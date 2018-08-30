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Всем доброго времени суток!
Почитал я так мельком отзывы и понял что жалуются то в основном продажники. Вы сами выбирали этот путь и винить других не стоит. Лично я работаю в одном из отделов департамента ИТ уже на протяжении 1 года. Коллектив довольно таки профессиональный и амбициозный. Многие приходят в параллельные отделы из других банков с большим опытом и остаются у нас благодаря более лояльным условиям. Спросите каким? Отвечаю: 1. Перевод всего департамента в новый БЦ, в котором чувствуешь себя на высоком уровне. К тому же новое здание находится почти в сердце города и добираться до него очень удобно, плюс это как минимум статус самого места работы. 2. Помимо выплаты сверхурочных часов, которые по закону выплачиваются в размере 120 часов, оплачивают ВСЕ часы поверх этого количества (но это уже зависит от ходатайства начальника, о котором не могу сказать ничего плохого в принципе).
Я думаю коллеги с моего департамента согласятся с моим постом. Да, есть конечно минусы, но они практически всегда решаются руководством во благо своих подчинённых.
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leophoto • сотрудник
23.01.2013 18:24
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Чтобы стать упр., нужно иметь стаж в бизнес-подразделнии.
У меня за 3 месяца 4 неприятности со счетами и все связаны с программными ошибками.
Чем Вы там сверхурочно занимаетесь, если ничего нормально не работает?
Изменено: