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А мне уже всё нравится! нейтральный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в ХК с августа 2011 в должности КС. С ноября начала работать на АП+, причем мы с напарником и нашей НГП поднимали точку с 0. Сами раздавали, клеили, раскидывали листовки. Обзванивали базу и т.д. В СКС нас перевели в марте. Вроде все ничего, и работа нравилась, было стремление раскачать этот АП+, ещё радовала очень сильно наша НГП. Понимание, человеческое общение и отношение, помощь по всем вопросам и поднятие боевого духа она нам обеспечивала. В общем, всем всё нравилось и было огромное желание работать. В апреле начались перемены, к сожалению, не в лучшую сторону. АП+ переименовали в МО, а СКС после экзаменов и тренингов перевели в МПФУ. Набрали новых НГП МО и всё желание работать переросло в "поход на каторгу". Может, не сошлись характерами?! smile:D Потом начался мучительный перевод обратно на АП. В итоге, после потраченной кучи нервов нас перевели обратно на АП и к нашей НГП! smile:ura: И вот у меня пошел второй месяц счастья (главное - не сглазить)! На данный момент я счастлива, что пришла в ХК и узнала много замечательных людей! smile:thumbsup:
prelestyana • сотрудник
03.06.2012 21:05
2 комментария
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kingoforks
04.06.2012 12:38
аббревиатура на аббревиатуре, я лично запутался(
chita75rus
04.06.2012 17:33
КС - Кредитный специалист
НГП - начальник группы продаж
МО - Микро офис
АП - Административный пункт
МПФУ - менеджер по продажам финансовых услуг
СКС - старший кредитный специалист
ХК - Хоум кредит
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