Россия
Вход
Поиск

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Премиальная
до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
17 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке Тинькофф Банк в городах:

Подробнее

Новые финансовые инструменты стремительно входят в нашу жизнь. Сегодня заказать выпуск дебетовой карты МИР можно в банке Тинькофф Банк и воспользоваться всеми преимуществами использования национальной платежной системы. На портале Banki.ru есть подробное описание этого продукта с указанием преимуществ, недостатков и особых ограничений, а также требований к потенциальным держателям. Благодаря понятному интерфейсу сайта найти нужную информацию можно быстро и просто. Все информационные услуги оказываются бесплатно.

Основные категории держателей

Всех, кто пользуется новым платежным инструментом, можно разделить на три группы:

  • сотрудники бюджетных организаций (врачи, учителя, военные, полицейские и другие);
  • социальные группы, которые получают государственные выплаты (пенсионеры, студенты);
  • остальные граждане, оформившие продукт для собственных нужд.

    • Первые две группы присоединились к проекту в добровольно-принудительном порядке, таким образом правительство решило популяризовать новый инструмент среди населения страны. Но уже через несколько месяцев использования граждане пришли к выводу о том, что российская НСПК практически ничем не уступает иностранным аналогам и достаточно удобна для совершения ежедневных операций.

    Постепенно заказывать выпуск пластика МИР стали люди, заинтересованные в поддержке национальной идеи или просто заботящиеся о сохранности собственных средств и безопасности проводимых транзакций. По сравнению с другими системами российская имеет несколько уровней защищенности от подделок, несанкционированных считываний и перехвата сигнала. Это ее преимущество важнее, чем имеющиеся недостатки и ограничения.

    Поиск решения на сайте Banki.ru

    Чтобы найти лучшее финансовое решение, которое будет отвечать персональным требованиям и иметь набор необходимых функций, воспользуйтесь современным онлайн-сервисом Banki.ru. Три простых шага помогут быстро определиться с выбором:

    1. Укажите город проживания и выберите интересующий продукт из меню сверху.

    2. Задайте параметры поиска (минимальные или расширенные).

    3. Ознакомьтесь с предложенными вариантами, обращая внимание на ключевые моменты и экспертную оценку.

    Сопоставив условия предоставления услуги и выбрав наиболее выгодное предложение, используйте опцию «Онлайн-заявка» для мгновенного перехода на сайт банка, чтобы заполнить анкету клиента.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ