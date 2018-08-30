Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|В целом хорошо, на 4+
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В начале 2016 года устроился в Совкомбанк в кредитный отдел.
Непростая работа, учитывая то, что многие, кто обращается за кредитом, – люди с трудной жизненной ситуацией или сами не до конца уверенные в том, что смогут вернуть средства
Тем не менее, учитывая то, что я получал около 40 тысяч бонусов, работой остался доволен, в предыдущем банке я получал максимум 22 тысячи. Разница ощущалась.
Ушел из банка, т.к. надоело работать в кредитном отделе, а другой вакансии мне предложить не смогли, к сожалению.
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Сергей Kii • бывший сотрудник
13.02.2019 00:12
|Человеческий фактор никто не отменял
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Везде и всё зависит не только от внутренней политики предприятия, но и от человека, который принимает решение на местах. Для рядовых сотрудников банка практически царём и богом является руководитель бизнес группы. Если руководитель адекватен, то и работа ладится.
Я работала финансовым консультантом в течение года. Первые 8 месяцев руководителем моей бизнес группы (г.Тула, Октябрьская 48а) был Котов Н.А. и работалось весьма комфортно. Без дела гайки не прикручивал, старался объяснить, помочь и подсказать. После наш руководитель ушел на повышение и нам назначили нового. Его стиль руководства очень отличался. Амбиции – через край, никаких личных разговоров, зато чуть что – сразу вопрос о депремировании и наказании. Для кого-то такой руководитель оказался подходящим. В целом показатели в бизнес-группе возросли, а вот атмосфера в коллективе стала совсем другой. Может, для кого-то сумма премии гораздо важнее, чем спокойная работа, для меня – нет. Я уволилась, устроившись на аналогичную должность в другой банк.
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Ирина Литвинова • бывший сотрудник
12.02.2019 21:07
|При увольнении не выплачивают заработанные деньги!
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Имею большой опыт работы в банковской сфере. Работала около 10 лет в одном из крупнейших банков России, где все честно и открыто по отношению к сотрудникам. Поэтому никому не посоветую работать в этом чудо-банке, особенно в прямых продажах. Пишу это как бывший сотрудник, и очень рада, что уволилась оттуда. Во первых, про обещанную оплату ГСМ можете забыть. Обещают, а потом говорят, что это очень долгая процедура, да и зачем? Премия будет огромная! Мы с коллегой сообщили руководству о намерении уволиться,узнав о новой мотивации(совсем не то,что обещали). На что региональный руководитель обещал, что премия будет выплачена по старой мотивации. Бред, конечно, но мы остались. В следующем месяце все таки дали написать заявление на увольнение. При увольнении мне оплатили премию в 10 раз меньше, чем заработано. И я узнала, что моей коллеге, уволившейся в этом же месяце, ей выплатили премию в полном объеме! Как я поняла, в этом банке некоторых сотрудников зарубают с премией по полной, ссылаясь на внутренние положения, а на других это не распространяется! И до этого "гордилась" перед нами наш руководитель, что при увольнении, у нее есть заветная кнопочка, где она решит платить сотруднику премию при увольнении или нет. Сейчас руководитель уверяет, что никаких кнопочек и галочек не ставила, и только бухгалтерия решает кому заплатить, а кому нет. Как с ними связаться она не знает и не хочет знать. Спасибо за внимание!
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iye • бывший сотрудник
08.02.2019 23:25
|Слишком много работы
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В Совкомбанк меня приняли сразу на должность руководителя бизнес-группы (в Нижнем Новгороде) так как уже имелся достаточный опыт работы в банковской сфере. Скажу сразу: уже этим был приятно удивлен, так как считал, что на такую должность ставят только своих. Но ларчик открывался очень просто: при всех плюсах, быть руководителем в Совкомбанка – это реально непростая работа. Ты отвечаешь не только за себя, но и за 35 человек, которые находятся у тебя в подчинении. При этом ты должен следить и за работой офиса и своих офисных работников и за теми, кто работает «в поле».
Иногда выезжал на работу в 7-30 утра, а возвращался уже после 20-00. Но, откровенно говоря, и зарплата, и премия в конце месяца порадовали. Однако за год работы (ноябрь 2017 – январь 2019) усталость, конечно, накопилась изрядная. Но при этом накопился и солидный опыт работы и появилась уверенность в себе. Сейчас перешёл на работу в финансовую организацию руководителем отдела. Повёлся на нормированный рабочий день. Зарплата такая же, но нервов гораздо меньше. В целом опыт работы в Совкомбанке оцениваю, как положительный. Коллектив приятный, зарплата достойная, соцпакет присутствует. Ещё бы работы чуть поменьше
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Андрей Жуков • сотрудник
08.02.2019 16:48
|Слияние Росевробанка и Совкомбанка
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являюсь сотрудником находящимся в декретном отпуске, с января 2019г. не получаю пособие по уходу за ребенком. В личном кабинете ФСС увидела что сведения по мне не предоставлены работодателем. Пытаясь дозвониться до отдела кадров (г.Кострома) результата не получаю уже не первый месяц. Телефон попросту не поднимают, а если звонишь через колл-центр и т.п. то переключают, ответа нет, просят перезвонить позже. С момента слияния (12.11.2018г.) прошло уже достаточно времени, неужели чтобы получить ответ необходимо звонить в органы занимающиеся подобными работодателями.
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Sgens • сотрудник
08.02.2019 15:28
|Дружная команда
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в банке с 2016 по 2018 год финансовым консультантом в отделении № 1 в городе Томске. Уволилась полгода назад в связи с замужеством и переездом в другой город. Но до сих пор скучаю по своей работе, созваниваюсь с бывшими коллегами. На работу я пришла сразу после института и Совкомбанк позволил мне не разочароваться в выборе профессии. Хоть и приходилось иногда нервничать и доказывать свою правоту, но в целом все было нормально. В течение месяца каждый сотрудник заполняет свои отчётные документы, а потому видит сразу, как формируется его зарплата и премия. Вот у меня пару раз так получилось, что ожидаемая премия оказалась несколько больше, чем премия, начисленная бухгалтерией. В первый раз я просто расстроилась, но мой непосредственный руководитель, заметив моё плохое настроение, села разбираться вместе со мной. После посоветовала со всеми бумагами пообщаться с бухгалтером. К моему удивлению, в следующем месяце мне доплатили недоначисленный процент. Если принимать во внимание впечатления от работы в целом, то они сугубо положительные. Тем, кто только задумывается о том, посылать своё резюме в Совкомбанк или нет, искренне советую посылать и пробовать.
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malinovskayanika0@gmail.com • бывший сотрудник
08.02.2019 13:16
|Благодарен за 5 лет работы.
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работал 5 лет в этом банке, дослужился до звания заместителя начальника отделения в г. Томске. Уволился, т.к. предложили стать начальником отделения в другом крупном банке. Сотрудничеством остался доволен, получил неоценимый опыт, всегда исправно начисляли зарплату, премиальные и отпускные. Переработка и внештатные ситуации а-ля «остаться в офисе после 18» возникали, но редко, необходимость взять отгул на какой-либо день по личным причинам здесь воспринимали вполне нормально и, как правило, шли навстречу. Это были отличные 5 лет! Спасибо всем, кто был рядом!
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Vladimir Terek • бывший сотрудник
07.02.2019 19:00
|Хорошее место работы
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я отработала в Совкомбанке в Туле почти три года и осталась вполне довольна и собой, и своей работой. Пришла на должность заместителя руководителя бизнес группы, ушла уже с должности руководителя своей же бизнес группы. Единственный минус, который я вижу в работе – это полное погружение, которое требуется для достижения хороших результатов. Да, переработки оплачиваются, если не забываешь вносить их в график. Обучение – бесплатное, но на него часто следует потратить собственные выходные дни. Но при этом, если все показатели в норме, выполняется план и вовремя сдаются отчёты, обычно всё в порядке. Иногда бывают заминки с бухгалтерией, там не всегда вовремя проходят почему-то отчёты по ГСМ и мобильной связи – это нужно самому держать на контроле. Предваряя вопросы об увольнении: ушла в связи с замужеством и переездом в другой регион. Может, для кого-то сумма премии гораздо важнее, чем спокойная работа, для меня – нет. Я уволилась, устроившись на аналогичную должность в другой банк.
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Анастасия Чиканова • бывший сотрудник
06.02.2019 22:58
|СЭБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в данном банке три месяца в службе экономической безопасности, выездное взыскание. Работа связана с взысканием дебиторки.
Положительные моменты:
- прозрачная денежная мотивация;
- работа в крупном федеральном банке;
- официальная заработная плата без задержек
Отрицательные моменты:
- очень маленький оклад (7 т.р.), хотя гипотетически есть возможность неплохо зарабатывать;
- отсутствие материальной поддержки на начальном этапе, а с самого первого дня приходилось много ездить по адресам и тратить на бензин свои деньги;
- требований и задач нарезали кучу, а помощи и поддержки никакой;
- не было своего рабочего места, что приводило к дискомфорту;
- ненормированный рабочий день, хотя на такой работе это нормальное явление;
- категорически не устраивало руководство.
Непосредственный руководитель - это отдельная история! Учил меня работать с должниками, при этом сам является ЗЛОСТНЫМ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОМ задолженностей, взыскиваемых через ФССП
Не советую трудоустраиваться в этот банк, так как минусов больше, чем плюсов.
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Смирный • бывший сотрудник
06.02.2019 21:57
|Совкомбанк – отличное начало карьеры
|положительный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пять лет в Совкомбанке и моя стоимость как специалиста возросла. Пришёл сюда на должность рядового менеджера по продажам. Хочу сказать, что опыта в этой сфере не имел, но решил попробовать, пока не обременен семьей и бытовыми проблемами. Эту работу спокойной назвать нельзя, но зато есть перспективы. Я для себя, в первую очередь, поставил задачу зарабатывать не 10-15 тысяч, а гораздо больше. Первое время никак не мог найти свою фишку в продажах, а доходы расти не хотели никак. Сам попросил у руководителя бизнес-направления меня отправить на допобучение. Но и после него далеко не сразу у меня что-то стало получаться. Но со временем появилось больше клиентов, продажи возросли, и я научился общаться с клиентом на его языке. Можно было бы заняться всерьёз карьерой, но мне, честно говоря, было не интересно участвовать в лиге достижений и всяких там чемпионатах, хотя я с удовольствием за всем этим наблюдал. В итоге я полностью сконцентрировался на продажах.
Легкого дохода в Совкомбанке нет. Если кто-то рассчитывает отработать с 10 до 19 с часовым обедом и полным отключением от работы вне этого времени, то и доход будет соответствующим. Рекомендую Совкомбанк тем, кто не боится переработок и хочет получить опыт и нормальную подготовку. А после этого можно с чистой совестью менять работу и рассчитывать на повышение.
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Игорь Аксенов • сотрудник
06.02.2019 17:27
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