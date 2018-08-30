Как я работал в Райффайзен банке в 2015 году, в колл-центре ЦОСО Ярославль.



Зарплата около 20 т.р, плюс премии и переработки, соцпакет - оплата больничных и есть хороший ДМС, руководство - ругается матом и вообще орет (колл-центр евро банка!), комфорт - нормальный в зале есть кондиционеры, не холодно, ни жарко. Иногда не хватает рабочего места (сидишь все время на разном месте).



Скажу сразу отзыв отрицательный, но прикольно здесь то, что я снова планирую устроиться в ЦОСО, так как у меня на текущем месте работы в конце года истечет контракт и вопрос о новом трудоустройстве. С работой в провинции плохо. Только прошлым летом под сокращение попали 1000 сотрудников Северного банка Сбербанка России.



Итак, все началось с собеседования, оно было в несколько этапов, меня взяли, пришлось пройти первичное интервью, потом что-то типа теста. Затем отдел кадров и прочее. Скажу сразу из захода в 10 человек, которые я увидел в кадрах к моменту моего увольнения осталось три человека, включая меня. Там текучка будь здоров.



После двухнедельного обучения посадили слушать к опытному сотруднику. Это выглядело так:

- Райффайзенбанк, здравствуйте!- (потом стандарт приветствия был изменен).

- Девушка у меня деньги должны были прийти на счет… Я такой-то такой-то… счет такой-то.



Девушка – сотрудник колл-центра, уточняет кодовое слово находит клиента в программе (потом сделали так, что оно автоматически определяется.) И говорит: -Оставайтесь на линии, я уточню… Ага, уточнит она. Она пьёт чай, лениво протянув ноги перебрасывается парой слов про своего парня с подругой. Та в ответ шутит – им весело. Просмеявшись, она возвращается к клиенту.



К слову отработав также некоторое время у меня случился казус, я поставил клиента на ожидание и забыл, что он хотел… Не удобно получилось. Другой казус был не со мной, а с коллегами, когда рядом сидели новички и оба не знали, что ответить на вопросы клиентов. Оба пошли каждый к своему хеду спрашивать, приходит мальчик он всё узнал – берет гарнитуру (наушники и микрофон) – радостно сообщает клиенту: "…спасибо за ожидание, Вам нужно поступить так–то и так–то…". Бац , а он сел не на свое место… Его место рядом! Еще запомнилась смена воскресенья с семи часов утра. Штат колл-центра человек четыреста, наверно. А утром, в воскресенье работает человек пять. А тут был неформальный корпоратив у коллег по смене и я был на другой вечеринке, тупо сорвал связки из-за громкой музыки в клубе. А одна девочка, вообще проспала. Короче, вместо пяти пришло четверо. Всех штырит и мутит. Проснулся Дальний Восток - начались звонки. Ну, это выглядело так, принимают пару звонков и встают «в код» бегут в туалет – их мутит.

-«Райффайзер - банк, ик..здравствуйтэ!-ребята с бледными и бессонными лицами с трудом шевелили языками по телефону.



Короче, какой бы вопрос не был, ответ один: «По техническим причинам ваш вопрос сейчас решен быть не может обратитесь в понедельник». Благо многие вещи делать по воскресеньям было нельзя.



Райф хитрый банк, «кинул» кучу людей на Дальнем Востоке и Сибири. И закрыл все отделения, которые были убыточны. Зато чуть не каждый месяц открывал новые в Москве. Едешь в Москве ночью – везде реклама Раййффайзенбанка. В свое время райф занял хорошую нишу за счет автокредитов. Ну и в итоге бросил клиентов за сотни и парой тысячи километров от своих отделений. Логотип всюду их виден.



Если у клиента возникли проблемы со страховкой или надо просто продлить её действие, продать залоговый автомобиль, получить справку о том, что автомобиль не в залоге клиент не знает, что ему делать. Райф решил, что можно решать вопросы дистанционно. Проблем с этими справками было много, в итоге, в самом колл-центре создали группу, которая готовила эти самые справки. И это всё равно вело к путанице и маразму.



Дела у богатеньких москвичей и петербуржцев – тоже были не сахар. Извечная проблема свободных банковских ячеек за год и более моей работы так и не была решена. Для того чтобы найти свободные ячейки приходилось обзвонить все отделения. А трубку никто в отделении не берет. А если, о чудо! Кто–то и брал, то я слышал уставший и раздраженный голос замученного специалиста фронт-офиса. То, о чем пишут коллеги из отделений, на мой взгляд, правда. Проблема, во всем в заказе средств, в получении справок, страховок для выезжающих за рубеж. Но самый цирк с мобильным банком. Никто не знает, что скрывается за значками по оплате коммуналке и услуг. Я отработал более года, но никто не смог нормально дать пояснение платежам клиенту. К примеру, звонит клиент хочет оплатить тепло по квартире в Подмосковье, у него в платежке название отличается от организации, что заведена Р-коннект. И никто ни поддержка р-коннекта, ни хэды, никто на этом свете не знает. Что скрывается за этими логотипами аббревиатурами. Мало того функции Р-мобайла и Р-коннект отличаются и платежи совершить не всегда возможно. Звонок по ипотеке - это крантец. У нас было два тренинга за год по продажам не считая индивидуальных занятий, и не одного занятия по ипотеке. Вообще никто не знает ничего. А пояснить могут из бэка, но там после «лина» - т.е. как бы улучшения, а по сути им просто дали больше работы за ту же зарплату ни до кого не дозвонится. Клиенты не могут нормально не получить доверенности на регистрацию обременения, ни снять обременение, ни закладную получить, засада на каждом шагу. Загадка как они вообще эту ипотеку выдают!



Как стать вице-президентом. Вот Ксюша у нас из главного специалиста получила такой титул. Что нужно для этого?

- потерять пропуск,

- опаздывать на работу

- прийти в субботу с запахом перегара и орать на зал какую-то хрень и смеяться во все горло.

- английский можно не знать.

- посылать всех и вся. Наплевать, что терминал у сотрудника не работает, ваще не парит. Займусь служебными делами – табелёк составлю, чаю попью.

Новичков по любому поводу тыкать в "сисиорг"- эта такая безумная справочная, где нет элементарного поиска.



Ну, а самое главное качественно давить на мозги людей. Ведь в колл-центре главное продавать. Райфу плевать на ваши проблемы, райфу надо, чтоб сотрудник продал банковскую услугу.



В отделениях незаконно впаривают страховки – клиенты звонят и рассказывают дикие небылицы. Ну, а мы впариваем те же страховки, но по телефону людям, которые сами к нам обращаются с своей бедой и проблемой. Только страховка – нет такого слова, оно запрещено. Есть слово - защита. Но суть дела не меняет. Банк просто обирает своих клиентов, которые приходят взять кредит по одной ставке, а получают по другой. ДА, и не только Райф – все банки, где я работал и до и после втюхивают страховку. Это просто кошмар.



Люди выбирают этот банк так он имеет имидж западного, думают, что получат какое-то отношение? А в чем оно выражается? В том, что в отделениях всегда очередь. Нет ячеек, нет нормальной консультации по страховке выезжающим за рубеж. Нет честного кредита, тебе навязывают страховки. Тебе никто ничего не объяснит по тому, что скрывается за логотипом в платежной системе. Чтобы совершить операции с ипотекой будешь по сто раз звонить и получать разные ответы, а не решение своего вопроса. В том, что однажды, тебя просто бросят в твоем родном Томске, Иванове и вынудят ходить к вечно неработающему терминалу Киви, в другом конце города.



Улыбнуло, что если ты не поздравишь с 8 марта клиента–женщину тебя накажут, но 9 мая австрийцы никаких поздравлений клиентам не требуют! Еще прикол - планирование своих продаж. Тебя спрашивают, сколько сегодня продашь? А я откуда знаю, сколько клиентов заинтересуется предложением? У меня вообще премия от продаж зависит, ясень пень, что чем больше, тем лучше. Ну, и чо скажешь 4. А тут пятый клиент подходит. Ну так лесом его на следующий день, у тебя же план 4, а вдруг завтра и одного-то не будет.



Сотрудники, переживающие за клиентов и себя, с таблеток успокоительных ваще не слезали. Ну, а так если ты понимаешь всеобщий пофигизм, на фоне которого статьи М. в корпоративном журнале выглядят просто юморесками, то вроде терпимо и даже весело.



Ушел, потому что есть и другие работы, хотя их мало, где не надо впаривать клиенту, который застрял в кабине с банкоматом кредитную карту.