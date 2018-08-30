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|Просто, чтобы знали...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, уважаемые!
Долго решалась на такой поступок, наконец, силы иссякли, и пришло простое понимание, чем "выше" человек взлетает, тем "низменней" его поступки. Ситуация, произошедшая со мной очень и очень печальная.
Около месяца назад на банковскую почту пришло сообщение от Управляющего ДО о необходимости заказать через заместителя Управляющего Филиалом рубашки, подходящие под стандарт нашей системы. Стоимость одной рубашки 600 рублей, это подкупило. Нам были показаны фотографии (по всей вероятности с какого-нибудь ТаоБао) и озвучены условия. Платите сейчас половину и половину по прибытии товара к вам. Этой новостью я поделилась со своими подругами, работающими в другом банке. Т.к. в нашем городе довольно проблематично найти подходящую под стандарт рубашку. Либо цена кусается (не наденешь же в кассу, в эту пыль и грязь рубашку за 2 тысячи), либо фасон далек от желаемого. Подруги согласились, передали мне предоплату за заказ 4 (четырех) рубашек разного размера. Для себя я тоже заказала 3 рубашки разного фасона. Все деньги, вместе с перечнем необходимых размеров и фасонов, я передала лично в руки Управляющей ДО. После этого карусель закрутилась.
Управляющая ДО перечислила деньги на карту заместителя управляющего филиалом, о чем ей сообщила в почту. Когда рубашки были присланы к нам в офис, я оплатила вторую половину стоимости рубашек, и снова отдала все деньги лично в руки управляющей. День был очень напряженным, и рубашки я развернула только дома. Три из них были не того фасона и не того размера, который я заказывала. Об этом на следующий день я сказала своей начальнице, которая пообещала позвонить в филиал и разобраться, почему произошел пересорт. Так как я все-таки доверчивый человек, я понадеялась на скорое разрешение этой ситуации, тем более что подруги с нетерпением ждали своих вещей. Две недели подряд, буквально через день, я напоминала управляющей о своем вопросе, на что она отмахивалась, мол, много работы, забыла, некогда и т.д...
В последний свой рабочий день я снова подошла к ней в надежде, что все-таки ситуация как-то изменилась. На это управляющая, не стесняясь в выражениях, сообщила мне: "Мне некогда заниматься подобной ерундой! Я НЕ ХОЧУ и НЕ БУДУ сидеть и разбираться, по чьей вине произошла ошибка!" На это я ответила, что давно все выяснила, и что это она, уважаемая, неверно отослала заказ в филиал. Поэтому, так как мы вступили в товарно-денежные отношения, и я не получила товар желаемый, и менять его никто НЕ ХОЧЕТ и НЕ БУДЕТ, я попросила ее вернуть мои деньги, а я ей отдаю рубашки. Никогда еще я не видела столько ненависти в глазах человека. Мне просто сказали: "ДО СВИДАНИЯ". Ну что ж, так тому и быть. Я не стану беднее, потеряв по вине управляющей деньги, а с подружками как-нибудь договорюсь, уж простят. Знаю, что никакого решения все равно не будет, что руководство не станет обращать внимание на такие мелочи. Но молчать, уже нет мочи. Просто, чтобы знали...
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Sterlapendra • бывший сотрудник
26.06.2013 12:27
|Полтора года в проклятом рае
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Душа требует написать отзыв! Наболело, накипело, хотя и пожар уже затух, решила вспомнить и поделиться.
Начиналось всё великолепно! Быстрая волна собеседований после отправки резюме на почту, и я после универа стала набираться опыта по специальности! Радости моей не было границ! Меня устраивало всё. Даже плевать было, что ездить по Твери далеко, это было не принципиально. Коллектив - молодые умные девчонки, мы сразу подружились и помогали друг другу. Начальница тоже показалась умной, интересной женщиной. Но моя радость была бы не полной... =) Тут и понеслось...
Свято место пусто не бывает. Оказалось, что моя начальница ещё тот тиран с причудами. Она дрючила всех и вся, доводила даже беременных девчонок до слёз и устраивала подставы. Сначала меня насторожило, что она перекладывала собственную работу на меня (тесты, запросы высшего начальства, какие-то справки и новые методы ввода в систему). Первое время я думала, что это входит в мои обязанности, а потом выяснилось, что затем моими заслугами она хвасталась выше, выдавая за свои. Это не так страшно, как то, что творилось дальше.
Всем коллективом мы должны были ей разъяснять все изменения в нашей и её работе. Она не знала ничего, кроме как орать и унижать. Тут я поняла, что дальше тут делать нечего, но ждала, что всё изменится.
Изменений не последовало, добил корпоратив. Управляющий предложил повышать меня в бане, на что я позвонила другу и он приехал и забрал меня оттуда (с базы отдыха).Помимо всего прочего, из минусов можно отметить способы общения начальства - ор. А также отсутствие рабочей техники. Мой компьютер зависал в самый неподходящий момент, когда проводишь операцию клиенту, вдруг отходит диск А и ты лезешь под стол, раскручиваешь крышку блока, переподсоединяешь провода, закручиваешь, входишь в систему, вводя кучу паролей, ищешь заново клиента и выполняешь то, что нужно было, при этом краснеешь и извиняешься...
Вобщем, такую школу как в ТКБ я никому не посоветую пройти.
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zacepilo • бывший сотрудник
02.03.2013 12:47
|Группа ВТБ: ВТБ 24 - Транскредитбанк - Лето Банк - статистика и вакансии пустышки….
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Добрый вечер! Спешу вам сообщить о том, что в этих банках, контролируемых группой ВТБ есть вакансии пустышки - вам звонят - собеседуют и делают статистику. Ранее писал о собеседовании с В. Дирр из ВТБ 24, и зам.управляющего Александра-фамилии не знаю. Сказали мы вас берем - в итоге заполненная анкета… и не берем. Также был звонок из Лето Банк дочки ВТБ, где просто пока бардак - набирают как говорится и не перезванивают…
Более подробнее хочется остановиться на Транскредитбанке - будущий ВТБ 24. Так вот сотрудник отдела кадров, а именно П-ва Т. вводит соискателей в заблуждение, приглашает на собеседование в отделение «Сокольническое» я бы назвал это отделение «поставщиками соискателей для неё. И самая основная мысль данного банка: «чванство». Так вот что такое это чванство? Это «надменное важничество» перед соискателями, к слову: Вакансия «Главный специалист Дополнительного офиса Отделение Сокольническое» висит на hh.ru с ноября.
Во-первых, сотрудников просто не берут независимо от их опыта и знаний - для примера ради смеха на собеседовании была я - главный специалист в другом банке, и оказалась статистом. Так вот в беседе с управляющим - он показал себе просто непрофессионально - постоянные ухмылки и разговоры с другими представителями собеседующих, вопросы не по-существу. Так к слову и не перезвонили, хотя обещали - просто неприятно не только мне, но и другим.
Вакансия висит до сих пор, люди делают планы сбора анкет и это факт, тупо собирая анкеты - делают видимость работы… Дорогие друзья и коллеги, ни в коем случае не поддавайтесь и не идите на собеседования в структуры ВТБ. К сожалению, это миф о большом банке. Просьба к руководству наконец-то разобраться, в отделах кадров, так как это просто неуважение и пустая трата времени соискателей, и тем более ваши затраты на непрофессиональный набор отдела кадров.
Не тратьте ни время и не деньги.
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Svetlana_cool 852632 • несостоявшийся сотрудник
14.01.2013 00:20
|Обращение к руководству
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал у этом уважаемом банке 4 месяца в ЦО, после чего уволился из банка, т.к. "не подошел" руководству. В процессе работы выполнял все задачи, которые были на меня возложены, когда работал считал, что у меня все получается и что я здесь надолго. Сразу после испытательного срока ко мне подошла мой непосредственный начальник и заявила, что я им не подхожу как сотрудник, конкретных аргументов я не услышал, кроме каких-то нелепых про то, что их сейчас выкупает ВТБ и нужно анализировать рыночных заемщиков, а я не знаю их (при том, что у меня стаж работы в Связь банке и Альфа банке 4 года в кредитующем подразделении). В общем, "рожа" моя им не понравилась. Но с кем не бывает, не понравились друг другу - разошлись и все.
После этого искал работу 4 месяца, было много успешных собеседований, но все предложения неожиданно для меня обрывались по инициативе работодателя. Реально было какое-то отчаяние, не мог понять, в чем причина. Удалось устроится только в маленький банк, который явно не соответствовал моему уровню как специалиста, но при устройстве мне сказали, что в ТКБ меня поливают "грязью" дальше некуда, говорят такие вещи, от которых у меня "волосы дыбом на голове", никогда не думал, что столько грязи можно вылить на человека. Причем информация исходила не из СЭК банка, а от конкретных начальников.
Посему обращаюсь (если возможно обращение через данный сайт, и кто-то это прочитает) к руководству ТКБ и прошу каким-то образом влиять на ситуацию и подобные ситуации, это реально ломает не только карьеру но и жизнь человека. Зачем это делать? В чем удовольствие поливать грязью бывшего сотрудника? Я не имею претензий к ТКБ и на ВСЕХ собеседованиях рассказывал, что ТКБ первоклассный банк, просто "не заладились" отношения, с кем не бывает.
Конкретное подразделение и ФИО писать не хочу, т.к. боюсь, что будет только хуже для меня, уверен, что правды не сыщешь.
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Alex1985 • бывший сотрудник
23.09.2011 18:50
|Вот и добрался до нашей улицы праздник...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А как сравнительно хорошо все начиналось... Пока нашим банком не заинтересовался ВТБ. Пару дней назад весь коллектив банка собрал управляющий и в двух словах обрисовал ситуацию на фронтах. Далее по пунктам:
1. Повышений зарплаты ближайшее 5-6 лет можете не ждать. (В конце лета бросят подачку, по 200 р на брата и все.)
2. Работать надо так, чтобы негры на плантациях покраснели от стыда. При этом никакой, то есть абсолютно никакой, мотивации для сотрудников не предусматривается. Выполнил план - молодец, на тебе план побольше. Не выполнил - изволь получить по мордасам.
3. Ну про единые стандарты обслуживания клиентов говорить не стану. Понятно, что с клиентом нужно общаться вежливо, предлагать ему кучу всяких побочных продуктов, одним словом заниматься торгашеством. Но, черт подери, когда на тебе висит работа двух-трех человек, когда очередь в три вилюшки, когда денег платят копейки - как?.. Скажите, как тут улыбаться и быть довольным жизнью. При этом, если ты хоть на миллиметр отклонился от стандарта, не улыбнулся очередному тайному покупателю - можешь сразу писать заявления на увольнение. (Кстати, очень хочется иногда.)
4. Цинизм руководства максимален, не нравится - вали! Новых наймем с другой зарплатой. Им не понравиться - и их уволим. И так до бесконечности.
Одним словом, извините за сумбур, накипело просто. ВОТ ТАК мы живем на самом деле, в ожидании, когда нас, как и Банк Москвы, наконец-то разорит ВТБ!!!
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amost • сотрудник
16.07.2011 08:08
|Транскредитбанк, г.Иркутск
|отрицательный голос не засчитан
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Добрый день! Мой небольшой рассказ о Транскредитбанке, расположенном в г.Иркутске. Я пытался устроится туда в ноябре 2010 г. на позицию главного клиентского менеджера в новое для этого банка направление - кредитование МСБ. Функционал - привлечение клиентов МСБ на кредитование. При собеседовании мне пояснили, что они набирают только по рекомендации знакомых, мол, де меня кто-то посоветовал. Это первый момент ,показавшийся мне странноватым, т.к., насколько я понимаю, на рынке сейчас конкуренция и таким образом набирать кандидатов по меньшей мере странновато, тем более в МСБ.
Далее была череда собеседований на месте, по телефону с ГО, по-моему. В итоге попадаю на собеседование к управляющему - властный мужчина в возрасте, не помню, как его зовут, к сожалению. После собеседования с ним он подтвердил, что берет меня на данную должность, озвучил зарплату (кстати, чуть выше рынка в городе, но не намного). Я решил некоторое время подумать. Через 2 дня мне позвонила сотрудник ОК и спросила про мое решение, на что я попросил джоб-оффер, девушка пояснила, что у них в банке такое не принято, но она уточнит. После недельного затишья, я созвонился с ней и уточнил, на какой стадии находится подготовка оффера. Сотрудник ОК пояснила, что управляющий был удивлен, что это такое "джоб-оффер" и как я посмел его просить, раз такой кандидат недоверчивый, во-первых, не дадут такое предложение, во вторых, вообще откажут в приеме на работу! На мой взгляд это очень интересный подход. В ходе собеседования мне показалось очень странным, что управляющий заявляет: "В городе нет малого бизнеса, торгашей я бизнесом не считаю!".
В целом, исходя из собеседования, о банке сложилось нормальное впечатление, но все испортил подход управляющего. Также не совсем понятен щепетильный подход к кандидатам (только по рекомендациям) т.к.:
1. Зарплата, предлагаемая мне, была хорошей, но не такой, чтобы все бросить и побежать.
2. ДМС достаточно скудный.
3. Связь, по-моему, не оплачивается (для клиентщиков это обязательно).
4. ГСМ, я так понял, тоже не оплачивается (это тоже немаловажно, т.к. часто приходится работать на личном ТС).
5. Условия кредитования клиентов МСБ, скажем, чуть выше рынка.
6. Своенравный управляющий.
Единственный плюс банка, который я увидел, - это большой лимит принятия решения на месте.
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bensen • несостоявшийся сотрудник
26.04.2011 09:00
|Эльдорадо есть. Оно не может не есть
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начинал свой "финансовый" трудовой стаж в региональном банке, даже не в региональном, а в городском, таком, местечковом банке. Свои плюсы от работы в том финансовом учреждении я напишу в отдельном опусе, сейчас разговор о ТКБ...
Какие мечты у работника регионального банка? Правильно - устроиться в любой Московский банк, ибо каждому дураку в региональном банке ясно - в московском банке и зарплаты больше (московские!), и работы меньше (так как москвичи - бездельники). (с)
В общем, три года назад сбылась мечта идиота. Работаю я в Московском банке в славном сибирском городе. К тому же, ещё и железнодорожный банк оказался. Попал без блата: отправил резюме, прошел собеседование и вуаля.
Расставлю «краткие» оценки.
Зарплата: зарплата считается самой крупной в регионе по банкам. Это твердая 5, индексация зарплаты прописана в договоре и проходит раз в год 10%.
Соцпакет: есть ежеквартальный ДМС (около 3 000 рублей), оплаченное работодателем. Если его не трогать, то в конце года накопится 12 000 рублев, на которые можно полечиться (воспользоваться накопленной суммой можно в любой момент), предоставляются путевки для детей с 50% скидкой. В Москве соцпакет, как я понимаю, гораздо шире.
Каких-то спортзалов и фитнесцентров для сотрудников не предусмотрено, за это минус полбалла. Ещё минус бал за кредитование своих сотрудников на общих основаниях (-1 пункт от процентной ставки). Но такова политика руководства... Хотя могли бы сотрудников и по ставке ЦБ кредитовать.
Еще минус полбалла за отпускные. Отпускные дают как зарплату. На прошлых работах привык, что к отпуску давали всегда больше денег, чтобы было на что отдыхать, тут не так... опять же политика руководства. Итого по совокупности 3.
Коллектив: Не знаю. Мне ни на одной работе, где бы я ни работал, не попадались коллективы «чудаков» на букву м. В ТКБ? Все всегда друг другу помогут, внутри одного подразделение. Естественно, никто не будет брать на себя работу соседнего отдела, поэтому даже периодические терки между отделами из-за выяснений - "чья это работа?" не считаю отрицательными - это есть во всех коллективах. Коллектив - это 5.
Руководство: Будешь хорошо работать - похвалят, будешь заниматься не своим делом - попросят по собственному желанию. В нашем филиале за последние четыре года было уволено три человека. Один уволился по состоянию здоровья - со всеми выплатами. Два человека уволились по собственному желанию. Да, их попросили уволиться. Но они честно не справлялись со своими обязанностями, они были не на своем месте. Обоим человекам было дано более года, на то, что бы все таки взяться за ум.
По мне так руководство у нас работает на 5. Хотя бы потому, что во время кризиса никто уволен не был, зарплаты не понизили, индексация зарплат прошла в плановом режиме. Да. За это ставлю 5.
Общий комфорт: На работу прихожу в 8.30, в 17.30 встаю и иду домой, с 13.00 до 14.00 обед, в пятницу иду домой в 16.30. Коллектив хороший, руководство не напрягает. Позитивно. На работу не лень возвращаться. А работа, на которую не лень возвращаться, заслуживает комфорта - 5.
зыжы Извиняйте, если у кого вызвал зависть. Да будет она белой.
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Ermine • сотрудник
06.07.2010 16:29
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