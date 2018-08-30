22 декабря на сайте банки.ру появилось сообщение о назначении председателем правления МОБа Ирины Морозовой: «Мы планомерно усиливаем кадровый состав Мособлбанка и улучшаем качество его взаимодействия с СМП Банком, работающих в рамках одной группы. Ирина Морозова - опытный и квалифицированный банковский управленец, уверен, что Мособлбанк под ее руководством и дальше продолжит успешно выполнять план финансового оздоровления», - заявил председатель совета директоров Мособлбанка Артем Оболенский.



Сразу после новости о назначении просочилась информация о том, что приостановлена реорганизация сети. Если ты, уважаемый читатель, еще не знаешь, то МОБ решил оптимизировать свои расходы. Именно под этим соусом подаётся информация о закрытии чуть ли не всех офисов. Обсуждение закрытий офисов идёт на форуме данного сайта (вклады МОБа http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age4227848 ) и на горячей линии МОБа здесь же ( http://www.banki.ru/services/question...id=1312457 ). Могу сказать точно: офисы хотели закрывать (приказы о закрытии приходили почти каждый день). Да, не все. Из ста действующих около пятидесяти (первой волной в начале 2016 года). Часть подразделений переподчинят и уменьшат, тем самым высвободятся некоторые сотрудники. Вроде всё логично, ведь надо экономить, поэтому слабых, увы, закроем. Правда есть нюанс. Не было проведено никакого анализа того, какой офис приносит прибыль, а какой в отстающих. У кого какие перспективы, конкуренты и тому подобные моменты.



Из всего этого напрашивается один вывод: сеть хотят закрыть. Оставят Москву и Санкт-Петербург. Наверное так написано в плане финансового оздоровления, на который ссылается Оболенский (в начале моего рассказа). Кстати о плане. Никто ведь не знает что там внутри. Даже тезисно. Хотя о его готовности было объявлено сразу же после начала санации. Сразу же - это через полтора года. План не представили ни общественности, ни сотрудникам. Просто говорят, что он есть и что он рассчитан на 12 лет.



В течение последнего года руководители МОБа не могли определиться с вектором развития. Не получалось у них и хотя бы просто плыть по течению. Их болтало от одного края проруби к другому (как в той поговорке). То новые вклады им подавай. То новых клиентов, по штуке в день. На каждом совещании регионов с Москвой говорилось, что вот-вот запустим кредитование. А потом Бац! - закрытие.



«Мы планомерно усиливаем кадровый состав Мособлбанка...» - это опять из начальной цитаты. Как же так получается, что предыдущие рулевые довели до того, что всю сеть готовы были пустить под нож, а сейчас понадобилось что-то оставить? Кадровый руководящий состав слабоват был? Так гнать их тогда надо ссаными тряпками, пока ещё делов не натворили. Но ведь им наверняка дадут новую должность, так и будут они паразитировать на и так уже исхудавшем и потрёпанном МОБе.



До конца 2015 года банк хотел увеличить вкладную базу до ХХХ миллиардов. Почти удалось. Не хватило капельки. Но после того, как вкладчики по всей России стали получать звонки о том, что офисы, их обслуживающие, будут закрываться - начался отток. И он связан не с тем, что утекают вклады, которые были открыты год назад под высокий процент, вовсе нет. Люди не хотят связываться с банком, который может вот так вот взять и закрыть единственный офис на область (или даже две области), который еще и работает с прибылью. Рядом не будет и офиса СМП. Придется ехать за 600, а то и за 1000 километров, чтоб забрать свои кровные. А забирать как-то по-иному будет проблемно. Перевод по окончании вклада по указанным реквизитам согласно тарифов 1% (максимум 5000 руб.) (шокировать вас комиссией за валютный перевод не буду, вдруг вы ребёнка вынашиваете). Перевод на карту отпадает, т.к. ОРС умерла (мы тебя будем помнить), а банкоматов банка рядом нет.



А как можно было разговаривать с клиентом, будь то физик, ИП-шник или ООО-шка, если я, как сотрудник, не могу быть уверен, что наш офис, который не в отстающих, хотя бы год проработает. Почему я не был уверен? А потому что пугали нас каждую неделю, что закроют. Нет у тебя в день по новому клиенту? - закроем. Не ходят к тебе гастарбайтеры МОПС отправлять? - закроем!



Стоит отметить, что положительные изменения всё-таки начались. Запускаются новые услуги. Например, можно отправлять МОПС через платежный терминал (т.е. не из офиса банка); интернет-банк для держателей карт снова начал работу (и обещают наполнять его новыми вкусностями); СМС-информирование клиента, когда его вновь выпущенная банковская карта приходит в офис; на следующий год разработана новая линейка вкладов (предусмотрена возможность открывать вклады через банкомат и клиент-банк; кредитование физ. лиц тоже почти уже созрело в умах людей, за это ответственных; банк готов оформлять зарплатные проекты; запускают, наконец-то, кредитование юр. лиц (правда новые тарифы для организаций кусаются, а некоторые пункты этих самых тарифов и вовсе что-нибудь ценное норовят оттяпать).



10 февраля 2016 года засядут акционеры МОБа и будут голосовать о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «Инвестиционного Республиканского Банка». Столько действий ведь не для того совершается, чтобы оставить пару офисов, распустить (а по сути подарить конкурентам) всех клиентов и рапортовать, что санация успешно завершена? И не для того СМП взял МОБ на санацию, чтоб получить больше 100 млрд. рублей от государства? Ведь это же шанс очутиться в тех регионах, где СМП не представлен. Ведь может же Сбер позволить себе иметь офисы там, где даже самые прожжёные бактерии погибают. А МОБ может предложить продукты лучше и привлекательнее, чем у Сбера. Так пользуйтесь этим! И если уж речь зашла о Сбере. Эти два банка теперь схожи. Чем? А тем, что в ближайшие 10 лет у МОБа точно не отзовут лицензию. Сей факт можно даже в рекламном слогане обыграть: "10 лет банкуем точно. Гарантия государства". Или "Наша лицензия возврату не подлежит*" Под звёздочкой сноска: предложение действует до 2025 года (писать мелко, а на радио шёпотом, быстро и глотая части слов). Согласен, не хватает ёмкости и хлёскости. Но вы заплатите хорошим рекламщикам, они придумают. Не тем, которые придумали бублики для рекламы вклада. А хорошим. А на фоне еженедельных отзывов данный аргумент (безотзывность лицензии) можно смело доставать и предъявлять клиенту.



Вместе со всем этим учтём ещё один факт. 15.12.15 Тимур Кастров и Роман Цивинюк присоединились к команде СМП Банка (http://smpbank.ru/ru/news/1068). Эти господа будут иметь отношение к дальнейшему развитию и МОБа. И уже реорганизация (слово, от которого наверно уже потряхивает любого сотрудника нашего банка) приостановлена.



Ирина Викторовна! (это я уже к председателю правления обращаюсь, наверняка ведь читаете) Я желаю Вам на новой должности мыслить здраво, действовать последовательно и анализировать принимаемые решения. А также дорожите коллективом на первой линии. Мы ведь хорошие.



Пользуясь случаем приглашаю тебя, дорогой читатель, к нам в гости. Мы ведь не сдаёмся! Мы будем процветать! И ты вместе с нами!



Итожу: я очень надеюсь, что МОБ не загнётся. Что самодурам и неумёхам раздали лещей. Что каждый офис будет чувствовать заботу. И вот тогда уже хозяин пусть требует, тогда уже можно.



П.С. Если кого-то обидел, то это со зла.