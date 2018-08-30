Работал в этом банке в Москве. Красивый офис, здание оформлено под цвет российского флага. Обстановка (интерьер) в банке красивые и удобные. Рабочие места комфортные (разве что можно было вместо перегородок из дерева для специалистов call-центра установить специальные звукопоглащающие, а то к концу дня голова взрывается от постоянного галдежа).



Первое, с чем я столкнулся, при начале работы - это безответственное отношение коллег и руководителя отдела к новому сотруднику, им абсолютно безразлична адаптация нового коллеги. На собеседовании обещают обучение, что никто никого не бросит, как котенка. В итоге оказывается, что тебе дают кипу бумаг с банковской терминологией и т.д. (причем берут людей без опыта в банковской сфере), сажают за стол и говорят - читай. Пытаешься что-то спросить, что непонятно, руководитель отдела просит девочку-операторшу помочь, она 5 минут возле тебя крутится и сливается. И ты сидишь опять читаешь. Я считаю, что в любом уважающем себя банке предусмотрено нормальное обучение новых сотрудников (а не самообучение) хотя бы неделю, сдача аттестации и уже работа. Ладно, если человек с опытом, а если без опыта, каково?



Работают в основном женщины среднего возраста, которые усядутся в тесный кружок и давай трещать о жизни каждый час с перерывом на работу минут 15-20. В общем, впечатление очень испортилось, первоначальное было гораздо лучше. Вот как оказывается все-таки "внутренность" не соответствует наружности.