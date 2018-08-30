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|Невыплата пособия по ликвидации Филиала
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь бывшим сотрудником банка ТРАСТ. 28.09.2018 была ликвидация Банка в г.Владимире. 29.11.2018 были отправлены документы по выплате пособия за 2-ой месяц, до сих пор никто со стороны Банка не получил письмо на почте, отправленное по адресу Спартаковская д.5, стр.1., были потрачены приличные денежные средства за заверения и отправку документов, отвратительное и халатное отношение со стороны Банка.
Просьба разрешить вопрос с выплатой и предоставить письменный ответ.
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ba2003 • бывший сотрудник
03.12.2018 18:29
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Администратор:
Судя по трекинговому номеру письма, на каком этапе его доставка?
P.S. К сожалению, оценку снимаем, так как не получили от Автора необходимые данные.
|Невыплаченное пособие за ноябрь 2028 г. по причине ликвидации
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Я К-нова А.С., хочу сообщить о нарушении своего бывшего предприятия - места работы, а именно ПАО банк ТРАСТ, расположенный по адресу, г. Москва, ул. Спартаковская 5 стр. 1.
Я нахожусь с 3.08.18 на официальном сокращении по причине ликвидации филиала в городе Мурманске. Каждый месяц, я получаю пособие от работодателя, за то, что официально не работаю.
В ноябре месяце 6.11.18 мной были отправлены заверенные документы, а именно: заверенные копии паспорта, трудовой книжки нотариусом и ещё написанное заявление на имя руководителя на выплату пособия по адресу г. Москва Ул. Спартаковская 5 стр. 1. Заказное письмо с города Мурманска пришло на почту в г. Москва 13.11.18, однако за корреспонденцией из банка траст города Москвы никто не идёт.
По указанному телефону мне не дают никакой информации, а молча кидают трубку.
Я написала письмо председателю правления Соколову А.К в банк Траст с целью узнать, по какой причине появились проблемы, однако обратной связи не последовало.
Выяснилось позже, что мое письмо не брали с банка по причине того, что сотрудник на почте, откуда я отправляла письмо, не указал организацию куда должно было дойти мое письмо, а именно банк ТРАСТ, а было указано физическое лицо - отдел по расчету заработной платы. Узнав это, я написала жалобу на сотрудника почтового отделения Ск-ник О.С г. Мурманск ул.Полярные Зори 38, чтобы переименовало письмо и адресат - Банк ТРАСТ получил его.
26.11.18 года в приложении почты России стала стоять галочка « Получено адресатом», то есть на почту Нижн. Красносельскую г. Москва пришёл курьер с банка и забрал его. Однако сегодня уже 29.11.18года и пособие до сих пор не выплачено.
Я позвонила по телефону 8(495)647-90-21 с целью узнать, когда мое письмо будет обработано и пособие начислено, но, мне ответил оператор, что письмо 18304928003235 от отправителя К-нова А.С, то есть меня - отсутствует. Банк отрицает, что письмо у них, а в приложении почты России отметка стоит, что письмо забрали с банка.
Прошу разобраться в данной ситуации и наказать виновных, так как мне не на что жить и существовать. Пособие по ликвидации за ноябрь месяц я так и не получила. На почте в Москве Красносельской Нижн. отказались давать кому либо информацию с банка сотрудникам у них ли письмо, либо это их ошибка, что они «типо» вручили письмо, банку Траст. Прошу срочно разобраться и начислить пособие!! Я сижу без денег! Кто, простите, врет? Банк, который говорит, что письмо не получено ими и им не отдавала Почта? В приложении почты России повторяю стоит отметка «получено адресатом» - то есть банком!
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ООО ЛАГ • бывший сотрудник
03.12.2018 18:07
|Не могу получить 2ую выплату по ликвидации Банка "ТРАСТ" в г.Воскресенск
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я являюсь бывшим сотрудником Банка "ТРАСТ" в г.Воскресенск. 10 августа 2018 мы были сокращены по ликвидации данного Банка. По закону Банк должен выплатить 3 оклада при предоставлении документов о том, что я не устроена(что нам было и озвучено). 12 октября я приехала в Центральный офис Банка на ул.Спартаковская в отдел кадров, где мною было написано заявление о получении 2ой выплаты, и меня заверили, что деньги поступят в течении 1-2 дней. Сегодня 18 октября, а зачислений нет. Скажите, как такое возможно, или мы (ушедшие по ликвиции), можем подождать? Могут подождать наши дети (которых надо кормить, платить за садик и за подготовку к школе) или может быть может подождать сам ТРАСТ, куда я исправно плачу кредит? ЧТО ЭТО ЗА БАРДАК! ОЧЕНЬ бы хотелось услышать адекватный ответ, когда зачислят причитающуюся по ЗАКОНУ выплату. Тазина Екатерина Вячеславовна, тел.8(926)6****85
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Victoriya2012 • бывший сотрудник
18.10.2018 13:58
|Нормальный такой Банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в Трасте 3,5 года, а потом меня сократили в связи с ликвидацией. Но о Банке остались приятные воспоминания. Отличное руководство и коллектив! Особенно мой бывший непосредственный начальник И.А.И. Как отец родной... И поругает и совет дельный даст. Очень многому меня реально научил, хотя я его даже не разу вживую не видел, все общение через телефон и почту. Также отдельное спасибо руководству из ГО - А.Н.В. Она постоянном помогала нам на уровне Москвы решать сложные организационные задачи. Ну и коллектив - очень дружный!
Были конечно и свои минусы, например отсутствие премиальной мотивации в нашем подразделении. Но во остальном все или отлично или просто хорошо.
И еще, Траст после сокращения и выплаты компенсации помог мне перейти на работу в другом известном банке внутри группы, за что ему отдельное большое человеческое спасибо! Главное быть адекватным человеком и воспринимать события в своей жизни через призму совести и справедливости и тогда и в жизни у вас все будет хорошо. Возьмите нас обратно в БНА...
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ozzy nikolaev • бывший сотрудник
14.10.2018 22:20
|Грубейшее нарушение трудового законодательства!!!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прошу сообщить в какие сроки банк собирается произвести расчеты с сокращенным сотрудником и исполнить решения справок центра занятости за 4,5,6 месяц? Такое хамство и беспредел возможен только в трасте! С момента сокращения прошло более года,а обязательства до сих пор банком не исполнены. В прочем, Как и решения суда по данному вопросу. Надеюсь ,инспекция труда и прокуратура уже подключилась к данному вопросу .
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Nataliya999 • бывший сотрудник
23.08.2018 11:29
|Не предоставляют справки 182н
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в Траст(е)в г.Москва. Поехала за справкой 182 н, прислали цветную копию, у меня по нынешнему месту работы ее естественно не приняли, затем заказывала 4 раза, три раза из которых была цветная копия. На 5-й раз прислали оригинал,подписанный руководителем временной администрацией.Нынешние бухгалтеры потребовали доверенность на сотрудника. В Траст - отказали, ссылаясь на конфиденциальность данных, содержащиеся в доверенности. Хорошо другой банк, в котором я работала, без проблем предоставил копию заверенную, т.к. это обыденная процедура. Я спрашиваю, что мне делать в таком случае, мне говорят, пусть ваш бухгалтер закажет справку через ПФР по вашему заявлению. Мой бухгалтер говорит, что такие заявки делают при невозможности получить справку с того места работы (при ликвидации и т.д,). И предложила взять как вариант приказ о назначение данного сотрудника с правом подписи таких справок (копия заверенная), но Траст вообще решил молчать, таким образом я осталась с неверно начисленным больничным и декретными. Поехать туда не могу - не ближний свет, и ребёнок ещё совсем маленький! Не тратьте время, в дальнейшем со справками будут сложности!
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Natusenka_1 • бывший сотрудник
15.05.2018 12:31
|Воспоминания о Трасте
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Хочу поделить своим опытом работы в Национальном Банке Траст. Проработала там 1,5 года менеджером по ор, специалистом по обслуживанию физических лиц, ведущим специалистом по обслуживанию физических лиц... уволилась в связи с закрытием офиса в нашем городе. Работать там мне очень нравилось, хотя и были свои неприятные моменты.. Предлагаю вашему вниманию разбор плюсов и минусов Банка ТРАСТ.
Итак, начинаю с плюсов:
1) Местоположение офиса. Ну тут мне повезло как никогда офис располагался в аккурат во дворе моего дома и общее время от подъезда до Траста составляло ни много ни мало 1 минуту Конечно, этот "плюс" чисто субъективный, но я же описываю плюсы для себя, а для меня это был огромный плюсище
2) Коллектив. Ну тут без преувеличения на работу как на праздник! У нас был супер мини коллектив, состоящий из 2-ух менеджеров, кассира и управляющего. Вот такой квартет Коллектив прекрасный, дружный, молодой, веселый, помогающий друг другу всегда и во всем. Нас даже другим городам в пример ставили)) (это я немного хвастаюсь)) Особенно хорош он был при управляющем А, ДО прихода управляющей Н., но об этом позже))
3) Зарплата. Ну хотелось бы больше, конечно... Ну а кому не хочется?) Оклад и премия. Оклад для города нормальный был. Даже выше, чем в некоторых банках. Для маленького города неплохо в общем. Премия. Система премирования достаточно прозрачна. Продал-получил. Чем больше продаешь- тем больше получаешь. Все честно и справедливо. Реально в Трасте много получать, реааально товарищи)
4) Руководство. Плюс огромный хотя бы потому, что до наших непосредственных руководителей практически в любое время реально дозвониться по вопросу какому-нибудь. Помогут, подскажут. За это плюс и больше спасибо. Нравилось, что за каждым городом филиала был закреплен сотрудник (к сожалению, не вспомню уже должность), который помогал ошибки исправлять и вообще по операционке помогал. Если вы это читаете, Е.П.Ф. и С.Е.Д., СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
5) Соцпакет. Присутствует. Больничный, отпуск, декрет, все так сказать по Библии) Правда есть "пятнышко" на моей памяти, связанное с отпусками, но это уже чисто прихоть управляющей Н. ,а не Банка Траст. Почему-то всеми правдами и неправдами 2 раза уговаривала и заставляла перенести мой отпуск на неделю позже.. господи, что ей это дало? все равно через неделю ушла.
С плюсами наверное все. Теперь минусы:
1) Эти чертовы карты! Когда я пришла работать, то клиентам предлагались и выдавались дебетовки бесплатные без обслуживания. Прекрасная карта. Ну предложили-выдали. Она бесплатная же. Клиенты соглашались охотно. А потом Банк видимо подумал что надо бы увеличить комиссионку свою, что ж мы это для клиентов что ли эти карты придумали и короче сделали бесплатные карты платными. Неприятно. Это вот минус для меня.
2) Банк не кредитует. Ну как так то блин.. Ну санация, это понятно, но кредитуйте уже! Или хотя бы НБКИ из плана менеджера уберите
3) Некрасиво поступили с девочками в декрете. Ну это вообще вопиющий случай! Нашли таки в законе какую то статью, которая как то позволяет увольнять декретников. И т.к офис закрылся они всех и уволили! Ну не по человечески, ребята.
4) Юрики. Учитывая наш штат сотрудников, нам ставили план по открытию счетов. По-моему 4 штуки в месяц! Это как вообще без экономиста по юрикам?) В общем, заниматься ими пришлось мне. Ой, как вспомню... Естественно ты с этими счетами провозишься пол дня, а свой план по рознице прогорает... И все бы ничего.. Мне за этих юриков и за открытые счета ни копейки не платили. А все почему? Потому что эти деньги за открытые счета забирала к себе наша управляющая К.Н.В.! Я узнала об этом прям перед уходом почти. Шок, товарищи.
5) И наконец, самый большой минус - мое увольнение. Дело было так. После новогодних праздников нам было объявлено о том, что в мае наш офис закроют:( Жалко было конечно.. Ну все сразу начали себе места подыскивать, потому что в нашем городке сложно работу найти.. Мне предложили место, я естественно согласилась, т.к. неизвестно устроилась бы я куда нибудь после закрытия офиса. Ой, что творила наша управляющая Н... Запугивала меня что испортит мне жизнь и я никуда не устроюсь никогда и тд и тп. Ой как только она не кричала. Я все равно написала заявление. Еду значит за трудовой в филиал, который находится в областном городе. И очень было неприятно, когда я ходила с обходным листом по руководителям, а некоторые из них ,с которыми я в принципе неплохо ладила отказывались даже здороваться как - будто я враг народа. Наверное они считали что я своим увольнением с ними как то плохо поступила, но на секундочку, а кто бы не ушел из закрывающегося офиса в другое нормальное место?)
В общем есть что вспомнить о Трасте. В целом, очень неплохое место для работы, рекомендую
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AnyaLavrukhina • бывший сотрудник
13.03.2018 12:51
|В банке работают хорошие люди и руководство
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток, уважаемые читатели портала Banki.ru. Как уволившийся сотрудник банка хотел бы с вами поделиться своим опытом работы в банке траст. В целом место неплохое для практикантов и студентов, по началу канечно очень трудно... так как функционал очень сложный, ну и постоянное зависание банковского п.о... но со временем можно привыкнуть. Коллектив в этом банке хороший, руководство тоже))) всегда потдержат, помогут, научат. В целом место не плохое, при делании можно хорошо зарабатывать.
Ну а теперь какие минусы и что можно улучшить:
1. пожалуйста, начните обучать сотрудников нормально с первых дней, потому что приходит много агрессивных клиентов и очень много негатива... ладно например когда в офисе хотя бы есть более менее опытные сотрудники, но когда сидят в офисе одни стажёры, это уже слишком...
2. Начните наконец-то работать не только со вкладами, но и с кредитами тоже
3. Оптимизируете программное обеспечение и банковское оборудование( особенно банкоматы)
4. Усовершенствуйте нормальное банковское приложение для различных операционных систем( iOS, Android, windows phone)
5. Идите в ногу со временем.
Я понимаю что банк находится на санации, но все равно нужно не стоять на месте))) ну а так было приятно с вами работать))) надеюсь я ещё с вами увидусь)))
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archytigerman • бывший сотрудник
23.10.2017 15:42
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Администратор:
Пока оценку снимаем.
|Не предоставляется справка 2НДФЛ банком Траст сотруднику!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|31.08.2017 отправила по почте России письмо, с запросом справки 2НДФЛ за 2016 год, так как я являюсь бывшим сотрудником НБ ТРАСТ. Все мои попытки дозвониться до Москвы, были неудачными, все пинают друг от друга, говорят, что это не к ним. Бесплатного номера я не нашла, поэтому пришлось звонить платно, и много денег было потрачено в связи с этим. Прошу Вас, кто-нибудь свяжитесь со мной, сообщите мне, пожалуйста, судьбу моей справки, она мне нужна СРОЧНО!
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FKN011290 • бывший сотрудник
18.09.2017 11:15
|Не оплачен декретный отпуск
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Повторно оставляю отзыв на банк Траст с дублированием отзыва в рейтинге банка Открытие.
Предыстория. 20.11.2016 мною оставлен отзыв на банк Траст о попытке увольнения меня как беременной сотрудницы. После оставления отзыва было еще много попыток увольнения меня как беременной сотрудницы, попыток перевести меня на другую должность, непонятные беседы со мной в отдельных кабинетах с начальниками службы безопасности и много интересного. Кстати, после оставленного отзыва на моем рабочем месте пропало дополнительное освещение (настольная лампа), пропал обогреватель и по запросу руководства мне отключили приложение SameTime в корпоративной почте. Ладно хоть стул оставили.
В процессе санации с последующим присоединением к банку Открытие, в банке Траст проходят массовые сокращения и увольнения, и как выяснилось мой функциональный руководитель работает не в Трасте в Ульяновске, а в Открытии в Москве. Поэтому оставляю отзыв и тому, и другому банку.
С 13.03.2017 я нахожусь в отпуске по беременности и родам, больничный лист с заявлением на предоставление отпуска и выплату пособия предоставлен работодателю 13.03.2017. Работодатель, т.е. банк Траст отказывается производить выплаты пособия, сославшись на то, что у меня некорректно указана дата ПДР(предполагаемая дата родов) в больничном листе. Больничный лист выписан на 140 дней и в Женской консультации его отказываются переписывать, т.к. дата ПДР указана корректно. Выданную в Женской консультации справку об отсутствии оснований для замены больничного листа я передала в банк Траст. Замкнутый круг. Работодатель лучше врача знает когда у меня дата родов. Также при запросе в ФСС выяснилось, что никаких сведений обо мне банк Траст не подавал.
Так как в банке Траст закончились юристы, то я торжественно уведомляю банк о том, что в соответствии со ст.255 ТК РФ - Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
5 апреля мне звонит начальница отдела К.Л.Н. из Москвы банка Траст и уверяет, что декретное пособие мне будет выплачено в течение 1-2 дней. На следующий день мне звонит та же самая начальница из Москвы и на повышенных тонах сообщает мне, что никакого пособия мне никто выплачивать не будет, что таких, как я у нее каждая вторая, что в случае проверки "моя ульяновская прокуратура" ей ничего не сделает, и вообще, что это мне нужны деньги и она мне одолжение делает, разговаривая со мной. В конце разговора заявила, что устала от этого разговора со мной и бросила трубку. Уважаемая, я у Вас деньги взаймы не просила. Обращения в ФСС, трудовую инспекцию и прокуратуру уже отправлены. По истечении 2 месяцев с момента невыплаты пособия - статья 145.1 УК РФ и обращение в суд. Может быть руководство банка Открытие отреагирует на мое обращение?
С уважением, Александра.
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abezloginamona • сотрудник
10.04.2017 19:35
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Ответ банка:
Добрый день!
Выдача и оформление листков нетрудоспособности осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 №624н "Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности" (далее - Порядок).
Согласно п.46 Порядка, листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается на 30 неделе беременности единовременно. Продолжительность больничного - 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 календарных дней после родов). Однако заполняя Ваш листок нетрудоспособности, врач медицинской организации указал дату родов таким образом, что она является 76м днем отпуска по беременности и родам. Как видите, это противоречит Порядку.
Поэтому с точки зрения российского законодательства данный листок нетрудоспособности считается испорченным и подлежит замене на дубликат (это официальная позиция Фонда социального страхования Российской Федерации).
Вам необходимо обратиться к Вашему врачу и попросить исправить листок нетрудоспособности. По его получении банк произведет все соответствующие выплаты.
С Уважением,
Банк "ТРАСТ" (ПАО)
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