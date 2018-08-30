Я был сотрудником Бинбанка 10 месяцев, не буду рассказывать как так получилось, но наши пути разошлись, я уволился, мне произвели расчет, и оказалось что за весь период работы мне производили выплаты по больничному листу некорректно, считая неправильно средний заработок за 2 года, только когда я указал на это, уже после увольнения, запросили справки 182-н, я их предоставил, сотрудники тянули время, просили переписать заявление, но перерасчет и выплату разницы сумм до сих пор не произвели. Последнее заявление было принято 10.03.2016 г.



Хотелось бы получить данные выплаты, т.к. по законодательству имею на них право.