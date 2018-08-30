Работаю в ХК с августа 2011 в должности КС. С ноября начала работать на АП+, причем мы с напарником и нашей НГП поднимали точку с 0. Сами раздавали, клеили, раскидывали листовки. Обзванивали базу и т.д. В СКС нас перевели в марте. Вроде все ничего, и работа нравилась, было стремление раскачать этот АП+, ещё радовала очень сильно наша НГП. Понимание, человеческое общение и отношение, помощь по всем вопросам и поднятие боевого духа она нам обеспечивала. В общем, всем всё нравилось и было огромное желание работать. В апреле начались перемены, к сожалению, не в лучшую сторону. АП+ переименовали в МО, а СКС после экзаменов и тренингов перевели в МПФУ. Набрали новых НГП МО и всё желание работать переросло в "поход на каторгу". Может, не сошлись характерами?! Потом начался мучительный перевод обратно на АП. В итоге, после потраченной кучи нервов нас перевели обратно на АП и к нашей НГП! И вот у меня пошел второй месяц счастья (главное - не сглазить)! На данный момент я счастлива, что пришла в ХК и узнала много замечательных людей!