Здравствуйте, пожалуй придется немного разбавить количество положительных отзывов о данном Банке.



Было это в 2009 году, летом, а точнее в июне. Меня пригласили поработать в КБ "РосАвтоБанк" на должность операциониста-стажера по работе с физ. лицами. Брали без проблем, опыт был только оператором Call-центра в др. банке. Оформляли сразу по трудовой, с первого дня, что для меня на тот момент было показателем значительным. Как выяснилось - нас таких было достаточно на тот момент, им, мол, требовались операционисты. Месяц мы с девочками только нормативку учили и тренировались в тестовой базе. Ученицами были прилежными. Кого-то раньше, кого-то позже уже выпускали работать с клиентами.



На протяжении почти всего испытательного мы только и слышали, что о том, что у них уже около года приходят девочки стажируются и их увольняют, не задерживался никто!Мы не придали этому большого значения, но когда девочек действительно стали вызывать в переговорку и они постепенно отсеивались, мы заподозрили неладное. Причины называли всякие и разные, какие только могут быть. Замечу, что на протяжении всего времени (испытат. срока) зарплату нам выдавали в конвертах. Карт на нас заведомо не выпускали. Обещали и повышения и карты и все условия только после испыт. срока. Когда уволили девочку, с которой мы сдружились, я поняла, что дело дошло и до меня. Причем она с клиентами даже поработать не успела. Целыми днями читала да делала однообразные операции в тест. базе. Она была рада уходу. Поняла уже, что это текучка кадров и у них в банке такая система.



Я услышала в переговорной о себе несколько причин, сначала, что я не лажу с сотрудниками, хотя ни с кем не конфликтовала, потом, что трубки беру не с первого, а со второго звонка, далее, что я переспрашиваю клиентов несколько раз. Абсурдные причины для единственной конечной цели, чтобы я написала по собственному из-за непрохождения испыт. срока. Типа. Я написала. При подписании обходного листа Начальники др. отделов мне сочувствовали, один из них сказал, что в Операционном зале давно эта тенденция и они удивляются.



Результат - ненужная запись в трудовой, вопросы и сомнения у работодателей, расстроенные надежды на стабильную работу и развитие. Да, сейчас, уровень Банка поднялся, но лучше знать о том, с чего все начиналось (Тогда в Москве было только 2 офиса). Работала я в Отделении на Зоологической. Он же Главный офис)