Спешу поделиться своей историей. Ввиду активной профилактической работы ЦБ РФ и мой банк остался без лицензии, ну а я, следовательно, без работы. Разместила резюме на всем известном сайте и стала искать себе что-нибудь стоящее. И тут вчера мне приходит отклик на мое резюме от сотрудника данного банка. В письме указана вакансия и контактные данные куда звонить, писать. Сразу удивило, что не поступил звонок на мой мобильный, неужели уже даже не обзванивают кандидатов? Думаю, ладно, позвоню сама. По указанному номеру (мобильного) никто трубку так и не поднял, по электронной почте не ответили. Ждала - ждала и сегодня решила добраться до загадочного сотрудника по имени С.А. самостоятельно, но не тут-то было! Колл-центр мне радостно сообщил, что такого сотрудника у них нет. Просьба объяснить кто же работает под этим загадочным именем, а также разъяснить как же так? Отклик пришел от Банка, как от работодателя, а получается вон как .... Одни сплошные загадки...