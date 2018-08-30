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Лучшие годы потерял в этом заведении плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Как бывший работник данного банка могу многое рассказать, но смысл? Расскажу самое ценное для меня как бывшего работника этой «конторы».

Поначалу работа была непыльная, но с каждым годом, наше руководство считало, что я не раскрываю свой потенциал и заставляло работать как робота, все больше и больше. По первенству зарплату за это повышали, но в определенный момент руководство сказало хватит. И мы довольствовались тем, что есть. С момента работы было 2 переезда в разные помещения не под названием РОСАВТОБАНК, а какие-то другие помещения, вплоть до работы в здании музея. Далее поехали на Полежаевскую, тоже какое-то подозрительное помещение, но и тут нам какая разница, сказано - сделано. Как можно работать на 2 компьютерах одновременно и еще на 6 виртуальных? Вот это загадка. Но работали.

Доходило до такого, что работали с 7 утра и до 24 ночи, переработки не оплачивали поначалу, и заставляли частенько перерабатывать, в определенный период стали за переработку платить, иногда выходило до 50 часов переработки, но платили копейки. У меня была зп ниже чем у операционистов. С каждым годом банк пытался попасть на самое первое место в списках и, не видя ничего перед собой, это пытался сделать. Делал график работ офисов с 9 до 20. Все для клиентов. А что сейчас? С 9-30 до 18 и без суббот.

Из плюсов можно сказать о соцпакете, который был, но тоже его отменили. На здоровье, отдых и лечение была компенсация, размер зависел от стажа.

Меня больше всего удивило как банк увольнял людей в один день. Многих так увольняли. Я никогда не мог понять такого. В конце декабря из-за проблем банк стал массово сокращать сотрудников и меня тоже это коснулось. Меня выкинули как использованного человека, как было сказано банк не благотворительная организация, банк использовал ресурсы человека и потом избавляется от него. Какие планы преследовало это действие, не понятно, как бумеранг все вернется обратно к этим людям.
Dron309бывший сотрудник
03.02.2016 13:04
Бывший сотрудник, каких было много тогда плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте, пожалуй придется немного разбавить количество положительных отзывов о данном Банке.

Было это в 2009 году, летом, а точнее в июне. Меня пригласили поработать в КБ "РосАвтоБанк" на должность операциониста-стажера по работе с физ. лицами. Брали без проблем, опыт был только оператором Call-центра в др. банке. Оформляли сразу по трудовой, с первого дня, что для меня на тот момент было показателем значительным. Как выяснилось - нас таких было достаточно на тот момент, им, мол, требовались операционисты. Месяц мы с девочками только нормативку учили и тренировались в тестовой базе. Ученицами были прилежными. Кого-то раньше, кого-то позже уже выпускали работать с клиентами.

На протяжении почти всего испытательного мы только и слышали, что о том, что у них уже около года приходят девочки стажируются и их увольняют, не задерживался никто!Мы не придали этому большого значения, но когда девочек действительно стали вызывать в переговорку и они постепенно отсеивались, мы заподозрили неладное. Причины называли всякие и разные, какие только могут быть. Замечу, что на протяжении всего времени (испытат. срока) зарплату нам выдавали в конвертах. Карт на нас заведомо не выпускали. Обещали и повышения и карты и все условия только после испыт. срока. Когда уволили девочку, с которой мы сдружились, я поняла, что дело дошло и до меня. Причем она с клиентами даже поработать не успела. Целыми днями читала да делала однообразные операции в тест. базе. Она была рада уходу. Поняла уже, что это текучка кадров и у них в банке такая система.

Я услышала в переговорной о себе несколько причин, сначала, что я не лажу с сотрудниками, хотя ни с кем не конфликтовала, потом, что трубки беру не с первого, а со второго звонка, далее, что я переспрашиваю клиентов несколько раз. Абсурдные причины для единственной конечной цели, чтобы я написала по собственному из-за непрохождения испыт. срока. Типа. smile:| Я написала. При подписании обходного листа Начальники др. отделов мне сочувствовали, один из них сказал, что в Операционном зале давно эта тенденция и они удивляются.

Результат - ненужная запись в трудовой, вопросы и сомнения у работодателей, расстроенные надежды на стабильную работу и развитие. Да, сейчас, уровень Банка поднялся, но лучше знать о том, с чего все начиналось (Тогда в Москве было только 2 офиса). Работала я в Отделении на Зоологической. Он же Главный офис)
Bronyaбывший сотрудник
11.08.2014 14:51
Страшно, аж жуть отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хотелось бы рассказать о "прекрасном опыте " работы в данном банке... Вас тут реально обучат работать не покладая рук, задержат в нерабочее время и спокойно подставят при первой же возможности. Что вам реально светит в этом банке, это получение футболки с названием банка. Так, чтобы даже её получить, нужно столько пропрыгать, пробегать... что жуть ... С карьерным ростом это не туда...
aleksa280392бывший сотрудник
25.08.2013 23:29
Отзыв соискателя отрицательный голос не засчитан
В отзывах работодателей случайно увидела инфу о том, что якобы банк не перезванивает после собеседования только в том случае, если соискатель его не проходит. Я думаю, что работодатель специально ставит соискателя в некое неловкое положение, чтобы человек волновался. А как узнать об этом, мне лично не понятно.

Недавно я была на собеседовании в вашем банке. В целом мне понравилось в этом банке. Интервьюером было ясно сказано, что в течение нескольких дней служба безопасности проверяет анкету соискателя. Причем, я больше чем уверена, что с анкетой у меня все в порядке, искусство убеждения интервьюера это или нет, а на практике получается наоборот.

Все это время я была за городом, и не смогла перезвонить работодателю лично, поскольку была какая-то надежда на то, что пройду все-таки собеседование и мне перезвонит соискатель. Теряясь в догадках я приехала в Москву, и, честно говоря, у меня началась паника! Почему мне не перезвонили, ну даже если и не подошла, могли хотя бы как-то по электронной почте сообщить! Для меня было очень важно пройти собеседование в этой компании, именно поэтому пришлось оставить такой отзыв о компании. Я считаю, что сервис для соискателей немного отстает. Получается, что нужно быть постоянно наготове, но в то же время и уметь отказаться от всего сказанного!
Kimkk • несостоявшийся сотрудник
28.06.2012 00:13
Первое любимое место работы хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Росавтобанк стал моим первым местом работы. Положительное мнение о банке сложилось еще при прохождении собеседования. Меня проводили в уютную переговорную с круглым столом, позволяющую чувствовать себя на равных с интервьюером. Со мной как кандидатом на должность операциониста беседовал не только кадровик, но и непосредственно начальник опер.отдела. Интервью проходило в форме приятной беседы: интересуются, чем привлекла данная область, почему именно этот банк, какие планы на будущее. Отвечать стоит честно, так проще понять, нужна ли лично вам такая работа. Приятно то, что в течение беседы вскользь проверяют твои знания в области банков, т.е. ненавязчиво тестируют. На работу могут взять даже в том случае, если образование не профильное, но есть желание учиться и впитывать материал. Все обязанности и требования разъяснили максимально четко; с предложением выйти на работу перезвонили в тот же день.

В работе нравилось то, что несмотря на строгое разделение полномочий, я могла обратиться по интересующему меня вопросу к любому более опытному сотруднику. Такое доброжелательное отношение к новичку дорогого стоит, т.к. способствует более плодотворной работе и более быстрому получению всех знаний.

Отдельно хочется отметить ежеквартальные встречи непосредственно с руководством банка, на которых любой(!) сотрудник может вносить свои предложения и свое видение развития банка. И что самое интересное, такие предложения рассматриваются и применяются(!) на практике. Начальство заинтересовано в идеях своих подчиненных.

Банк привлекателен возможностью профессионального роста, причем как вертикального (т.е. можешь переходить в другие отделы, более привлекательные для тебя), так и горизонтального (повышение). Если хочешь быстро продвинуться, то и требования лично к себе надо увеличить. Берешь больше на себя – нервов тоже больше, но и начальство замечает твое рвение и желание пробиться наверх.

Резюмируя, хочу сказать, что если вы хотите работать в дружном коллективе, быстро развиваться и шагать в ногу со временем в банковской сфере, то вам прямая дорога в Росавто. Подчеркну, что за все время работы з/п платили в строго обозначенный срок. Несмотря на то, что я не вышла со стажировки, при увольнении мне выдали весь пакет документов, предусмотренный ТК РФ.

К сожалению, мне пришлось уйти из банка (дневное отделение института и работа оказались несовместимы). Но тот опыт и тот багаж знаний, который я получила за столь короткий срок работы, наверняка пригодятся мне в будущем.

Админ: В каком регионе трудились?

purritos: Работала в Москве, в доп.офисе "Таганский". Непосредственно собеседование проходила в головном офисе (Зоологическая).
purritosбывший сотрудник
19.09.2011 19:03
Собеседование в РОСАВТОБАНКЕ отрицательный голос не засчитан
Недавно было собеседование в этом банке. Пообщались с двумя начальниками, оба сидели улыбались. Но зарплату на собеседовании человеку с 5-летним опытом работы дают намного меньше, чем человеку без опыта, который никогда в жизни не работал в банковской сфере, не знает элементарных банковских терминов. Обещают перезвонить, сообщить решение, но звонков так и нет. Друг без опыта работы проходил собеседование на эту должность и ему другую зп предложили, гораздо выше, чем мне. Можно было бы позвонить и сказать, что Вы нам не подходите, а то тишина, ни слуху, ни духу. Вот как можно работать с людьми (начальниками), которые абсолютно не выполняют обещание и не держат слово? Данный банк вызвал негатив. Специально оставляю свое мнение, информация о сайте банка была взята в оперзале.

Когда проходили собеседование? На какую позицию претендовали?
krosha • несостоявшийся сотрудник
14.09.2011 12:16
Яркий пример... хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
РОСАВТОБАНК - отличный Банк! Коллектив дружный, нет пафоса, всё как-то просто и понятно. Можешь подойти к любому сотруднику, и тебе каждый поможет, поддержит. Такая атмосфера в коллективе очень помогает. На работу не просто идешь, а бежишь с радостью.

А еще очень приятно, что все руководители, даже очень высокого ранга, открыты для общения, конечно, и строгими бывают, но всегда и выслушают и поучаствуют в решении вопроса. Еще когда устраивалась в Банк, была очень удивлена, что меня взяли без опыта работы. Сейчас сложно устроится, не имея опыта, а тут берут и обучают.

Т.е. есть возможность и вырасти, и подняться по служебной лестнице. Это здорово! Я - яркий тому пример (за год работы поднялась на 2 ступени по должностям)! К сожалению, по семейным обстоятельствам, я вынуждена была уйти из Банка, но с теплотой вспоминаю обо всех, с кем там работала! СПАСИБО ВАМ! Я счастлива, что попала в Росавтобанк!
musy140910бывший сотрудник
10.06.2010 22:05
Специфическое место… нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В общем и целом банк не плохой. Работать там можно относительно комфортно.

Кормят. За деньги, но кормят. Довольно вкусно.

Дресс-код - присутствует, даже у тех подразделений, что клиентов в глаза не видят. Ну, этот пункт нынче для всех банков обязателен.

Штрафов - нет. Правда и премии - формальность ещё та.

Коллектив по большей части очень даже хороший.

Начальство - кому как повезёт, зависит от отдела. Где-то и отгул взять не проблема, а где-то и на 15 минут раньше.

Повышения - есть, если годик отработать, то почти гарантированно прыгнете по ступеньке вверх.

С зарплатой - сложнее. Её повышают очень неохотно. За время моей работы банк потерял много действительно толковых людей по причине нежелания давать адекватную зарплату, а после брал на место уволившихся новых сотрудников на гораздо более высокую зарплату. Так что если вы только собираетесь туда устроится - то вполне есть шанс устроится на нормальную зарплату. Но, это не касается совсем начаьных позиций вроде: кассиров, операионистов, младших менеджеров и т.д. Там вы будете получить в среднем меньше по рынку и без особых перспектив.

Но общее резюме - Росавто хорошее место для работы, если смогли выбить себе нормальные условия. И коллектив тоже по большей части замечательный.

Отдельная статья - отдел кадров и новый их руководитель. Была довольно неприятная история с этой руководительницей. Она, устроившись на работу, выжила всех (!) предыдущих сотрудников этого отдела и набрала новых. Причём набрала народу в два раза больше. Но это отдельная история, если в кадры не собираетесь - то вам по этому поводу заморачиваться не стоит.
chack.bassбывший сотрудник
05.08.2009 12:41
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