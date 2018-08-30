Доброго времени суток, уважаемые посетители портала banki.ru!

Представляю на ваш строгий суд отзыв о работе в МТС Банке.



В качестве вступления позволю коротко описать цель повествования. Кредитные организации во многом похожи друг на друга, но каждая в отдельности уникальна. Данный отзыв призван удовлетворить любопытство интересующейся публики об условиях работы в МТС Банке, развеяв информационный вакуум о работе в ГО. Возможно мои соображения помогут вам оценить все «за» и «против» при возможном устройстве в данный банк. Автор ни в коем случае не ставит задачу излить желчь и горечь обиды на теперь уж и бывшего работодателя.



Как это было



Волею судьбы проработал почти 5 лет в головном офисе этого банка в подразделении, близком к розничному блоку. Для начала немного цифр. С 2010 по 2015 год банк скатился с 27 на 46 место по активам. За это время в банке сменилось 4 председателя Правления. Последний, кстати, прибыл «спасать» МТС Банк из терпящего бедствия Уралсиба и сразу взял курс на оптимизацию расходов, конечно же, путем тотального сокращения сотрудников, по-другому повышать эффективность банковского бизнеса у нас пока мало кто умеет. В декабре 2014 года стараниями нового предправления банк покинуло около 15% персонала, в октябре 2015 еще около 30% сотрудников головного офиса. Есть информация, что сокращения продолжатся и в дальнейшем. Вплоть до полного сворачивания розничной сети банка, кроме точек, работающих совместно с салонами МТС.



Мотивация и премии



Здесь все просто: руководство банка считает, раз вы все еще работаете – значит мотивация у вас уже есть. Кризис же. Кому не нравится - пожалуйте на улицу. К слову, МТС Банк так и не выплатил своим сотрудникам премию по итогам прошлого года. В 2014 году с премиями произошло вот что: весной руководители подразделений проинформировали, что квартальные премии выплачиваться не будут, они войдут в полугодовые премии, затем сказали, что полугодовые премии войдут в солидное вознаграждение по итогам года, которое будет выплачено весной 2015 года. Больше всего огорчает, что никто из руководства никак не прокомментировал отмену обещанных выплат. Вопрос просто замяли, как будто его и не было.



Уровень зарплаты разнится. У руководителей департаментов, заместителей и руководителей блоков зарплата может быть на порядок, а то и на два выше рыночного уровня, поэтому им есть за что держаться и нет смысла спорить с руководством, которое этого не любит. Руководители управлений, отделов и направлений получают по-разному. На моей памяти были руководители управлений, получающие вдвое меньше руководителей отделов. Кто, как называется, как договорился. Специалисты различных уровней в целом довольствуются среднерыночной зарплатой.



Из мотивации также есть ДМС без стоматологии и заставки на экранах мониторов сотрудников, призывающие развивать компетенции: командный дух, клиентоориентированность и т.п.



Бизнес процессы



В том, что с клиентоориентированностью у банка все хорошо вы можете убедиться, зайдя в народный рейтинг, где о МТС Банке написано свыше двух тысяч отзывов со средней оценкой 1,47. Если вы потратите время и посмотрите, с какими проблемами обращаются клиенты – станет понятно, что основные причины недовольства клиентов вызваны системными ошибками в сфере ИТ инфраструктуры и общим неумением организовывать бизнес процессы. Большинство тем жалоб повторяется с 2012 года.

Внутри банка до сих пор ходят служебные записки, написанные на бумаге. Их подписывают, визируют, а затем пересылают друг другу по электронной почте. Автоматизация на низком уровне. Решения всевозможных комитетов также фиксируются в виде протоколов на бумаге. Протокол должен быть согласован с каждым членом комитета. Порой это может занимать несколько недель. Без решения одного комитета, вы не можете решить свой вопрос на другом комитете. Заседания комитетов постоянно переносят. Простейший вопрос может решаться несколько месяцев, а то и полгода.



Коллектив



Встречаются люди разного масштаба и направленности. В 2011-2012 году в розничном блоке банка сложилась достаточно неплохая команда. Появились новые интересные продукты, была налажена система обучения в регионах, создана мотивация продажников на местах и в ГО, запущена реклама. Все это давало неплохой синергетический эффект. В 2014 году началась деградация: была практически полностью остановлена выдача кредитных продуктов, оптимизировали часть продуктологов и всех региональных тренеров, исчезла мотивация, прекратилась реклама. Вместе с тем значительно укрепилась общебанковская бюрократия: множество людей заняты имитацией бурной деятельности, что-то друг другу согласовывают, собираются в переговорных, морочат головы сотрудникам, которые пытаются делать работу, выливающеюся в конкретный результат. Внутренние процедуры сложны, запутаны и часто лишены смысла. Вычищать эти авгиевы конюшни некому. Топы заняты подготовкой и обсуждением презентаций, описывающих будущие победы. Руководители департаментов не хотят жестко продавливать правильные решения, так как хорошо сидят, а отстаивание своих профессиональные интересов данном месте чревато. Руководители управлений и отделов и рядовые специалисты кое-как пытаются работать. У некоторых даже это хорошо получается.



Не берусь описывать условия труда во фронт-офисах, но думаю тут все зависит от множества факторов: директора отделения, города и т.п. В банке действовала школа молодого операциониста, что позволило набрать в московские офисы молодых и адекватных специалистов.



Окружение и офисное пространство



Головной офис находится в бывшей промзоне на территории так называемого Бизнес Инкубатора Nagatino iLand. Место, мягко говоря, на любителя. В декабре 2015 года обещают открыть метро. Сейчас добираться до метро 25-30 минут в битком набитом автобусе. Припарковать машину в районе 8.45 можно не ближе 1,5 км и то с трудом. Место на паркинге стоит 8 тыс. рублей в месяц. Внутри офис выполнен в стиле открытого пространства. Людей достаточно много, все сидят рядами, перегородки низкие, система вентиляции работает плохо – душно и жарко. Зато через полгода работы в таком месте вы сможете чувствовать себя как дома в любом аэропорту, так как личного пространства будет больше, а людей вокруг меньше. В довершение картины стены и потолок выполнены в мрачных серых тонах, видимо, чтоб нагонять уныние.



Для начальников от руководителя департамента и выше предусмотрены стеклянные кабинеты. Компьютерная техника в основном старая и разная. В начале мая всем сотрудникам отключили доступ в интернет. Если вам что-то надо по работе посмотреть в интернете – пишите заявку в хелп деск, предварительно завизировав ее у руководителя департамента. Через пару дней будет вам счастье – откроют доступ к указанному сайту. Так как в одном месте в Москве собралось более тысячи человек без доступа к интернету, и многим из них он нужен по работе, о качестве мобильного интернета говорить не приходится. Хотя на 9-м этаже для избранных работает даже вайфай.



Вместо послесловия



Название отзыва - это рекламный призыв компании МТС наоборот. Как вы уже догадались, банк не имеет ничего общего с ведущей телекоммуникационной компанией страны кроме названия и яйца в логотипе, которое он получил благодаря общему акционеру. Понятно, что в кризис выбирать не приходится, но как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.