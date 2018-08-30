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Почти 50% своего времени мы проводим на работе. Ведь очень важно, где ты работаешь. Проработав в филиале БИНБАНКА в СПБ долгое время (не буду конкретизировать), могу сказать следующее. В течение всего периода существования БИНБАНКА в Петербурге мы переживали разные перемены: плохие и хорошие, кризис, смену руководства переезды офисов и т.п.
В Декабре 2011 года наш банк постигли перемены. Банк пережил перестройку, из "Спящего банка" превратился в "Двигатель", а как правило двигатель - дело тяжелое! Перед новым руководством стоял выбор: или переучивать старых сотрудников, не желающих меняться и не принимающих новые параметры работы, или влить в старую команду новых сотрудников, готовых любыми способами строить будущее банка несмотря на трудности. А что бы выбрали Вы?
Возьмем к примеру ВТБ ,СБЕРБАНК, СИТИ или любой другой универсальный банк, на данный период времени все эти банки стремительно развивают продажи, сотрудники стремятся принести прибыль, а следовательно, нужны люди готовые работать и идти к успеху! К сожалению, не многие понимают, что мир не стоит на месте, а движется вперед, соответственно и банковская система РФ потерпела изменения и не только в Бинбанке. Петербургский филиал изменился полностью и отнюдь не в плохую сторону.
Не думаю, что это плохо, когда из доп офисов, которые были заставлены всем чем только можно, вывезли все ненужное и навели порядок, у сотрудников появился карьерный рост, который они могут получить за РЕАЛЬНЫЕ показатели, а не расти путем знакомый знакомого друг, сват, брат и т.д. Депозитный портфель увеличился, а не упал, как писали ранее. Проблема кадров, которая якобы постигла банк, состояла в том, что люди, которые не умели быстро двигаться вперед и работать командой, начали уходить. Но несмотря на это многие старые сотрудники, которые приняли перемены, стали зарабатывать в 3, а то и в 4 раза больше, как оказалось, все зависит только от Вашего желания.
На данный момент я ушла из банка, перешла в другой, наивно думая, что будет лучше, но оказалось - все познается в сравнении. В настоящее время получая отзывы о ЗП моих старых коллег и возможностях, которые сейчас есть в БИНе, я с досадой вспоминаю, что не работают там. Только сейчас я понимаю новую политику и реальные цели новой команды, плохого сказать не могу, так как если бы была возможность вернуться в мой Питерский Филиал, то с удовольствием вернулась бы...
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1
ire33 • бывший сотрудник
25.07.2012 01:26
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Прочитал про перемены и хочется просто смеяться от того, что все это папахивает заказным отзывом!
Согласен, что банки должны двигаться дальше и развиваться, в том числе и Бин. Но не так...
Мы пережили кризис, сокращение зарплат, но народ так не уходил как сейчас.
Сказать по правде я иногда вспоминаю наше прежнее руководство с ностальгией, которое просто вышвернули на улицу. Оно общалось с персоналом, старалось проводить как можно больше корпоративов, но не это главное. Внимание к людям!
Теперь их нет, а есть хамское отношение... Ушли все управл. ДО, уходят люди по 5 лет работавшие рука об руку. Их даже не спрашивают почему вы уходите? И смешно читатать, что они не умеют работать в команде! Ушли и ладно, возьмем новеньких. Известно от куда.
За все время работы новой команды, хотя бы кто то поговорил в неформальной обстановке с работниками банка?! о том куда мы движемся и что хотят? Нехотят или не могут. . .
Кредитный портфель вырос, ну да вырос.
С одной стороны я сочувствую новому управляющему, ему достался ящик пандоры, который он открыл, незнаю сам уж или нет. А причина? Зарплаты новых сотрудников, которые в разы выше чем старых, а они что хуже? Все это видят и уходят. Ему достался филиал в который не вкладывали деньги в ремонт бог знает сколько. Экономили. Теперь очухались. И не вина здесь прежнего начальства.
Пришли новые, молодые управляющие на до, и что? Толку то мало. Сами ничего не знают, а требуют.
Карьерныи рост появился? Что то я не вижу чтобы хоть как то поднялся по карьерной лестнице. . . Ни одного. Только новенькие, известно от куда. . .
Даже новые люди уходят через 2-3 мес, понимая что происходит.
Вместо того,чтоб действительно хоть как то улучшить ситуацию в Филиале,мозгов хватило только на это....что ж,это только ещё раз подтверждает,что моё решение (покинуть этот "двигатель" с неадекватным руководством) было единственно верным.
ire33,а Вам я рекомендую не отчаиваться и вернуться в этот чудо-банк,мест там полно,так что примут нарасхват, тем более что такие как Вы - это любимчики г-на К-ого,карьерный рост Вам действительно обеспечен!!!
Изменено:
Попытка не удалась! Уже не знаете какие попытки предпринять,чтобы вернуть банку хорошую репутацию в глазах людей!
НИ ОДИН из моих знакомых "старых сотрудников" не стал зарабатывать "в 3, а то и в 4 раза больше" !!! И те люди,которые,как Вы выражаетесь,не умели работать командой, почему-то в одночасье ВСЕ ВМЕСТЕ покинули этот "прекрасный" банк!!
И у меня напрашивается закономерный вопрос: Почему же Вы,уважаемая ire33, покинули хвалёный банк во времена его превращения в "Двигатель"?
Изменено:
А БИН - это "болото" - не в обиду будет сказано. У них даже методики отстали от практической жизни в России.
Отзыв заказуха, разговор идет от третьего лица, а не от автора как он должен идти. Кроме того слишком пафосное начало, с такими речами только на предвыборной компании выступать. Далее по пунктам:
1. "В Декабре 2011 года наш банк постигли перемены" - так может сказать только человек имеющий непосредственное отношение к банку, бывший сотрудник никогда не скажет наш банк, мой банк, какой такой наш банк, если девушка (если это конечно девушка) пишет что уже работает в другом банке.
2. "Перед новым руководством стоял выбор........ А что бы выбрали Вы?" - откуда автору знать какой выбор стоял у руководства, она (автор) в правлении заседала, что была знакома с планами по кадровой перестановке, ну или замом в филиале была, откуда инфа, что старые сотрудники переучиваться не хотят, да и как это не хотят, я понимаю так, нарезаются задачи, ставится перед фактом четкая стратегия достижения цели, а уж если не хотят переучиваться, значит не хотят работать, но ведь до смены руководства филиалом все было нормально, все и всех устраивало. Кроме того последний вопрос в данном абзаце: А что бы выбрали вы? Ставит жирную точку. Такой вопрос может поставить только человек непосредственно принявший решение кардинально рубать шашкой с плеча, принявший данное решение как единственный выход их образовавшейся ситуации, т.е. не будет по моему, не нравиться как я говорю - свободен, прошу на вольные хлеба. Иными словами вопрос звучит не сказать конечно как оправдание, но как выгораживание своих действий с положительной стороны - это как минимум.
3. "......а следовательно, нужны люди готовые работать и идти к успеху!" - уважаемая ire33, вам бы аналитиком работать, мне кажется вы лучше знаете, что хотело руководство филиала, чем они сами. Так все культурно раскатали, по полочкам разложили, аж завидно становиться вашему аналитическому складу ума.
4. "Проблема кадров, которая якобы постигла банк, состояла в том....." - так проблема "якобы" постигла, или все таки "состояла"? В первую очередь уходят "рабочие лошадки", потому что люди умеющие работать, знают себе цену, знают что без работы не останутся, но работать за себя и за того парня, им просто не позволяет их собственное достоинство, объем работы навалился, а стимула (мотива) никакого. И еще, из опыта, человек знающий свое дело, может и вперед двигаться и перестроиться быстро, потому что он знает свою работу до мельчайших деталей, от самых низов и вплоть до конечного результата. Очень интересно откуда у вас все таки инфа берется, вы ушли в другой банк, а за статистикой текучки кадров все таки продолжали наблюдать?
5. Вы в какой стране живете? Чтобы з/п за такой короткий срок (судя по вашему посту прошло всего полгода с начала перемен) скакнула в разы?!?!? Начинали перемены в декабре, сколько там времени на раскачку потратили, сколько там на внедрение новой стратегии и сразу поперло что ли? Это сказки для бабушки Кирилла будут интересны, но не для людей отработавших в банковской сфере определенное время и знающих не по наслышке и не со стороны, что такое банк.
6. "На данный момент я ушла из банка, перешла в другой, наивно думая, что будет лучше...." - это же надо какая неувязка получается, так четко расписать планы руководства, прям просчитать все до копеечки благие намерения, с такими аналитическими возможностями и иметь такую недальновидность, так просчитаться и не увидеть впереди такие радужные перспективы. Ну прям можно сказать не повезло, или у вас был какой то персональный мотив к принятию данного решения о смене места работы?
В общем вся эта ситуация напоминает сериальчик "Даешь молодежь", есть там такое направление где ходит неприкаянный начальник и все эксперименты проводит на подчиненных, только направлены они не на увеличение производительности труда, а на все что угодно. При этом сам он думает, что умнее всех и что ну очень умные мысли и дельные идеи двигает. Сей вывод делаю не на пустом месте, потому что неоднократно уже читал о смене руководства в Питерском филиале Бина, на слуху этот филиал и его новое руководство, а положительного отзыва о том, что новый руководитель грамотный или адекватный человек, не было не одного, сплошь все отрицательные отзывы, а это о чем то говорит, не могут же все ополчиться на одного человека, если он реально дельные вещи продвигает. Это был первый отзыв, да и то как уже писали в комментах выше - отсебятина, ну или по крайней мере если все таки другой человек писал, то по наускиванию руководства, потому что таких ляпов понаделать, это еще уметь надо.
Лично к банку никакого негатива, но вот такие руководители портят общую картину и впечатления в целом. Да и отвратительно все это выглядит, эта попытка оправдания своих действий и попытка показухи "как у нас все хорошо" - не по мужски. Короче движок по ходу подтраивает.
Что касается новых питерских управляющих, то они вообще не виноваты так как лозунг "кадры решают все" в отношени БИНа не подходит. Тут хоть собери здесь всех лучших магеров и ТОПов из других банков ничего в БИНе не поменяется, только станет хуже (закидают друг друга "инновациями") , потому что "перестройку" надо было начинать не с "перестрелки" а с очень дорогой технической переделки банка, а если там даже зарплатные карты для своих клерков выпускаются больше месяца, то о каком развитии и лидерстве может идти речь? А вот уже вторым этапом под современные программы можно было бы и подбирать кадры и развивать новые продукты. А так хаос только усиливается, и думаю начинается необратимый процесс. Давайте подождем, посмотрим на результат экспертимента через год.