Ответ банка: Milanistinterist, добрый день!



Спасибо за отзыв. Мы очень сожалеем, что такая ситуация произошла в нашем банке.



Могу вас заверить, что в Московском банке существует схема заказа и обеспечения всех сотрудников атрибутикой Сбербанка (значки, бейджи, платки и др.) для исполнения должностных обязанностей, а также отсутствует практика закупки атрибутики Сбербанка за личные средства сотрудника для использования в работе.



В корпоративном магазине сувенирной продукции Сбербанка любой желающий может приобрести продукцию с логотипом Сбербанка для использования в повседневной жизни, в качестве сувениров для партнеров и клиентов (канцтовары, книги, сувениры, текстиль, гаджеты, аксессуары, игрушки и др.) Дополнительно, в целях улучшения коммуникаций отделом маркетинга будет осуществлена рассылка всем сотрудникам по правилам и срокам предоставления заявок на атрибутику Сбербанка.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.