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|Загадочный сотрудник отдела по подпору персонала
|не голосовал
|Спешу поделиться своей историей. Ввиду активной профилактической работы ЦБ РФ и мой банк остался без лицензии, ну а я, следовательно, без работы. Разместила резюме на всем известном сайте и стала искать себе что-нибудь стоящее. И тут вчера мне приходит отклик на мое резюме от сотрудника данного банка. В письме указана вакансия и контактные данные куда звонить, писать. Сразу удивило, что не поступил звонок на мой мобильный, неужели уже даже не обзванивают кандидатов? Думаю, ладно, позвоню сама. По указанному номеру (мобильного) никто трубку так и не поднял, по электронной почте не ответили. Ждала - ждала и сегодня решила добраться до загадочного сотрудника по имени С.А. самостоятельно, но не тут-то было! Колл-центр мне радостно сообщил, что такого сотрудника у них нет. Просьба объяснить кто же работает под этим загадочным именем, а также разъяснить как же так? Отклик пришел от Банка, как от работодателя, а получается вон как .... Одни сплошные загадки...
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tungusyaki • несостоявшийся сотрудник
10.03.2016 15:10
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Для начала мне точно так же как и Вам прислали приглашение, в нем была информация о позиции и контактные данные куда и кому мне нужно было перезвонить для согласования времени собеседования. Номер оказался "фейком".
По прошествии времени, когда я уже сама стала искать работу, на сайте НН значилась вакансия вышеуказанного банка мне подходящая полностью по направлению и функциональным обязанностям. Откликнулась, написала сопроводительное письмо...тишина...Волею случая через пару дней проходила мимо Филиала Уралсиба. Решила зайти, узнать так сказать на прямую (за спрос не бьют в нос)). Добрая женщина на вахте (по другому ее назвать не могу ) посоветовала набрать со стационарного телефона номер сотрудника отдела по работе с персоналом. Набрала...."культурная" девушка на другом конце провода поинтересовалась: "Вы вообще кто такая? И откуда взяли этот номер?". Пояснила что я такой то такой то кандидат на такую то такую то вакансию, хотела бы уточнить можно ли договорится о собеседовании, на что получила в ответ насмешку и фразу по типу: "Дура ты что то путаешь:) У нас нет такой вакансии и не будет! Ни чем не можем помочь". Тон не приятен, фразы тоже. Ну ладно, мы не гордые и не обидчивые, сделали выводы:) Но сам факт, вакансия до сих пор размещается и периодически обновляется на НН.
Складывается стойкое ощущение что свой функционал отдел по подбору персонала скинул на какое нибудь недобросовестное кадровое агентство, а те в свою очередь делают вид что работают...как то так:)
Соискатели будьте внимательны.