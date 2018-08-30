Имею большой опыт работы в банковской сфере. Работала около 10 лет в одном из крупнейших банков России, где все честно и открыто по отношению к сотрудникам. Поэтому никому не посоветую работать в этом чудо-банке, особенно в прямых продажах. Пишу это как бывший сотрудник, и очень рада, что уволилась оттуда. Во первых, про обещанную оплату ГСМ можете забыть. Обещают, а потом говорят, что это очень долгая процедура, да и зачем? Премия будет огромная! Мы с коллегой сообщили руководству о намерении уволиться,узнав о новой мотивации(совсем не то,что обещали). На что региональный руководитель обещал, что премия будет выплачена по старой мотивации. Бред, конечно, но мы остались. В следующем месяце все таки дали написать заявление на увольнение. При увольнении мне оплатили премию в 10 раз меньше, чем заработано. И я узнала, что моей коллеге, уволившейся в этом же месяце, ей выплатили премию в полном объеме! Как я поняла, в этом банке некоторых сотрудников зарубают с премией по полной, ссылаясь на внутренние положения, а на других это не распространяется! И до этого "гордилась" перед нами наш руководитель, что при увольнении, у нее есть заветная кнопочка, где она решит платить сотруднику премию при увольнении или нет. Сейчас руководитель уверяет, что никаких кнопочек и галочек не ставила, и только бухгалтерия решает кому заплатить, а кому нет. Как с ними связаться она не знает и не хочет знать. Спасибо за внимание!