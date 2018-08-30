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Загадочный сотрудник отдела по подпору персонала не голосовал
Спешу поделиться своей историей. Ввиду активной профилактической работы ЦБ РФ и мой банк остался без лицензии, ну а я, следовательно, без работы. Разместила резюме на всем известном сайте и стала искать себе что-нибудь стоящее. И тут вчера мне приходит отклик на мое резюме от сотрудника данного банка. В письме указана вакансия и контактные данные куда звонить, писать. Сразу удивило, что не поступил звонок на мой мобильный, неужели уже даже не обзванивают кандидатов? smile:o Думаю, ладно, позвоню сама. По указанному номеру (мобильного) никто трубку так и не поднял, по электронной почте не ответили. Ждала - ждала и сегодня решила добраться до загадочного сотрудника по имени С.А. самостоятельно, но не тут-то было! smile:D Колл-центр мне радостно сообщил, что такого сотрудника у них нет. Просьба объяснить кто же работает под этим загадочным именем, а также разъяснить как же так? Отклик пришел от Банка, как от работодателя, а получается вон как .... Одни сплошные загадки...
tungusyaki • несостоявшийся сотрудник
10.03.2016 15:10
1 комментарий
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nani1710
01.04.2016 21:08
Со мной произошла такая же загадочная история.
Для начала мне точно так же как и Вам прислали приглашение, в нем была информация о позиции и контактные данные куда и кому мне нужно было перезвонить для согласования времени собеседования. Номер оказался "фейком".
По прошествии времени, когда я уже сама стала искать работу, на сайте НН значилась вакансия вышеуказанного банка мне подходящая полностью по направлению и функциональным обязанностям. Откликнулась, написала сопроводительное письмо...тишина...Волею случая через пару дней проходила мимо Филиала Уралсиба. Решила зайти, узнать так сказать на прямую (за спрос не бьют в нос)). Добрая женщина на вахте (по другому ее назвать не могу smile:D ) посоветовала набрать со стационарного телефона номер сотрудника отдела по работе с персоналом. Набрала...."культурная" девушка на другом конце провода поинтересовалась: "Вы вообще кто такая? И откуда взяли этот номер?". Пояснила что я такой то такой то кандидат на такую то такую то вакансию, хотела бы уточнить можно ли договорится о собеседовании, на что получила в ответ насмешку и фразу по типу: "Дура ты что то путаешь:) У нас нет такой вакансии и не будет! Ни чем не можем помочь". Тон не приятен, фразы тоже. Ну ладно, мы не гордые и не обидчивые, сделали выводы:) Но сам факт, вакансия до сих пор размещается и периодически обновляется на НН.
Складывается стойкое ощущение что свой функционал отдел по подбору персонала скинул на какое нибудь недобросовестное кадровое агентство, а те в свою очередь делают вид что работают...как то так:)
Соискатели будьте внимательны.
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