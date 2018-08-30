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|Как я начал карьеру в Сбербанке!!!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Устроился консультантом в стромынском отделении, Офис писать не буду, в целях анонимности, стою в зале, все как положено, галстук, белая рубашка! Приехало руководство, региональные начальники отдела, где говорят значек, бейдж! Я объясняю, что руководитель сказал, что на складе нет, мне говорят, а тебе не сообщили что это ты покупаешь за свой счёт на сайте! Я второй день стою в зале и слышу такое! Все желание пропало работать! Не думал, что в сбербанке так...
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Milanistinterist • сотрудник
19.07.2016 14:42
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Ответ банка:
Milanistinterist, добрый день!
Спасибо за отзыв. Мы очень сожалеем, что такая ситуация произошла в нашем банке.
Могу вас заверить, что в Московском банке существует схема заказа и обеспечения всех сотрудников атрибутикой Сбербанка (значки, бейджи, платки и др.) для исполнения должностных обязанностей, а также отсутствует практика закупки атрибутики Сбербанка за личные средства сотрудника для использования в работе.
В корпоративном магазине сувенирной продукции Сбербанка любой желающий может приобрести продукцию с логотипом Сбербанка для использования в повседневной жизни, в качестве сувениров для партнеров и клиентов (канцтовары, книги, сувениры, текстиль, гаджеты, аксессуары, игрушки и др.) Дополнительно, в целях улучшения коммуникаций отделом маркетинга будет осуществлена рассылка всем сотрудникам по правилам и срокам предоставления заявок на атрибутику Сбербанка.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|sanyaka
19.07.2016 21:04
|Позор сберу !!!!!!
|Andrei N.
20.07.2016 03:33
|Продавать своим сотрудникам свою же атрибутику... это ж таки какой пRофит
|novator1
20.07.2016 09:26
|Автор явно молодой, необстрелянный
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