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|Вполне номальный банк, и руководство адекватное
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю здесь только 2 месяца, и откровенно говоря, мне здесь нравится. И в плане оплаты труда, и условий работы, и сам коллектив. Мне приходилось сменить не один банк, а великое множество, и нигде во мне как в работнике не были заинтересованны. Не скажу что так уж я инетерсна и здесь, но здесь не "гнобят", и вполне нормальное и адекватное отношение. Тем более коллектив подобрался стабильный. Может в банке и есть текучка, но по-крайней мере здесь заинтересованы в кадрах. Да и руководство внушает доверие, и уважение к себе. Причем не своими габаритами, а высоким профессионализмом. Так уж сложилось у меня лично.
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Ирина Петрунина • сотрудник
19.03.2013 10:15
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Администратор:
Пока без оценки.
|Мнение
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работал в Москве в ДИСИ. К сожалению, пришлось уйти из этого банка из-за зарплаты, а так очень нравилось там работать: интересные задачи, адекватное руководство. Вообще, очень хотел бы туда вернуться. Лучший банк, где я когда-либо работал!
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asdfgh111 • бывший сотрудник
09.03.2012 01:13
|Колхозный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Наш банк местные банки называют "колхозным", и не потому что все работники или клиенты колхозники. На это есть ряд причин:
1. Отношение к клиентам ужасное, если вы не VIP (при этом вас должны узнать) вам без зазрения совести могут нагрубить в кассе и опер. зале и при этом добавить "чего смотришь да такая я …", обсудить в вашем присутствии ваш внешний вид и поржать всеми по этому поводу, если попробовать пожаловаться, то их пообещают строго наказать, а через неделю всё повторяется с новым клиентом.
2. Операционисты любят выяснять отношения друг с другом в присутствии клиентов, и им беднягам приходится ждать окончания диспута, чтобы с ними начали работать.
3. Если операционист что-то не умеет делать или не хочет, то он без зазрения совести отправит вас в другой офис со словами "что такие операции здесь не проводятся". Такое впечатление, что операционистами здесь работают продавцы из "Сельпо" или "Паспортного стола".
4. Отношение высшего руководства к подчинённым пренебрежительное (будто ты в Индии в касте неприкасаемых, а они в касте брахманов ну или воинов), из-за кризиса лишили питания всех кроме себя, тоже самое с премиями и мед. страховкой.
5. При принятии на работу если ты не блатной (не из касты брахманов), то тебя возьмут работать по договору (договор заключается на один месяц, т.е. в трудовую стаж не идёт) и работать ты так будешь не менее года, если раньше возьмут в штат, то будут год припоминать какое они сделали тебе одолжение.
6. Оклады у простых смертных смешные, вся надежда на квартальные премии, но из-за кризиса их не дают, да и раньше дело было не лучше - мог пахать без выходных весь квартал и за пару дней до премии чем-то не понравиться высокому руководству (прошёл мимо и не поздоровался, долго не брал трубку телефона...) - всё всем плевать на твои заслуги, фиг тебе, а не премия!
7. Так же сильно распространено самодурство высшего руководство и их прихвостней, а они на всех ключевых должностях как вы понимаете - "начальник всегда прав" даже если он понимает, что говорит полную ерунду, всё равно будет стоять на своём, лишь бы ты сделал так, как они сказали, а потом всё равно всё переделываешь и исправляешь, так как сам предлагал.
8. А на счет карьерного роста - забудьте, конечно, если вы не брахмин. Из-за такой политики руководства сильно упал профессионализм сотрудников, за то выросло: безразличие к работе и клиентам, а так же лизоблюдство, раболепие и стукачество в коллективе. Как говориться чего хотели, на то и напоролись. Но что я вам хочу сказать, руководство всё это прекрасно понимает, но ничего не собираются менять. Но я всё равно хочу сказать спасибо этому банку за тот неоценимый опыт, который я здесь получил!
Скоро ухожу в другой банк...
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olmibo • сотрудник
12.02.2010 23:12
|Несоблюдение условий трудового договора
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Весьма неприятной и опасной особенностью работы в этом банке является непредсказуемое поведение одного из уполномоченных председателем правления его заместителей в части соблюдения условий трудового договора с работником. Так в текущем году я, будучи руководителем одного из 37 управлений головного офиса, после нескольких лет работы в банке вдруг неожиданно узнал из электронной почты, что, по мнению этого начальника, премии по итогам работы за месяц, оказывается, выплачиваются не за прописанные в трудовых договорах с работниками показатели, понятные им и соответствующие деловой практике, а за (далее – цитата) «экстраординарные успехи» , видимо, всегда им наблюдаемые и впредь ожидаемые от каждого работника, как раз по итогам каждого календарного месяца.
Я грешным делом на мгновение ощутил прилив гордости за свои многочисленные ежемесячные успехи , поскольку премии получал всегда, но тут вдруг выяснилось, что премии за истекший месяц мне не видать от того, что экстраординарность, увы, куда – то пропала, успехи есть, но - не те. Так что, дорогие коллеги, то, что в вашем трудовом договоре с этим банком прописано или будет прописано русским по белому, будет вам ясно и понятно, в любой момент может быть прочитано руководством этого банка, претендующего на статус национального, так, как им вздумается . Такова особенность.
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Pamir • бывший сотрудник
17.11.2009 23:25
|Слава Богу, что я не там работаю!
|отрицательный голос не засчитан
|Чуть было не устроилась в ЮД этого банка. З/п предлагают жуткую и сразу заявили, что у них с работы уходить часиков так в 20:00 - это норма! А ещё прямым текстом сказали, что можно сейчас и впредь рассчитывать только на ту з/п которая была указана в моём резюме, а повышать в должности у них как-то не принято, и люди реально года по 4 могут сидеть на самой маленькой должности. Я на это пойти не могу! Мы живем - чтобы жить, а не работать, а получать гроши, да ещё и сгорать на работе - это жесть!
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Dona • несостоявшийся сотрудник
02.08.2009 10:27
|Какой чудесный банк...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесено из Народного рейтинга.
Автор: ramzes-eb.
Хотелось бы высказаться насчет нового актива НРБ - Российского капитала, а конкретно его Нижегородского офиса.
Так вот, как всем известно НРБ "приобрел" этот актив с подачи государства, но у меня складывается такое мнение, что приобрести-то приобрел, а что с ним делать не знает.
Как результат: сотрудники банка уже в течении 2-х месяцев не получают з/пл, точнее получают ее "Официальную", "копеечную" часть. Таким вот чудесным образом НРБ "выдавливает" лишних сотрудников.
Извините, но если у НРБ такое отношение к своим сотрудникам, то на "хорошее" отношение к клиентам рассчитывать не приходится.
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klena • сотрудник
11.12.2008 11:31
|Интеллектуальное руководство
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Крепкий середнячок. В руководстве интеллектуалы, знают несколько языков. Отличный соцпакет, столовая, здание в Питере - супер. Коллектив хороший, дружный.
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