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|Кратко о собеседовании с потенциальными кандидатами
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Добрый день, уважаемые коллеги!
До сего момента не имела опыта написания отзывов о прохождении собеседований, но решила поделиться своим мнением о компетенциях сотрудников «МТС Банк», проводящих интервью.
Была на собеседовании дважды в офисе г.СПб на пр.Добролюбова.
В первый раз интервью проводила Дарья Б., прождала которую в холле банка 40 минут.
Второй раз интервью проводили Светлана Н. и Гульнара, к слову, у последней не было ни одного вопроса ко мне. А вот Дарья, увидев меня, без объяснения причин озвучила свой отказ участвовать в разговоре.
У меня несколько основных вопросов:
По каким критериям Вы, Светлана и Дарья, проводите отбор потенциальных претендентов на руководящие позиции? Каким образом оцениваете компетенции потенциального сотрудника, если Вы задаёте вопросы по чек-листу, не поднимая на собеседника глаз? Зачем проводите собеседование, тратя чужое время, если у Вас нет информации об окладной и мотивационной составляющей дохода потенциального сотрудника?
Резюмируя наше с Вами общение, как руководитель руководителю смею констатировать непрофессиональный подход к подбору кадров. Неправильно сформулированные Вами вопросы неизбежно привели к искаженной трактовке моих ответов, вследствие чего с обеих сторон остался негативный осадок.
Надеюсь, мой отзыв заставит Вас и Ваше руководство пересмотреть зоны Вашего профессионального роста!
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1
Лиана Батищева • несостоявшийся сотрудник
18.12.2018 15:42
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Ответ банка:
Лиана, добрый день.
Спасибо за отзыв, обязательно учтем Ваши замечания!
|Избавились от меня
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Проработал в данном банке 2 недели, руководство с первой стороны казалось добрым и отзывчивым, собеседования проходило так себе брали всех подряд не важно справился он с заданием или нет, работал я в ТЦ Афимоол, рядом с Москва Сити в мобильном салоне МТС, занимался привлечением клиентов на кредитные продукты, план не выполнялся потому что клиентов практически не было, а кто приходил им не до кредитов, тем более люди в таком районе все при деньгах и могут себе практически приобрести любую вещь но не кредит, не знаю почему мне предложили именно туда я и согласился там работать так как не разбирался территориально что да как. Просился перевести в другую точку, меня перевели конечно но не сразу и не хотя, на новой точке проработал один день потом меня уволили, на новой точке было очень холодно но со временем думаю можно было привыкнуть так как салон связи находился в Ашане на против отдела продуктов и весь холод шёл на нас. Руководитель Наталья предложила мне перевестись на другую должность ( оперецианистом) в офис, утверждая что можно это сделать переводом не теряя времени, в итоге в свой выходной день пришёл переоформляться на другую должность с переводом, мне сказали что с переводом не получится только через увольнение, приказ был подготовлен и меня принудили подписать данный приказ, ссылаясь что со мной свяжется другой руководитель по телефону и пригласит на оформление другой должности в кратции, таким способом они от меня избавились, так как и так все уже понятно что никто со мной не связывался и приглашал на оформление, на мои звонки руководитель Наталья постоянно искала способы отмазок, мол жди звонка всё будет ок.
Хочу сказать что данный банк ведёт себя не профессионально, нарушает ряд законов ТК РФ, так что не идите трудоустраиваться в МТС банк, лишнее трата времени.
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1
Заур Магомедов • несостоявшийся сотрудник
29.11.2018 23:47
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Ответ банка:
Добрый день, уважаемый Заур!
Спасибо за обращение, для нас важна обратная связь!
Мы тщательно изучили Ваш отзыв и разобрали изложенные в нем факты:
- Салон сотовой связи МТС в ТРЦ Афимолл Сити имеет высокий трафик проходимости, что являлось одним из критериев при выборе места для размещения сотрудника Банка;
- Перед Вашим трудоустройством в Банк Вам детально был разъяснён Ваш функционал, также Вас ознакомили и с Вами подписали задание на испытательный срок. По истечении испытательного срока, с учетом неисполненного задания, было принято решение о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества с Вами на данной позиции. Вас направили на собеседование на позицию Специалист операционного отдела, по итогам собеседования – руководитель принял решение в пользу другого кандидата.
Желаем Вам удачи в поиске новой интересной работы!
|Так себе банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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После двух лет работы здесь, в головном офисе, расскажу как обстоят дела с ИТ в банке. Банку не нужно бороться за выживание. Его основная задача - это обслуживать АФК система, в частности, МТС, которая и приносит банку клиентов физиков. Это сразу же объясняет действия руководства - если что-то хорошо работает, зачем его трогать, пытаться что-то менять. В банк с диким сопротивлением проникают новые технологии. В кругах руководства, директоров департаментов, начальников управлений, развито "кумовство". Туда проходят не по заслугам, а по дружбе или огромной лояльности к текущему руководству. Это приводит к тому, что руководят процессами люди с очень низким уровнем квалификации. Да, они способны говорить о каких-то процессах/решениях на бытовом уровне, но при более детальных расспросах начинают плыть.
В банке сильно не хватает профессионалов своего дела. Таких человек десятка два на весь банк. Поэтому 99% всех технических работ отдано для решения сторонним компаниям. Своей разработки в организации практически нет. А те, что приходят, видят что происходит и быстро убегают.
Стоит упомянуть о следующих моментах (думаю, такие же характерны и для любой компании, которой не надо бороться за место под солнцем).
1. В банке не любят ответственность. Ни один человек из руководства не хочет принимать на себя ответственность. В случае каких-то проблем все обвинения уходят вниз.
2. Не верьте на слово. Если вам что-то устно сказали сделать, чего нет в документах или в почтовом письме, лучше не делайте, пока это не появится. В случае каких-то проблем этот человек выпучит глаза от удивления и скажет, что он ничего не говорил.
3. Если вас приглашают в "интересный" проект, это вовсе не значит, что проект интересный. Просто ваш собеседник уже знает ту сумму, которую за него получит)
4. Если вы идете на разработчика, стоить знать, что в банке очень мало людей способных придумать и правильно технически поставить задачу. Отсюда высока вероятность, что задач будет мало либо будут очень рутинные, соответственно и развиваться вы будете очень медленно.
5. В банке опен спейс и он очень тесный, а так как банк, в основном, состоит из менеджеров, которые любят громко поговорить и поспорить, то и шумный.
6. ЗП в банке индексируется только руководству.
7. В банке очень плохая ситуация с рабочими местами. Вам спокойно могут выдать компьютер с 17(!) дюймовым монитором, пк с 4 Гб оперативки и стул со сломанной спинкой.
8. В банке происходит чудовищная agile-трансформация. В одной команде могут оказаться дизайнер, бухгалтер, водитель, Oracle разработчик, уборщица. Всех их заставят стоять у доски и списывать время ))
Из плюсов хотелось бы отметить следующее
1. От метро до офиса метров 30.
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1
Дмитрий Большешагов • бывший сотрудник
24.06.2018 09:55
|Не ходите детки в МТС Банк гулять...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Инновационный банк инновационным является лишь на словах, платить - не платит, премия мизерная в размере 5000 рублей и то которая выплатится только через месяц, а не как в нормальных организациях на следующий месяц, молитесь всем богам, чтобы все правильно посчитали и хотя бы ее выплатили.
Ужасный зарплатный и соц пакет, вернее его полное отсутсвие. Банк который громогласно заявляет, что он иновационный на проверку оказывается живет в допотопном веке, бюрократия везде и всюду, даже в самых простых вопросах. Никто ничего не знает, что и как должно работать, процессы все работают до идиотизма криво, а посему никому не советую тратить время на работе на этот банк.
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2
hellblazer7 • сотрудник
26.07.2017 22:15
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Администратор:
"...процессы все работают до идиотизма криво",- автор, приведите конкретный пример подобной ситуации.
|Нововведения все сначала хаят, а потом не представляют, как без них работать
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю во Псковском филиале. Может, к нам все те ужасы, которые здесь описывают, просто не доходят в таких масштабах? Да, были довольно большие изменения в системе на моей памяти, но никто ж от этого не умер. Нововведения все сначала хаят, а потом не представляют, как без них работать. Может, еще дело в том, что поток людей у нас не такой, как в той же Москве и есть время посидеть с супервайзером и разобраться, что к чему.
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0
naryshkina.cristina • сотрудник
13.09.2016 18:23
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Администратор:
Пока без оценки.
|Не вижу причин ныть
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|На первом моем собеседовании меня встретила приветливая девушка Аня, которая до сих пор работает, кстати, со мной в этом же отделении МТС-банка. Она жаловалась на текучку, нехватку рабочих рук и по ходу дела рассказывала о работе, поэтому я удивился, что меня через 2 дня пригласили уже на стажировку. Многие сотрудники постоянно жалуются, но я не вижу причин ныть: работенка не пыльная, зарплата соответствующая, есть перспектива куда-то вырасти. Это намного больше, чем предлагают некоторые компании.
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0
MaxTruhach • сотрудник
23.08.2016 15:56
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Администратор:
Пока без оценки.
|Как заставить сотрудника уволиться с предыдущего места и не взять на работу
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Прелюдия:
Российское законодательство никоим образом не регламентирует ни содержание предложения о трудоустройстве, которое работодатель направляет кандидату на должность, ни его форму. Об устных обещаниях не стоит и говорить – в этом случае доказать что-либо будет крайне затруднительно. А вот письменную форму обсудить стоит. Специалисты советуют прочитать job offer крайне внимательно и проанализировать все условия, а не только оплату труда. Правда, в предложении, направленном кандидату, работодатель может указать лишь наименование должности и размер заработной платы – ведь законодательные требования не установлены. Естественно, такое предложение представляется весьма подозрительным, но, если работодатель и работник все же подпишут его, какими могут быть последствия? С одной стороны, job offer с указанием должности, размера оплаты труда, режима рабочего времени и т.д. можно расценивать как своего рода «предварительный трудовой договор», согласно которому стороны принимают на себя обязательства по заключению в будущем трудового договора на условиях, сформулированных в предложении о работе (по аналогии со ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации). Но такая конструкция гражданского права к трудовым отношениям не применима. Проблема заключается в том, имеет ли job offer юридическую силу в принципе.
В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения почти всегда начинаются с момента заключения трудового договора. Таким образом, предложение о приеме на работу не является обязательным основанием для его заключения. Так, ТК РФ не возлагает на работодателя обязанности заключить трудовой договор с лицом, согласившимся на условия job offer. Следовательно, за отказ от исполнения подобной обязанности наложить какую-либо ответственность невозможно – она просто отсутствует. Подписавший job offer работник также может в дальнейшем отказаться от заключения трудового договора – этот демарш может сказаться лишь на его трудовой репутации.
В правоприменительной практике в связи с job offer возникают два основных вопроса. Первый заключается в возможности компенсировать убытки лица, подписавшего job offer, если впоследствии трудовой договор не был заключен по вине второй стороны. Это положение в равной мере относится как к работнику, так и к работодателю. Второй вопрос – наличие (отсутствие) правового механизма защиты трудовых прав путем понуждения недобросовестного работодателя к заключению трудового договора на условиях, указанных в job offer. Судебная практика, связанная с job offer, пока невелика, поскольку предложение о работе не слишком часто используется как этап, предшествующий заключению трудового договора. Кроме того, наши сограждане зачастую не решаются защищать свои права, получив отказ в приеме на работу. Бóльшая часть подобных споров приходится на суды Москвы и Санкт-Петербурга.
Сам акт:
ПАО "МТС Банк" решил развивать новое для себя направление в корпоративном бизнесе - факторинг. Для этого Банк приобрел на рынке факторинговую компанию ООО "ОФК Актив". Для полноценного развития Банк решил привлечь с рынка специалиста для того, чтобы возглавить компанию. Процесс переговоров начался еще в октябре 2015 г. Начались проверки, безопасность, полиграф, собеседование с Председателем Правления и т.д. После этого 21.12.2015 г. было сделано соответствующее предложение в качестве job offer: "Уважаемый __! Мы рады предложить Вам работу в ООО "ОФК Актив" в должности "___". Оформление на работу на условиях бессрочного трудового договора с испытательным сроком 6 мес. Вознаграждения и льготы: ежемесячный доход ___ до уплаты налога на доходы физических лиц. Премия по итогам отчетного периода выплачивается на условиях ___. Условием приема является Ваш выход из состава учредителей ООО "___", подтвержденной выпиской из ЕГРЮЛ. При согласии с условиями настоящего предложения прошу подписать данный документ до 18 января 2016 г. Данное предложение действительно при условии Вашего выхода на работу до 02 февраля 2016 г. ... и еще немного текста"
Документ был подписан Руководителем корпоративного блока, вице президентом, членом правления. Подтверждение кандидатом было подписано и отправлено в Банк, был организован процесс выхода из состава учредителей ООО.
14 января 2016 г. соответствующее подтверждение было отправлено в Банк, было написано заявление на увольнение, направлены соответствующие подтверждения с предыдущего места и вот тут начался "туман андромеды".
02 февраля 2016 г., когда планировался выход сотрудника... было сказано сначала следующее: "... Спасибо, ЕГРЮЛ получили. Приносим свои извинения за сложившеюся ситуацию. Сотрудниками СЭБ уделяется особое внимание кадровому составу. Будем надеяться, что вопрос решится в ближайшее время!" Еще пару отлагательных писем... и после этого, сотрудники Банка перестали вообще выходить на контакт.
И вот тут вопрос: как относиться к данному Банку? Нужно ли идти в суд и вынести через социальные сети, специализированные издания данный кейс на весь банковский рынок? Кажется, что рынок должен знать своих героев!
Вывод: всегда просите заключение трудового договора с отлагательной датой выхода на работу и только после этого пишите заявление). Будете защищены и постарайтесь более аккуратно общаться с ПАО "МТС Банк".
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4
shornik • несостоявшийся сотрудник
05.03.2016 15:11
|МТС банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Рядовые сотрудники отличные, нет ни к кому нареканий ... Но между руководителями и подчиненными есть определённая дистанция, это иногда смущает. А в целом понравилось в банке работать, конкретно нравилось, что дают развиваться как проф, ну и технологии тоже на уровне, по сравнению с совковыми банками.. Ушёл в другую компанию на грейд выше, удачи вашему банку!
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2
Kirilljava • бывший сотрудник
29.01.2016 20:35
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Администратор:
Автор, добавьте фактов в пользу выбранной оценки.
|На шаг позади
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, уважаемые посетители портала banki.ru!
Представляю на ваш строгий суд отзыв о работе в МТС Банке.
В качестве вступления позволю коротко описать цель повествования. Кредитные организации во многом похожи друг на друга, но каждая в отдельности уникальна. Данный отзыв призван удовлетворить любопытство интересующейся публики об условиях работы в МТС Банке, развеяв информационный вакуум о работе в ГО. Возможно мои соображения помогут вам оценить все «за» и «против» при возможном устройстве в данный банк. Автор ни в коем случае не ставит задачу излить желчь и горечь обиды на теперь уж и бывшего работодателя.
Как это было
Волею судьбы проработал почти 5 лет в головном офисе этого банка в подразделении, близком к розничному блоку. Для начала немного цифр. С 2010 по 2015 год банк скатился с 27 на 46 место по активам. За это время в банке сменилось 4 председателя Правления. Последний, кстати, прибыл «спасать» МТС Банк из терпящего бедствия Уралсиба и сразу взял курс на оптимизацию расходов, конечно же, путем тотального сокращения сотрудников, по-другому повышать эффективность банковского бизнеса у нас пока мало кто умеет. В декабре 2014 года стараниями нового предправления банк покинуло около 15% персонала, в октябре 2015 еще около 30% сотрудников головного офиса. Есть информация, что сокращения продолжатся и в дальнейшем. Вплоть до полного сворачивания розничной сети банка, кроме точек, работающих совместно с салонами МТС.
Мотивация и премии
Здесь все просто: руководство банка считает, раз вы все еще работаете – значит мотивация у вас уже есть. Кризис же. Кому не нравится - пожалуйте на улицу. К слову, МТС Банк так и не выплатил своим сотрудникам премию по итогам прошлого года. В 2014 году с премиями произошло вот что: весной руководители подразделений проинформировали, что квартальные премии выплачиваться не будут, они войдут в полугодовые премии, затем сказали, что полугодовые премии войдут в солидное вознаграждение по итогам года, которое будет выплачено весной 2015 года. Больше всего огорчает, что никто из руководства никак не прокомментировал отмену обещанных выплат. Вопрос просто замяли, как будто его и не было.
Уровень зарплаты разнится. У руководителей департаментов, заместителей и руководителей блоков зарплата может быть на порядок, а то и на два выше рыночного уровня, поэтому им есть за что держаться и нет смысла спорить с руководством, которое этого не любит. Руководители управлений, отделов и направлений получают по-разному. На моей памяти были руководители управлений, получающие вдвое меньше руководителей отделов. Кто, как называется, как договорился. Специалисты различных уровней в целом довольствуются среднерыночной зарплатой.
Из мотивации также есть ДМС без стоматологии и заставки на экранах мониторов сотрудников, призывающие развивать компетенции: командный дух, клиентоориентированность и т.п.
Бизнес процессы
В том, что с клиентоориентированностью у банка все хорошо вы можете убедиться, зайдя в народный рейтинг, где о МТС Банке написано свыше двух тысяч отзывов со средней оценкой 1,47. Если вы потратите время и посмотрите, с какими проблемами обращаются клиенты – станет понятно, что основные причины недовольства клиентов вызваны системными ошибками в сфере ИТ инфраструктуры и общим неумением организовывать бизнес процессы. Большинство тем жалоб повторяется с 2012 года.
Внутри банка до сих пор ходят служебные записки, написанные на бумаге. Их подписывают, визируют, а затем пересылают друг другу по электронной почте. Автоматизация на низком уровне. Решения всевозможных комитетов также фиксируются в виде протоколов на бумаге. Протокол должен быть согласован с каждым членом комитета. Порой это может занимать несколько недель. Без решения одного комитета, вы не можете решить свой вопрос на другом комитете. Заседания комитетов постоянно переносят. Простейший вопрос может решаться несколько месяцев, а то и полгода.
Коллектив
Встречаются люди разного масштаба и направленности. В 2011-2012 году в розничном блоке банка сложилась достаточно неплохая команда. Появились новые интересные продукты, была налажена система обучения в регионах, создана мотивация продажников на местах и в ГО, запущена реклама. Все это давало неплохой синергетический эффект. В 2014 году началась деградация: была практически полностью остановлена выдача кредитных продуктов, оптимизировали часть продуктологов и всех региональных тренеров, исчезла мотивация, прекратилась реклама. Вместе с тем значительно укрепилась общебанковская бюрократия: множество людей заняты имитацией бурной деятельности, что-то друг другу согласовывают, собираются в переговорных, морочат головы сотрудникам, которые пытаются делать работу, выливающеюся в конкретный результат. Внутренние процедуры сложны, запутаны и часто лишены смысла. Вычищать эти авгиевы конюшни некому. Топы заняты подготовкой и обсуждением презентаций, описывающих будущие победы. Руководители департаментов не хотят жестко продавливать правильные решения, так как хорошо сидят, а отстаивание своих профессиональные интересов данном месте чревато. Руководители управлений и отделов и рядовые специалисты кое-как пытаются работать. У некоторых даже это хорошо получается.
Не берусь описывать условия труда во фронт-офисах, но думаю тут все зависит от множества факторов: директора отделения, города и т.п. В банке действовала школа молодого операциониста, что позволило набрать в московские офисы молодых и адекватных специалистов.
Окружение и офисное пространство
Головной офис находится в бывшей промзоне на территории так называемого Бизнес Инкубатора Nagatino iLand. Место, мягко говоря, на любителя. В декабре 2015 года обещают открыть метро. Сейчас добираться до метро 25-30 минут в битком набитом автобусе. Припарковать машину в районе 8.45 можно не ближе 1,5 км и то с трудом. Место на паркинге стоит 8 тыс. рублей в месяц. Внутри офис выполнен в стиле открытого пространства. Людей достаточно много, все сидят рядами, перегородки низкие, система вентиляции работает плохо – душно и жарко. Зато через полгода работы в таком месте вы сможете чувствовать себя как дома в любом аэропорту, так как личного пространства будет больше, а людей вокруг меньше. В довершение картины стены и потолок выполнены в мрачных серых тонах, видимо, чтоб нагонять уныние.
Для начальников от руководителя департамента и выше предусмотрены стеклянные кабинеты. Компьютерная техника в основном старая и разная. В начале мая всем сотрудникам отключили доступ в интернет. Если вам что-то надо по работе посмотреть в интернете – пишите заявку в хелп деск, предварительно завизировав ее у руководителя департамента. Через пару дней будет вам счастье – откроют доступ к указанному сайту. Так как в одном месте в Москве собралось более тысячи человек без доступа к интернету, и многим из них он нужен по работе, о качестве мобильного интернета говорить не приходится. Хотя на 9-м этаже для избранных работает даже вайфай.
Вместо послесловия
Название отзыва - это рекламный призыв компании МТС наоборот. Как вы уже догадались, банк не имеет ничего общего с ведущей телекоммуникационной компанией страны кроме названия и яйца в логотипе, которое он получил благодаря общему акционеру. Понятно, что в кризис выбирать не приходится, но как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.
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6
zodiac • бывший сотрудник
29.10.2015 21:50
|Кратко о главном!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал чуть более 2-х лет начальником отдела в головном офисе розничного блока! Основные индикаторы коллектива:
- Высшее руководство - процветает бескультурье, невежество, хитрость и обман;
- Подчиненные - очковтирательство, бескультурье, саботаж.
Банк явно плывет к своим рифам...
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8
solyaris • бывший сотрудник
25.06.2015 11:13
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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