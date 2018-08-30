Почти 50% своего времени мы проводим на работе. Ведь очень важно, где ты работаешь. Проработав в филиале БИНБАНКА в СПБ долгое время (не буду конкретизировать), могу сказать следующее. В течение всего периода существования БИНБАНКА в Петербурге мы переживали разные перемены: плохие и хорошие, кризис, смену руководства переезды офисов и т.п.



В Декабре 2011 года наш банк постигли перемены. Банк пережил перестройку, из "Спящего банка" превратился в "Двигатель", а как правило двигатель - дело тяжелое! Перед новым руководством стоял выбор: или переучивать старых сотрудников, не желающих меняться и не принимающих новые параметры работы, или влить в старую команду новых сотрудников, готовых любыми способами строить будущее банка несмотря на трудности. А что бы выбрали Вы?



Возьмем к примеру ВТБ ,СБЕРБАНК, СИТИ или любой другой универсальный банк, на данный период времени все эти банки стремительно развивают продажи, сотрудники стремятся принести прибыль, а следовательно, нужны люди готовые работать и идти к успеху! К сожалению, не многие понимают, что мир не стоит на месте, а движется вперед, соответственно и банковская система РФ потерпела изменения и не только в Бинбанке. Петербургский филиал изменился полностью и отнюдь не в плохую сторону.



Не думаю, что это плохо, когда из доп офисов, которые были заставлены всем чем только можно, вывезли все ненужное и навели порядок, у сотрудников появился карьерный рост, который они могут получить за РЕАЛЬНЫЕ показатели, а не расти путем знакомый знакомого друг, сват, брат и т.д. Депозитный портфель увеличился, а не упал, как писали ранее. Проблема кадров, которая якобы постигла банк, состояла в том, что люди, которые не умели быстро двигаться вперед и работать командой, начали уходить. Но несмотря на это многие старые сотрудники, которые приняли перемены, стали зарабатывать в 3, а то и в 4 раза больше, как оказалось, все зависит только от Вашего желания.



На данный момент я ушла из банка, перешла в другой, наивно думая, что будет лучше, но оказалось - все познается в сравнении. В настоящее время получая отзывы о ЗП моих старых коллег и возможностях, которые сейчас есть в БИНе, я с досадой вспоминаю, что не работают там. Только сейчас я понимаю новую политику и реальные цели новой команды, плохого сказать не могу, так как если бы была возможность вернуться в мой Питерский Филиал, то с удовольствием вернулась бы...