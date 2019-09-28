Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Россия»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 6%
|0 - 1 200
|1%
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|до 4%
|0 - 1 200
|до 2%
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|0
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|0 - 250
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|0 - 1 000
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|0 - 550
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|0 - 1 200
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Сегодня использование национальной платежной системы для хранения средств и совершения ежедневных финансовых операций стало привычным. За три года она прочно вошла в жизнь россиян. Дебетовые карты МИР выпускают практически все крупные финансовые компании, в их числе и Россия. Наряду с достоинствами использование этого продукта имеет важные ограничения, узнать о которых можно на бесплатном портале Banki.ru. Всего несколько минут потребуется, чтобы ознакомиться с основными параметрами, сравнить продукты разных фирм и отправить онлайн-заявку. Сервис доступен в режиме 24/7.
Особенности продукта
МИР – новая, стремительно развивающаяся платежная система, которая уже сейчас может выступать в качестве полноценного аналога популярных иностранных сервисов. Держателям продукта доступны все наиболее значимые функции, такие как:
Главным преимуществом для клиентов является многоуровневая система безопасности, включающая в себя: набор внешних отличительных элементов, технологию защиты от удаленного считывания и перехвата сигнала, а также от подделки и копирования. Пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих денег, как и о конфиденциальности и безопасности совершаемых операций.
Проект активно развивается при поддержке государства. Благодаря принятым законодательным актам удалось довольно быстро внедрить новый продукт в повседневную экономическую жизнь россиян, обеспечить стремительный рост клиентской базы, обязать предпринимателей и владельцев бизнеса принимать к оплате.
Информация о банковских продуктах Banki.ru
На данный момент участниками национального проекта являются несколько сотен банков по всей стране, каждый из них разработал собственные программы и запустил процесс выпуска продукта. Выбрать из широкого ассортимента предложений оптимальное поможет онлайн-сервис Banki.ru. На сайте представлены подробные описания, включающие в себя:
Это позволяет сориентироваться и подобрать оптимальное решение, отвечающее персональным целям и потребностям.