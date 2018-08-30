Добрый день. Предлагаю соискателям, которые планируют откликаться на вакансии банка Санкт-Петербург, ознакомиться с отзывом о прохождении собеседованИЙ в выше указанную организацию.



1. Вопросов к HR-отделу нет: после отклика на сайте hh, мне в этот же день перезвонил главный специалист отдела подбора и адаптации Е.П. Было назначено первое собеседование на следующий рабочий день. Во время первой встречи, сотрудник подбора был вежлив и грамотен в постановке вопросов. После 30 минутной беседы Е.П. заключила: я считаю, что Вам необходимо работать в центральном офисе банка, ваши навыки и качества подходят именно для этого. После чего мы попрощались и договорились, что я буду ожидать письмо на электронную почту с датой и временем второго собеседования с руководителем ДО.



2. Вопросов к руководителю ДО К.Н. море: начну с того, что К.Н. опоздала на собеседование. Не могу сказать, что значительно, но дополнительные 10 минут ожидания перед закрытым кабинетом без предупреждения явно не сказались положительно перед важным собеседованием. Дополнительно стоит заметить, что администратор, располагающийся на входе, только кивком головы указал на кабинет, где находится руководитель и далее, наблюдая, что я стою возле кабинета "не находя себе места" не предприняла никаких действий, чтобы сообщить руководству об ожидающих. После того, как К.Н. вошла в свой кабинет, за ней зашла ещё одна женщина. Я продолжал ожидать, так как не собирался мешать рабочему процессу возможно будущего руководителя. Однако, стало заметно что К.Н. общалась с этим человеком не по рабочему процессу, тогда я зашёл и сообщил, что ожидаю собеседования. Мне предложили сесть перед руководителем. Женщина, которая находилась в кабинете, никуда не ушла. Она осталась сидеть сзади. Стоит отметить, что мне её не представили. Но это не мешала ей "хихикать" во время собеседования, задавать моему затылку дополнительные вопросы и т.д. Чувство неприятнейшее, когда сидишь лицом к руководителю, а сзади кто-то, кого ты не разглядел, не знаешь и вообще... Как будто на допросе в ОВД.



Далее беседа началась без какого-либо small-talk. Носила она претензионный характер. Мне необходимо было доказать руководителю, что я осознанно переехал из Забайкальского края в СПб, что мне не надо обратно. Было ощущение, что вопрос: откуда мой отец-адвокат берёт себе новых клиентов, К.Н. интересовал в разы больше, чем мои какие-либо качества, необходимые для вакансии. Также К.Н. интересовали условия работы в Альфа-Банке (моём крайнем месте работы). Она постоянно говорила "у вас" - "у нас". Хотя никакого "у вас" уже нет. Я пришёл для того, чтобы стать частью и развиваться в новом месте, а мне через каждое предложение "хорошо у вас", "у нас так сделать не сможете", "у вас было вот так, вы хоть понимаете, что это не правильно?". И когда, мои уши уже практически "завяли" от происходящего диалога, меня начали откровенно запугивать тем, что в Банке Санкт-Петербург очень легко вылететь с работы. Вы понимаете? Ни одного слова о том, как замечательно работать в этом банке, построить карьеру и достигнуть вершин. Ни одного слова о том, как замечательно проходит адаптация и какой замечательный коллектив. Вместо этого мы говорили обо всём: моей семье, правах, на которых я нахожусь в СПб, Альфа-Банке, тяжелейшей работе в Банке Санкт-Петербург и всё на этом.



Вывод: рай и ад, HR и руководство на местах. Получается, что вывод следующий: максимально тщательно подходите к вопросу выбора ДО, в случае чего просите HR назначить второе собеседование в другом ДО, не дожидаясь итога первого. Ибо тот процесс, который выстроен в HR никак не связан с тем, что происходит на местах... К сожалению.