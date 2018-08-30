Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|О работе в ЦОСО или день сурка
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал я в маленьком, но очень хорошем банке и тут вдруг ЦБ находит у головного офиса косяки и отзывает лицензию (хотя все можно было восстановить или продаться другому банку - ибо у нас не было никакого криминала). Пришлось искать другое место.
В поиске на ХХ наткнулся на несколько интересных вакансий, но все как-то не страсталось, то я чем-то не нравился, то мне будущее место работы не очень подходило. Одна из запасных вакансий была в ЦОСО Райфа - решил позвонить туда и встретиться. Работа была доселе мне не известная - в группе поддержки АТМ. Но я решил попробовать, что это такое и с чем едят. Собеседование прошло без проблем и я был принят. Почему так быстро все прошло? Как выяснилось на месте - острая нехватка сотрудников, все ребята практически были в перегрузке. Параллельно шла передача функционала от московской группы ярославской (т.е. в ЦОСО - обычная практика для банков - передать функционал в регион и сэкономить на зарплате.) Ярославские ребята получали в 2-2.5 раза меньше Московских, но работали не хуже. Примерно месяц у меня ушел на вникание во все тонкости банкоматной кухни. На прежней работе я иногда банкоматы обслуживал в живую, тут же был удаленный мониторинг и работа с аутсорсингом по ремонтам и установкам. Что сразу понравилось в банке - хороший офис, все чисто, есть кухни (как мини-кафе), а в офисе на Некрасова недавно открыли настоящее кафе - можно попить кофе с пироженкой или пообедать, если не любите таскать лоточки. Коллектив у нас был хороший, руководство вполне адекватное. Все ребята понимали, что от них требуется. Но вот сама работа, как я понял на 3й месяц, совсем не для меня. Полное однообразие или день сурка. 8 часов в монитор и так каждый день. Никакой разницы между днями не было. Банкоматы мониторились, ломались, чинились, начинали работать, загружались деньгами и так по кругу. Ах да, ввиду нехватки кадров, еще приходилось выходить в линию и принимать звонки от своих сотрудников, а так же от инженеров и инкассации. Что нарушало разгребание своей накопившейся работы. Хотя были ребята-дежурные, которые сидели в линии постоянно, но они просто не справлялись с валом звонков. (Все таки обслуживали всю Россию). И этот не прекращающийся вал работы оплачивался ниже среднего по городу, что удивило (ну тут уж я сам виноват, что соглавился на такой оклад, не зная уровня загрузки). При этом никакой бонусной программы, как у колл-центре не было. Не было и премий, просто голый оклад - как хочешь так и живи. Руководство говорило, что бонусная программа в процессе, но насколько знаю от работающих там ребят - а воз и ныне там. На 5-м месяце работе понял, что ловить тут не чего и начал листать вакансии.
Перед уходом из банка сказал, что, был бы не против остаться если мне дадут что-то более творческое и креативное, из области ИТ, но не срослось. в ЦОСО ничего этого нет. Кстати про повышение зарплаты даже намека не было от руководства - видимо установка сверху, экономить на ЗП по полной. Так что желающие поработать в Райфе знайте - ЦОСО занимается ТЕКУЧКОЙ во всех отделах (АТМ, Эквайринг, бухгалтерия, бэкофис, юрики и физики) - т.е. если вам реально нравиться монотонная работа за компом (или на телефоне) и немного в бумажках - то добро пожаловать, всем остальным не советую даже пробовать, потеряете время.
Спустя год мне удалось таки найти интересную и на порядок более денежную работу и я с радостью покинул Райф.
Всем ребятам из группы АТМ привет - было приятно поработать!
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chesser76 • бывший сотрудник
13.02.2019 22:02
|С таким подходом банк умрет
|отрицательный отзыв проверяется
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Летом написал рекруту по поводу вакансии в своем в регионе в ИТ. В итоге рекрутер обещал уточнить по поводу меня и готовы ли меня по собеседовать технически, но эти обещания остались только обещаниями. Не помогло даже напоминание об себе и так далее. В итоге мне никто так ничего не ответил, готовы или не готовы будут.
По мимо этого я откликался на интересные позиции через HH и сайт банка. Так же никакой обратной связи я не получил. На HH вообще банк резюме не просматривает. За полгода мои отклики постоянные так банком толком и не были просмотрены.
Мои попытки призвать банк через социальные медиа(карьерная группа оф.) тоже ничему не привел. Там фактически не отвечают, ну тупо игнор.
Жалко что нельзя написать явно нецензурно, но это бы явно описала то, что происходит с данным банком. После этого, точно клиентом даже банка не стану с таким подходом.
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yanpurvenes • несостоявшийся сотрудник
05.02.2019 19:59
|Собеседование
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НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!! Надеяться на ответную реакцию от отдела кадров. Ждал 1 месяц звонка от HR отдела + собеседование происходит в 2 этапа, хоть и кадровики про это умалчивают, первый день ты слушаешь чушь и тратишь минимум 3 часа, далее тебе дают 8 листов выучить по банковским продуктам и ты должен приехать на след день и пересказать вплоть до процентной ставки комиссий за перевод и номера справок озвучить. В итоге спустя месяц говорят, что мы не перезваниваем сами, если не звоним то не одобрили, вообще никакой морали, все банки по разным срокам могут проверять, а ты должен гадать. Жалко времени, надежд.
ТОЧНО не советую, ждал звонка от HR целый месяц, говорили 3 недели могут проверять. Если позвонят на работу, сразу посылайте куда подальше.
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Zevs7777 • несостоявшийся сотрудник
01.10.2018 16:52
|Банк для определенного круга лиц...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Довелось поработать менеджером в этой организации , последние несколько лет. Отношение к банку осталось неоднозначное. По внутренним идеям и целям банка, можно подумать ,что идеальное место для клиентов и работников здесь! Но на деле эти замечательные идеи , рассыпаются об едкую действительность. Планы по продажам ставят огромные и то ,что не каждому офису это под силу , в следствии особенностей его расположения, его оснащенности , или даже профессионализма руководителя, никого не волнует.Ну это привычно и не удивительно. Удивляет ,что ставя перед собой хорошие идеи ,банк держит в директорах самодуров.Которые в голове то своей порядок не могут навести , а в отделении тем более. Расстраивает ,что здесь могут работать нечестные сотрудники , которых покрывает то же руководство.Тут не ценят профессионалов , которые знают и выполняют наизусть процедуры .Знали бы клиенты ,какие сотрудники им звонят и какими знаниями обладают, увели бы свои счета отсюда...
Здесь нет карьерного роста для большинства.Можно проработать 10 лет и быть менеджером.Ты в чём то хорош, но однажды кто-то запомнил тебя , по делу " правда глаза колит " и тебя не переводят из-за этой обиды , предлога которой не раскроют. Есть очень уютные места , но как в любой бюрократической среде , место тут же занимается знакомыми. Извиняюсь за сериальный жаргон ,"пасти "надо место месяцами и годами.
Здесь ты должен продавать на 200%.Не важно если ты нарушаешь этику банка,стиль одежды ,процедуры . Хоть голым сиди и если у тебя покупают продукты банка ,никто и не увидит твоих нарушений.Вообще не скажут ничего! В отделениях где приветствуется такая схема работы ,это сразу можно увидеть по сотрудникам . Если видите за столом фривольную Мерлин Монро или дерзкого Гогена из дома 2, знайте это лучшие продажники , им все можно. Есть хорошие отделения с сильной командой которая дружит и директором ,знатоком управленческого дела ,там еще можно работать.Но в какое попадете вы , решать судьбе.После меня приходили коллеги из других банков и уходили через некоторое время.
Желаю интересной работы и успешной карьеры , в стенах "Разницы в отношении".
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velvik02 • бывший сотрудник
22.07.2018 17:50
|Премия!!!
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Прошу Вас помочь связаться с отделом, который занимается расчетами и выплатами премии, так как по бонусной мотивации мне была положена квартальная премия, но выплачена она не была. Связаться с отделом не получается!
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Екатерина Лиджиева • бывший сотрудник
29.06.2018 07:50
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Администратор:
Автор уточните, по какаой причине не получается связаться? По данному вопросу вы обращались непосведственно на предыдущее место работы?
|Выдача справок 2НДФЛ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! В данном банке мне довелось работать в 2017 году. После увольнения мне понадобилась справка 2НДФЛ, обратилась в банк. В отделении мне ответили, что секретарь-координатор на больничном и справку нужно заказывать через горючую линию 8800... Ну хорошо. Позвонив на горячую линию и прождав 45 (!!!!) минут, девушка мне сообщила, что бухгалтерия трубки не берут и вы можете перезвонить позже (это спустя 45 минут ожидания, дело было утром, т.е. рабочий день, обеда не было), или мы Вам перезвоним. Ну ок, соглашаюсь на обратный звонок. И спустя час-два мне перезвонили с Волгоградского номера. На мое «Алло» я услышала - «Это вы хотите справку заказать? Кто Вы, представьтесь!» То есть, «Женщина-инкогнито» позвонив мне, даже не поздоровавшись, потребовала, чтобы представилась я! Далее пошли непонятные, даже невежественные вопросы сотрудника банка: «А зачем Вам 2НДФЛ? Вам при увольнении выдавали» ( Может «Женщина-инкогнито» печатает их дома на принтере? Поэтому ей жалко бумагу и картридж?) Ну да ладно. Далее я также попросила справку формы 182Н, на всякий случай в 2-х экземплярах, и получила опять бестактный вопрос: «А Вам зачем? Вы что, на 2 работы устраиваетесь (так и спросила)». Разговор с «Женщиной-инкогнито» я вела во вторник, 15 мая. Эта особа сказала, что раньше пятницы (на этой же неделе) справки не будут готовы.
Итог - сегодня пятница (то есть уже подходит вторая пятница), 25 мая, справок нет, куда обращаться я не знаю, звонить на горячую линию и ждать 45 минут не хочется, к кому обращаться в банке не понятно! Видимо нужно писать жалобу на сотрудника, но вот беда - не представилась она! Может кто подскажет, как быть в данной ситуации и почему работодатель не выдаёт бывшим сотрудникам справки?"
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Darya77702 • бывший сотрудник
25.05.2018 16:14
|Сомнительное предприятие. ЦОСО Ярославль
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как я работал в Райффайзен банке в 2015 году, в колл-центре ЦОСО Ярославль.
Зарплата около 20 т.р, плюс премии и переработки, соцпакет - оплата больничных и есть хороший ДМС, руководство - ругается матом и вообще орет (колл-центр евро банка!), комфорт - нормальный в зале есть кондиционеры, не холодно, ни жарко. Иногда не хватает рабочего места (сидишь все время на разном месте).
Скажу сразу отзыв отрицательный, но прикольно здесь то, что я снова планирую устроиться в ЦОСО, так как у меня на текущем месте работы в конце года истечет контракт и вопрос о новом трудоустройстве. С работой в провинции плохо. Только прошлым летом под сокращение попали 1000 сотрудников Северного банка Сбербанка России.
Итак, все началось с собеседования, оно было в несколько этапов, меня взяли, пришлось пройти первичное интервью, потом что-то типа теста. Затем отдел кадров и прочее. Скажу сразу из захода в 10 человек, которые я увидел в кадрах к моменту моего увольнения осталось три человека, включая меня. Там текучка будь здоров.
После двухнедельного обучения посадили слушать к опытному сотруднику. Это выглядело так:
- Райффайзенбанк, здравствуйте!- (потом стандарт приветствия был изменен).
- Девушка у меня деньги должны были прийти на счет… Я такой-то такой-то… счет такой-то.
Девушка – сотрудник колл-центра, уточняет кодовое слово находит клиента в программе (потом сделали так, что оно автоматически определяется.) И говорит: -Оставайтесь на линии, я уточню… Ага, уточнит она. Она пьёт чай, лениво протянув ноги перебрасывается парой слов про своего парня с подругой. Та в ответ шутит – им весело. Просмеявшись, она возвращается к клиенту.
К слову отработав также некоторое время у меня случился казус, я поставил клиента на ожидание и забыл, что он хотел… Не удобно получилось. Другой казус был не со мной, а с коллегами, когда рядом сидели новички и оба не знали, что ответить на вопросы клиентов. Оба пошли каждый к своему хеду спрашивать, приходит мальчик он всё узнал – берет гарнитуру (наушники и микрофон) – радостно сообщает клиенту: "…спасибо за ожидание, Вам нужно поступить так–то и так–то…". Бац , а он сел не на свое место… Его место рядом! Еще запомнилась смена воскресенья с семи часов утра. Штат колл-центра человек четыреста, наверно. А утром, в воскресенье работает человек пять. А тут был неформальный корпоратив у коллег по смене и я был на другой вечеринке, тупо сорвал связки из-за громкой музыки в клубе. А одна девочка, вообще проспала. Короче, вместо пяти пришло четверо. Всех штырит и мутит. Проснулся Дальний Восток - начались звонки. Ну, это выглядело так, принимают пару звонков и встают «в код» бегут в туалет – их мутит.
-«Райффайзер - банк, ик..здравствуйтэ!-ребята с бледными и бессонными лицами с трудом шевелили языками по телефону.
Короче, какой бы вопрос не был, ответ один: «По техническим причинам ваш вопрос сейчас решен быть не может обратитесь в понедельник». Благо многие вещи делать по воскресеньям было нельзя.
Райф хитрый банк, «кинул» кучу людей на Дальнем Востоке и Сибири. И закрыл все отделения, которые были убыточны. Зато чуть не каждый месяц открывал новые в Москве. Едешь в Москве ночью – везде реклама Раййффайзенбанка. В свое время райф занял хорошую нишу за счет автокредитов. Ну и в итоге бросил клиентов за сотни и парой тысячи километров от своих отделений. Логотип всюду их виден.
Если у клиента возникли проблемы со страховкой или надо просто продлить её действие, продать залоговый автомобиль, получить справку о том, что автомобиль не в залоге клиент не знает, что ему делать. Райф решил, что можно решать вопросы дистанционно. Проблем с этими справками было много, в итоге, в самом колл-центре создали группу, которая готовила эти самые справки. И это всё равно вело к путанице и маразму.
Дела у богатеньких москвичей и петербуржцев – тоже были не сахар. Извечная проблема свободных банковских ячеек за год и более моей работы так и не была решена. Для того чтобы найти свободные ячейки приходилось обзвонить все отделения. А трубку никто в отделении не берет. А если, о чудо! Кто–то и брал, то я слышал уставший и раздраженный голос замученного специалиста фронт-офиса. То, о чем пишут коллеги из отделений, на мой взгляд, правда. Проблема, во всем в заказе средств, в получении справок, страховок для выезжающих за рубеж. Но самый цирк с мобильным банком. Никто не знает, что скрывается за значками по оплате коммуналке и услуг. Я отработал более года, но никто не смог нормально дать пояснение платежам клиенту. К примеру, звонит клиент хочет оплатить тепло по квартире в Подмосковье, у него в платежке название отличается от организации, что заведена Р-коннект. И никто ни поддержка р-коннекта, ни хэды, никто на этом свете не знает. Что скрывается за этими логотипами аббревиатурами. Мало того функции Р-мобайла и Р-коннект отличаются и платежи совершить не всегда возможно. Звонок по ипотеке - это крантец. У нас было два тренинга за год по продажам не считая индивидуальных занятий, и не одного занятия по ипотеке. Вообще никто не знает ничего. А пояснить могут из бэка, но там после «лина» - т.е. как бы улучшения, а по сути им просто дали больше работы за ту же зарплату ни до кого не дозвонится. Клиенты не могут нормально не получить доверенности на регистрацию обременения, ни снять обременение, ни закладную получить, засада на каждом шагу. Загадка как они вообще эту ипотеку выдают!
Как стать вице-президентом. Вот Ксюша у нас из главного специалиста получила такой титул. Что нужно для этого?
- потерять пропуск,
- опаздывать на работу
- прийти в субботу с запахом перегара и орать на зал какую-то хрень и смеяться во все горло.
- английский можно не знать.
- посылать всех и вся. Наплевать, что терминал у сотрудника не работает, ваще не парит. Займусь служебными делами – табелёк составлю, чаю попью.
Новичков по любому поводу тыкать в "сисиорг"- эта такая безумная справочная, где нет элементарного поиска.
Ну, а самое главное качественно давить на мозги людей. Ведь в колл-центре главное продавать. Райфу плевать на ваши проблемы, райфу надо, чтоб сотрудник продал банковскую услугу.
В отделениях незаконно впаривают страховки – клиенты звонят и рассказывают дикие небылицы. Ну, а мы впариваем те же страховки, но по телефону людям, которые сами к нам обращаются с своей бедой и проблемой. Только страховка – нет такого слова, оно запрещено. Есть слово - защита. Но суть дела не меняет. Банк просто обирает своих клиентов, которые приходят взять кредит по одной ставке, а получают по другой. ДА, и не только Райф – все банки, где я работал и до и после втюхивают страховку. Это просто кошмар.
Люди выбирают этот банк так он имеет имидж западного, думают, что получат какое-то отношение? А в чем оно выражается? В том, что в отделениях всегда очередь. Нет ячеек, нет нормальной консультации по страховке выезжающим за рубеж. Нет честного кредита, тебе навязывают страховки. Тебе никто ничего не объяснит по тому, что скрывается за логотипом в платежной системе. Чтобы совершить операции с ипотекой будешь по сто раз звонить и получать разные ответы, а не решение своего вопроса. В том, что однажды, тебя просто бросят в твоем родном Томске, Иванове и вынудят ходить к вечно неработающему терминалу Киви, в другом конце города.
Улыбнуло, что если ты не поздравишь с 8 марта клиента–женщину тебя накажут, но 9 мая австрийцы никаких поздравлений клиентам не требуют! Еще прикол - планирование своих продаж. Тебя спрашивают, сколько сегодня продашь? А я откуда знаю, сколько клиентов заинтересуется предложением? У меня вообще премия от продаж зависит, ясень пень, что чем больше, тем лучше. Ну, и чо скажешь 4. А тут пятый клиент подходит. Ну так лесом его на следующий день, у тебя же план 4, а вдруг завтра и одного-то не будет.
Сотрудники, переживающие за клиентов и себя, с таблеток успокоительных ваще не слезали. Ну, а так если ты понимаешь всеобщий пофигизм, на фоне которого статьи М. в корпоративном журнале выглядят просто юморесками, то вроде терпимо и даже весело.
Ушел, потому что есть и другие работы, хотя их мало, где не надо впаривать клиенту, который застрял в кабине с банкоматом кредитную карту.
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Константин Рауш • бывший сотрудник
07.04.2018 17:04
|Работа в ОО "Казанском"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, проработал я в отделении ОО "Казанский" около полутора лет. Всегда был доволен Райффайзен банком как кредитной организацией, однако как место работы ОО "Казанский", к сожалению. не мог рекомендовать знакомым и друзьям. Дело в том что за время моей работы был полностью сменен штат фронт-офиса и ни один раз. При этом Естественно каждого нового сотрудника необходимо обучать, у него будут ошибки, которые неизбежно влияют на рейтинг отделения, за которым так яростно бегут Руководители ОО "Казанский" и от которого зависит премия сотрудников, не говоря уже о командной работе. Руководители только на словах это понимают, а на деле же Увольняют сотрудника за сотрудником не из числа новичков или слабеньких, а наоборот сильных! Либо из-за личной неприязни, либо желании оправдать и без того низкие показатели выполнения планов. Увольнения происходят в основном по соглашению сторон или просто доводят до увольнения по заявлению. И да люди подписывают это соглашение, потому что в такой ситуации уже точно понимаешь какое бы ты решение не принял, улучшить работу в отделение уже не получится.
Уволили меня без соответствующей выплаты выходного пособия, без выплаты бонусов за 2 месяца, а это значительная сумма для меня около 100 тысяч рублей. Просьба разобраться насколько правомерны и как соответствуются с целями РайффайзенБанка действия руководства (Х.Б.И; Ф.С.В.; А.Н.И) в отношении уволенных (Н.Э.Р.; К.Г.; Б.А.; Алсу увольнение 09.2016г.).
Банк очень потребительски относится к своим сотрудникам поэтому многие самостоятельно уже понимая перспективы работы в этом банке уходят быстрее и по дальше. А ведь разница в отношении. Ну если отношение не измениться в ближайшее время кадровый дефицит не за горами.
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fafe4ka2@gmail.com • бывший сотрудник
03.04.2018 22:55
|Зарплатные проекты
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Хочу также оставить отзыв, о данном отделе, дабы прояснить ситуацию. Всех сотрудников обучают, об этом даже и говорить не стоит. Никакой дедовщины НЕТ, мы все дружим, и клево общаемся, у нас нет разделений на стареньких и новеньких. Нахаляву как писалось ранее, тоже ничего не даётся, как поработал сотрудник, так и получил)). Просто вы наверное такой человек, из отзыва вам и руководство не нравится, и коллеги, и обучение.) даже смешно )). Руководство отличное, правда, понимающее, отзывчивое, очень лояльное, даже к лентяем)), а терпение у них просто адовое)). Так что приходите в наш отдел, и увидите как у нас все круто))).
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bagira87 • сотрудник
17.01.2018 11:20
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
|Отсутствие логики Райффайзенбанка
|не голосовал
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Здравствуйте!
Меня зовут Александр.
У меня следующая ситуация: пройдя в Омском филиале Райффайзенбанка все этапы собеседования, подписал анкету и карточку на обработку своих данных, которые они мне выслали по электронной почте, но т.к. я числюсь в диспансере, мне надо взять справку о том, что я не состою на учете.
В данном диспансере я не раз уже брал справку для других официальных крупных компаний, которые мне предварительно давали НАПРАВЛЕНИЕ на получение этой справки (как во всех компаниях - по правилам) и я эту справку приносил работодателю.
От Райффайзенбанка меня курирует HR из Москвы. Она несколько раз связывалась со мной по данному вопросу и сказала, что посоветовавшись с коллегами - "они не могут дать мне данное НАПРАВЛЕНИЕ", мотивировав это тем, что они сами получают эту справку БЕЗ направления. Я ездил в диспансер и мне отказали в выдаче. Хотя все работники (включая зав. отделением диспансера) говорят, что нужно направление от работодателя обязательно, чтоб они выдали справку.
Повторюсь: собеседование я прошел положительно, но мне отказывают в выдаче направления в диспансер на получение справки, необходимой ИМ ЖЕ (банку). Абсурд. ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ НА ЛИЦО!
Скажите пожалуйста, в какие инстанции мне обращаться в данной ситуации? Получается, это несоблюдение трудовых дисциплин со стороны банка?
Благодарю заранее за оперативный ответ!
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AleXandr Kuratov • несостоявшийся сотрудник
27.12.2017 11:14
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