Доброго времени суток, уважаемые!

Долго решалась на такой поступок, наконец, силы иссякли, и пришло простое понимание, чем "выше" человек взлетает, тем "низменней" его поступки. Ситуация, произошедшая со мной очень и очень печальная.



Около месяца назад на банковскую почту пришло сообщение от Управляющего ДО о необходимости заказать через заместителя Управляющего Филиалом рубашки, подходящие под стандарт нашей системы. Стоимость одной рубашки 600 рублей, это подкупило. Нам были показаны фотографии (по всей вероятности с какого-нибудь ТаоБао) и озвучены условия. Платите сейчас половину и половину по прибытии товара к вам. Этой новостью я поделилась со своими подругами, работающими в другом банке. Т.к. в нашем городе довольно проблематично найти подходящую под стандарт рубашку. Либо цена кусается (не наденешь же в кассу, в эту пыль и грязь рубашку за 2 тысячи), либо фасон далек от желаемого. Подруги согласились, передали мне предоплату за заказ 4 (четырех) рубашек разного размера. Для себя я тоже заказала 3 рубашки разного фасона. Все деньги, вместе с перечнем необходимых размеров и фасонов, я передала лично в руки Управляющей ДО. После этого карусель закрутилась.



Управляющая ДО перечислила деньги на карту заместителя управляющего филиалом, о чем ей сообщила в почту. Когда рубашки были присланы к нам в офис, я оплатила вторую половину стоимости рубашек, и снова отдала все деньги лично в руки управляющей. День был очень напряженным, и рубашки я развернула только дома. Три из них были не того фасона и не того размера, который я заказывала. Об этом на следующий день я сказала своей начальнице, которая пообещала позвонить в филиал и разобраться, почему произошел пересорт. Так как я все-таки доверчивый человек, я понадеялась на скорое разрешение этой ситуации, тем более что подруги с нетерпением ждали своих вещей. Две недели подряд, буквально через день, я напоминала управляющей о своем вопросе, на что она отмахивалась, мол, много работы, забыла, некогда и т.д...



В последний свой рабочий день я снова подошла к ней в надежде, что все-таки ситуация как-то изменилась. На это управляющая, не стесняясь в выражениях, сообщила мне: "Мне некогда заниматься подобной ерундой! Я НЕ ХОЧУ и НЕ БУДУ сидеть и разбираться, по чьей вине произошла ошибка!" На это я ответила, что давно все выяснила, и что это она, уважаемая, неверно отослала заказ в филиал. Поэтому, так как мы вступили в товарно-денежные отношения, и я не получила товар желаемый, и менять его никто НЕ ХОЧЕТ и НЕ БУДЕТ, я попросила ее вернуть мои деньги, а я ей отдаю рубашки. Никогда еще я не видела столько ненависти в глазах человека. Мне просто сказали: "ДО СВИДАНИЯ". Ну что ж, так тому и быть. Я не стану беднее, потеряв по вине управляющей деньги, а с подружками как-нибудь договорюсь, уж простят. Знаю, что никакого решения все равно не будет, что руководство не станет обращать внимание на такие мелочи. Но молчать, уже нет мочи. Просто, чтобы знали...