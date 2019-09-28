Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Россия»

Сегодня использование национальной платежной системы для хранения средств и совершения ежедневных финансовых операций стало привычным. За три года она прочно вошла в жизнь россиян. Дебетовые карты МИР выпускают практически все крупные финансовые компании, в их числе и Россия. Наряду с достоинствами использование этого продукта имеет важные ограничения, узнать о которых можно на бесплатном портале Banki.ru. Всего несколько минут потребуется, чтобы ознакомиться с основными параметрами, сравнить продукты разных фирм и отправить онлайн-заявку. Сервис доступен в режиме 24/7.

Особенности продукта

МИР – новая, стремительно развивающаяся платежная система, которая уже сейчас может выступать в качестве полноценного аналога популярных иностранных сервисов. Держателям продукта доступны все наиболее значимые функции, такие как:

совершение покупок в супермаркетах, оплата счетов в ресторанах, кафе, парикмахерских и других организациях;

переводы средств на счета других граждан;

приобретение товаров в интернет-магазинах (пока только в российских);

бесконтактное проведение платежей.

Главным преимуществом для клиентов является многоуровневая система безопасности, включающая в себя: набор внешних отличительных элементов, технологию защиты от удаленного считывания и перехвата сигнала, а также от подделки и копирования. Пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих денег, как и о конфиденциальности и безопасности совершаемых операций.

Проект активно развивается при поддержке государства. Благодаря принятым законодательным актам удалось довольно быстро внедрить новый продукт в повседневную экономическую жизнь россиян, обеспечить стремительный рост клиентской базы, обязать предпринимателей и владельцев бизнеса принимать к оплате.

Информация о банковских продуктах Banki.ru

На данный момент участниками национального проекта являются несколько сотен банков по всей стране, каждый из них разработал собственные программы и запустил процесс выпуска продукта. Выбрать из широкого ассортимента предложений оптимальное поможет онлайн-сервис Banki.ru. На сайте представлены подробные описания, включающие в себя:

основные характеристики;

технологические особенности;

стоимость и порядок обслуживания;

требования к держателю;

экспертную оценку плюсов, минусов, перечень ограничений.

Это позволяет сориентироваться и подобрать оптимальное решение, отвечающее персональным целям и потребностям.