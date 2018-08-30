Возможно, мой отзыв будет немного более лиричным, чем конструктивным и конкретным, но все же очень хочется выразить свои эмоции. Прошло 2 года с момента как я ушла из банка, но до сих пор всегда с радостью вспоминаю о нем. В Банке проработала 3 года, в г. Москва. Моя деятельность не была связана с кредитами, поэтому, мой отзыв, вероятно, охарактеризует немного «другую» сторону Банка и более глобально чем, взглядом, например, кредитного специалиста или операциониста.



В первую очередь хотелось бы отметить уникальную корпоративную культуру Банка. В Банке есть определенные ценности. И что особенно радует, это не просто красивые и громкие слова. Это действительно такая культура, выстроенная, наверняка нелегким трудом неравнодушных людей. Это уважение руководителей к своему персоналу, вера в способности работников. Партнерские отношения не только между сотрудниками, но и с руководителем, понимание того что люди - главный источник роста производительности, готовность вкладываться в них. Это все действительно имеет место быть в этом Банке. И человек образованный и сознательный обязательно это оценит. Только компании высокого уровня, будут прилагать огромные усилия для создания благоприятных возможностей неформального общения персонала. Что также активно практикуется в Хоум Кредите.



Понимаю, откуда берутся негативные отзывы. Инфантильным, неорганизованным, консервативным, любящим комфорт и «стабильность», жертвам обстоятельств и т.п. здесь не место. Банк современный, прогрессивный, всегда готовый ответить смелыми экспериментами на нестандартные, уникальные ситуации, столь характерные для современного динамичного бизнеса. Это огромная сплоченная, организованная команда, которая характеризуется единством, исходящим из общих целей и одинакового представления о путях их согласованного достижения. Искренне восхищаюсь Галиной Вайсбанд. Формирование культуры на таком высоком уровне, общей системы ценностей, которую понимают и принимают – это огромный труд. Спасибо Вам за это.



Я очень благодарна за тот бесценный опыт который получила в Хоуме, за то, что имела возможность быть частью невероятно сплоченной и дружной команды профессионалов. Остались только самые радостные и приятные воспоминания! Банку и всей команде желаю чтобы во всех начинаниях сопутствовала удача, и успехов в достижении новых высот!