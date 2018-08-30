Всем доброго времени суток!



Почитал я так мельком отзывы и понял что жалуются то в основном продажники. Вы сами выбирали этот путь и винить других не стоит. Лично я работаю в одном из отделов департамента ИТ уже на протяжении 1 года. Коллектив довольно таки профессиональный и амбициозный. Многие приходят в параллельные отделы из других банков с большим опытом и остаются у нас благодаря более лояльным условиям. Спросите каким? Отвечаю: 1. Перевод всего департамента в новый БЦ, в котором чувствуешь себя на высоком уровне. К тому же новое здание находится почти в сердце города и добираться до него очень удобно, плюс это как минимум статус самого места работы. 2. Помимо выплаты сверхурочных часов, которые по закону выплачиваются в размере 120 часов, оплачивают ВСЕ часы поверх этого количества (но это уже зависит от ходатайства начальника, о котором не могу сказать ничего плохого в принципе).



Я думаю коллеги с моего департамента согласятся с моим постом. Да, есть конечно минусы, но они практически всегда решаются руководством во благо своих подчинённых.