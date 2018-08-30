Всем доброго дня!

Сегодня 5 августа и прошло ровно 6 лет как я впервые пришел в этот Банк на должность кредитного специалиста.

Этот отзыв будет по большей части из разряда – «Тру стори ин май лайф». Предупреждаю он очень большой! И заранее прошу прощения за возможные синтаксические и орфографические ошибки.



Итак, начнем сначала – вот он! Жаркий июль 2011 года я слезаю с автобуса в ТК «Садоводе». Стою я такой весь горячий, полный энтузиазма молодой парень из солнечного Дагестана, только закончивший универ. И жаждущий покорить эту самую «Нерезиновую»! Вакансию искал сразу в Банк. Так как у всех людей практически один и тот же стереотип – мол где Банк там и денег много Вот и меня «Сусанина» понесло в сторону финансов. Весь июль месяц у меня не увенчался успехом в поисках работы, и вот уже начало августа я уже готов пойти на автомойку, только заработать хоть каких бы то ни было денег на существование, так как все мои иллюзий по поводу поиска работы в Банке постепенно начинаются рушится.



Но вдруг звонок на мобильный, и на другом конце провода – С.С. (по-моему) HR сотрудник Кредит Европа Банка. Приглашает на собеседование на вакансию кредитного специалиста. Я полный радости л̶е̶ч̶у̶ иду на след. день в бэк-офис на Нагатинской. В офисе встречает меня А.М. Грозным видом мне сообщает мои должностные обязанности, и что три стажировки на торговой точке обязательны. Торговая точка находилась очень кстати удобно в БП Румянцево, недалеко от моего места жительства. Пройдя стажировку (наставник кстати хороший попался Саша), я пошел в офис для подписания трудового договора. Подписав трудовой договор я уже вышел на торговую точку самостоятельно, что представляла торговая точка тоже смешно до сих пор)) в салоне мягкой мебели «Цвет Диванов», расположен отдельный столик с флажком как на стойке у МакДака, только вместо буквы «М» там шильдик КЕБа Ну думаю про себя фигня! Со словами - «Москва не сразу строилась!» сел за свое «шикарное» рабочее место и приступил к работе.



В работу входило оформление кредитов, но с небольшим «НО». Оформлять как вы поняли естессно нужно было только со страховками. Как и каким макаром ты ее впаришь, это их не волновало. Работа в принципе для начала меня устраивала – платили в день за выход 1100 рублей и + бонусы за выданные страховки, выходило в среднем 25-30 при условий, что работаешь в среднем 17-18 смен, как говорили «старожилы» этого Банка. Через месяц мотивацию сменили, точнее сказать уничтожили ее полностью, теперь бонусы ты получаешь только в том случае, если ВЕСЬ ДЕПАРТАМЕНТ выполнил план и получишь лавеху за страховки. Естессно план на департамент ставить начали нереальный. До сих пор помню, как в декабре 2011 года отработал 27( !) смен и получил гребанные 28к! Как же было ̶о̶б̶и̶д̶н̶о̶ неприятно (порядочный арестант не обижается если че (забегая вперед немного))! Свой личный план выполнил на 120 % и при том работал с 10 до 22 (ТК «Армада» форева).



Итак, проработав до мая месяца 2012 г. чисто на окладе, я понял что - пора двигаться! Куда не знаю, но куда-то надо. И как раз в это же время освободилось место в дополнительном офисе на Домодедовской. Пришел туда пообщавшись с Руководителем отделения, и уже с 1 июня приступил к обязанностям специалиста доп. Офиса Домодедовское. Работа в отделений уже кардинально была другой от торговой точке. Там уже «баклуши не побьешь», в день обслуживаешь по 50-70 клиентов! Из них 5-7 выдач многоцелевых кредитов, и тут уже поле не паханое! Естественно ощутив разницу в нагрузке я ощутил и разницу в зарплате уже 33-37 стабильно. Естественно об индексации и речи быть и не могло, о повышениях тоже было слышно раз в год.



Итак, на дворе уже октябрь 12 года, проработав все лето, заметил, что зарплата опять не растет. Думаю, что же делать, а квартира уже съемная за нее платить тоже как-то надо (до этого жил у брата), и как по случаю устроилась к нам в отделение новенькая мадемуазель, как впоследствии оказалось моя дама сердца , завертелся у меня с ней рабочий роман, цветы романтика рафаелоо тысячи слов и тд)) Исходя из всего вышесказанного я понял, что на оставшиеся 15 тыс. рублей не «зашикуешь», тем более, когда у тебя еще рядом дама твоего сердца, хочется побаловать ее тоже... И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО



Заметил я как-то раз, одну такую «странную штуку» в системе Банка. Намудрив пару левых расчетных дебетовых карт NО_NАМЕ, я как настоящий ТОП-менеджер начал выбивать себе самому личную премию, естественно кроме меня самого о данной премий больше никто в Банке не знал (до поры до времени).



Думаю, жизнь налажена!) уже в октябре след. года приобрел хоть и 7–ми летней давности, но зато свой форд фокус 2)) Думал тогда - Любимая рядом, тачка есть все хорошо)) а если и поймают, то максимум за «ухо подергают» и вышвырнут с Банка... (как же я ошибался оказывается…)



И вот так проработав в таком темпе до ноября 2015 года, я менял одно отделение на другое. И с каждым годом обязанностей становилось все больше, мотивация все хуже, а зарплата белая как была, так и осталась на уровне 30-35. К ноябрю 2015 года у меня уже были полноценные обязанности контролера, то есть открывал отделение и закрывал, на выходные оставался за старшего, следил за сотрудниками, контролировал их работу, работы было кучи, а з\п так и осталась на уровне УЖЕ старшего специалиста (повышение дали в июне 2013 года и все).

Вы, наверное, спросите – А что же такого стало в Ноябре 2015 года? А вот что)



На дворе 18 ноябре 2015 года. Вроде ничто не предвещало беды. На дворе пасмурный день. Сижу как-то я в отделений на Пражской (ТЦ Электронный рай), как щас помню среда была, так как на 19 четверг я записался в тир, как обычно пострелять с боевого «Glock»-а, мое любимое хобби было и есть. Мой третий рабочий день жду не дождусь, когда наступит 20:00 чтобы по-быстрее свалить домой и отоспаться. Вот на часах уже где-то 16:45, в зале клиентов особо уже нет, всех почти обслужили, в это время я вызываю клиента, подходит ко мне женщине лет 50 с талончиком и присаживается... В это же время открывается дверь и входит че то подозрительно большое кол-во посетителей… человек 7-9... я, не обращая на них внимания, только хочу поздороваться с клиентом, как вижу боковым зрением, что клиент (в длинном кашемировом плаще и элегантном костюме, держа в руках кейс) только вошедший в зал, залетает уже в рабочую зону и ОЧЕЕЕНЬ быстрым шагом летит ко мне через моих коллег, чуть ли не снося их по пути (я сидел в самом углу). Буквально на расстояний уже менее метра от меня, он рукой лезет в плащ и достает что? – праааавильно угадали! ксиву оперуполномоченного ГУВД г. Москвы…



!!!ВНИМАНИЕ ГОСПОДА ЧИТАЮЩИЕ!!! ДАЛЬШЕ УЖЕ ИДЕТ РАССКАЗ НЕ ИМЕЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ К ТЕМЕ И ОТЗЫВУ О БАНКЕ, ДАЛЬШЕ Я УЖЕ ПОВЕСТВУЮ О ТОМ, КАК МЕНЯ «ХЛОПНУЛИ» НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ТД И ТП. КОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО ЛИСТАЙТЕ ДО РАЗДЕЛА – ОЦЕНКА. ПОЧТИ В САМОМ НИЗУ»



И сразу же ей тычет мне в лицо при этом заявляя, что я задержан в порядке ст. 90-91 УПК РФ и подозреваюсь в мошеннических действиях... Когда он мне об этом заявил в зале еще стояло человек 5-6, и снимали на телефон я подумал тогда - «еще журналистов сюда пригласили?» Доставая из кейса обвинительное заключение я в эти секунды очень искренне молил Бога, чтоб там не было знакомых фамилий, а именно владельцев расчетных тех самых «левых» NO NAME карт. Видимо мои молитвы оказались не настолько искренними… Там оказались те самые фамилий, т.е. владельцы карт... Достав его, опер указал «репортеров», чтобы убрали свои камеры. Вот тогда я понял, что это мои милые «коллеги» по Банку из разл. Департаментов.



Пока заполняли показания понятых, номера пластиковых карт и т.д. помню, как по отд. туда-сюда ходил бродил злой дядя Б.А.А., и злобно смотрел на меня с видом - попался змей… Ни слова, не проронив, он ушел и больше я его не видел… Опера уже даже знали мой авто и где живу. Пройдя для обыска к моему автомобилю, я намекнул оперативнику, что может попытаемся как-то решить вопрос, кивнув головой на авто стоимостью 350 тыс. руб... (к этому времени я уже месяц как сменил авто на по свежее - опель астра). Он усмехнулся и сказал, что дело уже неделю назад возбуждено, т.е. 11 ноября и договаривайся со следователем...



Когда уже направлялись к следователю я уже понял, что мои дела плохи, так как отвезли сразу в ГУВД г. Москвы. Там я 4 или 5 раз объяснял следователю всю схему своих действий... но так и нечего не поняв он все записал с моих слов, и заявил, что теперь суд будет решать меру пресечения. А пока потусуйся в изоляторе на пару дней . Если суд решит, гуляй на свободе под подпиской о невыезде или дом. Арест, если нет, то сидеть будешь. Хотя дело уголовное было возбуждено на сумму (ВНИМАНИЕ) – 14 000 (!!!) Рублей по ст. 159. Ч.3. Да-да я не ошибся 14 тысяч рублей!



До последнего, не веря в происходящее я уже говорю следователю, что готов прямо сейчас погасить ущерб потерпевшей стороне, почему вы меня закрываете в ИВС за 14 000 рублей?? Я говорю - Дайте подписку о невыезде я не буду убегать за пределы Москвы из-за каких-то 14 000 рублей! И тут адвокат (он от ГУВД бесплатный был) выстреливает – «ТЫ ЖЕ С ДАГЕСТАНА! ВДРУГ УБЕЖИШЬ?» В этот момент я попросил адвоката молчать и больше не оказывать мне «помощи» Следователь, томно кивнув головой нет, сказал - «все суд решит», надев на меня браслеты и передав меня конвою отправил в 3-звездочный отель под названием ИВС Зябликово.



[Отмодерировано по причине несоответствия тематике сайта и рейтинга]



Оценка

Так какой же самый главный урок я усвоил во время работы с этим Банком спросите Вы?



Самое главное этот Банк научил меня не жаловаться на жизнь. Потому что сейчас на золотой воле все равно бывают моменты, когда по работе или в личной жизни что-то не складывается. В этот момент, когда хочется выругаться смачным матом и пожаловаться, что моя жизнь «несчастна». И именно в этот момент говорю себе - СТОП ВУАСЯ! ТЫ ЖЕ НА ВОЛЕ! У ТЕБЯ ВСЕ ЕСТЬ! ТЕПЛАЯ ПОСТЕЛЬ (меняется ни с кем не надо, чтобы прилечь поспать), ГОРЯЧАЯ И ВКУСНАЯ ЕДА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ (ждать ужина не приходится, когда еда более-менее пригодна для употребления), СОЛНЦЕ НАД ГОЛОВОЙ (в любое время суток, а не только на один час во время прогулки), А ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ РОДИТЕЛИ ЗДОРОВЫЕ И ЖИВЫЕ!" и это помогает мне.



Вы еще наверное спросите, почему же я поставил оценку «хорошо» этому Банку? Да просто потому что из всего этого я опять-таки извлек колоссальную пользу, что с Банка, что с Тюрьмы. Смотрю только на плюсы вот и все.

Все что со мной случилось целиком и полностью, я сам тому вина. Я и не жалею об этом. Все, что ни делается, — к лучшему.



Из всего вышесказанного хотелось бы отметить именно рабочие моменты.



Коллектив

Это самое главное и бесценное в этом Банке! Коллеги) сколько позитива и Гомерического хохота бывало… особенно в отделений на Домодедовской, когда в одном отделений работал весь интернационал. Ни дня без смеха не проходило, но при этом каждый четко выполнял свои рабочие обязанности и отделение часто держало 1-е места по продажам. Как мы через отделение на Красногвардейском, часто слышали отзывы, что клиенты жаловались на Домодедовское, что там работают одни «нерусские», но от этого, смеха меньше не становилось.



Руководство

И почему 2 бала руководству? Потому что + ставлю только middle management таким как У.Р. красавчик! Навещал отделение каждое, с каждым сотрудником в лицо знакомился. З.А. тоже молодец холодная голова на плечах. Б.Е., К.И., И.П. и таких еще не мало...

А ВОТ ЖИРНЫЙ МИНУС ЭТО УЖЕ РУКОВОДСТВУ ПОВЫШЕ. А именно ТОП-менеджерам гражданам нерезидентам. Знайте товарищи, как бы Вы не экономили на зарплатах простых «смертных» сотрудников, у Вас всегда будет такая «финансовая дыра» как Я. Хоть и небольшая, но тем не менее. Потому что незаменимых нет. Вместо меня придет такой же «умник» и начнет искать уязвимости в системе. Кому-то не везет как мне. А кому там очень может даже фартит нереально! Каждому свое - как говорится!



Зарплата

Зарплата «2» естественно, из-за нее в принципе этот Банк мне и подарил путевку в санаторий на полтора года! Тут даже каментить нечего) и так все ясно)



Общий Комфорт

Общий комфорт 3. Были отделения где зимой холодно, а летом жарко. А так проблем с оргтехникой редко возникало.



Соц. ПАКЕТ

Ну и соц. пакет на 5! С этим все на должном.



ИТОГ!!!

Мой рассказ об этом Банке только позитивен. Как стартовая площадка для начинающих специалистов очень хорошая. Все кто хотят прийти в этот Банк, газуйте господа, и как в песне – «НЕ НАДО СТЕС-НЯТЬСЯ!!». Год-два работы в этом банке вам пойдут только на пользу. Особенно молодых касается. Только не вздумайте повторять мой опыт, помните, что, поймав Вас на рабочем месте, они мстить будут по полной и по-черному, и не важно сколько Вы украдете миллион рублей как я или миллиард $. ТОП-менеджмент этого Банка очень жаден и не простит никому ни рубля. Лучше просто поищите другое место работы, если Вас что-то не устраивает. Не зацикливайтесь на одном месте.



Вот такая вот - МОЯ история в этом Банке Господа! А так всем удачи! Надеюсь хоть кому-то понравился мой рассказ и извлек из него пользу.