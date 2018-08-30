Наш банк местные банки называют "колхозным", и не потому что все работники или клиенты колхозники. На это есть ряд причин:



1. Отношение к клиентам ужасное, если вы не VIP (при этом вас должны узнать) вам без зазрения совести могут нагрубить в кассе и опер. зале и при этом добавить "чего смотришь да такая я …", обсудить в вашем присутствии ваш внешний вид и поржать всеми по этому поводу, если попробовать пожаловаться, то их пообещают строго наказать, а через неделю всё повторяется с новым клиентом.



2. Операционисты любят выяснять отношения друг с другом в присутствии клиентов, и им беднягам приходится ждать окончания диспута, чтобы с ними начали работать.



3. Если операционист что-то не умеет делать или не хочет, то он без зазрения совести отправит вас в другой офис со словами "что такие операции здесь не проводятся". Такое впечатление, что операционистами здесь работают продавцы из "Сельпо" или "Паспортного стола".



4. Отношение высшего руководства к подчинённым пренебрежительное (будто ты в Индии в касте неприкасаемых, а они в касте брахманов ну или воинов), из-за кризиса лишили питания всех кроме себя, тоже самое с премиями и мед. страховкой.



5. При принятии на работу если ты не блатной (не из касты брахманов), то тебя возьмут работать по договору (договор заключается на один месяц, т.е. в трудовую стаж не идёт) и работать ты так будешь не менее года, если раньше возьмут в штат, то будут год припоминать какое они сделали тебе одолжение.



6. Оклады у простых смертных смешные, вся надежда на квартальные премии, но из-за кризиса их не дают, да и раньше дело было не лучше - мог пахать без выходных весь квартал и за пару дней до премии чем-то не понравиться высокому руководству (прошёл мимо и не поздоровался, долго не брал трубку телефона...) - всё всем плевать на твои заслуги, фиг тебе, а не премия!



7. Так же сильно распространено самодурство высшего руководство и их прихвостней, а они на всех ключевых должностях как вы понимаете - "начальник всегда прав" даже если он понимает, что говорит полную ерунду, всё равно будет стоять на своём, лишь бы ты сделал так, как они сказали, а потом всё равно всё переделываешь и исправляешь, так как сам предлагал.



8. А на счет карьерного роста - забудьте, конечно, если вы не брахмин. Из-за такой политики руководства сильно упал профессионализм сотрудников, за то выросло: безразличие к работе и клиентам, а так же лизоблюдство, раболепие и стукачество в коллективе. Как говориться чего хотели, на то и напоролись. Но что я вам хочу сказать, руководство всё это прекрасно понимает, но ничего не собираются менять. Но я всё равно хочу сказать спасибо этому банку за тот неоценимый опыт, который я здесь получил!



Скоро ухожу в другой банк...