Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Росбанке

Благодаря активному продвижению со стороны правительства сегодня клиентская база новой российской платежной системы составляет несколько десятков миллионов человек, и она продолжает стремительно расти. Дебетовые карты МИР в Росбанке получают бюджетники, пенсионеры и обычные граждане, которые заботятся о сохранности своих финансов и безопасности совершаемых операций. На портале Banki.ru можно найти подробную информацию об этом продукте, оценить его преимущества и подать онлайн-заявку на оформление.

Плюсы и минусы

Как и большинство других банковских продуктов, НСПК имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас проект находится на стадии активного развития и совершенствования, а значит, возникающие в ходе использования затруднения могут быть устранены в ближайшем будущем. Но и на данный момент, по объективной оценке простых граждан и экспертов, преимуществ у него значительно больше, чем недостатков. К числу наиболее значимых достоинств нового платежного инструмента можно отнести следующее:

многоуровневая система безопасности, обеспечивающая защиту от несанкционированного считывания данных, перехвата сигнала и подделывания, а также гарантирующая сохранность средств, бесперебойность работы и конфиденциальность совершаемых операций;

бесплатная эмиссия и пониженные тарифы на обслуживание;

возможность расплачиваться в большинстве точек продаж и интернет-магазинах;

технология бесконтактного платежа;

деньги, хранящиеся на счету, застрахованы.

К очевидным минусам относятся территориальные ограничения, которые выражаются в невозможности использования МИРа за пределами России и оплаты товаров в иностранных онлайн-магазинах.

Как оформить через портал Banki.ru

Современный сервис Banki.ru позволяет значительно сэкономить время на поиске оптимального финансового решения и его оформлении. На сайте собраны все наиболее интересные и востребованные банковские продукты. Пользователям достаточно указать город проживания, выбрать нужную услугу и задать параметры в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями. Расширенный поиск позволяет настроить 12 критериев, чтобы сделать самую точную выборку. Ознакомившись с доступными предложениями, сравнив их друг с другом, сделав необходимые расчеты, можно переходить к заполнению анкеты клиента. Для этого достаточно нажать кнопку «Оформить» под описанием выбранного варианта.