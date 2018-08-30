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|Лучшие годы потерял в этом заведении
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как бывший работник данного банка могу многое рассказать, но смысл? Расскажу самое ценное для меня как бывшего работника этой «конторы».
Поначалу работа была непыльная, но с каждым годом, наше руководство считало, что я не раскрываю свой потенциал и заставляло работать как робота, все больше и больше. По первенству зарплату за это повышали, но в определенный момент руководство сказало хватит. И мы довольствовались тем, что есть. С момента работы было 2 переезда в разные помещения не под названием РОСАВТОБАНК, а какие-то другие помещения, вплоть до работы в здании музея. Далее поехали на Полежаевскую, тоже какое-то подозрительное помещение, но и тут нам какая разница, сказано - сделано. Как можно работать на 2 компьютерах одновременно и еще на 6 виртуальных? Вот это загадка. Но работали.
Доходило до такого, что работали с 7 утра и до 24 ночи, переработки не оплачивали поначалу, и заставляли частенько перерабатывать, в определенный период стали за переработку платить, иногда выходило до 50 часов переработки, но платили копейки. У меня была зп ниже чем у операционистов. С каждым годом банк пытался попасть на самое первое место в списках и, не видя ничего перед собой, это пытался сделать. Делал график работ офисов с 9 до 20. Все для клиентов. А что сейчас? С 9-30 до 18 и без суббот.
Из плюсов можно сказать о соцпакете, который был, но тоже его отменили. На здоровье, отдых и лечение была компенсация, размер зависел от стажа.
Меня больше всего удивило как банк увольнял людей в один день. Многих так увольняли. Я никогда не мог понять такого. В конце декабря из-за проблем банк стал массово сокращать сотрудников и меня тоже это коснулось. Меня выкинули как использованного человека, как было сказано банк не благотворительная организация, банк использовал ресурсы человека и потом избавляется от него. Какие планы преследовало это действие, не понятно, как бумеранг все вернется обратно к этим людям.
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Dron309 • бывший сотрудник
03.02.2016 13:04
|Бывший сотрудник, каких было много тогда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, пожалуй придется немного разбавить количество положительных отзывов о данном Банке.
Было это в 2009 году, летом, а точнее в июне. Меня пригласили поработать в КБ "РосАвтоБанк" на должность операциониста-стажера по работе с физ. лицами. Брали без проблем, опыт был только оператором Call-центра в др. банке. Оформляли сразу по трудовой, с первого дня, что для меня на тот момент было показателем значительным. Как выяснилось - нас таких было достаточно на тот момент, им, мол, требовались операционисты. Месяц мы с девочками только нормативку учили и тренировались в тестовой базе. Ученицами были прилежными. Кого-то раньше, кого-то позже уже выпускали работать с клиентами.
На протяжении почти всего испытательного мы только и слышали, что о том, что у них уже около года приходят девочки стажируются и их увольняют, не задерживался никто!Мы не придали этому большого значения, но когда девочек действительно стали вызывать в переговорку и они постепенно отсеивались, мы заподозрили неладное. Причины называли всякие и разные, какие только могут быть. Замечу, что на протяжении всего времени (испытат. срока) зарплату нам выдавали в конвертах. Карт на нас заведомо не выпускали. Обещали и повышения и карты и все условия только после испыт. срока. Когда уволили девочку, с которой мы сдружились, я поняла, что дело дошло и до меня. Причем она с клиентами даже поработать не успела. Целыми днями читала да делала однообразные операции в тест. базе. Она была рада уходу. Поняла уже, что это текучка кадров и у них в банке такая система.
Я услышала в переговорной о себе несколько причин, сначала, что я не лажу с сотрудниками, хотя ни с кем не конфликтовала, потом, что трубки беру не с первого, а со второго звонка, далее, что я переспрашиваю клиентов несколько раз. Абсурдные причины для единственной конечной цели, чтобы я написала по собственному из-за непрохождения испыт. срока. Типа. Я написала. При подписании обходного листа Начальники др. отделов мне сочувствовали, один из них сказал, что в Операционном зале давно эта тенденция и они удивляются.
Результат - ненужная запись в трудовой, вопросы и сомнения у работодателей, расстроенные надежды на стабильную работу и развитие. Да, сейчас, уровень Банка поднялся, но лучше знать о том, с чего все начиналось (Тогда в Москве было только 2 офиса). Работала я в Отделении на Зоологической. Он же Главный офис)
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Bronya • бывший сотрудник
11.08.2014 14:51
|Страшно, аж жуть
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хотелось бы рассказать о "прекрасном опыте " работы в данном банке... Вас тут реально обучат работать не покладая рук, задержат в нерабочее время и спокойно подставят при первой же возможности. Что вам реально светит в этом банке, это получение футболки с названием банка. Так, чтобы даже её получить, нужно столько пропрыгать, пробегать... что жуть ... С карьерным ростом это не туда...
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aleksa280392 • бывший сотрудник
25.08.2013 23:29
|Отзыв соискателя
|отрицательный голос не засчитан
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В отзывах работодателей случайно увидела инфу о том, что якобы банк не перезванивает после собеседования только в том случае, если соискатель его не проходит. Я думаю, что работодатель специально ставит соискателя в некое неловкое положение, чтобы человек волновался. А как узнать об этом, мне лично не понятно.
Недавно я была на собеседовании в вашем банке. В целом мне понравилось в этом банке. Интервьюером было ясно сказано, что в течение нескольких дней служба безопасности проверяет анкету соискателя. Причем, я больше чем уверена, что с анкетой у меня все в порядке, искусство убеждения интервьюера это или нет, а на практике получается наоборот.
Все это время я была за городом, и не смогла перезвонить работодателю лично, поскольку была какая-то надежда на то, что пройду все-таки собеседование и мне перезвонит соискатель. Теряясь в догадках я приехала в Москву, и, честно говоря, у меня началась паника! Почему мне не перезвонили, ну даже если и не подошла, могли хотя бы как-то по электронной почте сообщить! Для меня было очень важно пройти собеседование в этой компании, именно поэтому пришлось оставить такой отзыв о компании. Я считаю, что сервис для соискателей немного отстает. Получается, что нужно быть постоянно наготове, но в то же время и уметь отказаться от всего сказанного!
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Kimkk • несостоявшийся сотрудник
28.06.2012 00:13
|Первое любимое место работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Росавтобанк стал моим первым местом работы. Положительное мнение о банке сложилось еще при прохождении собеседования. Меня проводили в уютную переговорную с круглым столом, позволяющую чувствовать себя на равных с интервьюером. Со мной как кандидатом на должность операциониста беседовал не только кадровик, но и непосредственно начальник опер.отдела. Интервью проходило в форме приятной беседы: интересуются, чем привлекла данная область, почему именно этот банк, какие планы на будущее. Отвечать стоит честно, так проще понять, нужна ли лично вам такая работа. Приятно то, что в течение беседы вскользь проверяют твои знания в области банков, т.е. ненавязчиво тестируют. На работу могут взять даже в том случае, если образование не профильное, но есть желание учиться и впитывать материал. Все обязанности и требования разъяснили максимально четко; с предложением выйти на работу перезвонили в тот же день.
В работе нравилось то, что несмотря на строгое разделение полномочий, я могла обратиться по интересующему меня вопросу к любому более опытному сотруднику. Такое доброжелательное отношение к новичку дорогого стоит, т.к. способствует более плодотворной работе и более быстрому получению всех знаний.
Отдельно хочется отметить ежеквартальные встречи непосредственно с руководством банка, на которых любой(!) сотрудник может вносить свои предложения и свое видение развития банка. И что самое интересное, такие предложения рассматриваются и применяются(!) на практике. Начальство заинтересовано в идеях своих подчиненных.
Банк привлекателен возможностью профессионального роста, причем как вертикального (т.е. можешь переходить в другие отделы, более привлекательные для тебя), так и горизонтального (повышение). Если хочешь быстро продвинуться, то и требования лично к себе надо увеличить. Берешь больше на себя – нервов тоже больше, но и начальство замечает твое рвение и желание пробиться наверх.
Резюмируя, хочу сказать, что если вы хотите работать в дружном коллективе, быстро развиваться и шагать в ногу со временем в банковской сфере, то вам прямая дорога в Росавто. Подчеркну, что за все время работы з/п платили в строго обозначенный срок. Несмотря на то, что я не вышла со стажировки, при увольнении мне выдали весь пакет документов, предусмотренный ТК РФ.
К сожалению, мне пришлось уйти из банка (дневное отделение института и работа оказались несовместимы). Но тот опыт и тот багаж знаний, который я получила за столь короткий срок работы, наверняка пригодятся мне в будущем.
Админ: В каком регионе трудились?
purritos: Работала в Москве, в доп.офисе "Таганский". Непосредственно собеседование проходила в головном офисе (Зоологическая).
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purritos • бывший сотрудник
19.09.2011 19:03
|Собеседование в РОСАВТОБАНКЕ
|отрицательный голос не засчитан
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Недавно было собеседование в этом банке. Пообщались с двумя начальниками, оба сидели улыбались. Но зарплату на собеседовании человеку с 5-летним опытом работы дают намного меньше, чем человеку без опыта, который никогда в жизни не работал в банковской сфере, не знает элементарных банковских терминов. Обещают перезвонить, сообщить решение, но звонков так и нет. Друг без опыта работы проходил собеседование на эту должность и ему другую зп предложили, гораздо выше, чем мне. Можно было бы позвонить и сказать, что Вы нам не подходите, а то тишина, ни слуху, ни духу. Вот как можно работать с людьми (начальниками), которые абсолютно не выполняют обещание и не держат слово? Данный банк вызвал негатив. Специально оставляю свое мнение, информация о сайте банка была взята в оперзале.
Когда проходили собеседование? На какую позицию претендовали?
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krosha • несостоявшийся сотрудник
14.09.2011 12:16
|Яркий пример...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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РОСАВТОБАНК - отличный Банк! Коллектив дружный, нет пафоса, всё как-то просто и понятно. Можешь подойти к любому сотруднику, и тебе каждый поможет, поддержит. Такая атмосфера в коллективе очень помогает. На работу не просто идешь, а бежишь с радостью.
А еще очень приятно, что все руководители, даже очень высокого ранга, открыты для общения, конечно, и строгими бывают, но всегда и выслушают и поучаствуют в решении вопроса. Еще когда устраивалась в Банк, была очень удивлена, что меня взяли без опыта работы. Сейчас сложно устроится, не имея опыта, а тут берут и обучают.
Т.е. есть возможность и вырасти, и подняться по служебной лестнице. Это здорово! Я - яркий тому пример (за год работы поднялась на 2 ступени по должностям)! К сожалению, по семейным обстоятельствам, я вынуждена была уйти из Банка, но с теплотой вспоминаю обо всех, с кем там работала! СПАСИБО ВАМ! Я счастлива, что попала в Росавтобанк!
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musy140910 • бывший сотрудник
10.06.2010 22:05
|Специфическое место…
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В общем и целом банк не плохой. Работать там можно относительно комфортно.
Кормят. За деньги, но кормят. Довольно вкусно.
Дресс-код - присутствует, даже у тех подразделений, что клиентов в глаза не видят. Ну, этот пункт нынче для всех банков обязателен.
Штрафов - нет. Правда и премии - формальность ещё та.
Коллектив по большей части очень даже хороший.
Начальство - кому как повезёт, зависит от отдела. Где-то и отгул взять не проблема, а где-то и на 15 минут раньше.
Повышения - есть, если годик отработать, то почти гарантированно прыгнете по ступеньке вверх.
С зарплатой - сложнее. Её повышают очень неохотно. За время моей работы банк потерял много действительно толковых людей по причине нежелания давать адекватную зарплату, а после брал на место уволившихся новых сотрудников на гораздо более высокую зарплату. Так что если вы только собираетесь туда устроится - то вполне есть шанс устроится на нормальную зарплату. Но, это не касается совсем начаьных позиций вроде: кассиров, операионистов, младших менеджеров и т.д. Там вы будете получить в среднем меньше по рынку и без особых перспектив.
Но общее резюме - Росавто хорошее место для работы, если смогли выбить себе нормальные условия. И коллектив тоже по большей части замечательный.
Отдельная статья - отдел кадров и новый их руководитель. Была довольно неприятная история с этой руководительницей. Она, устроившись на работу, выжила всех (!) предыдущих сотрудников этого отдела и набрала новых. Причём набрала народу в два раза больше. Но это отдельная история, если в кадры не собираетесь - то вам по этому поводу заморачиваться не стоит.
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chack.bass • бывший сотрудник
05.08.2009 12:41
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