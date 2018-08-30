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ВЭБ всегда был и будет на уровне! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем доброго времени суток!

Почитал я так мельком отзывы и понял что жалуются то в основном продажники. Вы сами выбирали этот путь и винить других не стоит. Лично я работаю в одном из отделов департамента ИТ уже на протяжении 1 года. Коллектив довольно таки профессиональный и амбициозный. Многие приходят в параллельные отделы из других банков с большим опытом и остаются у нас благодаря более лояльным условиям. Спросите каким? Отвечаю: 1. Перевод всего департамента в новый БЦ, в котором чувствуешь себя на высоком уровне. К тому же новое здание находится почти в сердце города и добираться до него очень удобно, плюс это как минимум статус самого места работы. 2. Помимо выплаты сверхурочных часов, которые по закону выплачиваются в размере 120 часов, оплачивают ВСЕ часы поверх этого количества (но это уже зависит от ходатайства начальника, о котором не могу сказать ничего плохого в принципе).

Я думаю коллеги с моего департамента согласятся с моим постом. Да, есть конечно минусы, но они практически всегда решаются руководством во благо своих подчинённых.
leophoto • сотрудник
23.01.2013 18:24
13 комментариев
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Morfius
24.01.2013 08:36
Амбициозные айтишники - что это?
leophoto
Автор отзыва
24.01.2013 10:30
А в твоём понимании айтишники это только мальчики на побегушках, которые мышки подключают? Если так, то извини, отвечать на данный вопрос даже смысла не имеет.
Morfius
24.01.2013 10:34
Я интресуюсь, куда можно расти айтишнику? Нач. ит-отдела. А далее?
Чтобы стать упр., нужно иметь стаж в бизнес-подразделнии.
leophoto
Автор отзыва
24.01.2013 12:39
Начальником не ИТ отдела, а отдела в Департаменте ИТ, в котором около 15-20 обычно разных отделов и управлений. Но да, директором не станешь без опыта в бизнесе, это факт. Но начальником управления можно, в которое входит несколько отделов по разработке, внедрению и сопровождению. А это далеко не хило по меркам хотя бы зарплаты
vjrh
02.03.2013 23:02
Какая оплата сверхурочных часов?! О чем вы говорите!?!! Не добиться что бы оплатили отработанные часы!!!!
leophoto
Автор отзыва
03.03.2013 05:50
Какая? Такая что по ходатайству даже не от начальника отдела, а от гл. специалиста всё выплатили по первому же требованию на следующий месяц.
dennny
26.03.2013 09:49
Хорошо живете. А в системе постоянные сбои.
У меня за 3 месяца 4 неприятности со счетами и все связаны с программными ошибками.
Чем Вы там сверхурочно занимаетесь, если ничего нормально не работает?
leophoto
Автор отзыва
26.03.2013 11:15
Если бы было всё так просто, то и ошибок бы не было! К вашему сведению многие вопросы не решаются только сотрудниками отдела сопровождения РБО и ИБСО, а согласовываются с ЦФТ.
dennny
26.03.2013 23:08
Цитата
многие вопросы не решаются только сотрудниками отдела сопровождения РБО и ИБСО, а согласовываются с ЦФТ
жалко, КГБ на Вас нет smile:D
leophoto
Автор отзыва
27.03.2013 01:41
Очень смешно! Поэтому не удивляйтесь отношению фронт персонала к вашей персоне

Изменено: leophoto - 27.03.2013 01:43
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