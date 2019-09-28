Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Россия»

Банк: Россия
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Премиальная
до 6% 0 - 1 200 1% нет
Мир Премиальная
до 4% 0 - 1 200 до 2% нет
Мир
нет 0 нет нет
Мир
нет 0 - 250 нет нет
Мир Премиальная
нет 0 - 1 000 нет нет
Мир Классическая
нет 0 - 550 нет нет
Мир Премиальная
нет 0 - 1 200 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Россия» в городах:

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Сегодня использование национальной платежной системы для хранения средств и совершения ежедневных финансовых операций стало привычным. За три года она прочно вошла в жизнь россиян. Дебетовые карты МИР выпускают практически все крупные финансовые компании, в их числе и Россия. Наряду с достоинствами использование этого продукта имеет важные ограничения, узнать о которых можно на бесплатном портале Banki.ru. Всего несколько минут потребуется, чтобы ознакомиться с основными параметрами, сравнить продукты разных фирм и отправить онлайн-заявку. Сервис доступен в режиме 24/7.

Особенности продукта

МИР – новая, стремительно развивающаяся платежная система, которая уже сейчас может выступать в качестве полноценного аналога популярных иностранных сервисов. Держателям продукта доступны все наиболее значимые функции, такие как:

  • совершение покупок в супермаркетах, оплата счетов в ресторанах, кафе, парикмахерских и других организациях;
  • переводы средств на счета других граждан;
  • приобретение товаров в интернет-магазинах (пока только в российских);
  • бесконтактное проведение платежей.

    • Главным преимуществом для клиентов является многоуровневая система безопасности, включающая в себя: набор внешних отличительных элементов, технологию защиты от удаленного считывания и перехвата сигнала, а также от подделки и копирования. Пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих денег, как и о конфиденциальности и безопасности совершаемых операций.

    Проект активно развивается при поддержке государства. Благодаря принятым законодательным актам удалось довольно быстро внедрить новый продукт в повседневную экономическую жизнь россиян, обеспечить стремительный рост клиентской базы, обязать предпринимателей и владельцев бизнеса принимать к оплате.

    Информация о банковских продуктах Banki.ru

    На данный момент участниками национального проекта являются несколько сотен банков по всей стране, каждый из них разработал собственные программы и запустил процесс выпуска продукта. Выбрать из широкого ассортимента предложений оптимальное поможет онлайн-сервис Banki.ru. На сайте представлены подробные описания, включающие в себя:

  • основные характеристики;
  • технологические особенности;
  • стоимость и порядок обслуживания;
  • требования к держателю;
  • экспертную оценку плюсов, минусов, перечень ограничений.

    • Это позволяет сориентироваться и подобрать оптимальное решение, отвечающее персональным целям и потребностям.

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