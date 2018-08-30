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Отношение коллег и руководителей отдела ужасное отрицательный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в этом банке в Москве. Красивый офис, здание оформлено под цвет российского флага. Обстановка (интерьер) в банке красивые и удобные. Рабочие места комфортные (разве что можно было вместо перегородок из дерева для специалистов call-центра установить специальные звукопоглащающие, а то к концу дня голова взрывается от постоянного галдежа).

Первое, с чем я столкнулся, при начале работы - это безответственное отношение коллег и руководителя отдела к новому сотруднику, им абсолютно безразлична адаптация нового коллеги. На собеседовании обещают обучение, что никто никого не бросит, как котенка. В итоге оказывается, что тебе дают кипу бумаг с банковской терминологией и т.д. (причем берут людей без опыта в банковской сфере), сажают за стол и говорят - читай. Пытаешься что-то спросить, что непонятно, руководитель отдела просит девочку-операторшу помочь, она 5 минут возле тебя крутится и сливается. И ты сидишь опять читаешь. Я считаю, что в любом уважающем себя банке предусмотрено нормальное обучение новых сотрудников (а не самообучение) хотя бы неделю, сдача аттестации и уже работа. Ладно, если человек с опытом, а если без опыта, каково?

Работают в основном женщины среднего возраста, которые усядутся в тесный кружок и давай трещать о жизни каждый час с перерывом на работу минут 15-20. В общем, впечатление очень испортилось, первоначальное было гораздо лучше. Вот как оказывается все-таки "внутренность" не соответствует наружности.
Виктория Ковалёвабывший сотрудник
15.11.2013 00:36
Администратор:
Уточните, как долго работали? Прошли ли вы испытательный срок?
Все звезды! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработав в этом банке больше года, могу сказать только одно – если вы НЕ являетесь специалистом в своей области, если вы себя НЕ любите и НЕ уважаете и позволяете, чтобы к вам относились, как к быдлу (причем, руководство не скрывает, что у них работают тупое быдло), а самое главное, готовы работать в коллективе ЗВЕЗД - если вас это не страшит, тогда смело заключайте трудовой договор с банком и - вперед работать .
Никто никому не помогает, все только смотрят когда бы тебя подставить, в лицо улыбаются, а про себя думают бог знает что. Ужасная обстановка, не люди, а волки
Все, кто там работаю (адекватные девчонки), держаться только из-за зарплаты.
Руководство само не знает, что хочет. Короче, обстановка просто мрак, один стресс.
Поэтому и ушла. Успеха всем, кто остался там работать.



smile:) smile:) smile:) smile:)
mikki73бывший сотрудник
15.09.2012 22:37
Для мазохистов отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработал в этом "банке" полгода, работая в Москве, теперь уже не являясь сотрудником, хочу высказать свое мнение, из-за чего собственно и уволился: отношение начальства к сотрудникам непозволительно грубое, наорать на подчиненного по принципу "я начальник - ты дурак" обычное дело; когда устраивался "повелся" на фасад этого банка, все так красиво и опрятно снаружи выглядит. Вызывает ассоциации с шоколадной конфеткой с СамиЗнаетеЧем внутри, если вам нравится стресс и когда вас унижают и вы желаете потом транслировать эту ненависть на других людей - тогда это банк ваш лучший выбор! Ловлю кайф на новом месте, все отлично, и оказывается, О БОЖЕ !!! я не тупица бездарная, а нормальный человек и толковый сотрудник !!!

AlexGnutбывший сотрудник
26.05.2011 18:52
Тяжелая атмосфера отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Перенесен из Народного рейтинга.
Автор: evgeny_spb

Уволился оттуда через месяц после трудоустройства... Не выдержал. smile:(

От админа: А поподробнее?
klenaбывший сотрудник
21.07.2009 13:22
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