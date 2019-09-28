Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Росбанке

Банк: Росбанк
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Мир Классическая
нет 0 нет нет
Мир Премиальная
нет 0 - 5 988 нет нет
Мир Классическая
нет 0 - 2 388 нет нет
Мир Премиальная
нет 0 - 36 000 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Росбанке в городах:

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Благодаря активному продвижению со стороны правительства сегодня клиентская база новой российской платежной системы составляет несколько десятков миллионов человек, и она продолжает стремительно расти. Дебетовые карты МИР в Росбанке получают бюджетники, пенсионеры и обычные граждане, которые заботятся о сохранности своих финансов и безопасности совершаемых операций. На портале Banki.ru можно найти подробную информацию об этом продукте, оценить его преимущества и подать онлайн-заявку на оформление.

Плюсы и минусы

Как и большинство других банковских продуктов, НСПК имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас проект находится на стадии активного развития и совершенствования, а значит, возникающие в ходе использования затруднения могут быть устранены в ближайшем будущем. Но и на данный момент, по объективной оценке простых граждан и экспертов, преимуществ у него значительно больше, чем недостатков. К числу наиболее значимых достоинств нового платежного инструмента можно отнести следующее:

  • многоуровневая система безопасности, обеспечивающая защиту от несанкционированного считывания данных, перехвата сигнала и подделывания, а также гарантирующая сохранность средств, бесперебойность работы и конфиденциальность совершаемых операций;
  • бесплатная эмиссия и пониженные тарифы на обслуживание;
  • возможность расплачиваться в большинстве точек продаж и интернет-магазинах;
  • технология бесконтактного платежа;
  • деньги, хранящиеся на счету, застрахованы.

    • К очевидным минусам относятся территориальные ограничения, которые выражаются в невозможности использования МИРа за пределами России и оплаты товаров в иностранных онлайн-магазинах.

    Как оформить через портал Banki.ru

    Современный сервис Banki.ru позволяет значительно сэкономить время на поиске оптимального финансового решения и его оформлении. На сайте собраны все наиболее интересные и востребованные банковские продукты. Пользователям достаточно указать город проживания, выбрать нужную услугу и задать параметры в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями. Расширенный поиск позволяет настроить 12 критериев, чтобы сделать самую точную выборку. Ознакомившись с доступными предложениями, сравнив их друг с другом, сделав необходимые расчеты, можно переходить к заполнению анкеты клиента. Для этого достаточно нажать кнопку «Оформить» под описанием выбранного варианта.

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