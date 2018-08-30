Добрый день!



Хочу поделить своим опытом работы в Национальном Банке Траст. Проработала там 1,5 года менеджером по ор, специалистом по обслуживанию физических лиц, ведущим специалистом по обслуживанию физических лиц... уволилась в связи с закрытием офиса в нашем городе. Работать там мне очень нравилось, хотя и были свои неприятные моменты.. Предлагаю вашему вниманию разбор плюсов и минусов Банка ТРАСТ.



Итак, начинаю с плюсов:

1) Местоположение офиса. Ну тут мне повезло как никогда офис располагался в аккурат во дворе моего дома и общее время от подъезда до Траста составляло ни много ни мало 1 минуту Конечно, этот "плюс" чисто субъективный, но я же описываю плюсы для себя, а для меня это был огромный плюсище

2) Коллектив. Ну тут без преувеличения на работу как на праздник! У нас был супер мини коллектив, состоящий из 2-ух менеджеров, кассира и управляющего. Вот такой квартет Коллектив прекрасный, дружный, молодой, веселый, помогающий друг другу всегда и во всем. Нас даже другим городам в пример ставили)) (это я немного хвастаюсь)) Особенно хорош он был при управляющем А, ДО прихода управляющей Н., но об этом позже))

3) Зарплата. Ну хотелось бы больше, конечно... Ну а кому не хочется?) Оклад и премия. Оклад для города нормальный был. Даже выше, чем в некоторых банках. Для маленького города неплохо в общем. Премия. Система премирования достаточно прозрачна. Продал-получил. Чем больше продаешь- тем больше получаешь. Все честно и справедливо. Реально в Трасте много получать, реааально товарищи)

4) Руководство. Плюс огромный хотя бы потому, что до наших непосредственных руководителей практически в любое время реально дозвониться по вопросу какому-нибудь. Помогут, подскажут. За это плюс и больше спасибо. Нравилось, что за каждым городом филиала был закреплен сотрудник (к сожалению, не вспомню уже должность), который помогал ошибки исправлять и вообще по операционке помогал. Если вы это читаете, Е.П.Ф. и С.Е.Д., СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

5) Соцпакет. Присутствует. Больничный, отпуск, декрет, все так сказать по Библии) Правда есть "пятнышко" на моей памяти, связанное с отпусками, но это уже чисто прихоть управляющей Н. ,а не Банка Траст. Почему-то всеми правдами и неправдами 2 раза уговаривала и заставляла перенести мой отпуск на неделю позже.. господи, что ей это дало? все равно через неделю ушла.



С плюсами наверное все. Теперь минусы:

1) Эти чертовы карты! Когда я пришла работать, то клиентам предлагались и выдавались дебетовки бесплатные без обслуживания. Прекрасная карта. Ну предложили-выдали. Она бесплатная же. Клиенты соглашались охотно. А потом Банк видимо подумал что надо бы увеличить комиссионку свою, что ж мы это для клиентов что ли эти карты придумали и короче сделали бесплатные карты платными. Неприятно. Это вот минус для меня.

2) Банк не кредитует. Ну как так то блин.. Ну санация, это понятно, но кредитуйте уже! Или хотя бы НБКИ из плана менеджера уберите

3) Некрасиво поступили с девочками в декрете. Ну это вообще вопиющий случай! Нашли таки в законе какую то статью, которая как то позволяет увольнять декретников. И т.к офис закрылся они всех и уволили! Ну не по человечески, ребята.

4) Юрики. Учитывая наш штат сотрудников, нам ставили план по открытию счетов. По-моему 4 штуки в месяц! Это как вообще без экономиста по юрикам?) В общем, заниматься ими пришлось мне. Ой, как вспомню... Естественно ты с этими счетами провозишься пол дня, а свой план по рознице прогорает... И все бы ничего.. Мне за этих юриков и за открытые счета ни копейки не платили. А все почему? Потому что эти деньги за открытые счета забирала к себе наша управляющая К.Н.В.! Я узнала об этом прям перед уходом почти. Шок, товарищи.

5) И наконец, самый большой минус - мое увольнение. Дело было так. После новогодних праздников нам было объявлено о том, что в мае наш офис закроют:( Жалко было конечно.. Ну все сразу начали себе места подыскивать, потому что в нашем городке сложно работу найти.. Мне предложили место, я естественно согласилась, т.к. неизвестно устроилась бы я куда нибудь после закрытия офиса. Ой, что творила наша управляющая Н... Запугивала меня что испортит мне жизнь и я никуда не устроюсь никогда и тд и тп. Ой как только она не кричала. Я все равно написала заявление. Еду значит за трудовой в филиал, который находится в областном городе. И очень было неприятно, когда я ходила с обходным листом по руководителям, а некоторые из них ,с которыми я в принципе неплохо ладила отказывались даже здороваться как - будто я враг народа. Наверное они считали что я своим увольнением с ними как то плохо поступила, но на секундочку, а кто бы не ушел из закрывающегося офиса в другое нормальное место?)



В общем есть что вспомнить о Трасте. В целом, очень неплохое место для работы, рекомендую