? Во-первых, один этап собеседования, во-вторых приятная атмосфера и дружелюбные сотрудники. Предложили вакансию "кредитным специалистом" в Департамент потребительского кредитования, прошла собеседования и уже через пару дней приступила к работе, руководители всегда были отзывчивыми, и работа сама собою затянула. Не буду врать, что зарплата была большой, но для начинающих вполне достойная. Работа нравилась, старалась выполнять все планы по кредитам и страховкам на 100% и к большому успеху это получалось.
Через год работы руководитель поинтересовался куда же я хочу расти дальше, на какую должность и повышение претендую. Безусловно и я об этом думала и очень хотела работать в комфортабельном офисе Кредит Европа Банка, так как кредитным специалистом работала в торговом центре. Уж очень мне хотелось работать в отделе обучения, я точно знала, что работа мне по душе, и ни на какую другую вакансию не хотела. На тот момент свободной должности в отделе развития не было, но я упорно верила, что все получится.
Прошло несколько месяцев, я продолжала так же работать в КЕБе на должности кредитного специалиста, раздался звонок от руководителя, что появилось место в Отделе развития и лояльности и меня готовы перевести. Сказать, то что я была рада, это не чего не сказать. И вот уже 3 год работаю в Кредит Европа Банке в Департаменте потребительского кредитования, на любимой должности, с коллегами в которых уверена, что всегда подскажут и придут на помощь (проверенно временем), и готова расти и развивать именно в этом Банке!
Хочется выразить благодарность моему руководителю Ш. Николаю Михайловичу, за то что многому научил, за хорошее отношение к сотрудникам, за правильные слова в нужный момент и конечно же за любимую работу!
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Velichkina13 • сотрудник
25.03.2018 19:03
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Ответ банка:
Дорогая коллега!
Спасибо Вам за отзыв. Приятно, что вы нашли время рассказать о своих достижениях в банке. Желаем вам успешного развития карьеры в Кредит Европа Банке.
С уважением,
Дирекция по работе с персоналом Кредит Европа Банка
|Жалоба на Руководство Банка
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте, Уважаемые акционеры и руководство банка! Я работал в банке длительное время, и все было хорошо, все знали за что и зачем работали до того момента, пока в банке не появился К.Д.О., после его прихода, в банке стало невозможно работать: планы ставились нереальные, выполнить их невозможно, но он добивался именно этого, его цель - доказать самому себе насколько он гениален, ибо планы, поставленные им, это невыполнимая задача; что все вокруг него - глупые и недалекие люди, о чем он неоднократно нам заявлял. При продаже автомобилей всегда выигрывает его знакомый Рупат (авто он выкупает за копейки, и банк терпит убытки). В настоящее время я общаюсь с сотрудниками, которые ещё работают у вас в банке и К.Д.О., нарушая трудовое законодательство, заставлял всех работать сверхурочно, а также в выходные дни, не оплачивая переработку. Он вынуждал людей увольняться по собственному желанию и считает это своим основным козырем. В общении с сотрудниками он позволял себе использовать нецензурную брань, переходил на "личности". Прошу проверить К.Д.О. у психиатра, т.к. его поведение не соответствует занимаемой им должности.
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novosibignatov13 • бывший сотрудник
23.10.2017 22:23
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее о причинах вашего увольнения.
|Ценный опыт
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день! Хочу поделиться с Вами о своих отношениях с КЕБом, которые длились около полутора лет. Не буду раскрывать все карты, просто скажу, что работала в отделении, специализирующемся на обслуживании физ лиц. Срок не большой, но эмоций хватило. Как у любой организации были и плюсы и минусы, но к счастью последних было меньше. Хотелось бы сделать акцент на несовершенствах Банка, а в первую очередь на недоработках обратной связи с клиентами. В частности смс-информирование. Клиенты могут годами не знать, что у них есть задолженность, отхватываем потом мы, Господа! И даже оправдываться нет смысла... правда на их стороне.
По отношению к сотрудникам из минусов это зарплата, время идёт жизнь дорожает, а индексации как не было так и нет. Не хочу сказать, что она критически мала, но за такую стрессовую работу хотелось бы больше. Честно скажу это и стало причиной моего увольнения. Предложили оклад больше, чем выходило со всеми бонусами, поэтому выбор был очевиден.
Ну и на десерт к плюсам. Хочется сказать спасибо руководству за внимание и заботу. За тёплое уютное отделение, за чай и кофе. За оперативное решение внештатных ситуаций и поддержку по всем фронтам. В целом сотрудничество удалось. Ни о чем не жалею. Спасибо за ценный опыт. Процветайте!
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Inna988 • бывший сотрудник
11.08.2017 14:03
|7 лет как 7 дней
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
В банк попал в 19 лет совершенно случайно - попросили кредит оплатить . Красивый офис, симпатичные сотрудники, все так строго и тихо... Клиенты сами в банк идут, не надо их нигде искать... красота! Взял флаер с контактами HR и поехал на собеседование. Прошло столько лет, а я до сих пор вспоминаю вопрос одного из будущих руководителей: "Чем Банки занимаются вообще, знаешь?". Видимо, ответил правильно и стал специалистом-стажером одного из розничных ДО тогда еще FinansBank'a. Честно скажу - планировал остаться месяцев на 6, однако уже после первых недель/ первых клиентов/ первых тренингов понял, что работа нравится и останусь я надолго
Пошли трудовые будни. Что-то получалось, что-то не сразу. Первое повышение, нервы, еще повышение, новое ДО, новый Руководитель и новые обязанности, крутые и дорогие тренинги, ВИП-клиенты, компании-партнеры, снова повышение... Вот перечитываю и самому кажется что уж очень "сладко" Но все это время я действительно впахивал! Косячил, исправлялся и продолжал снова и снова делать свою работу. Это я все к тому, что если человек действительно хочет чего-то в этой жизни добиться и прикладывает усилия и старания - у него все получится. Найдется общий язык с коллегами и клиентами, разовьется навык грамотно и честно делать продажи, заведется книжечка полезных номеров, разовьется ответственность и т.п. Ведь за примерами не нужно далеко ходить - в Банке достаточное количество отличных руководителей высоких уровней, которые начинали как простые специалисты. Я лично знаю даже Вице-президента
В 2014 году я принял нелегкое решение покинуть КЕБ, захотелось попробовать себя в новой сфере. Самое интересное, что те знания и навыки, которые дал Банк, мне пригодились как на новом месте, так и в повседневной жизни. И за это я очень благодарен моим бывшим руководителям и коллегам.
Коротко по пунктам:
1. Оклад более-менее "в рынке", есть хорошие бонусы - работать и зарабатывать никто и ничто не мешает.
2. Соцпакет достойный. Можно за небольшую доплату улучшить мед. страховку.
3. Коллектив я считаю одним из главных плюсов Банка - всегда можно обратиться за помощью либо советом и быть уверенным что не откажут.
4. Руководство на уровне (поверьте, есть с чем сравнить).
5. Общий комфорт - в Отделениях и в ЦО все хорошо, на торговых точках не работал.
В заключение хочется добавить, что мы сами куем свое счастье. Спортсмены становятся чемпионами после очень долгой и изнурительной работы над собой. А в Кредит Европа Банке можно найти себе очень хороших тренеров.
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d2GrayFox • бывший сотрудник
11.08.2017 11:45
|Кредит Европа Банк или Школа жизни
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго дня!
Сегодня 5 августа и прошло ровно 6 лет как я впервые пришел в этот Банк на должность кредитного специалиста.
Этот отзыв будет по большей части из разряда – «Тру стори ин май лайф». Предупреждаю он очень большой! И заранее прошу прощения за возможные синтаксические и орфографические ошибки.
Итак, начнем сначала – вот он! Жаркий июль 2011 года я слезаю с автобуса в ТК «Садоводе». Стою я такой весь горячий, полный энтузиазма молодой парень из солнечного Дагестана, только закончивший универ. И жаждущий покорить эту самую «Нерезиновую»! Вакансию искал сразу в Банк. Так как у всех людей практически один и тот же стереотип – мол где Банк там и денег много Вот и меня «Сусанина» понесло в сторону финансов. Весь июль месяц у меня не увенчался успехом в поисках работы, и вот уже начало августа я уже готов пойти на автомойку, только заработать хоть каких бы то ни было денег на существование, так как все мои иллюзий по поводу поиска работы в Банке постепенно начинаются рушится.
Но вдруг звонок на мобильный, и на другом конце провода – С.С. (по-моему) HR сотрудник Кредит Европа Банка. Приглашает на собеседование на вакансию кредитного специалиста. Я полный радости л̶е̶ч̶у̶ иду на след. день в бэк-офис на Нагатинской. В офисе встречает меня А.М. Грозным видом мне сообщает мои должностные обязанности, и что три стажировки на торговой точке обязательны. Торговая точка находилась очень кстати удобно в БП Румянцево, недалеко от моего места жительства. Пройдя стажировку (наставник кстати хороший попался Саша), я пошел в офис для подписания трудового договора. Подписав трудовой договор я уже вышел на торговую точку самостоятельно, что представляла торговая точка тоже смешно до сих пор)) в салоне мягкой мебели «Цвет Диванов», расположен отдельный столик с флажком как на стойке у МакДака, только вместо буквы «М» там шильдик КЕБа Ну думаю про себя фигня! Со словами - «Москва не сразу строилась!» сел за свое «шикарное» рабочее место и приступил к работе.
В работу входило оформление кредитов, но с небольшим «НО». Оформлять как вы поняли естессно нужно было только со страховками. Как и каким макаром ты ее впаришь, это их не волновало. Работа в принципе для начала меня устраивала – платили в день за выход 1100 рублей и + бонусы за выданные страховки, выходило в среднем 25-30 при условий, что работаешь в среднем 17-18 смен, как говорили «старожилы» этого Банка. Через месяц мотивацию сменили, точнее сказать уничтожили ее полностью, теперь бонусы ты получаешь только в том случае, если ВЕСЬ ДЕПАРТАМЕНТ выполнил план и получишь лавеху за страховки. Естессно план на департамент ставить начали нереальный. До сих пор помню, как в декабре 2011 года отработал 27( !) смен и получил гребанные 28к! Как же было ̶о̶б̶и̶д̶н̶о̶ неприятно (порядочный арестант не обижается если че (забегая вперед немного))! Свой личный план выполнил на 120 % и при том работал с 10 до 22 (ТК «Армада» форева).
Итак, проработав до мая месяца 2012 г. чисто на окладе, я понял что - пора двигаться! Куда не знаю, но куда-то надо. И как раз в это же время освободилось место в дополнительном офисе на Домодедовской. Пришел туда пообщавшись с Руководителем отделения, и уже с 1 июня приступил к обязанностям специалиста доп. Офиса Домодедовское. Работа в отделений уже кардинально была другой от торговой точке. Там уже «баклуши не побьешь», в день обслуживаешь по 50-70 клиентов! Из них 5-7 выдач многоцелевых кредитов, и тут уже поле не паханое! Естественно ощутив разницу в нагрузке я ощутил и разницу в зарплате уже 33-37 стабильно. Естественно об индексации и речи быть и не могло, о повышениях тоже было слышно раз в год.
Итак, на дворе уже октябрь 12 года, проработав все лето, заметил, что зарплата опять не растет. Думаю, что же делать, а квартира уже съемная за нее платить тоже как-то надо (до этого жил у брата), и как по случаю устроилась к нам в отделение новенькая мадемуазель, как впоследствии оказалось моя дама сердца , завертелся у меня с ней рабочий роман, цветы романтика рафаелоо тысячи слов и тд)) Исходя из всего вышесказанного я понял, что на оставшиеся 15 тыс. рублей не «зашикуешь», тем более, когда у тебя еще рядом дама твоего сердца, хочется побаловать ее тоже... И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО
Заметил я как-то раз, одну такую «странную штуку» в системе Банка. Намудрив пару левых расчетных дебетовых карт NО_NАМЕ, я как настоящий ТОП-менеджер начал выбивать себе самому личную премию, естественно кроме меня самого о данной премий больше никто в Банке не знал (до поры до времени).
Думаю, жизнь налажена!) уже в октябре след. года приобрел хоть и 7–ми летней давности, но зато свой форд фокус 2)) Думал тогда - Любимая рядом, тачка есть все хорошо)) а если и поймают, то максимум за «ухо подергают» и вышвырнут с Банка... (как же я ошибался оказывается…)
И вот так проработав в таком темпе до ноября 2015 года, я менял одно отделение на другое. И с каждым годом обязанностей становилось все больше, мотивация все хуже, а зарплата белая как была, так и осталась на уровне 30-35. К ноябрю 2015 года у меня уже были полноценные обязанности контролера, то есть открывал отделение и закрывал, на выходные оставался за старшего, следил за сотрудниками, контролировал их работу, работы было кучи, а з\п так и осталась на уровне УЖЕ старшего специалиста (повышение дали в июне 2013 года и все).
Вы, наверное, спросите – А что же такого стало в Ноябре 2015 года? А вот что)
На дворе 18 ноябре 2015 года. Вроде ничто не предвещало беды. На дворе пасмурный день. Сижу как-то я в отделений на Пражской (ТЦ Электронный рай), как щас помню среда была, так как на 19 четверг я записался в тир, как обычно пострелять с боевого «Glock»-а, мое любимое хобби было и есть. Мой третий рабочий день жду не дождусь, когда наступит 20:00 чтобы по-быстрее свалить домой и отоспаться. Вот на часах уже где-то 16:45, в зале клиентов особо уже нет, всех почти обслужили, в это время я вызываю клиента, подходит ко мне женщине лет 50 с талончиком и присаживается... В это же время открывается дверь и входит че то подозрительно большое кол-во посетителей… человек 7-9... я, не обращая на них внимания, только хочу поздороваться с клиентом, как вижу боковым зрением, что клиент (в длинном кашемировом плаще и элегантном костюме, держа в руках кейс) только вошедший в зал, залетает уже в рабочую зону и ОЧЕЕЕНЬ быстрым шагом летит ко мне через моих коллег, чуть ли не снося их по пути (я сидел в самом углу). Буквально на расстояний уже менее метра от меня, он рукой лезет в плащ и достает что? – праааавильно угадали! ксиву оперуполномоченного ГУВД г. Москвы…
!!!ВНИМАНИЕ ГОСПОДА ЧИТАЮЩИЕ!!! ДАЛЬШЕ УЖЕ ИДЕТ РАССКАЗ НЕ ИМЕЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ К ТЕМЕ И ОТЗЫВУ О БАНКЕ, ДАЛЬШЕ Я УЖЕ ПОВЕСТВУЮ О ТОМ, КАК МЕНЯ «ХЛОПНУЛИ» НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ТД И ТП. КОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО ЛИСТАЙТЕ ДО РАЗДЕЛА – ОЦЕНКА. ПОЧТИ В САМОМ НИЗУ»
И сразу же ей тычет мне в лицо при этом заявляя, что я задержан в порядке ст. 90-91 УПК РФ и подозреваюсь в мошеннических действиях... Когда он мне об этом заявил в зале еще стояло человек 5-6, и снимали на телефон я подумал тогда - «еще журналистов сюда пригласили?» Доставая из кейса обвинительное заключение я в эти секунды очень искренне молил Бога, чтоб там не было знакомых фамилий, а именно владельцев расчетных тех самых «левых» NO NAME карт. Видимо мои молитвы оказались не настолько искренними… Там оказались те самые фамилий, т.е. владельцы карт... Достав его, опер указал «репортеров», чтобы убрали свои камеры. Вот тогда я понял, что это мои милые «коллеги» по Банку из разл. Департаментов.
Пока заполняли показания понятых, номера пластиковых карт и т.д. помню, как по отд. туда-сюда ходил бродил злой дядя Б.А.А., и злобно смотрел на меня с видом - попался змей… Ни слова, не проронив, он ушел и больше я его не видел… Опера уже даже знали мой авто и где живу. Пройдя для обыска к моему автомобилю, я намекнул оперативнику, что может попытаемся как-то решить вопрос, кивнув головой на авто стоимостью 350 тыс. руб... (к этому времени я уже месяц как сменил авто на по свежее - опель астра). Он усмехнулся и сказал, что дело уже неделю назад возбуждено, т.е. 11 ноября и договаривайся со следователем...
Когда уже направлялись к следователю я уже понял, что мои дела плохи, так как отвезли сразу в ГУВД г. Москвы. Там я 4 или 5 раз объяснял следователю всю схему своих действий... но так и нечего не поняв он все записал с моих слов, и заявил, что теперь суд будет решать меру пресечения. А пока потусуйся в изоляторе на пару дней . Если суд решит, гуляй на свободе под подпиской о невыезде или дом. Арест, если нет, то сидеть будешь. Хотя дело уголовное было возбуждено на сумму (ВНИМАНИЕ) – 14 000 (!!!) Рублей по ст. 159. Ч.3. Да-да я не ошибся 14 тысяч рублей!
До последнего, не веря в происходящее я уже говорю следователю, что готов прямо сейчас погасить ущерб потерпевшей стороне, почему вы меня закрываете в ИВС за 14 000 рублей?? Я говорю - Дайте подписку о невыезде я не буду убегать за пределы Москвы из-за каких-то 14 000 рублей! И тут адвокат (он от ГУВД бесплатный был) выстреливает – «ТЫ ЖЕ С ДАГЕСТАНА! ВДРУГ УБЕЖИШЬ?» В этот момент я попросил адвоката молчать и больше не оказывать мне «помощи» Следователь, томно кивнув головой нет, сказал - «все суд решит», надев на меня браслеты и передав меня конвою отправил в 3-звездочный отель под названием ИВС Зябликово.
[Отмодерировано по причине несоответствия тематике сайта и рейтинга]
Оценка
Так какой же самый главный урок я усвоил во время работы с этим Банком спросите Вы?
Самое главное этот Банк научил меня не жаловаться на жизнь. Потому что сейчас на золотой воле все равно бывают моменты, когда по работе или в личной жизни что-то не складывается. В этот момент, когда хочется выругаться смачным матом и пожаловаться, что моя жизнь «несчастна». И именно в этот момент говорю себе - СТОП ВУАСЯ! ТЫ ЖЕ НА ВОЛЕ! У ТЕБЯ ВСЕ ЕСТЬ! ТЕПЛАЯ ПОСТЕЛЬ (меняется ни с кем не надо, чтобы прилечь поспать), ГОРЯЧАЯ И ВКУСНАЯ ЕДА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ (ждать ужина не приходится, когда еда более-менее пригодна для употребления), СОЛНЦЕ НАД ГОЛОВОЙ (в любое время суток, а не только на один час во время прогулки), А ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ РОДИТЕЛИ ЗДОРОВЫЕ И ЖИВЫЕ!" и это помогает мне.
Вы еще наверное спросите, почему же я поставил оценку «хорошо» этому Банку? Да просто потому что из всего этого я опять-таки извлек колоссальную пользу, что с Банка, что с Тюрьмы. Смотрю только на плюсы вот и все.
Все что со мной случилось целиком и полностью, я сам тому вина. Я и не жалею об этом. Все, что ни делается, — к лучшему.
Из всего вышесказанного хотелось бы отметить именно рабочие моменты.
Коллектив
Это самое главное и бесценное в этом Банке! Коллеги) сколько позитива и Гомерического хохота бывало… особенно в отделений на Домодедовской, когда в одном отделений работал весь интернационал. Ни дня без смеха не проходило, но при этом каждый четко выполнял свои рабочие обязанности и отделение часто держало 1-е места по продажам. Как мы через отделение на Красногвардейском, часто слышали отзывы, что клиенты жаловались на Домодедовское, что там работают одни «нерусские», но от этого, смеха меньше не становилось.
Руководство
И почему 2 бала руководству? Потому что + ставлю только middle management таким как У.Р. красавчик! Навещал отделение каждое, с каждым сотрудником в лицо знакомился. З.А. тоже молодец холодная голова на плечах. Б.Е., К.И., И.П. и таких еще не мало...
А ВОТ ЖИРНЫЙ МИНУС ЭТО УЖЕ РУКОВОДСТВУ ПОВЫШЕ. А именно ТОП-менеджерам гражданам нерезидентам. Знайте товарищи, как бы Вы не экономили на зарплатах простых «смертных» сотрудников, у Вас всегда будет такая «финансовая дыра» как Я. Хоть и небольшая, но тем не менее. Потому что незаменимых нет. Вместо меня придет такой же «умник» и начнет искать уязвимости в системе. Кому-то не везет как мне. А кому там очень может даже фартит нереально! Каждому свое - как говорится!
Зарплата
Зарплата «2» естественно, из-за нее в принципе этот Банк мне и подарил путевку в санаторий на полтора года! Тут даже каментить нечего) и так все ясно)
Общий Комфорт
Общий комфорт 3. Были отделения где зимой холодно, а летом жарко. А так проблем с оргтехникой редко возникало.
Соц. ПАКЕТ
Ну и соц. пакет на 5! С этим все на должном.
ИТОГ!!!
Мой рассказ об этом Банке только позитивен. Как стартовая площадка для начинающих специалистов очень хорошая. Все кто хотят прийти в этот Банк, газуйте господа, и как в песне – «НЕ НАДО СТЕС-НЯТЬСЯ!!». Год-два работы в этом банке вам пойдут только на пользу. Особенно молодых касается. Только не вздумайте повторять мой опыт, помните, что, поймав Вас на рабочем месте, они мстить будут по полной и по-черному, и не важно сколько Вы украдете миллион рублей как я или миллиард $. ТОП-менеджмент этого Банка очень жаден и не простит никому ни рубля. Лучше просто поищите другое место работы, если Вас что-то не устраивает. Не зацикливайтесь на одном месте.
Вот такая вот - МОЯ история в этом Банке Господа! А так всем удачи! Надеюсь хоть кому-то понравился мой рассказ и извлек из него пользу.
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3
osiris • бывший сотрудник
05.08.2017 21:04
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Администратор:
И все-таки оценку снимаем.
|За январь месяц нет зарплаты до сих пор
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте, у нас коллективная жалоба от курьеров ВС-Экспресс на наше руководство, которое нам не выплатило зарплату за январь месяц. Нам постоянно говорят, что большие задержки с выплатой из-за того, что Ваш банк поздно переводит деньги в ВС-Экспресс, за оказанные нами услуги. Так ли это? Это не разовая задержка, а задержки идут постоянно! В случае не выплаты зарплаты в течение дня все курьеры на работу завтра не выходят! Нас руководство ВС-Экспресс за людей не считает, нам нечем кормить свои семьи, нет денег на проезд, как нам существовать???
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0
sosisochka • сотрудник
28.02.2017 10:15
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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