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|HR отдел
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|Отправил резюме. Пришёл на собеседование. Набор на вакансию финансовый аналитик. Был набор, в группу на обучение. Сказали отзвозвоняться, в любом случае, при положительном или отрицательном ответе. Не отзвонились, позвонил сам. Сказали руководство группу решило уменьшить группу, но через 10 дней, ещё одна группа будет. Я спросил, есть ли смысл ждать, сказали да, можно будет попасть в группу. Были нужны очень деньги, но так как хотел очень попасть, в этот банк и было интересно себя попробовать, решил подождать. Позвонил, ещё раз наполнил, о себе, сказали да да, все вопрядке. Ждал, в итоге уже на носу обучение. Ждал звонка - безрезультатно. Позвонил сам и услышал отказ, растроился. Не хочу, писать хорошо или плохо, об этом банке, делайте выводы сами.
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artemsd • несостоявшийся сотрудник
07.09.2018 15:36
|"Удивительная" руководитель ДО "Приморский"
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Добрый день. Предлагаю соискателям, которые планируют откликаться на вакансии банка Санкт-Петербург, ознакомиться с отзывом о прохождении собеседованИЙ в выше указанную организацию.
1. Вопросов к HR-отделу нет: после отклика на сайте hh, мне в этот же день перезвонил главный специалист отдела подбора и адаптации Е.П. Было назначено первое собеседование на следующий рабочий день. Во время первой встречи, сотрудник подбора был вежлив и грамотен в постановке вопросов. После 30 минутной беседы Е.П. заключила: я считаю, что Вам необходимо работать в центральном офисе банка, ваши навыки и качества подходят именно для этого. После чего мы попрощались и договорились, что я буду ожидать письмо на электронную почту с датой и временем второго собеседования с руководителем ДО.
2. Вопросов к руководителю ДО К.Н. море: начну с того, что К.Н. опоздала на собеседование. Не могу сказать, что значительно, но дополнительные 10 минут ожидания перед закрытым кабинетом без предупреждения явно не сказались положительно перед важным собеседованием. Дополнительно стоит заметить, что администратор, располагающийся на входе, только кивком головы указал на кабинет, где находится руководитель и далее, наблюдая, что я стою возле кабинета "не находя себе места" не предприняла никаких действий, чтобы сообщить руководству об ожидающих. После того, как К.Н. вошла в свой кабинет, за ней зашла ещё одна женщина. Я продолжал ожидать, так как не собирался мешать рабочему процессу возможно будущего руководителя. Однако, стало заметно что К.Н. общалась с этим человеком не по рабочему процессу, тогда я зашёл и сообщил, что ожидаю собеседования. Мне предложили сесть перед руководителем. Женщина, которая находилась в кабинете, никуда не ушла. Она осталась сидеть сзади. Стоит отметить, что мне её не представили. Но это не мешала ей "хихикать" во время собеседования, задавать моему затылку дополнительные вопросы и т.д. Чувство неприятнейшее, когда сидишь лицом к руководителю, а сзади кто-то, кого ты не разглядел, не знаешь и вообще... Как будто на допросе в ОВД.
Далее беседа началась без какого-либо small-talk. Носила она претензионный характер. Мне необходимо было доказать руководителю, что я осознанно переехал из Забайкальского края в СПб, что мне не надо обратно. Было ощущение, что вопрос: откуда мой отец-адвокат берёт себе новых клиентов, К.Н. интересовал в разы больше, чем мои какие-либо качества, необходимые для вакансии. Также К.Н. интересовали условия работы в Альфа-Банке (моём крайнем месте работы). Она постоянно говорила "у вас" - "у нас". Хотя никакого "у вас" уже нет. Я пришёл для того, чтобы стать частью и развиваться в новом месте, а мне через каждое предложение "хорошо у вас", "у нас так сделать не сможете", "у вас было вот так, вы хоть понимаете, что это не правильно?". И когда, мои уши уже практически "завяли" от происходящего диалога, меня начали откровенно запугивать тем, что в Банке Санкт-Петербург очень легко вылететь с работы. Вы понимаете? Ни одного слова о том, как замечательно работать в этом банке, построить карьеру и достигнуть вершин. Ни одного слова о том, как замечательно проходит адаптация и какой замечательный коллектив. Вместо этого мы говорили обо всём: моей семье, правах, на которых я нахожусь в СПб, Альфа-Банке, тяжелейшей работе в Банке Санкт-Петербург и всё на этом.
Вывод: рай и ад, HR и руководство на местах. Получается, что вывод следующий: максимально тщательно подходите к вопросу выбора ДО, в случае чего просите HR назначить второе собеседование в другом ДО, не дожидаясь итога первого. Ибо тот процесс, который выстроен в HR никак не связан с тем, что происходит на местах... К сожалению.
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Ilya Cherkasov • несостоявшийся сотрудник
16.08.2018 15:17
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Ответ банка:
Уважаемый Ilya Cherkasov!
Благодарим Вас за то, что оставили отзыв.
Мы ценим обратную связь, так как она помогает нам улучшать качество работы, совершенствовать наши процессы, становиться лучше для клиентов и сотрудников.
С уважением,
Банк "Санкт-Петербург"
|Собеседование на вакансию ипотечного менеджера
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Добрый день.
Хотела бы высказать свое мнение о проведенном собеседовании с руководителем отделения ДО "Приморский". (Не помню как зовут руководителя, что-то невнятное проговорила себе под нос, но это - высокая, худощавая, высокомерная женщина с длиннющими черными волосами). С недовольной гримасой и надменным лицом села передо мной за стол и начала расспрашивать о моих навыках. Пока я рассказывала о себе, несколько раз отвлекалась на телефонные звонки, переписки в чате (допустим, по работе, не страшно). Долго высчитывала мою премию в предыдущем Банке у себя на калькуляторе в мобильном телефоне, не веря моим приблизительным данным. Как она планировала высчитать? Не понятно! Когда в Банке автоматический мотивационный калькулято. И зачем?! Ведь я же назвала адекватные данные. Недосчитала, бросила... Задавала провоцирующие и непонятные вопросы с надменным и высокомерным лицом... В конечном итоге, мне такой формат "собеседования" надоел и я его прервала. На что она психанула, соскочила со стула и, выбежав, хлопнула дверью.
Подскажите, пожалуйста, эта женщина и правда возглавляет отделение ДО "Приморский" и отвечает за него головой???!!! Хуже собеседования в моей жизни не было! Пусть, что-ли, почитает специальную литературу: как проводить собеседования, управлять людьми...
Серьезно. Ну ни в какие ворота...
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yuliya0222 • несостоявшийся сотрудник
13.08.2018 18:55
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Ответ банка:
Уважаемая yuliya0222!
Благодарим Вас за то, что оставили отзыв.
Мы ценим обратную связь, так как она помогает нам улучшать качество работы, совершенствовать наши процессы, становиться лучше для клиентов и сотрудников.
С уважением,
Банк "Санкт-Петербург"
|Dream team - Банк "Санкт-Петербург"
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться своими теплыми воспоминаниями о работе в Банке "Санкт-Петербург".
Мне почему-то хочется сравнить работу в Банке со школой, наверно, даже со школой жизни! Для меня Банк стал тем местом, где меня оценивали и ценили, дали огромное количество новых знаний, где я получила важный опыт и, конечно, обрела настоящих друзей! Да, было иногда сложно, но выбирая работу в этом Банке не ожидайте, что все будет просто, но вас точно ждет много интересного. А еще в этом Банке по-настоящему умеют ценить достижения сотрудников.
Весь Банк - это одна большая команда, готовая работать ради единых целей, отзывчивая, профессиональная и, что очень важно, небезразличная команда. И это касается не только взаимодействия внутри подразделения. Все коллеги умные, собранные, ответственные, настоящие! Что касается отношений внутри отделов и дирекции, то у меня здесь сложилась настоящая "Dream team", с которыми не страшно было вести самые сложные проекты и потом вместе радоваться результатам, вспоминать моменты, получать благодарности. Конечно, многое в работе зависит от руководителя - и здесь мне тоже очень повезло!
Ночные съемки, флэш-мобы, исследования, интерактивные инсталляции, экскурсии, интеллектуальные игры, спартакиады, акции, поздравления, награждения лучших...в чем только не участвуют сотрудники. Помимо работы в Банке кипит очень активная корпоративная жизнь! Столько возможностей для профессионального и личного развития, для самовыражения и проведения досуга я не встречала нигде.
А еще...
- Социальная поддержка в трудных ситуациях (Спасибо Дирекции по работе с персоналом!)
- Место работы и условия - работа в шикарном бизнес-центре с видом на Неву в стильных опен-спейсах.
- Собственные проекты, которыми можно гордиться и которыми вместе с тобой гордится компания.
- Реальная возможность реализовывать свои задумки и находить поддержку коллег.
- Командировки, после которых возвращалась почти на крыльях с огромным вдохновением и желанием внедрять новые идеи.
- и много другого
Иногда грустно, что пришлось расстаться с любимым местом работы и любимыми коллегами, соблазнившись переходом на свободный график работы. Но я уверена, что вакантные места в Банке займут самые достойные сотрудники.
Удачи кандидатам на собеседованиях!
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0
alena_igorevna • бывший сотрудник
31.07.2017 12:27
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Администратор:
Автор, вы пишете:
"А еще...
- Социальная поддержка в трудных ситуациях (Спасибо Дирекции по работе с персоналом!)
- Место работы и условия - работа в шикарном бизнес-центре с видом на Неву в стильных опен-спейсах.
- Собственные проекты, которыми можно гордиться и которыми вместе с тобой гордится компания.
- Реальная возможность реализовывать свои задумки и находить поддержку коллег.
- Командировки, после которых возвращалась почти на крыльях с огромным вдохновением и желанием внедрять новые идеи";
приведите конкретный пример по каждому заявленному вами пункту. Расскажите подробнее, какое отношение они имеют к вам лично.
|Трудоустройство
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Несколько месяцев назад, я пыталась устроиться в банк Спб. В отделе кадров до момента согласования должности, на которую я претендую, никто не удосужился сообщить, что ставка декретная. В вакансии, да и в отделе кадров, сплошь и рядом написано - трудоустройство согласно ТК РФ. В итоге приезжаешь на собеседование в ДО, а там тебе открыто говорят "учебных отпусков у нас нет"... вопрос: то ли ТКРФ изменилось, то ли в банке Спб свое законодательство?! Хотелось бы узнать, какой статьей вы так прикрываетесь...
По поводу медкомиссии обязательной! (и это не санкнижка), тоже много вопросов. Да и про прохождение этой комиссии сообщают после того, как ты прошел все этапы собеседования. Отдел кадров объясняет это тем, что ты будешь работать с людьми (это не общепит!!!)... Что больше удивляет, комиссия проходится до трудоустройства!!! Те если что-то в моей моче или крови не понравится-то не принят?! Или это делается с другой целью... например-женщинам надо пройти гинеколога - зачем? Опять возвращаясь к ТКРФ беременной не имеют права отказать в трудоустройстве, из-за того, что она в положении!!! Было бы более понятно, что при трудоустройстве надо принести флюшку, а всех остальных врачей после трудоустройтва!
Вообщем вопросов много... А самое обидное, что, теряя драгоценное время, мне перед трудоустройством сообщают, что в офис, в который хотела пойти, вакансии свободные закрыл, при этом мне предлагается другой район и другой график.
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Qwerty2011 • несостоявшийся сотрудник
21.07.2017 12:41
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Ответ банка:
Уважаемая Qwerty2011!
Выбор нового места работы - это важный и ответственный момент, требующий вдумчивого подхода и внимания к деталям. Банк «Санкт-Петербург», как один из ведущих работодателей города, всегда предоставляет соискателям полную и подробную информацию об условиях работы, в том числе о привлечении кандидата к работе на время исполнения обязанностей отсутствующего основного работника.
Согласно Трудовому кодексу РФ, во исполнение приказа Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 и СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03, медицинский осмотр кандидатов носит предварительный характер и проводится при заключении трудового договора.
При этом Банком «Санкт-Петербург» не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами кандидатов.
Строгое соблюдение норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, подтверждает репутацию Банка «Санкт-Петербург», как ответственного и надежного работодателя.
Благодарим за обратную связь, которая помогает совершенствовать качество нашей работы.
С уважением,
Банк "Санкт-Петербург"
|Ужасное впечатление от собеседования
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Была приглашена на собеседование на административную должность. В отделе персонала менеджер поприветствовала меня и, не отрывая пятую точку со стула, попросила заполнить анкету в соседней комнате .. После чего, я вернулась в отдел, где любезная в кавычках девушка, опять-таки не вставая со стула и не отрываясь от монитора компьютера, попросила меня присесть и рассказать что-нибудь о себе в присутствии всего отдела, так как другого места для проведения собеседования, видимо не нашлось в такой серьёзной компании. Конечно лучше проводить групповое собеседование в присутствии всего отдела, чем утруждаться и идти в отдельный кабинет с каким-то очередным соискателем.. Такой специфический подход к трудоустройству, мне показался очень странным и я сказала менеджеру, что готова на общение только в отдельной переговорной. Тут любезность в кавычках у менеджера испарилась окончательно и даже не задумываясь, она выпалила, что если меня что-то не устраивает, я могу быть свободна. А также, что мне следовало бы понимать, что для должностей определенного уровня, такие собеседования это норма и проводиться они будет только в общей комнате.
Я не 20 летняя студентка и была приглашена не на стартовую позицию , считаю что предыдущий спешный опыт в хорошей компании , даёт мн право хотя бы на общение в отдельной переговорной как минимум))) Вооблем, я испытала полное недоумение от такого совдеповского подхода и большое удивление , отчего же так неуважительно относятся соискателям и почему, при наличии свободного помещения рядом, которое я видела своими глазами, собеседования проводят в общем кабинете? Не серьезный подход ...
А больше всего поразило , как менеджер встречает соискателя, не поднявшись со стула и пялясь в монитор, на мой взгляд , это проявление полнейшего неуважения и пренебрежение по отношению к человеку, который приходит на собеседование .
И все-таки не понимаю, причин, по которым в таком крупном банке не имеется такой элементарной вещи , как переговорная. Театр начинается с вешалки )))
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0
Ольга А • несостоявшийся сотрудник
12.07.2017 22:18
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Ответ банка:
Уважаемая Ольга!
Первичные собеседования с кандидатами проходят в Головном офисе Банка, где большинство рабочих зон имеют формат open-space. Передовые компании все чаще отдают предпочтение этой форме организации рабочего пространства, и наш Банк здесь не стал исключением. Этот формат организации пространства, среди прочих, имеет ряд преимуществ: отражает прозрачность условий и демонстрирует высокий уровень доверия, работает на оперативность коммуникаций, способствует эффективному взаимодействию. Кроме того, открытое пространство обязывает всех участников придерживаться норм делового общения, поэтому описанные кандидатом случаи некорректного общения исключены.
Мы сожалеем о том, что наше с вами сотрудничество не состоялось и благодарим вас за обратную связь, она поможет усовершенствовать нашу работу.
С уважением,
Банк «Санкт-Петербург»
|Спасибо за опыт и знания!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотела бы поделиться своим опытом работы в БСПб. Прежде всего, хотела бы выразить огромную благодарность руководству банка, для меня было огромной честью поработать в команде с такими профессионалами. Удивительный банк с удивительными людьми - такое у меня ощущение, как у бывшего сотрудника БСПб. Я уехала работать на повышение в Москву. До сих пор вспоминаю ощущение, с которым увольнялась из БСПб: как из семьи уходила. Когда ты работаешь в команде, достигать получается хороших результатов, как личных так и для Банка: я руководила одним из направлений продаж, и нам удалось меньше чем за год, увеличить выдачи кредитов почти в 10 раз.
Организация работы внутри Банка для меня пример и сейчас, много уделяется времени обучению - я сама регулярно училась. В БСПБ есть возможность не только повышать свои профессиональные навыки, но и компетенции руководителя. Это важно, так как никому не хочется в своем развитии стоять на месте, а в большинстве банков сейчас гонка за выполнение плана и совершенно не вкладывают в людей.
Сейчас, работая в Москве, я часто вспоминаю опыт работы в БСПб и использую знания, полученные там, для эффективной организации своей работы. БСПб - это, конечно по-настоящему Банк Санкт-Петербурга, с желанием не только развивать клиентский сервис, продукты банка, но и сотрудников, вкладывая в них самое ценное - бесценный опыт. Спасибо!
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2
Iceberg_new • бывший сотрудник
21.03.2017 00:52
|Благодарю за совместное сотрудничестово!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, уважаемые кандидаты!
Думаю отзывы (как я и делала) читают прежде всего люди, которые планируют связать свою профессиональную карьеру с Банком "Санкт-Петербург". Расскажу об опыте работы в ГБ, не буду называть дирекции, но думаю и так все понятно:)
Так вот на вопрос: "стоит ли связывать свою жизнь с этим Банком", я отвечаю однозначно - "да"!
И на это есть несколько причин... Прежде всего это коллектив, для меня, правда, на сегодняшний день не коллектив, а друзья, мои «девчули», по которым очень скучаю (парни и по вам тоже скучаю:))). Часто пишут в описании вакансии доброжелательный коллектив, так вот в Банке "Санкт-Петербург" он именно такой, когда в сложных ситуациях ты знаешь, что можно рассчитывать не только на себя, но на уверенную поддержку коллег и руководителя. Когда к решению твоих задач подключаются коллеги из других подразделений, потому что цель у подразделения одна, это создать привлекательную среду для сотрудников. И такая атмосфера не только в моей бывшей дирекции, это корпоративная культура.
Запомнился один яркий случай, который говорит об отношении сотрудников друг к другу. Мы организовывали корпоративное учебное мероприятие в аудитории, по времени оно было после стратегической сессии, в которой участвовали первые лица правления и директора, сессия задержалась, и времени подготовить аудиторию оставалось все меньше и меньше. Когда сессия закончилась, группа топ-менеджеров не разошлась с каменными лицами, а извинившись очень оперативно помогли убрать аудиторию (и заместители председателя правления стулья расставляют и ненужные бумаги убирают ) Такие вещи подкупают, так себя чувствуешь не просто винтиком, а частью команды, которая делает одно дело.
Отдельно хотелось упомянуть атмосферу в здании на Малоохтинском, прежде всего само здание, в первые дни работы чувствуешь себя на Манхетенне На сегодняшний день работая уже в другом месте, фотографиями бывшего офиса, я все-таки хвастаюсь!
Причина следующая - это условия для сотрудников, акции, конкурсы, корпоративные мероприятия. Как же было приятно в Ночь Музеев, как сотруднику Банка не стоять в полуторакилометровой очереди на Ленфильм! С профессиональной точки зрения создаются условия для роста, дается большое количество ресурсов (внутренние и внешние развивающие мероприятия, мастер-классы, стратегические проекты, программы кадрового резерва ). Единственное условие надо участвовать, хотеть, узнавать, быть проактивным. Да, на блюдечке тебе вряд ли подадут все возможности, но если чуть проявить себя, то добиться можно многого.
Скорее всего возникает вопрос, а чем же причина моего ухода из такой чудесной-расчудесной организации:) банально, но это переезд в другой город по личным причинам, и чтобы совсем уж медом не залить страницу - банк есть банк, это строгая система, с жесткими регламентами отсутствием свободного графика, casual по пятницам и ограничением полетов мыслей и действий инструкциями ЦБ и еже с ними. Думаю это не сюрприз для тех кто идет в финансовую структуру. Поэтому если готовы к амбициозным задачам, включить осознанность по отношению к работе, и быть всегда чуточку лучше чем другие банки, то добро пожаловать, вас ждут!
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1
net.belka • бывший сотрудник
25.02.2017 23:51
|Отзыв о Банке и коллегах
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в Банке «Санкт-Петербург» недавно. Выбор в пользу этого Банка сделал осознанно, так как много хорошего слышал о работодателе от своих друзей и знакомых. На сегодняшний день точно могу сказать, что в своем выборе я не ошибся: в Банке очень хорошая атмосфера, доброжелательный и отзывчивый коллектив, понятная система мотивации.
Обучение вновь принятых сотрудников проводится на высоком уровне. На этапе адаптации мне смог познакомиться с работой нескольких дополнительных офисов, в частности ДО «Коммерческий департамент2» и ДО «На Энгельса». И был приятно удивлен открытым желанием коллег помочь и поделиться лучшими практиками с новым сотрудником. Несмотря на мою незначительную трудовую деятельность (в Банке я 1,5 месяца) меня пригласили на новогодний корпоратив, в котором также принял участие заместитель председателя Правления Банка. Также Банк поздравил новогодним подарком моего сына. Все этого говорит об отношении Банка к своим сотрудникам, и я благодарен за это! Отдельно хочу выразить признательность Отделу персонала, Отделу обучения, коллективам ДО «Коммерческий департамент2» и ДО «На Энгельса» и конечно Дирекции администрирования и продаж!
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Александр1607 • сотрудник
20.01.2017 11:09
|Отдел продаж
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Хочу поделиться своим опытом работы в отделе продаж БСПБ. Надеюсь, что мой отзыв поможет правильно определиться с выбором и не тратить время на попытки построить карьеру в данной организации. Опять же, уточню, я не говорю о работе всех подразделений банка, а именно об отделе продаж.
Итак начнем. Откликнулся на hh на вакансию и получил приглашение пройти собеседование в башне (в центральном офисе на Малоохтинском). Предложили должность ведущего менеджера по продажам с хорошим окладом, все очень вежливые и золотые горы обещающие. Далее мной было пройдено обучение и я собственно приступил к работе. И тут я даже не знаю с чего начать...
Начнем с непосредственного руководителя. Назовем девушку 'Л', и 'Л' всегда очень занята. Всем плевать что вы новый сотрудник, разбирайтесь сами. Также, за вами будет закреплено определенное отделение банка, которое будет способствовать вашим продажам, по крайней мере так должно быть. Однако не все отделения такие уж замечательные. Например, отделение закрепленное за мной открытым текстом заявило, что до меня им дела нет.
Продолжим дальше, не дай бог вы являетесь автовладельцем. Готовьтесь, вы будете таскать, возить, 'выручать' всех и вся. Поручений много, работы много, информации и взаимовыручки ноль. Из-за нехватки информации разумеется появляются косяки, в которых будут винить исключительно вас.
Чем же всё закончилось спросите вы? А вот чем... в очередной раз попросили помимо необходимых документов завезти еще один, который обычно передает непосредственно руководитель отдела продаж. Документ по нововведенным правилам не прошел проверку контролера, контролер бросился звонить дирекции в центральный офис, директор, как потом было сказано, оказался ни в настроении и отдал распоряжение об увольнении (правда с барского плеча было дано разрешение написать его по собственному желанию). При этом, как руководитель отделения, так и руководитель отдела продаж сразу заявили: 'если что, мы ни при чем'. 30го декабря был мой последний рабочий день, при этом в день увольнения в центральном офисе и в отделе кадров все делали удивленное лицо и недоумевали почему я увольняюсь...
Таким образом, моя семья осталась без подарков на Новый год, с ипотекой, которую нечем платить, так как на новогодних праздниках нереально найти достойную работу, и с испорченным настроением. С Праздниками вас, многоуважаемый банк и желаю, чтобы каждый Новый год у Вас начинался также как мой 2017.
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Andre1990911 • бывший сотрудник
02.01.2017 20:01
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Ответ банка:
Уважаемый Andre1990911!
Банк "Санкт-Петербург" предъявляет высокие требования к кандидатам.
Прежде чем попасть в команду Банка, кандидаты проходят квалификационный отбор.
Но даже став сотрудниками, не все оказываются готовыми доказать результатами работы свою возможность оставаться частью лучшей команды.
В таких случаях, как правило, ожидания Банка относительно результативности сотрудника, к сожалению, также не оправдываются.
Чтобы поддержать вновь принятых сотрудников, помочь быстрее освоиться к правилам и требованиям Банка, отдел персонала Банка реализует программу адаптации, которая предполагает прохождение вводного курса, обучающих мероприятий, работу с планом адаптации.
Сотрудники, испытывающие трудности во взаимодействии, всегда могут обратиться в отдел персонала - в подразделение, с которого началось их знакомство с Банком "Санкт-Петербург".
С уважением,
Банк «Санкт-Петербург»
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